Учреждён фонд OSFF для координации разработки открытых прошивок

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|2.8, Аноним (8), 14:33, 11/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Чтобы он это принял, должно быть Free Source Firmware Foundation (FSFF).
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|2.14, Аноним (14), 16:10, 11/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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а зачем? он как один раз выучил мантру, так тАк ее и твердит лет 30. С этой работой и попугай справится.
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|2.5, Аноним (5), 14:12, 11/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+6 +/–
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Смотрите в следующем выпуске - компании X и Y стали платиновыми участниками OFSS они забашляли ZZZ килобаксов и теперь могут продвигать в совет директоров своих достойных менеджеров.
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|1.10, ryoken (ok), 14:55, 11/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Это для каких групп оборудования? Чисто роутеры или всё прочее? Серверы\десктопы\коммутаторы и т.д. и т.п.?
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|2.18, Аноним (14), 17:31, 11/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Второй вопрос: является ли ответ "нет" верным на второй вопрос?
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