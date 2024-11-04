Broadcom работает над переводом VMware Workstation на гипервизор KVM на платформе Linux

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|2.8, 12yoexpert (ok), 10:42, 04/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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это как у девопсов "baremetal" или у джавашников/джаваскриптщиков "нативное приложение" - какое-то своё извращённое понимание общепринятой терминологии
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|1.5, iCat (ok), 10:37, 04/11/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Вот ведь занятно: коммерческая контора, зашибающая баблище на своих истерично-закрытых разработках, проталкивает в состав ядра открытого проекта какие-то фиговины для того, чтобы продолжать заколачивать баблище на своих коммерческих закрытых проектах...
VMWare, MicroSoft, Oracle...
Что вообще происходит?
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|2.7, Аноним (7), 10:41, 04/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ну хоть не блобы проталкивает. Все получают выгоду история win - win.
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|2.13, нах. (?), 11:06, 04/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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броадком выбросил workstation с воза. Это теперь для него - бесплатная _обуза_.
Зарабатывает он на ней хрен да нихрена. Вот и тебе и первая ласточка что такой проект ему нахрен не нужен и он от него будет стараться избавиться совсем.
А вот bare metal hypervisor - теперь только по подписке даже для некоммерческих целей. Иппитесь с вашим kvm, нишее6ы! :-(
В целом - я в них верю, они и сферу рано или поздно угробят.
И продолжат зарабатывать баблище на железе. Другого все равно нету.
7я сфера - это п-ц какой-то. Столько невероятных глюков я еще никогда и ни в одном продукте старой вмвари не видел. И это мы еще не используем две самые ее сырые...зачеркнуто "активно развиваемые" детальки.
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|3.18, Аноним (7), 11:13, 04/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Выкинуть все эти ваши Линуксы и чтобы первой ос всегда ставился вмваре вот правильный путь.
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|4.20, нах. (?), 11:22, 04/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Выкинуть все эти ваши Линуксы и чтобы первой ос всегда ставился вмваре
> вот правильный путь.
увы, нет. броадкому оно не надо, он ебитду себе разок покупкой этой поднял, и уже урожай собрал. Теперь проект можно закрывать.
А так, не поверишь, когда-то мы именно так и делали. Ставили esxi и поверх столько этих ваших линoopsов сколько душа пожелает. Это - бесплатно! (кхе-кхе... ну никто же не видит?)
Но тогда его hcl был не с воробьиную гузку размером, где делл, хепе и ленова, и те трех самых последних выпусков.
Последнюю такую штуку я выключил в 2022м (да, случилось что-то).
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|1.6, Аноним (7), 10:39, 04/11/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Уже даже не стесняются называть бекдоры бекдорами. Не ну и правильно а что им будет.
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|3.19, Аноним (16), 11:16, 04/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Это к qemu с их virgl. Но он вулкана требует. Но в qemu проблема - не поддерживают общие папки. И qemu + kvm крашится от запуска гостевой Windows 98, хотя вбокс работает (но очень плохо, виноваты разрабы вин 98, это очень плохая ОС).
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