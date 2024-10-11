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Microsoft начал продвижение в ядро Linux компонентов хост-окружения Hyper-V

11.10.2024 10:24

Компания Microsoft предложила для включение в основной состав ядра Linux первую серию патчей, связанных с работой в качестве хост-окружения (Dom0, root partition) для гипервизора Hyper-V. Хост-окружение отвечает за управление гипервизором, организацию запуска гостевых систем, выделение ресурсов и обеспечение взаимодействия виртуальных машин с оборудованием.

Изначально возможность использования Linux в роли хост-окружения для системы виртуализации Hyper-V была представлена в 2020 году и уже применяется в инфраструктуре Microsoft, но до сих пор развивалась в форме отдельных патчей. Новая инициатива направлена на интеграцию данных патчей в основной состав ядра. Необходимость использования Linux для управления гипервизором Hyper-V обусловлена желанием упростить сопровождение и повысить производительность серверов, обслуживающих облачные системы Microsoft, в условиях того, что с 2018 года число гостевых систем с Linux в облачном сервисе Azure превышает число окружений с Windows.

Начальный набор патчей пока ограничивается добавлением заголовочных файлов, используемых в гипервизоре Hyper-V и дополняющих ранее включённые в ядро заголовочные файлы, применяемые в драйверах для гостевых систем. SPEC-файл пакета с ядром 5.15, включающим реализацию хост-окружения для гипервизора Hyper-V, можно найти в репозитории дистрибутива Azure Linux, но использование устройства /dev/mshv для управления Hyper-V пока не документировано. Драйверы Hyper-V для гостевых систем были добавлены в ядро Linux в 2009 году и поставляются начиная с выпуска 2.6.32.



  1. Главная ссылка к новости (https://www.phoronix.com/news/...)
  2. OpenNews: Проект Xen празднует окончание интеграции полной поддержки Dom0 и DomU в Linux-ядро
  3. OpenNews: Во FreeBSD Current реализована работа Xen dom0
  4. OpenNews: Microsoft опубликовал дистрибутив Azure Linux 3.0
  5. OpenNews: Компания Microsoft представила новую версию свободных Hyper-V-драйверов
  6. OpenNews: Microsoft реализовал поддержку корневого окружения для Hyper-V на базе Linux
Лицензия: CC BY 3.0
Наводку на новость прислал Аноним
Короткая ссылка: https://opennet.ru/62028-hyper-v
Ключевые слова: hyper-v, linux, kernel
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (16) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, бух. (?), 10:36, 11/10/2024 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]     [к модератору]
    		• +/
     
  • 1.2, Аноним (2), 10:36, 11/10/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Начало конца?
     
  • 1.3, гоквч (?), 10:39, 11/10/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Вендец подкрался незаметно
     
  • 1.4, мяв (?), 10:42, 11/10/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    лол?
    "впихните в апстримпотому что позволит меньше париться Microsoft со своими серверами" ?
    ну, собственно, они 80% разработки линукса спонсируют.
    звучит действительно как начало конца. ибо тогда и "полноценная версия" цирка с безопасностью Окон не загорами.
     
     
  • 2.5, мяв (?), 10:42, 11/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    кого черта нельзя сообщения править?
     
     
  • 3.6, Golangdev (?), 10:47, 11/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    есть что есть, пользуйся

    не нравится - сделай свой opennet

     
  • 3.11, nume (ok), 11:00, 11/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Потому что ты "аноним", а должно стоять "Зарегистрированный пользователь"
     
     
  • 4.13, мяв (?), 11:03, 11/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    а.. спасибо!
     
  • 2.7, Аноним (7), 10:47, 11/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    так это, все лтс ядра давно под мс. может быть поэтому с ними столько проблем при каждом обновлении (ну или просто повесточка добралась до лтс)
     
     
  • 3.9, мяв (?), 11:00, 11/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    а теперь еще и будут проблемы вида "мы решили съэкономить 1 байт, поэтому держите RCE", в стиле Окон.
     
     
  • 4.12, мяв (?), 11:03, 11/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    или.. есть у линукса гайдлайны какие по написанию кода?
    посмотреть во многие открытые проекты мс - там даже в коде на cs иногда такое, шо аж страшно.
    про спп не знаю, ибо его не знаю.
     

  • 1.8, Аноним (2), 10:58, 11/10/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Пора переходить на Illumos. Заодно это позволило бы создавать атомарно обновляемые системы не прибегая к использованию BTRFS. Потому что с Линуксом всё понятно. Это лишь вопрос времени, когда корпы напичкают ядро зондами до такой степени, что им станет невозможно пользоваться.
     
     
  • 2.14, arthi747 (ok), 11:12, 11/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    По факту когда корпорасты напичкали ядро линуксом стало возможно пользоваться. Ну и есть ядро без проприетари но что то мне подсказывает что вы им никогда не пользовались и не будете.
     

  • 1.10, Аноним (-), 11:00, 11/10/2024 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]     [к модератору]
    		• +/
     
  • 1.15, Аноним (15), 11:13, 11/10/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Все идет к тому, что десктопной видне тоже хостом будет ядро linux, а NT ядро внутри Hyper-V вращаться (в 11ке и так уже много загнали в гипервизор). По стопам android пойдут.
     
  • 1.16, Аноним (16), 11:25, 11/10/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А почему бы им взять и просто KVM начать использовать.
     

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