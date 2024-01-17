Выпуск VirtualBox 7.0.14

2.5 , anonymous ( ?? ), 17:56, 17/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Только видеоускорение не держит. А так,всё хорошо.

2.6 , Аноним ( 6 ), 18:20, 17/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – >> пердолитсья с несколькими юзерами

>> запуском Хсов от нужного Сколько лет пользуюсь Вайном, а о таком в первый раз слышу. Наверное, повезло.

3.8 , Аноним ( - ), 19:21, 17/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – А это новое слово в безопасностистроении от анонов с опеннета

opennet.ru/openforum/vsluhforumID3/132590.html#95 С предложениями "запускать столько Х11 сколько нужно".

4.9 , Аноним ( 6 ), 19:23, 17/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – 0_о

4.10 , Аноним ( 10 ), 19:32, 17/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Та там чел просто предложил воспроизвести вам вяленого раз уж запуск последнего под каждую аппликуху это норм и безопасно.

5.12 , Аноним ( - ), 19:40, 17/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Разве для вяленного будет запускать свой композитный менеджер?

А тот чел даже уточнил, что нужно запускать х11 под "отдельной учеткой".

С чем только люди не готовы пердолиться, лишь бы нормальный вейланд не использовать.

2.7 , Аноньимъ ( ok ), 18:37, 17/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Да хрен его знает.

Ну для чисто бытовых нужд жамк жамк мышкой потестить новый нескучный дистрибутив - норм конечно. И драйвера для проброса усб устройств штука очень полезная. А вот конкретно работать чтобы в винде, ну такое, можно запустить винду на qemu просто и конектиться по rdp в неё.

