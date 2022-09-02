Выпуск VirtualBox 6.1.38

2.7 , anonim495 ( ? ), 09:39, 02/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] +4 + / – Посадить бы этих программистов за 386DX с EGA адаптером

2.8 , Росен ( ? ), 10:09, 02/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – С Nvidia просто все плохо в Виртуалбокс и вовсе qemu / vmware. Я ошибся покупав Nvidia после 10 лет с АМД, но скоро вернусь к АМД чтоби все просто работало с родное ускорение Линукс.

3.24 , Ан ( ?? ), 13:56, 02/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Даже без ускорения в текущем поколении Ати выигрывает в чистой производительности, у Нвидии преимущество только в бесполезных лучах, которые в реальных играх выглядят или неотличимо от обычного освещения, или как баловство человека, впервые увидевшего 3дмакс.

4.26 , Аноним ( 26 ), 14:37, 02/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – И тут игруны.

Преимущество NVIDIA в CUDA. Играют на винде.

3.28 , iPony129412 ( ? ), 14:40, 02/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – У VirtualBox везде с графикой плохо.

Nvidia или нет — без особой разницы

2.11 , iPony129412 ( ? ), 11:24, 02/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Наверно никогда. Не приоритет. Экспериментальная фича на века.

2.16 , Аноним ( 16 ), 12:32, 02/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Когда кто-то проплатит в кассу его разработку.

2.18 , Аноним ( 18 ), 12:50, 02/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Когда открытый Невидией код завезут в Mesa.

