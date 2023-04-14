Компания AMD представила открытый проект openSIL для разработки прошивок

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|4.5, Аноним (5), 13:42, 14/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Предсказанная задним числом формация, ничего сверхъестественного.
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|2.4, Аноним (4), 13:41, 14/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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AMD пропихивает неотключаемый аппаратный бэкдор от Microsoft под названием Pluton в каждом новом процессоре.
По уровню враждебности к пользователю и продаже ему шпионских устройств они умудрились обскакать даже Intel и Apple.
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|4.12, Аноним (10), 13:50, 14/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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Свидетель Intel, а где исходники IME мне чисто для общего развития глянуть.
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|7.24, Аноним (5), 15:16, 14/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Это просто топовый линч негров где там. Ответить комментом про интел в носости об AMD это пять.
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|7.29, Аноним (19), 15:32, 14/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ну пост так то про АМД, а на вопрос:
>где исходники IME
там же, где и AMD PSP.
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|3.7, Аноним (7), 13:43, 14/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Не покупайте продукцию AMD. Сидите на Raspberry Pi с ARM GPU.
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|5.23, Аноним (-), 15:13, 14/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> И без драйвера на этот гпу)))
Вы из какой криокамеры вылезли? У гамнины GPU во первых VideoCore, во вторых драйвер на него есть. Как впрочем и на почти все остальные ARM.
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|3.11, Аноним (1), 13:49, 14/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Бэкдор с открытой прошивкой? Пусть продолжают. АМД всё правильно делает.
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|4.27, Аноним (27), 15:26, 14/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Бэкдор с открытой прошивкой? Пусть продолжают. АМД всё правильно делает.
А они мутноту в PSP небось запихали. Этот вообще стартует _ДО_ x86, подымает систему, включая инициализацию DRAM и запуск x86... хотите с ним поспорить по уровню привилегий и возможностей? :) Можно дать наивному зоркому глазу иллюзию контроля и на этом уровне, раз уровнем ниже все схвачено.
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|3.13, Брат Анон (ok), 13:56, 14/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> По уровню враждебности к пользователю и продаже ему шпионских устройств они умудрились обскакать даже Intel и Apple.
Пруфов, конечно же не будет?
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|1.9, Аноним (9), 13:46, 14/04/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–4 +/–
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Кстати в Эльбрусах планировали Coreboot задействовать. Такой проект видится вполне адекватным дополнением. Си компилятор как раз таки имеется. И никакой мути с закрытым бредом раз уж все равно придется иметь дело с прошивками. Напрягает только невменяемое наименование х86 впереди.
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|2.17, Аноним (17), 14:22, 14/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Кстати в Эльбрусах
Кому на них не плевать? Долбанное распберри пи за эти 12 лет перешло с armv6 на Cortex A72, стало тянуть дескткопы - а это изделие по-прежнему стоит 100 тыс. Или расчёт был на то, что за 12 лет инфляция сделает эту цену не такой уж высокой?
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|3.21, Я (??), 15:11, 14/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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рассчёт был на то что рак будет лебедю не щука, но в итоге основной заказчик не позволяет хоть куда-то шагнуть в сторону где это нужно остальным. и денег в итоге никто не даёт. потому что даже обещаний под которые эти деньги можно было бы получить нет права давать. в общем эльбрус это тупик из которого скорее всего не будет выхода.
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|2.18, Аноним (18), 14:22, 14/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> И никакой мути с закрытым бредом
…на закрытой архитектуре, лол.
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|2.28, Аноним (27), 15:27, 14/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Кстати в Эльбрусах планировали Coreboot задействовать.
Идея так то хорошая. Может еще и с открытым компилером? Это было бы шикарно, но, кажется, красиво было на бумаге... а реально как в анекдоте про петьку и миллионеров.
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