Выпуск VirtualBox 6.1.38

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|2.3, ryoken (ok), 08:03, 02/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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"Докладывает оборотень Чистоплюй!"
Не вышел, но вот установленная на опыты Fedora RawHide уже приволокла штуки 3 RC :).
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|2.5, Аноним (5), 08:57, 02/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+14 +/–
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Линус давно уже написал все ядра. Просто сидит с важным видом и периодически их выпускает на публику.
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|2.8, Росен (?), 10:09, 02/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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С Nvidia просто все плохо в Виртуалбокс и вовсе qemu / vmware.
Я ошибся покупав Nvidia после 10 лет с АМД, но скоро вернусь к АМД чтоби все просто работало с родное ускорение Линукс.
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|3.24, Ан (??), 13:56, 02/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Даже без ускорения в текущем поколении Ати выигрывает в чистой производительности, у Нвидии преимущество только в бесполезных лучах, которые в реальных играх выглядят или неотличимо от обычного освещения, или как баловство человека, впервые увидевшего 3дмакс.
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|1.9, хрю (?), 10:50, 02/09/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Не густо за столько то месяцев.
Но вроде как все силы на 7 версию брошены.
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|2.12, birdie (ok), 11:56, 02/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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VBox 6.1.x в maintenance mode уже несколько месяцев - все силы брошены на 7 версию, beta которой вышла пять дней назад с тонной новых фич.
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|1.13, Аноним (13), 12:13, 02/09/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Блииин, наконец-то снова машины заводятся, а то с версией х.34 и х.36 всем машинам кердык был.
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|3.22, Аноним (22), 13:11, 02/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Немецкое качество
Сейчас буду бояться мимо немецких машин проходить - вдруг колесо отлетит...
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|1.17, Аноним (17), 12:36, 02/09/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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У меня почему-то после сохранения состояния машины, машина падает, на старых версиях такого не было
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|2.20, Аноним (18), 13:03, 02/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А у меня на 6.1.32 - .34 в виртуалке (с Astra) GCC часто падает с ошибкой "Внутренняя ошибка компилятора". Впечаление, что если бы это была физическая машина, то проблемы с ОЗУ.
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|2.27, iPony129412 (?), 14:39, 02/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Сколько помню, всегда эти сохранения работали через одно место.
Если загасишь на живую с сохранением стейта, то там уж как повезёт при просыпании.
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