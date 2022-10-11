Релиз системы виртуализации VirtualBox 7.0

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|1.2, Без аргументов (?), 10:57, 11/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> Предоставлен 3D-драйвер, использующий DirectX 11 в Windows и DXVK в других ОС.
Любопытно, а то винды 7 и 10 работали четко, а 11 нет и без скруглений. А на винде и линухе гуи линухов вообще тормозили, как не крутил
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|2.14, Бандит228 (?), 11:28, 11/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Не работали они чётко с программной отрисовкой, по крайней мере, на яблоке. Даже перетаскивание окон - с лагами. Надо ли говорить про игороы ?
> Предоставлен 3D-драйвер, использующий DirectX 11 в Windows и DXVK в других ОС
А вот как это активировать или удостовериться что включено и работает - ни слова
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|3.26, Аноним (26), 11:41, 11/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А у меня другой вопрос. Речь про DXVK в каком ключе? Т.е. 3D ускорения виртуальной машины идёт в DX11\DXVK на хост-машине? Или изнутри виртуальной машины Vulkan API хостовой машины доступен?
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|2.33, Аноним (26), 11:51, 11/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Поставил федору и врубил вяленого, хостовая машина на оффтопике. Если не считать странного вылета виртуалки когда закрываю\что то меняю в окне "Настройки системы", в остальном работает шустро и плавно. Что я делаю не так?
(VirtualBox 6.1.38 с guest additions из репов федоры)
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|2.8, Аноним (8), 11:11, 11/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Памяти случайно не сыпанул от души? На >512 МБ работа 9x совершенно не гарантирована.
Но вообще Win98 на VirtualBox так себе идея.
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|3.37, Аноним (37), 12:04, 11/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Я не тот аноним, но все же. Прошлый год надо было как-то запустить старинную железку с последовательным портом и управляющей программой под вин98. Чтобы протокол обмена с этой железкой разобрать. Проблема была в видеодрайвере, надо было в бубен средних размеров бить. Кажись, выбрать какой-то определенный драйвер в виртуалбоксе, и под него некий (в принципе стандартный драйвер) для вин98 где-то нарыть. Судя по моим записям ключевые слова: scitech display doctor. Работает, но регулярно что-то сбивалось, из-за чего вин98 переставала стартовать наглухо и приходилось откатывать к сохраненному слепку (снэпшоту). Протокольчик оказался примитивный, железка тоже так себе, выяснил что надо и выкинул в итоге.
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|4.42, n80 (?), 12:16, 11/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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На os2museum замечательный драйвер есть, искать по boxv9x.img
Правда, его основной смысл — чтобы можно было разрешение побольше выставлять, а так-то и без него на стандартных нормально работало как-то. Но виртуальный адаптер надо выбирать подходящий, конечно.
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|2.53, Имяреяк (?), 13:40, 11/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Имхо лучший способ это PCem. Правда эмулируется платформа целиком, т.е. гипервизор довольно ресурсоёмкий (у меня лично даже звук с лагами воспроизводится). Зато от и до эмуляция "железа" тех времён.
В штатной поставке только опенсорс-прошивки, поэтому желательно нагуглить ещё дополнительные фимвари вроде биоса и звуковушки.
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|2.54, _kp (ok), 13:49, 11/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Я не пару месяцев назад, на ретро машине с W98 диск менял. Ну коллекция у меня старья.
Подключил физический диск, образ дискеты :)
Поставил всё в виртуалке, и скопировал старое ПО. В виртуалке все работало.
Далее на реальной машине зппгрузка в безопасном режиме, отключение устройст от виртуалки, и поиск устройств и установка драйверов. Это обычная процедура.
Как сказали выше, W98 без патчей виснет от радости если обнаружит 0.5 Гб ОЗУ и более.
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|1.7, iPony129412 (?), 11:10, 11/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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> Добавлена предварительная поддержка компьютеров Apple с ARM-чипами Apple Silicon.
😮
Вот это сюрприз.
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|1.10, trdm (ok), 11:26, 11/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> Графический интерфейс переведён на свежие версии Qt.
Это на 6-ю что-ли?
Тогда Win7 отвалится.
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|4.34, Бывалый смузихлёб (?), 11:53, 11/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> бывалый Ваганыч собственной персоной
Реальность, порой, бывает гораздо забавней ваганыча. Хотя никто особо не смеётся почему-то. Всем, почему-то, не до смеха.
Эхх, а вот если бы каждый проект под плюсы переписывали с приходом новой версии.. то жили бы как умеренно-счастливые обладатели кутей
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|3.19, _kp (ok), 11:34, 11/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Скорее самовыпиливание. Для работы семерка пока актуальна.
Да и интерфейс там... ну явно не самое главное, что б совместимость с семеркой ради новых пиктограмм похерить.
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|4.44, Аноним (8), 12:25, 11/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Для какой работы? Зачем вам в семёрке виртуалка? Десятку запускать?
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|3.40, iPony129412 (?), 12:13, 11/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Windows 8.1 поддерживается до января 2023, так что пока рано.
Вот в VirtualBox 7.1 уже можно Windows 10 и выше. Ибо не фиг заниматься луддизмом.
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|1.20, Аноним (20), 11:35, 11/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> Добавлена экспериментальная возможность отладки гостевых систем при помощи отладчиков GDB и KD/WinDbg.
Жесть. Надо бы поковырять KD.
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|1.36, iPony129412 (?), 12:01, 11/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> В пакете Guest Control реализована начальная поддержка автоматического обновления дополнений для гостевых систем на базе Linux, а также возможность ожидания перезагрузки виртуальной машины при обновлении дополнений для гостевых систем через утилиту VBoxManage
😮
Чудеса какие-то творятся
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|2.41, Аноним (41), 12:13, 11/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Бэкдоров подвезли, давно пора отбивать вложения (раз уж сразу не слили хлам). Конечно, в итоге удалось привлечь только хомяков в аудиторию, но, всё же лучше, чем ничего.
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|1.48, Аноним (48), 13:08, 11/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> В пакете Guest Control реализована начальная поддержка автоматического обновления дополнений для гостевых систем на базе Linu
Зачем? Есть же DKMS.
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|1.49, хрю (?), 13:17, 11/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Что-то как-то не густо. Рассказывали, что будет огого, а по факту говноблака и новый граф. драйвер. Что как бы намекает, что далеки они от пожеланий людских.
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