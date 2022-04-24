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Компания Intel открыла код прошивки блока PSE для чипов Elkhart Lake

24.04.2022 10:23

Компания Intel открыла исходные тексты прошивки для блока PSE (Programmable Services Engine), который начал поставляться в процессорах семейства Elkhart Lake, таких как Atom x6000E, оптимизированных для использования в устройствах интернета вещей. Код открыт под лицензией Apache 2.0.

PSE представляет собой дополнительное процессорное ядро ARM Cortex-M7, работающее в режиме пониженного энергопотребления. PSE может использоваться для выполнения функциональности встраиваемого контроллера, обработки данных с датчиков, организации удалённого управления, выноса сетевых операций и отдельного выполнения специализированных задач.

Изначально данное ядро управлялось при помощи закрытой прошивки, что мешало реализации поддержки чипов с PSE в открытых проектах, таких как CoreBoot. В частности, недовольство вызывало отсутствие информации о низкоуровневом управлении PSE и опасения в области безопасности, из-за невозможности проконтролировать действия прошивки. В конце прошлого года разработчики проекта CoreBoot опубликовали открытое письмо к Intel с призывом открыть код прошивки PSE, и, в конечном счёте, компания прислушалась к потребностям сообщества.

В репозитории с прошивкой для PSE опубликованы исходные тесты утилит для разработчиков и примеров приложений, которые могут выполняться на стороне PSE, компонентов для запуска RTOS Zephyr, прошивки ECLite с реализацией функциональности встраиваемого контроллера, эталонной реализации управляющего интерфейса OOB (Out-of-Band) и фреймворка для разработки приложений.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.phoronix.com/scan....)
  2. OpenNews: Движение по включению проприетарных прошивок в поставку Debian
  3. OpenNews: Прогресс в разработке открытых прошивок для Raspberry Pi
  4. OpenNews: Учреждён фонд OSFF для координации разработки открытых прошивок
  5. OpenNews: Компания Framework Computer открыла код прошивки для ноутбуков
  6. OpenNews: Intel развивает новую открытую архитектуру прошивок Universal Scalable Firmware
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Короткая ссылка: https://opennet.ru/57076-psp
Ключевые слова: psp, intel, firmware
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Обсуждение (32) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 10:53, 24/04/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    тот же ime только для iot
     
  • 1.2, Аноним (2), 11:17, 24/04/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +5 +/
    "Мы встроили вам проц в проц" :-/
     
     
  • 2.4, КО (?), 11:31, 24/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Инструкции в инструкции тогда уж.
     
  • 2.21, Аноним (21), 13:18, 24/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    xzibit, залогинтесь.
     

  • 1.3, Аноним (3), 11:20, 24/04/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Вот вам нескучные фреймворки для убийства времени, потому что использовать джаву и задействовать ARM проц мы вам не дадим!
     
     
  • 2.23, YetAnotherOnanym (ok), 13:31, 24/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Насчёт жабы - это к чему?
     

  • 1.5, Аноним (5), 11:33, 24/04/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    От бэкдоров это открытие нас вряд ли защитит...
     
     
  • 2.6, ИмяХ (?), 11:40, 24/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А никто и не говорит, что это защитит от бэкдоров. Наоборот, появятся сотни новых бэкдоров, написанных энтузиастами.
     
     
  • 3.8, Аноним (2), 12:24, 24/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Для того и публикуют всякие статьи типа "скрытная передача данных через шум вентилятора", это инструкции к действию для определённых лиц.
     
     
  • 4.14, Аноним (14), 12:41, 24/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ты так говоришь как будто это что-то плохое.
     

  • 1.7, Ананоним (?), 12:07, 24/04/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    От этого интернета вещей вы ещё взвоете. Я лично за тупые вещи в основной массе.
     
     
  • 2.10, Аноним (2), 12:26, 24/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Умные дома "поглупели": американская Insteon прекратила работу. Отключились все настройки и функции, реализованные через "облако". Insteon была на рынке США одной из самых популярных.
     
     
  • 3.15, пох. (?), 12:42, 24/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    У вас там знаки препинания перепутаны.

    Правильный текст: "отключились все настройки и функции - реализованные через облако".

    То есть умный дом превратился в тыкву, отдельным хозяевам повезло - они бродят теперь снаружи. Остальным нет - они внутри и входная дверь не открывается, она ж умная. А кондиционер остался в положении "максимального охлаждения", так что они уже жгут на полу костер из обломков шибкоумного контроллера, чтоб согреться до приезда спасателей. Да и видно хоть что-то - умная люстра тоже ведь не включается.

