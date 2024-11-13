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Microsoft открыл Hyperlight, гипервизор для изоляции отдельных функций в приложениях

13.11.2024 09:53

Компания Microsoft представила проект Hyperlight, развивающий гипервизор, предназначенный для встраивания в приложения с целью изолированного выполнения кода, не заслуживающего доверия или требующего особой защиты. Гипервизор оформлен в виде разделяемой библиотеки, обеспечивающей выполнение отдельных функций в легковесных виртуальных машинах (micro-VM) и организующей обмен данными с этими функциями. Код проекта написан на языке Rust и распространяется под лицензией Apache 2.0.

По сравнению с запуском традиционных виртуальных машин Hyperlight позволяет добиться низких задержек и минимальных накладных расходов. В Hyperlight задержки при создании виртуальных машин составляют 1-2 миллисекунды, что позволяет применять изоляцию на уровне запуска функций. Для сравнения запуск обычной виртуальной машины осуществляется не менее чем за 120 миллисекунд, а запуск изолированного sandbox-окружения для выполнения WebAssembly-кода при помощи Wasmtime runtime занимает 0.03 миллисекунды.

Для изоляции на платформе Linux поддерживается использование гипервизоров KVM и mshv (Microsoft Hypervisor в Azure Linux), а на платформе Windows - WHP (Windows Hypervisor Platform) и WSL2 (Windows Subsystem for Linux 2) c KVM. Платформа macOS пока не поддерживается. Отдельное ядро и операционная система в виртуальной машине не используются. Начинка для виртуальной машины формируется в форме самодостаточной загружаемой программы, включающей код запускаемой функции в обвязке из runtime и специализированного минимального ядра. В виртуальной машине используется единый линейный фрагмент памяти и назначается виртуальный CPU, без маппинга устройств и без разделения на процессы.

Процесс разработки основан на связывании основного кода приложения с библиотекой Hyperlight Host, координирующей запуск виртуальных машин, а кода запускаемых изолированном режиме функций (гостевых функций) с библиотекой Hyperlight Guest, предоставляющей API для взаимодействия с внешней частью приложения и возможности для обособленного выполнения кода без окружения операционной системы.

Предоставляемая прослойка для взаимодействия между хост-приложением и изолированными функциями позволяет не только вызывать изолированные функции из хост-приложений, но и наоборот, обращаться к функциям хост-приложений из изолированных функций. Список внешних функций, допустимых для вызова из изолированных функций, жёстко регламентируется. По умолчанию доступ из изолированных функций ограничен минимальным API, позволяющим передавать сообщения хост-приложению.

В будущем Microsoft планирует передать проект некоммерческой организации Cloud Native Computing Foundation (CNCF) для совместного развития на нейтральной площадке, не зависящей от отдельных производителей. Организация CNCF работает под крылом Linux Foundation и курирует разработку таких проектов, как Kubernetes, etcd, Cilium, Containerd, cri-o, Flux, Helm, Istio и gRPC.

  1. Главная ссылка к новости (https://opensource.microsoft.c...)
  2. OpenNews: Microsoft открыл код гипервизора OpenVMM и платформы паравиртуализации OpenHCL
  3. OpenNews: Microsoft начал продвижение в ядро Linux компонентов хост-окружения Hyper-V
  4. OpenNews: Intel развивает открытую прошивку ModernFW и гипервизор на языке Rust
  5. OpenNews: Выпуск MirageOS 4.0, платформы для запуска приложений поверх гипервизора
  6. OpenNews: Инициатива по переработке инструментария для гипервизора Xen на языке Rust
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/62226-hyperlight
Ключевые слова: hyperlight, microsoft, rust, hypervisor, virtual
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (11) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 10:26, 13/11/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    И нужен сабж только для большего огораживания и закабаления пользователей.
     
     
  • 2.7, Аноним (7), 11:11, 13/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    всего-то ещё один барьер безопасности для Azure
     
     
  • 3.10, Аноним (1), 11:16, 13/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И какая это из букв из EEE?
     

  • 1.2, Аноним (1), 10:28, 13/11/2024 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]     [к модератору]
    		• +5 +/
     
  • 1.3, iCat (ok), 10:34, 13/11/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    А что за месячник такой неслыханной щедрости?
    vmWare, MS HL...
     
     
  • 2.5, Аноним (5), 10:37, 13/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Подгорает, сэр. Конкуренция не дремлет, клиентов надо удерживать.
     

  • 1.4, Аноним (4), 10:37, 13/11/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    > использование гипервизоров KVM и mshv (Microsoft Hypervisor в Azure Linux)

    Дорогой майкрософт, прими уже как данность что твои потуги вокруг твоего hyperv только тебе и нужны. На форониксе вообще 0 коментов в новости про абажур-ось. Весь интерес зарубежных линуксоидов к абажуру и его специфике как он есть.

    А в РФии какие-то маздайцы даже что-то накоментили в новости про абажур ос. Хоть я и не читал, может там рассказы как оно не надо, но...

     
     
  • 2.9, Аноним (1), 11:15, 13/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Делаю ставку что на твоём форониксе ещё более предвзятая и ангажированная модерации чем здесь. Просто тут трут тех кто против раста. А там кто против майков. И тех кто за майков там не нашлось.  
     

  • 1.6, помпезный (?), 11:04, 13/11/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    > Код проекта написан на языке Rust

    Написан на ворованной сишке и ворованном рантайме(сишном).

     
  • 1.8, Жироватт (ok), 11:13, 13/11/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    1. Основной поток запускает защищённую обёрточную функцию обработки в micro-VM основного потока...
    2. Обёрточная функция вызывает другую функцию файла (в отдельной или в этой же micro-VM?)...
    3. ...которая вызывает функцию из внешнего по отношению к программе заголовочного файла (в чисто отдельной третьей micro-VM?)...
    4. ...которая дёргает динамический dll'ный библиотечный код либы lib_a1.dll (тут уже точно в отдельной micro-VM?)...
    5. ...которая дёргает динамический dll'ный библиотечный код либы lib_b2.dll (тут уже точно в отдельной micro-VM или либы будут бандлится в один образ VM?)...
    6. ...которая по RPC (хотя бы тот же СОМ+) дёргает вообще другое ПО и получает какие-то данные (проприентарный патентованный сервер СОМ+ изначально требует защиты и запускается в расшифровываемой-на-лету micro-VM?), затем маршаллит результат (надеюсь не в micro-VM?) и передаёт обратно.

    Вопросы:
    1) Я правильно понял, что именно так можно будет выглядеть дерево вызовов внутри одного процесса?
    2) Какой адок начнётся в многопроцессной работе? Micro-VM же насколько понял stateless? А параллельно будет запускаться одна micro-VM или целый пул из таких виртуалок?
    3) Какие накладные расходы на это гуано будут не в бенчамарках, а при реальной работе? А для функций из 80% отношения Парето?
    4) Нахуа, а главное зачем?

     
  • 1.11, Аноним (11), 11:16, 13/11/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Что это вообще такое и зачем?
     

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