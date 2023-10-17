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Выпуск VirtualBox 7.0.12

17.10.2023 22:48

Компания Oracle опубликовала корректирующий релиз системы виртуализации VirtualBox 7.0.12, в котором отмечено 24 исправления. Одновременно сформировано обновление прошлой ветки VirtualBox 6.1.48 с 9 изменениями, в числе которых поддержка ядер Linux 6.5 и 6.6-rc, поддержка пакета с ядром из OpenSUSE 15.5, улучшение поддержки ядра Linux 6.4 и исправления для пакетов с ядром из RHEL 8.9 и 9.3.

Основные изменения в VirtualBox 7.0.12:

  • В дополнениях для гостевых систем на базе Linux добавлена поддержка ядра Linux 6.5, находящейся в разработке ветки ядра 6.6 и пакета с ядром из дистрибутива OpenSUSE 15.5. Внесены исправления, направленные на улучшение работы в системах с ядром Linux 6.4 и в дистрибутивах RHEL 8.9 и 9.3.
  • В дополнениях для хостов и гостевых систем на базе Linux добавлен вывод сведений о версии при выполнении команд "rcvboxadd status-kernel" и "rcvboxadd status-user". Исправлены ошибки, приводящие к выводу ядром предупреждений "field-spanning write".
  • Добавлена поддержка автоматизированной установки с использованием kickstart-файлов в Oracle Linux 8 и 9.
  • На хостах под управлением Linux улучшено определение расщеплённых блокировок при помощи механизма Split Lock Detection в CPU Intel.
  • Добавлены дополнительные подтипы операционных систем на базе Linux.
  • В менеджере виртуальных машин решены проблемы с использованием отладчиков в гостевых системах и исправлено определение задействования расширений VT-x другими гипервизорвами.
  • Внесены общие улучшения в интерфейс пользователя. Решена проблема с отображением настроек вложенной аппаратной виртуализации в панели с детальной информацией о виртуальной машине.
  • Устранена регрессия, приводившая к отображению чёрного экрана при отключению 3D в гостевых системах с Windows с несколькими экранами.
  • Для сетевых интерфейсов VirtIO налажена поддержка VLAN и решены проблемы с идентификацией PCI-устройств.
  • Устранена регрессия, приводившая к сбою загрузки сохранённого состояния при использовании TPM.
  • В трансляторе адресов устранена проблема, приводившая к невозможности установить TCP-соединение с IP-адресами, заканчивающимися на ".2".
  • Улучшена реализация протокола VRDP.
  • В утилите VBoxManage внесены улучшения в команду "list usbfilters".
  • Устранено аварийное завершение сервиса Guest Properties, возникающее при редком стечении обстоятельств.


  1. Главная ссылка к новости (https://www.mail-archive.com/v...)
  2. OpenNews: Выпуск VirtualBox 7.0.10
  3. OpenNews: Уязвимость в VirtualBox, эксплуатируемая через протокол RDP
  4. OpenNews: Релиз системы виртуализации VirtualBox 7.0
  5. OpenNews: Релиз системы виртуализации VirtualBox 6.1
Лицензия: CC BY 3.0
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/59943-virtualbox
Ключевые слова: virtualbox
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (24) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, пох. (?), 23:15, 17/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –4 +/
    Ау, конспирологи - а вот есть у кого какие идеи - ЗАЧЕМ орацл, вторая корпорация зла, до сих пор пинает эту дохлую лошадку?

    Кому-то ведь, получается, зачем-то она все еще там нужна?

     
     
  • 2.3, Аноним (3), 23:39, 17/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это ассет, популярный у хомяков. Оракел умеет считать деньги, не сомневайся.
     
     
  • 3.5, пох. (?), 23:45, 17/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    э... а зачем хомяку оно надо? Что в нем запускать тому у кого нет деньгов на десяточку-pro?

     
     
  • 4.18, Аноним (18), 00:31, 18/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    А что, в виртуалках только Десяточку и запускать? В виртуалках можно ещё и сотни дистров Линукса запускать. Не одновременно все, конечно :)
     
  • 4.23, Аноним (23), 00:57, 18/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Зачем деньги когда есть OEM серийники в группах телеграм которые выкладывают бесплатно? Бери да успевай зарегать. Я так больше десятка компов зарегал, за несколько лет ни одна регистрация не слетела.
     
