Выпуск VirtualBox 7.0.12

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|1.1, пох. (?), 23:15, 17/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–4 +/–
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Ау, конспирологи - а вот есть у кого какие идеи - ЗАЧЕМ орацл, вторая корпорация зла, до сих пор пинает эту дохлую лошадку?
Кому-то ведь, получается, зачем-то она все еще там нужна?
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|2.3, Аноним (3), 23:39, 17/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Это ассет, популярный у хомяков. Оракел умеет считать деньги, не сомневайся.
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|3.5, пох. (?), 23:45, 17/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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э... а зачем хомяку оно надо? Что в нем запускать тому у кого нет деньгов на десяточку-pro?
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|4.18, Аноним (18), 00:31, 18/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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А что, в виртуалках только Десяточку и запускать? В виртуалках можно ещё и сотни дистров Линукса запускать. Не одновременно все, конечно :)
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|4.23, Аноним (23), 00:57, 18/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Зачем деньги когда есть OEM серийники в группах телеграм которые выкладывают бесплатно? Бери да успевай зарегать. Я так больше десятка компов зарегал, за несколько лет ни одна регистрация не слетела.
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|2.4, OpenEcho (?), 23:44, 17/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Кому-то ведь, получается, зачем-то она все еще там нужна?
Так оно же напрямую приносит доход через Oracle Cloud Infrastructure Instances
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|5.11, пох. (?), 23:50, 17/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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э... я правильно эту бредятину прочитал что люди покупают оракловый инстанс чтоб ВНУТРИ него запускать вложенные вбоксы?!
Да ну, не может быть. Пойду по третьей и спать, приснится же ж такое...
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|6.13, OpenEcho (?), 23:53, 17/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> э... я правильно эту бредятину прочитал что люди покупают оракловый инстанс чтоб
> ВНУТРИ него запускать вложенные вбоксы?!
Аха
> Пойду по третьей и спать, приснится же ж такое...
Спокойной ночи и хороших снов ! ;)
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|2.16, хрю (?), 00:20, 18/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Она простая и не плохо продаётся. У меня жена её использовала по работе (контора серьюзная, с лицензией понятно дело!) пару тройку месяцев назад, чтоб в нём linux виртуалку от разработчиков крутить.
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|2.15, Аноним (14), 00:12, 18/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> На 4 пне пойдёт?
Тебе тормозов 4 пня мало, хочешь чтобы оно тормозило в 100 раз сильнее? 🤔
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|2.19, Аноним (23), 00:53, 18/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Не представляю зачем люди используют Pentium 4. Комплект на Core 2 Quad Q6600 с материнкой на G41 чипсете, памятью 4GB DDR2, кулером (если повезёт с HDD и видюхой) можно купить на б\у за 500 рублей. Понимаю, не все профессиональные айтишники 300к наносек, но... неужто 500-1000 рублей настолько неподъёмная сумма чтобы облегчить себе жизнь?
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|3.24, OpenEcho (?), 01:23, 18/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Не представляю зачем люди используют Pentium 4.
Все очень просто, есть в индустрии станки стоимость которых измеряется в шестизначной зелени и там эти чудесные пни и живут (и хороше еще если пень 4-й, а то и 3-й и даже второй), заживо замурованные, вместе с проприетарным софтом. Живут себе и не дохнут (и еще долго не сдохнут) и призводят человечеству много разных полезных вещей, которые нужны в повседневной жизни
Есть еще параноики, готовые вавалить кучу бабла за древние 286 и 386 машины, благо свято верят что в те времена небыло закладух как в современных процах или прост есть оборудование которое работает только на них.
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