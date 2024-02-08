VirtualBox адаптирован для работы поверх гипервизора KVM

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|2.2, Аноним (2), 16:48, 08/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Просто отличается подсистема хардварной виртуализации от интеловской. AMD-V, IOMMU/AMD-Vi, AVIC, вот это вот всё.
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|1.3, Аноним (3), 16:48, 08/02/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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А virtio уже можно применить? Потому что больше всего в VB меня удручала низкая дисковая производительность, совершенно бесполезная и никчёмная программа. Да, я не имею в виду встроенный форк самбы или что там у них используется, тут вообще туши свет.
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|3.37, Аноним (3), 18:05, 08/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Но в virtualbox уже давно есть virtio-scsi...
Я давно не использую сабж, потому и спрашиваю.
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|3.46, Аноним (-), 20:00, 08/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Но в virtualbox уже давно есть virtio-scsi...
У "обычного" virtio оверхеда по идее меньше. Одно дело какие-то команды на скорость парсить, другое достаточно тонкий протокол virtio.
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|5.55, Аноним (-), 22:46, 08/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> virtio-scsi не хуже virtio-blk и поддерживает trim
А парсинг команд SCSI типа ничего не жрет? Или вы предлагаете весь настоящий накопитель виртуалки отдавать? Вот нахрен надо, виртуалки юзают не для того чтобы поиметь прибитый на гвозди менеджмент по железу.
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|1.6, нах. (?), 17:00, 08/02/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–7 +/–
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> Возможность запуска VirtualBox и виртуальных машин, созданных
> для VirtualBox, одновременно с QEMU/KVM
пппадажите, с ентого места поподробнее - я что делаю не так-то, когда просто "виртуальную машину созданную для virtualbox" (немножко напи3дел тут - но вы бы не заметили) запускаю в kvm?
Прямо вот, придставляити - без загрузки драйвера ведра и всего остального виртуалчпокса тоже.
Э... лет десять уже праздную это событие. Кажись в 14м году мои вбоксы умерли не своей смертью.
Забавно, что вот в обратную сторону - хрен вам. Хотя от этого как раз даже и могла бы быть польза.
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|3.21, нах. (?), 17:21, 08/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> тут вбокс теперь гуй для квм, ну грубо говоря
дык вот обратно ж нифига - был бы он гуем для kvm, это было бы понятно и прикольно (потому что с гуями у квм как раз ниоч).
Но он тут гуй только для себя любимого и своих вмок, а остальные как хотят.
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|4.56, Аноним (-), 22:48, 08/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> это было бы понятно и прикольно (потому что с гуями у
> квм как раз ниоч).
> Но он тут гуй только для себя любимого и своих вмок, а
> остальные как хотят.
Ну просто оракель не был бы оракелем если бы не сделал все через - ну вот то самое место - как они это любят. У виртуалбокса это вообще славная традиция.
Глядишь годков через пять до них доползет что та идея имела пойнт :)
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|2.27, нах. (?), 17:30, 08/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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(это видимо то из-за чего аноним так распереживался что удолили)
> а поделись с общественностью маном своих
> ак-к-кробатических возможностей
эммм... не понял? Тебе нужен какой-то ман как kvm запускать или вот что? "диски" .vdi поддерживаются as is. (вот в этом месте я и приврал, потому что у меня они .vmdk - сам догадайся, для чего на самом деле когда-то создана та виртуалка. Но потом таки да, жила под vbox и теперь запускается квмом. И работает. Кстати, я-то хотел вообще-то bhyve. Угадаешь, где пролетел?)
vboxguest конечно остается немного не у дел, но вы правда собирались ЭТИМ пользоваться в 2k24?
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|2.54, Аноним (-), 22:44, 08/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
Ну так qemu умеет чертову кучу форматов виртуальных дисков И чего И даже как м... большой текст свёрнут, показать
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|1.10, Аноним (10), 17:13, 08/02/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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Никогда не понимал нафига этот vbox нужен, когда есть QEMU, который умеет в kvm/nvmm.
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|2.16, ryoken (ok), 17:18, 08/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Присоединюсь. Берём virt-manager(-qt), пользуемся. Сабж пролетает аки фанера над Парижем.
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|3.25, Аноним (10), 17:23, 08/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ну можно и так, но я вообще юзаю голый qemu -display=none и бридже на tap0, по ssh влезаю в виртуалку. Какие-то vbox'ы c их vboxdrv через dkms - брррр, в пекло
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|4.28, нах. (?), 17:31, 08/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Ну можно и так, но я вообще юзаю голый qemu -display=none и
> бридже на tap0, по ssh влезаю в виртуалку. Какие-то vbox'ы c
> их vboxdrv через dkms - брррр, в пекло
а вот и наш ниасилятор модулей подвалил.
