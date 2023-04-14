The OpenNET Project / Index page

[ новости /+++ | форум | wiki | теги | ]

Компания AMD представила открытый проект openSIL для разработки прошивок

14.04.2023 12:26

В рамках проекта AMD openSIL (Open-Source Silicon Initialization Library) развивается набор открытых библиотек, содержащих компоненты для упрощения создания прошивок. Идея в выносе кода для инициализации оборудования в отдельные, независимо тестируемые и сопровождаемые, библиотеки openSIL, которые написаны на распространённом языке Си и могут статически связываться с основными прошивками без задействования специфичных протоколов.

Предоставляемый набор библиотек позволяет быстро и просто добавить поддержку необходимого оборудования в типовые UEFI-прошивки, а также альтернативные прошивки, созданные на базе платформ CoreBoot, oreboot, FortiBIOS и Project µ. Проект избавляет разработчиков от необходимости раздельного сопровождения прошивок для конкретного оборудования и изначально развивается как открытый и прозрачно развиваемый инструментарий, что также позволит повысить безопасность прошивок, упростить тестирование, обеспечить независимую верификацию, унифицировать отслеживание ошибок и уязвимостей.

Совместно с компаниями 9elements, AMI, AWS, 3mdeb, Datacom, Google, Meta и Oxide подготовлен первый вариант набора openSIL для эталонной платформы на базе четвёртого поколения процессоров AMD EPYC. Прототип будет продемонстрирован на конференции OCP Regional Summit, которая состоится с 19 по 20 апреля 2023 года. Отмечается, что код пока не готов к повсеместному использованию и находится на стадии рабочего прототипа. Из ближайших планов упоминается подготовка инструкций по интеграции с CoreBoot, публикация спецификации openSIL Firmware Architecture Specification, создание прошивок на базе CoreBoot и AMI Aptio OpenEdition для платформы AMD CRB на базе SoC AMD EPYC 4 Gen.

AMD openSIL включает три базовые библиотеки, рассчитанные на статическое связывание во время компиляции:

  • xSIM (x86 Silicon Initialization Libraries) - предоставляет API для базовой инициализации хост-платформы, включая инициализацию DRAM, JEDEC и контроллеров памяти.
  • xPRF (x86 Platform Reference Library) - сервисы для инициализации специфичных аппаратных компонентов, таких как GPIO и SMM.
  • xUSL (x86 Utilities & Services Library) - вспомогательные внутренние обработчики, используемые в библиотеках xSIM и xPRF, и недоступные для вызова из прошивок.


  1. Главная ссылка к новости (https://community.amd.com/t5/b...)
  2. OpenNews: Intel развивает новую открытую архитектуру прошивок Universal Scalable Firmware
  3. OpenNews: Intel опубликовал открытую прошивку для инициализации оборудования и загрузки ОС
  4. OpenNews: Google развивает открытую замену прошивкам UEFI
  5. OpenNews: Linux Foundation представил проект LinuxBoot для замены UEFI-прошивок
  6. OpenNews: Компания Intel открыла код прошивки блока PSE для чипов Elkhart Lake
Лицензия: CC-BY
Тип: Интересно / К сведению
Короткая ссылка: https://opennet.ru/58976-opensil
Ключевые слова: opensil, amd, firmware, init
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (29) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 13:14, 14/04/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    АМД как обычно делает всё правильно.  
     
     
  • 2.2, Аноним (2), 13:28, 14/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –4 +/
    Маркетинг, ничего личного.
     
     
  • 3.3, Карл Маркс (?), 13:38, 14/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Предсказанная формация, ничего личного.
     
     
  • 4.5, Аноним (5), 13:42, 14/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Предсказанная задним числом формация, ничего сверхъестественного.
     
     
  • 5.10, Аноним (10), 13:46, 14/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Обычная апостериорная оценка, всё в пределах погрешности.
     
  • 2.4, Аноним (4), 13:41, 14/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    AMD пропихивает неотключаемый аппаратный бэкдор от Microsoft под названием Pluton в каждом новом процессоре.

    По уровню враждебности к пользователю и продаже ему шпионских устройств они умудрились обскакать даже Intel и Apple.

     
     
  • 3.6, Аноним (5), 13:43, 14/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Ваш пост огорчает свидетелей безопасного AMD.
     
     
  • 4.12, Аноним (10), 13:50, 14/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    Свидетель Intel, а где исходники IME мне чисто для общего развития глянуть.
     
     
  • 5.19, Аноним (19), 14:27, 14/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    https://www.reddit.com/r/Amd/comments/6o2e6t/amd_is_not_opensourcing_their_psp
     
     
  • 6.22, Аноним (-), 15:11, 14/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > https://www.reddit.com/r/Amd/comments/6o2e6t/amd_is_not_opensourcing_their_psp

    Это просто топовый линч негров где там. Ответить ссылью на обсуждение про амд при вопросе об интеле это пять.

