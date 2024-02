VirtualBox адаптирован для работы поверх гипервизора KVM

2.14 , Гашпшпщм ( ? ), 17:17, 08/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – тут вбокс теперь гуй для квм, ну грубо говоря

3.21 , нах. ( ? ), 17:21, 08/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – > тут вбокс теперь гуй для квм, ну грубо говоря дык вот обратно ж нифига - был бы он гуем для kvm, это было бы понятно и прикольно (потому что с гуями у квм как раз ниоч).

Но он тут гуй только для себя любимого и своих вмок, а остальные как хотят. 4.45 , ilyafedin ( ok ), 19:29, 08/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – ты наверное путаешь между "гуй для kvm" и "гуй для qemu"

4.56 , Аноним ( - ), 22:48, 08/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > это было бы понятно и прикольно (потому что с гуями у

> квм как раз ниоч).

> Но он тут гуй только для себя любимого и своих вмок, а

> остальные как хотят. Ну просто оракель не был бы оракелем если бы не сделал все через - ну вот то самое место - как они это любят. У виртуалбокса это вообще славная традиция. Глядишь годков через пять до них доползет что та идея имела пойнт :) 2.27 , нах. ( ? ), 17:30, 08/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – (это видимо то из-за чего аноним так распереживался что удолили)

> а поделись с общественностью маном своих

> ак-к-кробатических возможностей эммм... не понял? Тебе нужен какой-то ман как kvm запускать или вот что? "диски" .vdi поддерживаются as is. (вот в этом месте я и приврал, потому что у меня они .vmdk - сам догадайся, для чего на самом деле когда-то создана та виртуалка. Но потом таки да, жила под vbox и теперь запускается квмом. И работает. Кстати, я-то хотел вообще-то bhyve. Угадаешь, где пролетел?) vboxguest конечно остается немного не у дел, но вы правда собирались ЭТИМ пользоваться в 2k24?

2.54 , Аноним ( - ), 22:44, 08/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – большой текст свёрнут, показать Ну так qemu умеет чертову кучу форматов виртуальных дисков И чего И даже как м...