Выпуск VirtualBox 7.0.14

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|1.1, Аноним (-), 17:27, 17/01/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–4 +/–
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Отличная замена вайну из соседней темы)
Для тех кто не доверяет запускаемым играм/программам, но не хочет пердолитсья с несколькими юзерами и запуском Хсов от нужного.
Просто запустил виртуалку, поиграл или поработал, положил спать.
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|2.6, Аноним (6), 18:20, 17/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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>> пердолитсья с несколькими юзерами
>> запуском Хсов от нужного
Сколько лет пользуюсь Вайном, а о таком в первый раз слышу. Наверное, повезло.
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|3.8, Аноним (-), 19:21, 17/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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А это новое слово в безопасностистроении от анонов с опеннета
opennet.ru/openforum/vsluhforumID3/132590.html#95
С предложениями "запускать столько Х11 сколько нужно".
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|4.10, Аноним (10), 19:32, 17/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Та там чел просто предложил воспроизвести вам вяленого раз уж запуск последнего под каждую аппликуху это норм и безопасно.
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|5.12, Аноним (-), 19:40, 17/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Разве для вяленного будет запускать свой композитный менеджер?
А тот чел даже уточнил, что нужно запускать х11 под "отдельной учеткой".
С чем только люди не готовы пердолиться, лишь бы нормальный вейланд не использовать.
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|2.7, Аноньимъ (ok), 18:37, 17/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Да хрен его знает.
Ну для чисто бытовых нужд жамк жамк мышкой потестить новый нескучный дистрибутив - норм конечно. И драйвера для проброса усб устройств штука очень полезная.
А вот конкретно работать чтобы в винде, ну такое, можно запустить винду на qemu просто и конектиться по rdp в неё.
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