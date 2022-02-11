Учреждён фонд OSFF для координации разработки открытых прошивок

Основана новая некоммерческая организация OSFF (Open-Source Firmware Foundation), нацеленная на продвижение открытых прошивок, а также на обеспечение совместной работы и взаимодействия лиц и компаний, заинтересованных в развитии и использовании открытых прошивок. Учредителями фонда стали компании 9elements Cyber Security и Mullvad VPN.

Среди поставленных перед организацией задач упоминается проведение исследовательской работы, обучения, развитие совместных проектов на нейтральной площадке, координация взаимодействия проектов с корпоративными спонсорами, проведение встреч разработчиков и конференций, предоставление инфраструктуры, поддержки и сервисов открытым проектам, связанным с прошивками. Организация также позиционирует себя как связующее звено для взаимодействия с сообществом и связанной с открытыми прошивками экосистемой.