     
     
  • 4.20, Аноним (20), 13:18, 24/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Правильный текст: "отключились все настройки и функции - реализованные через облако".

    Отличная антиреклама всей этой ереси в виде умных домов и прочих облаков. Какое нахрен облако? Оно должно быть изолировано одним домом.

     
     
  • 5.25, пох. (?), 14:00, 24/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Нууу, блин... а как тогда "я на мааабилачке кнопку пыщь, и дома включается автополив цветуецьков"?

    Если дом изолировать - то вот и позвиздуешь как в XIX веке к телефону - "Бэримор, приготовьте овсянку к моему приезду и полейте цветочки." А дворецкий уже идет к изолированному пульту управления и нажимает "овсянка к 23:45", "отлить в цветочек". А зачем он тогда такой умный нужен? Дворецкий и сам в цветочек не дурак отлить когда никто не видит.

    Нет, я могу придумать варианты с "каждому домохозяину static ip" и записывать этот ip на манжете изнутри, ибо как еще без чужих серверов ты узнаешь КУДА авторизоваться даже если этот ip - статик?
    Еще домохозяину понадобится небольшой сервер (контроллер - штука феерично т-пая, там негде приделать нескучный rest api удобный для приложению) и так далее.
    Большинство рады не будут.

     
  • 4.27, X86 (ok), 15:08, 24/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    "Правильный текст: "отключились все настройки и функции - реализованные через облако"."

    Не позорился бы, "учитель"

     
     
  • 5.28, Аноним (2), 15:45, 24/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Я тоже не сразу прикола понял :) Дело не в грамматике, а смысловом ударении. В оригинале - обычный причастный оборот, естественно, через запятую: отключились только те, которые реализованы через облако. "Пох." же переосмыслил фразу: отключилось вообще всё, т.к. всё реализовано через облако.
     
  • 2.17, nvidiaamd (?), 12:47, 24/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Уже чделали, гуманоиды, 95%
     

  • 1.9, Аноним (9), 12:24, 24/04/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    IoT на Атомах? Ну такое себе... На ARM и RISC-V батарейкам легче будет.
     
     
  • 2.16, Аноним (14), 12:42, 24/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Умные дома должаны питаться от сети дома. А батарейка это необязательный резерв
     
     
  • 3.22, Аноним (22), 13:20, 24/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Умные дома должны питаться и от того, и от того. И ещё должны иметь механическое управление вдобавок.
     
  • 3.29, Аноним (2), 15:47, 24/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Умный дом должен _экономить_ энергию, а не пожирать её тоннами.
     

  • 1.11, Аноним (11), 12:27, 24/04/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Как на счет открыть сырцы Intel(tm) ME(c)(r)?
     
  • 1.12, Z (??), 12:31, 24/04/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    ME можно отключить только аппаратно перемычкой на некоторых материнках от ASUS с "Q" чипсетом.
     
     
  • 2.26, Неизвестный (?), 14:12, 24/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А я не знал про Asus, отключил у себя, благодарю ;)
     
  • 2.30, Аноним (2), 15:49, 24/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > отключить аппаратно перемычкой

    Софт внутри ME: "Ну да, конечно".

     

  • 1.13, n80 (?), 12:32, 24/04/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Ааа, так можно было?

    Как же хочется когда-нибудь получить аналогичное для bay trail/cherry trail, которые гораздо интереснее в плане доступности железок (на них планшеты и одноплатники до сих пор клепают вагонами, хотя процы уже сняты с производства, вроде как). Кто запускал atomisp — поймёт, а там ещё ISH так-то есть.

     
  • 1.18, Аноним (18), 12:48, 24/04/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    А какая польза от этого потребителю?
     
     
  • 2.31, Аноним (2), 15:50, 24/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это не для потребителя фича.
     

  • 1.19, Аноним (19), 12:51, 24/04/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Сначала закрыли а теперь открыли. Купи козу, продай козу.
     
     
  • 2.24, nvidiaamd (?), 13:47, 24/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Да нет. Просто классика лицемерия. А так от барашков в карму.
     

  • 1.32, Аноним (-), 15:57, 24/04/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    programmable service за ваши деньги , а вдруг пригодица . как же надоели эти маркетолухи, как же задолбали эти извращенцы . неужели нельзя делать обычное железо, нет же, надо обязательно извратиться, извратиться во всем и продать это , чтоб обычных нормальных компов как и класической гей порнушки для простых людей небыло, все за бабки, большие и побольше ненужный извращений. всех с пасхой
     
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