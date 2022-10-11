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Релиз системы виртуализации VirtualBox 7.0

11.10.2022 10:04

После почти трёх лет с момента прошлого значительного выпуска компания Oracle опубликовала релиз системы виртуализации VirtualBox 7.0. Готовые установочные пакеты доступны для Linux (Ubuntu, Fedora, openSUSE, Debian, SLES, RHEL в сборках для архитектуры AMD64), Solaris, macOS и Windows.

Основные изменения:

  • Добавлена поддержка полного шифрования виртуальных машин. Шифрование в том числе применяется для сохраняемых срезов состояния и логов конфигурации.
  • Реализована возможность добавления в Virtual Machine Manager виртуальных машин, размещённых в облачных окружениях. Управления подобным виртуальными машинами осуществляется по аналогии с виртуальными машинами, размещёнными на локальной системе.
  • В графический интерфейс встроена утилита для мониторинга за ресурсами запущенных гостевых систем, реализованная в стиле программы top. Утилита позволяет отслеживать нагрузку на CPU, потребление памяти, интенсивность ввода/вывода и т.п.
  • Переделан мастер создания новых виртуальных машин, в котором появилась поддержка автоматизированной установки операционной системы в виртуальной машине.
  • Добавлен новый виджет для навигации и поиска по руководству пользователя VirtualBox.
  • Добавлен новый центр уведомлений, в котором унифицированы отчёты, связанные с выводом информации о прогрессе выполнения операций и сообщения об ошибках.
  • В графическом интерфейсе для всех платформ улучшена поддержка тем оформления. Для Linux и macOS задействованы предоставляемые платформами движки тем оформления, а для Windows реализован специальный движок.
  • Обновлены пиктограммы.
  • Графический интерфейс переведён на свежие версии Qt.
  • В графическом интерфейсе улучшен вывод списков виртуальных машин, добавлена возможность выбора сразу нескольких VM, добавлена опция для отключения хранителя экрана на стороне хоста, переработаны общие настройки и маcтера, улучшена работа с мышью в многомониторных конфигурациях на платформе X11, переработан код определения носителей, настройки NAT вынесены в утилиту Network Manager.
  • Функциональность для записи звука переведена на использование по умолчанию формата Vorbis для звуковых контейнеров WebM вместо ранее применявшегося формата Opus.
  • Добавлен новый тип хостовых звуковых драйверов "default", делающий возможным перемещения виртуальных машин между разными платформами без явной замены звукового драйвера. При выборе в настройках драйвера "default" фактический звуковой драйвер автоматически выбирается в зависимости от используемой операционной системы.
  • В пакете Guest Control реализована начальная поддержка автоматического обновления дополнений для гостевых систем на базе Linux, а также возможность ожидания перезагрузки виртуальной машины при обновлении дополнений для гостевых систем через утилиту VBoxManage.
  • В утилиту VBoxManage добавлена новая команда "waitrunlevel", позволяющая дождаться активации определённого уровня запуска (run level) в гостевой системе.
  • В компонентах для хост-окружений на базе Windows появилась экспериментальная поддержка автозапуска виртуальных машин, позволяющая запускать VM независимо от входа пользователя в систему.
  • В компонентах для хост-окружений на базе macOS удалены все специфичные расширения для ядра, а для выполнения виртуальных машин задействованы предоставляемые платформой гипервизор и фреймворк vmnet. Добавлена предварительная поддержка компьютеров Apple с ARM-чипами Apple Silicon.
  • В компонентах для гостевых систем с Linux переработаны средства для изменения размера экрана и реализована базовая интеграция с некоторыми пользовательскими окружениями.
  • Предоставлен 3D-драйвер, использующий DirectX 11 в Windows и DXVK в других ОС.
  • Добавлены драйверы для виртуальных устройств IOMMU (разные варианты для Intel и AMD).
  • Реализованы виртуальные устройства TPM 1.2 и 2.0 (Trusted Platform Module).
  • В базовый набор открытых драйверов добавлены драйверы для USB-контроллеров EHCI и XHCI.
  • В реализацию UEFI добавлена поддержка загрузки в режиме Secure Boot.
  • Добавлена экспериментальная возможность отладки гостевых систем при помощи отладчиков GDB и KD/WinDbg.
  • В компонентах для интеграции с OCI (Oracle Cloud Infrastructure) реализована возможность настройки облачных сетей через интерфейс Network Manager так же как осуществляется настройка хостовых сетей и NAT. Добавлена возможность подключения локальных VM к облачной сети.


  1. Главная ссылка к новости (https://www.mail-archive.com/v...)
  2. OpenNews: Выпуск VirtualBox 6.1.38
  3. OpenNews: Релиз системы виртуализации VirtualBox 6.1
  4. OpenNews: Компания Amazon опубликовала систему виртуализации Firecracker 1.0
  5. OpenNews: Выпуск системы управления инфраструктурой виртуализации oVirt 4.5.0
  6. OpenNews: Релиз системы виртуализации VirtualBox 6.0
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/57898-virtualbox
Ключевые слова: virtualbox, virtual
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (42) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.2, Без аргументов (?), 10:57, 11/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    > Предоставлен 3D-драйвер, использующий DirectX 11 в Windows и DXVK в других ОС.

