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Учреждён фонд OSFF для координации разработки открытых прошивок

11.02.2022 13:31

Основана новая некоммерческая организация OSFF (Open-Source Firmware Foundation), нацеленная на продвижение открытых прошивок, а также на обеспечение совместной работы и взаимодействия лиц и компаний, заинтересованных в развитии и использовании открытых прошивок. Учредителями фонда стали компании 9elements Cyber Security и Mullvad VPN.

Среди поставленных перед организацией задач упоминается проведение исследовательской работы, обучения, развитие совместных проектов на нейтральной площадке, координация взаимодействия проектов с корпоративными спонсорами, проведение встреч разработчиков и конференций, предоставление инфраструктуры, поддержки и сервисов открытым проектам, связанным с прошивками. Организация также позиционирует себя как связующее звено для взаимодействия с сообществом и связанной с открытыми прошивками экосистемой.



  1. Главная ссылка к новости (https://www.phoronix.com/scan....)
  2. OpenNews: Критика политики Фонда СПО по отношению к прошивкам
  3. OpenNews: Компания Framework Computer открыла код прошивки для ноутбуков
  4. OpenNews: Доступен Sound Open Firmware 2.0, набор открытых прошивок к DSP-чипам
  5. OpenNews: Intel развивает новую открытую архитектуру прошивок Universal Scalable Firmware
  6. OpenNews: В закон DMCA внесены исключения, разрешающие замену прошивок маршрутизаторов
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Короткая ссылка: https://opennet.ru/56679-firmware
Ключевые слова: firmware
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Обсуждение (16) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 13:41, 11/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Столлман будет?
     
     
  • 2.2, Аноним (2), 13:55, 11/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    GNU достаточно
     
  • 2.6, Аноним (6), 14:13, 11/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    только покажут.

    но красивое.

     
  • 2.8, Аноним (8), 14:33, 11/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Чтобы он это принял, должно быть Free Source Firmware Foundation (FSFF).
     
  • 2.14, Аноним (14), 16:10, 11/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    а зачем? он как один раз выучил мантру, так тАк ее и твердит лет 30. С этой работой и попугай справится.
     
     
  • 3.17, Аноним (17), 16:50, 11/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это и есть попугай, захвативший много лет назад его тело. «Столлман» относит попугаев к самым умным животным (вместе с людьми и обезьянами) https://stallman.org/cgi-bin/showpage.cgi?path=/rms-lifestyle.html&term=parrot , рассказывает, как попугаиха делала с ним неприличное https://stallman.org/parrot-love.jpg , предпочитает дома с попугаями (но чтобы они были домашними, чтобы не покупали и не ловили новых).
     

  • 1.3, Аноним (17), 13:58, 11/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Наконец-то что-то учреждено без Microsoft и Google?
     
     
  • 2.5, Аноним (5), 14:12, 11/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +6 +/
    Смотрите в следующем выпуске - компании X и Y стали платиновыми участниками OFSS они забашляли ZZZ килобаксов и теперь могут продвигать в совет директоров своих достойных менеджеров.
     

  • 1.4, Аноним (4), 14:06, 11/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    "Не можешь победить? Возглавь!"
     
     
  • 2.7, keydon (ok), 14:23, 11/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Поподробнее пожалуйста. Кто кого побеждает и возглавляет?
     

  • 1.10, ryoken (ok), 14:55, 11/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Это для каких групп оборудования? Чисто роутеры или всё прочее? Серверы\десктопы\коммутаторы и т.д. и т.п.?
     
  • 1.11, Аноним (11), 15:12, 11/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Прочитал ... "открытых прививок", подумал ну всё....
     
     
  • 2.12, Аноним (12), 15:38, 11/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > открытых прививок

    открытых переломов

     
  • 2.13, Аноним (17), 16:04, 11/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    За прививками — к Linux Foundation Public Health.
     

  • 1.15, Пользователь интернета (?), 16:11, 11/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Ну, лучше поздно, чем никогда.
     
  • 1.16, Аноним (16), 16:29, 11/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Первый вопрос: кто учредители и бенефициары?
     
     
  • 2.18, Аноним (14), 17:31, 11/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Второй вопрос: является ли ответ "нет" верным на второй вопрос?
     

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