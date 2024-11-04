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Broadcom работает над переводом VMware Workstation на гипервизор KVM на платформе Linux

04.11.2024 10:20

Компания Broadcom, год назад поглотившая бизнес VMware, предложила для включения в состав ядра Linux несколько изменений, добавляющих в гипервизор KVM возможность перенаправления гипервызовов VMware в пространство пользователя и предоставляющих функциональность для выборочного включения интерфейса "VMWare backdoor", используемого при паравиртуализации для отправки запросов из гостевой системы в хост-окружение. Отмечается, что данные изменения позволят перевести продукты VMware на использование гипервизора KVM на платформе Linux и обеспечат возможность запуска немодифицированных гостевых систем VMware с использованием KVM.

Первое изменение добавляет в KVM поддержку перенаправления специфичных для VMware гипервызовов в обработчик, выполняемый в пространстве пользователя (в продуктах VMware гипервызовы обрабатываются в пространстве пользователя), что позволяет запускать виртуальные машины, созданные для VMware, без использования проприетарных модулей ядра и без внесения изменений в виртуальные машины.

Второе изменение предоставляет возможность включения интерфейса "VMWare backdoor" не только для всей системы через существующий загрузочный параметр kvm.enable_vmware_backdoor, но и через активацию на уровне гипервизора в привязке к отдельным виртуальным машинам.

Майкл Ларабель (Michael Larabel) получил подтверждение в компании Broadcom, что Linux-версии платформы виртуализации для рабочих станций VMware Workstation намерены перевести на использование гипервизора KVM вместо собственного проприетарного кода виртуализации. Сроки завершения перехода на KVM пока не определены и зависят от того, как быстро изменения, необходимые для работы с гостевыми машинами VMware, будут включены в основной состав ядра и начнут поставляться в дистрибутивах. Предполагается, что проблем с интеграцией пачтей не возникнет, так как они ничего существенного не затрагивают и включают лишь несколько десятков строк кода. В качестве наиболее оптимистичного варианта упоминается переход VMware Workstation на KVM уже в следующем году.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.phoronix.com/news/...)
  2. OpenNews: Компания VMware опубликовала Linux-дистрибутив Photon OS 5.0
  3. OpenNews: Апелляционный суд встал на сторону VMware в деле о нарушении GPL
  4. OpenNews: Для гипервизора KVM реализована возможность запуска гостевых систем Xen
  5. OpenNews: VirtualBox адаптирован для работы поверх гипервизора KVM
  6. OpenNews: VMware Workstation Pro стал бесплатен для персонального использования
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/62155-vmware
Ключевые слова: vmware, kernel, linux, kvm
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (17) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.3, Вы забыли заполнить поле Name. (?), 10:33, 04/11/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +5 +/
    > VMWare Backdoor

    Зато честно

     
     
  • 2.8, 12yoexpert (ok), 10:42, 04/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    это как у девопсов "baremetal" или у джавашников/джаваскриптщиков "нативное приложение" - какое-то своё извращённое понимание общепринятой терминологии
     
     
  • 3.11, Platform (?), 10:54, 04/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Без всякой иронии, а что с "baremetal" не так?
     
     
  • 4.16, Аноним (16), 11:12, 04/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    То, что кремний - это не металл, а полупроводник?
     
     
  • 5.21, Аноним (21), 11:26, 04/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Прикиньте, и железа «в железе» бывает, что почти и нет!
     

  • 1.5, iCat (ok), 10:37, 04/11/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Вот ведь занятно: коммерческая контора, зашибающая баблище на своих истерично-закрытых разработках, проталкивает в состав ядра открытого проекта какие-то фиговины для того, чтобы продолжать заколачивать баблище на своих коммерческих закрытых проектах...
    VMWare, MicroSoft, Oracle...
    Что вообще происходит?
     
     
  • 2.7, Аноним (7), 10:41, 04/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Ну хоть не блобы проталкивает. Все получают выгоду история win - win.
     
  • 2.13, нах. (?), 11:06, 04/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    броадком выбросил workstation с воза. Это теперь для него - бесплатная _обуза_.

    Зарабатывает он на ней хрен да нихрена. Вот и тебе и первая ласточка что такой проект ему нахрен не нужен и он от него будет стараться избавиться совсем.

    А вот bare metal hypervisor - теперь только по подписке даже для некоммерческих целей. Иппитесь с вашим kvm, нишее6ы! :-(

    В целом - я в них верю, они и сферу рано или поздно угробят.
    И продолжат зарабатывать баблище на железе. Другого все равно нету.

    7я сфера - это п-ц какой-то. Столько невероятных глюков я еще никогда и ни в одном продукте старой вмвари не видел. И это мы еще не используем две самые ее сырые...зачеркнуто "активно развиваемые" детальки.

     
     
  • 3.17, Аноним (16), 11:13, 04/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    kvm сама type 1 hypervisor.
     
  • 3.18, Аноним (7), 11:13, 04/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Выкинуть все эти ваши Линуксы и чтобы первой ос всегда ставился вмваре вот правильный путь.
     
     
  • 4.20, нах. (?), 11:22, 04/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Выкинуть все эти ваши Линуксы и чтобы первой ос всегда ставился вмваре
    > вот правильный путь.

    увы, нет. броадкому оно не надо, он ебитду себе разок покупкой этой поднял, и уже урожай собрал. Теперь проект можно закрывать.

    А так, не поверишь, когда-то мы именно так и делали. Ставили esxi и поверх столько этих ваших линoopsов сколько душа пожелает. Это - бесплатно! (кхе-кхе... ну никто же не видит?)

    Но тогда его hcl был не с воробьиную гузку размером, где делл, хепе и ленова, и те трех самых последних выпусков.

    Последнюю такую штуку я выключил в 2022м (да, случилось что-то).

     

  • 1.6, Аноним (7), 10:39, 04/11/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Уже даже не стесняются называть бекдоры бекдорами. Не ну и правильно а что им будет.
     
  • 1.9, Шарп (ok), 10:49, 04/11/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Испортят vmware.
     
  • 1.14, Аноним (16), 11:08, 04/11/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Тем временем в Virtual Box не спешат интегрировать давно существующий код https://github.com/cyberus-technology/virtualbox-kvm  для работы поверх KVM (в нём есть проблема - требует SSE4.1, но она решаемая, нужно заменить XSAVE на FXSAVE, плюс несколько других инструкций).
     
     
  • 2.15, Аноним (7), 11:11, 04/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Лучше бы они в видеокарты научились поддерживать.
     
     
  • 3.19, Аноним (16), 11:16, 04/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это к qemu с их virgl. Но он вулкана требует. Но в qemu проблема - не поддерживают общие папки. И qemu + kvm крашится от запуска гостевой Windows 98, хотя вбокс работает (но очень плохо, виноваты разрабы вин 98, это очень плохая ОС).
     

  • 1.22, чатжпт (?), 11:28, 04/11/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    в след за майками которые пихают поддрежку hyper-v в ядро
     

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