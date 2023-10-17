Выпуск VirtualBox 7.0.12

> Не представляю зачем люди используют Pentium 4. Все очень просто, есть в индустрии станки стоимость которых измеряется в шестизначной зелени и там эти чудесные пни и живут (и хороше еще если пень 4-й, а то и 3-й и даже второй), заживо замурованные, вместе с проприетарным софтом. Живут себе и не дохнут (и еще долго не сдохнут) и призводят человечеству много разных полезных вещей, которые нужны в повседневной жизни Есть еще параноики, готовые вавалить кучу бабла за древние 286 и 386 машины, благо свято верят что в те времена небыло закладух как в современных процах или прост есть оборудование которое работает только на них.