    Любопытно, а то винды 7 и 10 работали четко, а 11 нет и без скруглений. А на винде и линухе гуи линухов вообще тормозили, как не крутил

     
     
  • 2.3, Аноним (3), 10:58, 11/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –4 +/
    гуй у линухов пятое колесо
     
  • 2.14, Бандит228 (?), 11:28, 11/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не работали они чётко с программной отрисовкой, по крайней мере, на яблоке. Даже перетаскивание окон - с лагами. Надо ли говорить про игороы ?

    > Предоставлен 3D-драйвер, использующий DirectX 11 в Windows и DXVK в других ОС

    А вот как это активировать или удостовериться что включено и работает - ни слова

     
     
  • 3.26, Аноним (26), 11:41, 11/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А у меня другой вопрос. Речь про DXVK в каком ключе? Т.е. 3D ускорения виртуальной машины идёт в DX11\DXVK на хост-машине? Или изнутри виртуальной машины Vulkan API хостовой машины доступен?
     
     
  • 4.30, Аноним (3), 11:45, 11/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    сдается мне, что ответ - да
     
  • 2.32, Аноним (32), 11:49, 11/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Отруби композитинг в гостевой системе
     
  • 2.33, Аноним (26), 11:51, 11/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Поставил федору и врубил вяленого, хостовая машина на оффтопике. Если не считать странного вылета виртуалки когда закрываю\что то меняю в окне "Настройки системы", в остальном работает шустро и плавно. Что я делаю не так?
    (VirtualBox 6.1.38 с guest additions из репов федоры)
     

  • 1.4, Без аргументов (?), 10:59, 11/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    А не скажете, как запустить вин98? у меня зависает на иероглфах MSDOS
     
     
  • 2.5, Аноним (3), 11:04, 11/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    пересобери её под amd64
     
  • 2.8, Аноним (8), 11:11, 11/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Памяти случайно не сыпанул от души? На >512 МБ работа 9x совершенно не гарантирована.
    Но вообще Win98 на VirtualBox так себе идея.
     
  • 2.9, намэ (?), 11:18, 11/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Для чего используешь?
     
     
  • 3.37, Аноним (37), 12:04, 11/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я не тот аноним, но все же. Прошлый год надо было как-то запустить старинную железку с последовательным портом и управляющей программой под вин98. Чтобы протокол обмена с этой железкой разобрать. Проблема была в видеодрайвере, надо было в бубен средних размеров бить. Кажись, выбрать какой-то определенный драйвер в виртуалбоксе, и под него некий (в принципе стандартный драйвер) для вин98 где-то нарыть. Судя по моим записям ключевые слова: scitech display doctor. Работает, но регулярно что-то сбивалось, из-за чего вин98 переставала стартовать наглухо и приходилось откатывать к сохраненному слепку (снэпшоту). Протокольчик оказался примитивный, железка тоже так себе, выяснил что надо и выкинул в итоге.
     
     
  • 4.42, n80 (?), 12:16, 11/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    На os2museum замечательный драйвер есть, искать по boxv9x.img
    Правда, его основной смысл — чтобы можно было разрешение побольше выставлять, а так-то и без него на стандартных нормально работало как-то. Но виртуальный адаптер надо выбирать подходящий, конечно.
     
     
  • 5.45, Аноним (8), 12:28, 11/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Ещё вот https://bearwindows.zcm.com.au/vbe9xru.htm
     
  • 2.23, Аноним (32), 11:39, 11/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Попробуй отрубить аппаратную виртуализацию
     
  • 2.51, Аноним (51), 13:28, 11/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Поробуй DosBox.
     
  • 2.53, Имяреяк (?), 13:40, 11/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Имхо лучший способ это PCem. Правда эмулируется платформа целиком, т.е. гипервизор довольно ресурсоёмкий (у меня лично даже звук с лагами воспроизводится). Зато от и до эмуляция "железа" тех времён.
    В штатной поставке только опенсорс-прошивки, поэтому желательно нагуглить ещё дополнительные фимвари вроде биоса и звуковушки.
     
  • 2.54, _kp (ok), 13:49, 11/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я не пару месяцев назад, на ретро машине с W98 диск менял. Ну коллекция у меня старья.
    Подключил физический диск, образ дискеты :)
    Поставил всё в виртуалке, и скопировал старое ПО. В виртуалке все работало.
    Далее на реальной машине зппгрузка в безопасном режиме, отключение устройст от виртуалки, и поиск устройств и установка драйверов. Это обычная процедура.

    Как сказали выше, W98 без патчей виснет от радости если обнаружит 0.5 Гб ОЗУ и более.