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|6.31, нах. (?), 17:56, 08/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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кокой ужос!
Видишь ли, мне совершенно все равно, грузится очередной .ko из единственноверного kernel/drivers/гдеонотамзарыто или из некошерного weak-updates.
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|7.57, Аноним (-), 22:51, 08/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> кокой ужос!
> Видишь ли, мне совершенно все равно, грузится очередной .ko из единственноверного kernel/drivers/гдеонотамзарыто
> или из некошерного weak-updates.
Ну так это тебе нравится #$%ться с проблемами и траблами на ровном месте, на франкенштейне которого в результате саппортить не хочет или не может - никто! Ибо вон те бакланы еще те сапорты и майнлайн не потянут, а в майнлайне эти выкидыши всем нахрен надо.
И вот ты такой остаешься с любыми багами 1 на 1 в результате. Зарулить их в таком режиме крайне маловероятно. И ты либо топаешь на свою виндочку (а там, типа, с этим лучше?) либо люстрируешь собой картину "весь в гамне но на коне". Так, конечно, можно - но нормальным людям нахрен нужно.
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|4.38, Аноним (38), 18:08, 08/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Virt-manager замечательно подключается и работает через ссш с удаленным хостом. Даже графическая консоль работает без нареканий.
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|5.39, Аноним (10), 18:11, 08/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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мне просто не нужна графическая конь-соль как и лишний virt-manager
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|4.58, Аноним (-), 22:55, 08/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Ну можно и так, но я вообще юзаю голый qemu -display=none и
> бридже на tap0, по ssh влезаю в виртуалку. Какие-то vbox'ы c
> их vboxdrv через dkms - брррр, в пекло
А зачем там ssh? Повесь консоль на hvc0 какой-нибудь (virtio'шная консоль) если ремотно рулить не надо - и будет тебе счастье.
А видяха - если нужна - опять же virtio есть. В 2D виде вообще ничего особо не требует, подхватывается кернелем сразу (в гуесте в смысле). Быстрый - 1080p на ютубе кажет без особых напрягов вроде, в фулскрине почти от железки не отличимо получается.
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|3.32, Аноним (38), 18:00, 08/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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У виртуалбокс есть одно неоспоримое преимущество - встроенный rdp сервер, причем с поддержкой нескольких клиентов одновременно.
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|4.36, нах. (?), 18:04, 08/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> У виртуалбокс есть одно неоспоримое преимущество - встроенный rdp сервер, причем с
> поддержкой нескольких клиентов одновременно.
эх... был бы он - встроенный... Но, к сожалению, он "встроен" в extpack.
(Ну а может и к счастью, не о чем жалеть. Померла безотказная лошадка, ну так она уже лет десять из стойла-то и не выходила, совсем старенькая уже.)
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|5.47, нах. (?), 20:24, 08/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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т.е тормозное неэффективное дырявое г-но.
Ну ок, наслаждайся.
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|6.59, Аноним (-), 22:57, 08/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> т.е тормозное неэффективное дырявое г-но.
> Ну ок, наслаждайся.
Там еще spice есть. Или вообще можно в самой VM запустить хоть тот же xrdp (а у винды сие вообще встроено изначально) - или что там кому надо. Вариантов - газилион.
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|3.35, Аноним (35), 18:04, 08/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+5 +/–
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У VirtualBox намного лучше интерфейс. Во всратом virt-manager ни диск динамический нельзя создать, ни описание виртуалки сразу в главном окне посмотреть.
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|1.42, Аноним (42), 18:23, 08/02/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
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Здорово, как раз дистриб для Чебурнета пилю cheburnet live, чтоб на сайт Сбербанка заходить без установки сертификатов минцифры. Со Spice интеграция уже реализована теперь очередь за virtual box.
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|1.49, Аноним (49), 20:41, 08/02/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Сижу в Android-x86 11 под QEMU и аппаратным ускорением. Единственный трабл - плохо поддерживаются разрешения 5:4. Не знаю, где. Или в QEMU или в ядре. По дефолту выбирается 16:9. При 5:4 может глючить мышь. И еще странный глюк в Android - кнопки навигации черти как по панельке распределены. Я даже сурцы SystemUI ковырял, чтобы разобраться. Вроде там нечему ломаться. Но там все так наворочено, что черт ногу сломит.
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|1.50, Аноним (50), 21:19, 08/02/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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По ссылке VirtualBox с дополнительными патчами. Непонятно, можно ли его собрать, чтобы в рантайме переключать используемый гипервизор?
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