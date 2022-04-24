Компания Intel открыла код прошивки блока PSE для чипов Elkhart Lake

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|1.3, Аноним (3), 11:20, 24/04/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Вот вам нескучные фреймворки для убийства времени, потому что использовать джаву и задействовать ARM проц мы вам не дадим!
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|2.6, ИмяХ (?), 11:40, 24/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А никто и не говорит, что это защитит от бэкдоров. Наоборот, появятся сотни новых бэкдоров, написанных энтузиастами.
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|3.8, Аноним (2), 12:24, 24/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Для того и публикуют всякие статьи типа "скрытная передача данных через шум вентилятора", это инструкции к действию для определённых лиц.
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|1.7, Ананоним (?), 12:07, 24/04/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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От этого интернета вещей вы ещё взвоете. Я лично за тупые вещи в основной массе.
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|2.10, Аноним (2), 12:26, 24/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Умные дома "поглупели": американская Insteon прекратила работу. Отключились все настройки и функции, реализованные через "облако". Insteon была на рынке США одной из самых популярных.
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|3.15, пох. (?), 12:42, 24/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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У вас там знаки препинания перепутаны.
Правильный текст: "отключились все настройки и функции - реализованные через облако".
То есть умный дом превратился в тыкву, отдельным хозяевам повезло - они бродят теперь снаружи. Остальным нет - они внутри и входная дверь не открывается, она ж умная. А кондиционер остался в положении "максимального охлаждения", так что они уже жгут на полу костер из обломков шибкоумного контроллера, чтоб согреться до приезда спасателей. Да и видно хоть что-то - умная люстра тоже ведь не включается.
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|4.20, Аноним (20), 13:18, 24/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>Правильный текст: "отключились все настройки и функции - реализованные через облако".
Отличная антиреклама всей этой ереси в виде умных домов и прочих облаков. Какое нахрен облако? Оно должно быть изолировано одним домом.
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|5.25, пох. (?), 14:00, 24/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Нууу, блин... а как тогда "я на мааабилачке кнопку пыщь, и дома включается автополив цветуецьков"?
Если дом изолировать - то вот и позвиздуешь как в XIX веке к телефону - "Бэримор, приготовьте овсянку к моему приезду и полейте цветочки." А дворецкий уже идет к изолированному пульту управления и нажимает "овсянка к 23:45", "отлить в цветочек". А зачем он тогда такой умный нужен? Дворецкий и сам в цветочек не дурак отлить когда никто не видит.
Нет, я могу придумать варианты с "каждому домохозяину static ip" и записывать этот ip на манжете изнутри, ибо как еще без чужих серверов ты узнаешь КУДА авторизоваться даже если этот ip - статик?
Еще домохозяину понадобится небольшой сервер (контроллер - штука феерично т-пая, там негде приделать нескучный rest api удобный для приложению) и так далее.
Большинство рады не будут.
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|4.27, X86 (ok), 15:08, 24/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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"Правильный текст: "отключились все настройки и функции - реализованные через облако"."
Не позорился бы, "учитель"
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|5.28, Аноним (2), 15:45, 24/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Я тоже не сразу прикола понял :) Дело не в грамматике, а смысловом ударении. В оригинале - обычный причастный оборот, естественно, через запятую: отключились только те, которые реализованы через облако. "Пох." же переосмыслил фразу: отключилось вообще всё, т.к. всё реализовано через облако.
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|1.9, Аноним (9), 12:24, 24/04/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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IoT на Атомах? Ну такое себе... На ARM и RISC-V батарейкам легче будет.
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|2.16, Аноним (14), 12:42, 24/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Умные дома должаны питаться от сети дома. А батарейка это необязательный резерв
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|3.22, Аноним (22), 13:20, 24/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Умные дома должны питаться и от того, и от того. И ещё должны иметь механическое управление вдобавок.
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|1.12, Z (??), 12:31, 24/04/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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ME можно отключить только аппаратно перемычкой на некоторых материнках от ASUS с "Q" чипсетом.
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|2.30, Аноним (2), 15:49, 24/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> отключить аппаратно перемычкой
Софт внутри ME: "Ну да, конечно".
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|1.13, n80 (?), 12:32, 24/04/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Ааа, так можно было?
Как же хочется когда-нибудь получить аналогичное для bay trail/cherry trail, которые гораздо интереснее в плане доступности железок (на них планшеты и одноплатники до сих пор клепают вагонами, хотя процы уже сняты с производства, вроде как). Кто запускал atomisp — поймёт, а там ещё ISH так-то есть.
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|1.32, Аноним (-), 15:57, 24/04/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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programmable service за ваши деньги , а вдруг пригодица . как же надоели эти маркетолухи, как же задолбали эти извращенцы . неужели нельзя делать обычное железо, нет же, надо обязательно извратиться, извратиться во всем и продать это , чтоб обычных нормальных компов как и класической гей порнушки для простых людей небыло, все за бабки, большие и побольше ненужный извращений. всех с пасхой
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