Microsoft начал продвижение в ядро Linux компонентов хост-окружения Hyper-V

Компания Microsoft предложила для включение в основной состав ядра Linux первую серию патчей, связанных с работой в качестве хост-окружения (Dom0, root partition) для гипервизора Hyper-V. Хост-окружение отвечает за управление гипервизором, организацию запуска гостевых систем, выделение ресурсов и обеспечение взаимодействия виртуальных машин с оборудованием.

Изначально возможность использования Linux в роли хост-окружения для системы виртуализации Hyper-V была представлена в 2020 году и уже применяется в инфраструктуре Microsoft, но до сих пор развивалась в форме отдельных патчей. Новая инициатива направлена на интеграцию данных патчей в основной состав ядра. Необходимость использования Linux для управления гипервизором Hyper-V обусловлена желанием упростить сопровождение и повысить производительность серверов, обслуживающих облачные системы Microsoft, в условиях того, что с 2018 года число гостевых систем с Linux в облачном сервисе Azure превышает число окружений с Windows.

Начальный набор патчей пока ограничивается добавлением заголовочных файлов, используемых в гипервизоре Hyper-V и дополняющих ранее включённые в ядро заголовочные файлы, применяемые в драйверах для гостевых систем. SPEC-файл пакета с ядром 5.15, включающим реализацию хост-окружения для гипервизора Hyper-V, можно найти в репозитории дистрибутива Azure Linux, но использование устройства /dev/mshv для управления Hyper-V пока не документировано. Драйверы Hyper-V для гостевых систем были добавлены в ядро Linux в 2009 году и поставляются начиная с выпуска 2.6.32.