The OpenNET Project / Index page

[ новости /+++ | форум | wiki | теги | ]

Выпуск VirtualBox 7.0.14

17.01.2024 16:32

Компания Oracle опубликовала корректирующий релиз системы виртуализации VirtualBox 7.0.14, в котором отмечено 14 исправлений. Одновременно сформировано обновление прошлой ветки VirtualBox 6.1.50 с 7 изменениями, в числе которых поддержка пакетов с ядром из дистрибутивов RHEL 9.4 и 8.9, а также реализация возможности импорта и экспорта образов виртуальных машин с контроллерами накопителей NVMe и носителем, вставленным в виртуальный привод CD/DVD.

Основные изменения в VirtualBox 7.0.14:

  • Улучшена поддержка 3D.
  • Добавлена поддержка импорта и экспорта образов виртуальных машин в формате OVF, содержащих контроллеры накопителей NVMe.
  • Добавлена поддержка экспорта образов виртуальных машин в формате OVF, содержащих носитель, вставленный в виртуальный привод CD/DVD, привязанный к контроллеру Virtio-SCSI.
  • В дополнения для хостов и гостевых систем с Linux добавлена поддержка пакетов с ядром, поставляемых в RHEL 9.4.
  • В дополнениях для гостевых систем с Linux решена проблема с аварийной остановкой работы из-за сбоя в vboxvideo на системах с ядром из RHEL 8.9.
  • В дополнениях для гостевых систем с Solaris реализована возможность установки дополнений в альтернативный корневой каталог ('pkgadd -R').
  • Удаление дополнений для гостевых систем с Solaris больше не требует перезапуска виртуальной машины.
  • Налажено корректное отображения единиц измерения в данных о потреблении памяти, выставленных в параметре VirtualSystemDescription.
  • На хостах с Windows решены проблемы с переключением звуковых устройств при использовании звукового бэкенда WAS.
  • В гостевых системах с Windows решена проблема с потерей событий сенсорных экранов, когда пользователь долго удерживает нажатие, не двигая пальцем.
  • На хостах с macOS добавлена поддержка новых устройств хранения и устранена утечка памяти в процессе VBoxIntNetSwitch, если виртуальная машина настроена для использования внутренней сети.


  1. Главная ссылка к новости (https://www.mail-archive.com/v...)
  2. OpenNews: Обновление Java SE, MySQL, VirtualBox, Solaris и других продуктов Oracle с устранением уязвимостей
  3. OpenNews: Выпуск VirtualBox 7.0.12
  4. OpenNews: Уязвимость в VirtualBox, эксплуатируемая через протокол RDP
  5. OpenNews: Релиз системы виртуализации VirtualBox 7.0
  6. OpenNews: Выпуск эмулятора QEMU 8.2
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/60452-virtualbox
Ключевые слова: virtualbox
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (12) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (-), 17:27, 17/01/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –4 +/
    Отличная замена вайну из соседней темы)
    Для тех кто не доверяет запускаемым играм/программам, но не хочет пердолитсья с несколькими юзерами и запуском Хсов от нужного.
    Просто запустил виртуалку, поиграл или поработал, положил спать.
     
     
  • 2.5, anonymous (??), 17:56, 17/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Только видеоускорение не держит. А так,всё хорошо.
     
  • 2.6, Аноним (6), 18:20, 17/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    >> пердолитсья с несколькими юзерами
    >> запуском Хсов от нужного

    Сколько лет пользуюсь Вайном, а о таком в первый раз слышу. Наверное, повезло.

     
     
  • 3.8, Аноним (-), 19:21, 17/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    А это новое слово в безопасностистроении от анонов с опеннета
    opennet.ru/openforum/vsluhforumID3/132590.html#95

    С предложениями "запускать столько Х11 сколько нужно".

     
     
  • 4.9, Аноним (6), 19:23, 17/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    0_о
     
  • 4.10, Аноним (10), 19:32, 17/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Та там чел просто предложил воспроизвести вам вяленого раз уж запуск последнего под каждую аппликуху это норм и безопасно.
     
     
  • 5.12, Аноним (-), 19:40, 17/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Разве для вяленного будет запускать свой композитный менеджер?
    А тот чел даже уточнил, что нужно запускать х11 под "отдельной учеткой".
    С чем только люди не готовы пердолиться, лишь бы нормальный вейланд не использовать.
     
  • 2.7, Аноньимъ (ok), 18:37, 17/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Да хрен его знает.
    Ну для чисто бытовых нужд жамк жамк мышкой потестить новый нескучный дистрибутив - норм конечно. И драйвера для проброса усб устройств штука очень полезная.

    А вот конкретно работать чтобы в винде, ну такое, можно запустить винду на qemu просто и конектиться по rdp в неё.

     

  • 1.2, Аноним (2), 17:43, 17/01/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >Улучшена поддержка 3D.

    Ну не в WinXP же?

     
     
  • 2.3, Аноним (3), 17:50, 17/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не в WnXP на P-IV
     

  • 1.4, Аноним (4), 17:50, 17/01/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    хорошая штука для отладки и изучения
     
  • 1.11, товарищ майор (?), 19:40, 17/01/2024 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]
    		• +/
     

     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Текст:

    Партнёры:
    PostgresPro
    Inferno Solutions
    Hosting by Hoster.ru
    Хостинг:

    Закладки на сайте
    Проследить за страницей     		Created 1996-2024 by Maxim Chirkov
    Добавить, Поддержать, Вебмастеру