     
     
  • 7.24, Аноним (5), 15:16, 14/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это просто топовый линч негров где там. Ответить комментом про интел в носости об AMD это пять.
     
     
  • 8.25, Аноним (10), 15:18, 14/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    А ты госдолг США ваще видел Осознаешь его масштабы, ответь мне ... текст свёрнут, показать
     
  • 7.29, Аноним (19), 15:32, 14/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну пост так то про АМД, а на вопрос:
    >где исходники IME

    там же, где и AMD PSP.

     
  • 3.7, Аноним (7), 13:43, 14/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не покупайте продукцию AMD. Сидите на Raspberry Pi с ARM GPU.
     
     
  • 4.14, Аноним (14), 14:06, 14/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    И без драйвера на этот гпу)))
     
     
  • 5.23, Аноним (-), 15:13, 14/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > И без драйвера на этот гпу)))

    Вы из какой криокамеры вылезли? У гамнины GPU во первых VideoCore, во вторых драйвер на него есть. Как впрочем и на почти все остальные ARM.

     
  • 3.8, Аноним (8), 13:44, 14/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    А тебе жалко чтоли?
     
     
  • 4.30, КриоМух (?), 15:39, 14/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Жалко у пчёлки в попке!
     
  • 3.11, Аноним (1), 13:49, 14/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Бэкдор с открытой прошивкой? Пусть продолжают. АМД всё правильно делает.
     
     
  • 4.27, Аноним (27), 15:26, 14/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Бэкдор с открытой прошивкой? Пусть продолжают. АМД всё правильно делает.

    А они мутноту в PSP небось запихали. Этот вообще стартует _ДО_ x86, подымает систему, включая инициализацию DRAM и запуск x86... хотите с ним поспорить по уровню привилегий и возможностей? :) Можно дать наивному зоркому глазу иллюзию контроля и на этом уровне, раз уровнем ниже все схвачено.

     
  • 3.13, Брат Анон (ok), 13:56, 14/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > По уровню враждебности к пользователю и продаже ему шпионских устройств они умудрились обскакать даже Intel и Apple.

    Пруфов, конечно же не будет?

     

  • 1.9, Аноним (9), 13:46, 14/04/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –4 +/
    Кстати в Эльбрусах планировали Coreboot задействовать. Такой проект видится вполне адекватным дополнением. Си компилятор как раз таки имеется. И никакой мути с закрытым бредом раз уж все равно придется иметь дело с прошивками. Напрягает только невменяемое наименование х86 впереди.
     
     
  • 2.17, Аноним (17), 14:22, 14/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Кстати в Эльбрусах

    Кому на них не плевать? Долбанное распберри пи за эти 12 лет перешло с armv6 на Cortex A72, стало тянуть дескткопы - а это изделие по-прежнему стоит 100 тыс. Или расчёт был на то, что за 12 лет инфляция сделает эту цену не такой уж высокой?

     
     
  • 3.21, Я (??), 15:11, 14/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    рассчёт был на то что рак будет лебедю не щука, но в итоге основной заказчик не позволяет хоть куда-то шагнуть в сторону где это нужно остальным. и денег в итоге никто не даёт. потому что даже обещаний под которые эти деньги можно было бы получить нет права давать. в общем эльбрус это тупик из которого скорее всего не будет выхода.
     
     
  • 4.26, Аноним (10), 15:19, 14/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Святая просто выход с самого начала не предполагался.
     
  • 2.18, Аноним (18), 14:22, 14/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > И никакой мути с закрытым бредом

    …на закрытой архитектуре, лол.

     
     
  • 3.31, Парень твоего папы (?), 15:45, 14/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    x86 такая открытая, хоть думай что ты пишешь
     
  • 2.28, Аноним (27), 15:27, 14/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Кстати в Эльбрусах планировали Coreboot задействовать.

    Идея так то хорошая. Может еще и с открытым компилером? Это было бы шикарно, но, кажется, красиво было на бумаге... а реально как в анекдоте про петьку и миллионеров.

     

  • 1.15, Аноним (15), 14:08, 14/04/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    "не можешь победить - возглавь и угробь". азиаты в своём репертуаре
     

     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Текст:

    Спонсоры:
    PostgresPro
    Inferno Solutions
    Hosting by Hoster.ru
    Хостинг:

    Закладки на сайте
    Проследить за страницей     		Created 1996-2023 by Maxim Chirkov
    Добавить, Поддержать, Вебмастеру