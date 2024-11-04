Broadcom работает над переводом VMware Workstation на гипервизор KVM на платформе Linux

Компания Broadcom, год назад поглотившая бизнес VMware, предложила для включения в состав ядра Linux несколько изменений, добавляющих в гипервизор KVM возможность перенаправления гипервызовов VMware в пространство пользователя и предоставляющих функциональность для выборочного включения интерфейса "VMWare backdoor", используемого при паравиртуализации для отправки запросов из гостевой системы в хост-окружение. Отмечается, что данные изменения позволят перевести продукты VMware на использование гипервизора KVM на платформе Linux и обеспечат возможность запуска немодифицированных гостевых систем VMware с использованием KVM.

Первое изменение добавляет в KVM поддержку перенаправления специфичных для VMware гипервызовов в обработчик, выполняемый в пространстве пользователя (в продуктах VMware гипервызовы обрабатываются в пространстве пользователя), что позволяет запускать виртуальные машины, созданные для VMware, без использования проприетарных модулей ядра и без внесения изменений в виртуальные машины.

Второе изменение предоставляет возможность включения интерфейса "VMWare backdoor" не только для всей системы через существующий загрузочный параметр kvm.enable_vmware_backdoor, но и через активацию на уровне гипервизора в привязке к отдельным виртуальным машинам.

Майкл Ларабель (Michael Larabel) получил подтверждение в компании Broadcom, что Linux-версии платформы виртуализации для рабочих станций VMware Workstation намерены перевести на использование гипервизора KVM вместо собственного проприетарного кода виртуализации. Сроки завершения перехода на KVM пока не определены и зависят от того, как быстро изменения, необходимые для работы с гостевыми машинами VMware, будут включены в основной состав ядра и начнут поставляться в дистрибутивах. Предполагается, что проблем с интеграцией пачтей не возникнет, так как они ничего существенного не затрагивают и включают лишь несколько десятков строк кода. В качестве наиболее оптимистичного варианта упоминается переход VMware Workstation на KVM уже в следующем году.