     

  • 1.7, iPony129412 (?), 11:10, 11/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    > Добавлена предварительная поддержка компьютеров Apple с ARM-чипами Apple Silicon.

    😮
    Вот это сюрприз.

     
     
  • 2.18, Аноним (3), 11:33, 11/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    а что, бывает не силикон что ли? 🤣
     
     
  • 3.46, Аноним (8), 12:47, 11/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ты не поверишь, но бывает. Бионик, например.
     
  • 3.47, iPony129412 (?), 12:57, 11/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    https://forums.virtualbox.org/viewtopic.php?f=8&t=98742

    > there will be no port, for the same reason that VirtualBox isn't available on an iPhone. VirtualBox is not a CPU emulator, it requires x86 CPU. I suspect VirtualBox will be only one of many "obscure" applications that won't make it into the Apple/ARM ecosphere.

    Я так же думал.

     

  • 1.10, trdm (ok), 11:26, 11/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >  Графический интерфейс переведён на свежие версии Qt.

    Это на 6-ю что-ли?
    Тогда Win7 отвалится.

     
     
  • 2.16, Бывалый смузихлёб (?), 11:30, 11/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    На 10-ю, с запасом и упреждением, так сказать
     
     
  • 3.17, Аноним (3), 11:32, 11/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    бывалый Ваганыч собственной персоной
     
     
  • 4.34, Бывалый смузихлёб (?), 11:53, 11/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –5 +/
    > бывалый Ваганыч собственной персоной

    Реальность, порой, бывает гораздо забавней ваганыча. Хотя никто особо не смеётся почему-то. Всем, почему-то, не до смеха.
    Эхх, а вот если бы каждый проект под плюсы переписывали с приходом новой версии.. то жили бы как умеренно-счастливые обладатели кутей

     
     
  • 5.35, Аноним (3), 11:58, 11/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    ну вот чё ты несёшь
     
  • 5.43, Аноним (-), 12:18, 11/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    биомусор
     
  • 3.19, _kp (ok), 11:34, 11/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Скорее самовыпиливание. Для работы семерка пока актуальна.
    Да и интерфейс там... ну явно не самое главное, что б совместимость с семеркой ради новых пиктограмм похерить.
     
     
  • 4.44, Аноним (8), 12:25, 11/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Для какой работы? Зачем вам в семёрке виртуалка? Десятку запускать?
     
  • 3.40, iPony129412 (?), 12:13, 11/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Windows 8.1 поддерживается до января 2023, так что пока рано.
    Вот в VirtualBox 7.1 уже можно Windows 10 и выше. Ибо не фиг заниматься луддизмом.
     
  • 2.21, Аноним (21), 11:35, 11/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    кому нужна эта неподдерживаемая рухлядь
     
  • 2.22, fsb4000 (?), 11:37, 11/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    нет, на Qt 5.15

    До этого они использовали Qt 5.6

     
  • 2.39, iPony129412 (?), 12:07, 11/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну официально поддерживается Win 8.1 и выше.
    Надо выкидывать устаревшие технологии 👌

    https://www.virtualbox.org/manual/ch01.html#hostossupport/

     

  • 1.20, Аноним (20), 11:35, 11/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Добавлена экспериментальная возможность отладки гостевых систем при помощи отладчиков GDB и KD/WinDbg.

    Жесть. Надо бы поковырять KD.

     
  • 1.36, iPony129412 (?), 12:01, 11/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > В пакете Guest Control реализована начальная поддержка автоматического обновления дополнений для гостевых систем на базе Linux, а также возможность ожидания перезагрузки виртуальной машины при обновлении дополнений для гостевых систем через утилиту VBoxManage

    😮
    Чудеса какие-то творятся

     
     
  • 2.41, Аноним (41), 12:13, 11/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Бэкдоров подвезли, давно пора отбивать вложения (раз уж сразу не слили хлам). Конечно, в итоге удалось привлечь только хомяков в аудиторию, но, всё же лучше, чем ничего.
     
     
  • 3.52, Аноним (51), 13:29, 11/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Пора валить на qemu.
     

  • 1.38, iPony129412 (?), 12:05, 11/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    В документации наделали конечно...

    https://www.virtualbox.org/manual/ch01.html#hostossupport/

    MacOS картинка по смешной ссылке, тем более, что поддержка macOS всегда была третьего сорта.

     
  • 1.48, Аноним (48), 13:08, 11/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > В пакете Guest Control реализована начальная поддержка автоматического обновления дополнений для гостевых систем на базе Linu

    Зачем? Есть же DKMS.

     
     
  • 2.50, Аноним (48), 13:19, 11/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Пардон, тупанул, речь о другом.
     

  • 1.49, хрю (?), 13:17, 11/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Что-то как-то не густо. Рассказывали, что будет огого, а по факту говноблака и новый граф. драйвер. Что как бы намекает, что далеки они от пожеланий людских.
     

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