  • 2.4, OpenEcho (?), 23:44, 17/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Кому-то ведь, получается, зачем-то она все еще там нужна?

    Так оно же напрямую приносит доход через Oracle Cloud Infrastructure Instances

     
     
  • 3.7, пох. (?), 23:46, 17/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    где в OCI может быть место virtualbox?

     
     
  • 4.9, OpenEcho (?), 23:48, 17/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > где в OCI может быть место virtualbox?

    Где то тут: https://docs.oracle.com/en/learn/vbox-oci/index.html

     
     
  • 5.11, пох. (?), 23:50, 17/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    э... я правильно эту бредятину прочитал что люди покупают оракловый инстанс чтоб ВНУТРИ него запускать вложенные вбоксы?!

    Да ну, не может быть. Пойду по третьей и спать, приснится же ж такое...

     
     
  • 6.13, OpenEcho (?), 23:53, 17/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > э... я правильно эту бредятину прочитал что люди покупают оракловый инстанс чтоб
    > ВНУТРИ него запускать вложенные вбоксы?!

    Аха

    > Пойду по третьей и спать, приснится же ж такое...

    Спокойной ночи и хороших снов ! ;)


     
     
  • 7.22, Аноним (23), 00:54, 18/10/2023 Скрыто модератором
    		• +/
     
  • 5.21, Аноним (23), 00:54, 18/10/2023 Скрыто модератором
    		• +/
     
  • 2.6, Аноним (23), 23:45, 17/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    В мире 99% линексов вертятся на ней. В т.ч. и у меня.
     
  • 2.16, хрю (?), 00:20, 18/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Она простая и не плохо продаётся. У меня жена её использовала по работе (контора серьюзная, с лицензией понятно дело!) пару тройку месяцев назад, чтоб в нём linux виртуалку от разработчиков крутить.
     

  • 1.2, Олег (??), 23:15, 17/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    в конце 2023 детские болячки долечили ему?
     
     
  • 2.10, Аноним (10), 23:48, 17/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    по постапокалиптическому календарю разве что
     

  • 1.8, Аноним (23), 23:47, 17/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    На 4 пне пойдёт?
     
     
  • 2.12, OpenEcho (?), 23:51, 17/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    > На 4 пне пойдёт?

    Да оно и на ИБМ ХТ с 8086 пойдет

     
     
  • 3.14, Аноним (14), 00:11, 18/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Клоун.
     
  • 2.15, Аноним (14), 00:12, 18/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > На 4 пне пойдёт?

    Тебе тормозов 4 пня мало, хочешь чтобы оно тормозило в 100 раз сильнее? 🤔

     
  • 2.19, Аноним (23), 00:53, 18/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Не представляю зачем люди используют Pentium 4. Комплект на Core 2 Quad Q6600 с материнкой на G41 чипсете, памятью 4GB DDR2, кулером (если повезёт с HDD и видюхой) можно купить на б\у за 500 рублей. Понимаю, не все профессиональные айтишники 300к наносек, но... неужто 500-1000 рублей настолько неподъёмная сумма чтобы облегчить себе жизнь?
     
     
  • 3.24, OpenEcho (?), 01:23, 18/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Не представляю зачем люди используют Pentium 4.

    Все очень просто, есть в индустрии станки стоимость которых измеряется в шестизначной зелени и там эти чудесные пни и живут (и хороше еще если пень 4-й, а то и 3-й и даже второй), заживо замурованные, вместе с проприетарным софтом. Живут себе и не дохнут (и еще долго не сдохнут) и призводят человечеству много разных полезных вещей, которые нужны в повседневной жизни

    Есть еще параноики, готовые вавалить кучу бабла за древние 286 и 386 машины, благо свято верят что в те времена небыло закладух как в современных процах или прост есть оборудование которое работает только на них.

     
  • 2.25, Аноним (25), 02:12, 18/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    VT-x стал обязательным с какой-то версии.
     

  • 1.17, хрю (?), 00:21, 18/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    6.1.48 тоже вышла +) в дебиан по apt update прилетела.
     

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