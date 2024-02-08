VirtualBox адаптирован для работы поверх гипервизора KVM

4.28 , нах. ( ? ), 17:31, 08/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Ну можно и так, но я вообще юзаю голый qemu -display=none и

> бридже на tap0, по ssh влезаю в виртуалку. Какие-то vbox'ы c

> их vboxdrv через dkms - брррр, в пекло а вот и наш ниасилятор модулей подвалил.

5.30 , Аноним ( 10 ), 17:39, 08/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – кто тут ниасилятор? Ты не в курсе, что vboxdrv не в mainline?

6.31 , нах. ( ? ), 17:56, 08/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – кокой ужос!

Видишь ли, мне совершенно все равно, грузится очередной .ko из единственноверного kernel/drivers/гдеонотамзарыто или из некошерного weak-updates. 7.57 , Аноним ( - ), 22:51, 08/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > кокой ужос!

> Видишь ли, мне совершенно все равно, грузится очередной .ko из единственноверного kernel/drivers/гдеонотамзарыто

> или из некошерного weak-updates. Ну так это тебе нравится #$%ться с проблемами и траблами на ровном месте, на франкенштейне которого в результате саппортить не хочет или не может - никто! Ибо вон те бакланы еще те сапорты и майнлайн не потянут, а в майнлайне эти выкидыши всем нахрен надо. И вот ты такой остаешься с любыми багами 1 на 1 в результате. Зарулить их в таком режиме крайне маловероятно. И ты либо топаешь на свою виндочку (а там, типа, с этим лучше?) либо люстрируешь собой картину "весь в гамне но на коне". Так, конечно, можно - но нормальным людям нахрен нужно.

4.38 , Аноним ( 38 ), 18:08, 08/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Virt-manager замечательно подключается и работает через ссш с удаленным хостом. Даже графическая консоль работает без нареканий.

5.39 , Аноним ( 10 ), 18:11, 08/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – мне просто не нужна графическая конь-соль как и лишний virt-manager

4.58 , Аноним ( - ), 22:55, 08/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Ну можно и так, но я вообще юзаю голый qemu -display=none и

> бридже на tap0, по ssh влезаю в виртуалку. Какие-то vbox'ы c

> их vboxdrv через dkms - брррр, в пекло А зачем там ssh? Повесь консоль на hvc0 какой-нибудь (virtio'шная консоль) если ремотно рулить не надо - и будет тебе счастье. А видяха - если нужна - опять же virtio есть. В 2D виде вообще ничего особо не требует, подхватывается кернелем сразу (в гуесте в смысле). Быстрый - 1080p на ютубе кажет без особых напрягов вроде, в фулскрине почти от железки не отличимо получается.

