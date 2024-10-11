Microsoft начал продвижение в ядро Linux компонентов хост-окружения Hyper-V

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|1.4, мяв (?), 10:42, 11/10/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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лол?
"впихните в апстримпотому что позволит меньше париться Microsoft со своими серверами" ?
ну, собственно, они 80% разработки линукса спонсируют.
звучит действительно как начало конца. ибо тогда и "полноценная версия" цирка с безопасностью Окон не загорами.
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|3.11, nume (ok), 11:00, 11/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Потому что ты "аноним", а должно стоять "Зарегистрированный пользователь"
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|2.7, Аноним (7), 10:47, 11/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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так это, все лтс ядра давно под мс. может быть поэтому с ними столько проблем при каждом обновлении (ну или просто повесточка добралась до лтс)
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|3.9, мяв (?), 11:00, 11/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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а теперь еще и будут проблемы вида "мы решили съэкономить 1 байт, поэтому держите RCE", в стиле Окон.
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|4.12, мяв (?), 11:03, 11/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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или.. есть у линукса гайдлайны какие по написанию кода?
посмотреть во многие открытые проекты мс - там даже в коде на cs иногда такое, шо аж страшно.
про спп не знаю, ибо его не знаю.
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|1.8, Аноним (2), 10:58, 11/10/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Пора переходить на Illumos. Заодно это позволило бы создавать атомарно обновляемые системы не прибегая к использованию BTRFS. Потому что с Линуксом всё понятно. Это лишь вопрос времени, когда корпы напичкают ядро зондами до такой степени, что им станет невозможно пользоваться.
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|2.14, arthi747 (ok), 11:12, 11/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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По факту когда корпорасты напичкали ядро линуксом стало возможно пользоваться. Ну и есть ядро без проприетари но что то мне подсказывает что вы им никогда не пользовались и не будете.
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|1.15, Аноним (15), 11:13, 11/10/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Все идет к тому, что десктопной видне тоже хостом будет ядро linux, а NT ядро внутри Hyper-V вращаться (в 11ке и так уже много загнали в гипервизор). По стопам android пойдут.
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