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Выпуск VirtualBox 6.1.38

02.09.2022 07:39

Компания Oracle опубликовала корректирующий релиз системы виртуализации VirtualBox 6.1.38, в котором отмечено 8 исправлений.

Основные изменения:

  • В дополнениях для гостевых систем на базе Linux реализована начальная поддержка ядра Linux 6.0 и улучшена поддержка пакета с ядром из ветки дистрибутива RHEL 9.1.
  • В инсталляторе дополнений для хостов и гостевых систем на базе Linux улучшена проверка наличия systemd в системе.
  • В графическом интерфейсе улучшена поддержка языков, отличных от английского.
  • Добавлена возможность экспорта в формате OVF образов виртуальных машин, в которых используются контроллеры Virtio-SCSI.
  • Решены проблемы с запуском сервера VBoxSVC, проявлявшиеся при определённом стечении обстоятельств.
  • Изменена схема наименования видеофайлов, сохраняемых при записи видео с содержимым экрана.
  • В дополнениях для гостевых систем на базе Windows улучшена работа в режиме Drag&Drop.


  1. Главная ссылка к новости (https://www.mail-archive.com/v...)
  2. OpenNews: Выпуск VirtualBox 6.1.36
  3. OpenNews: Возможность генерации фиктивных подписей ECDSA в Java SE. Уязвимости в MySQL, VirtualBox и Solaris
  4. OpenNews: На соревновании Pwn2Own 2020 продемонстрированы взломы Ubuntu, Windows, macOS и VirtualBox
  5. OpenNews: Релиз системы виртуализации VirtualBox 6.1
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/57716-virtualbox
Ключевые слова: virtualbox
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Обсуждение (28) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 07:42, 02/09/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >начальная поддержка ядра Linux 6.0

    Что уже Linux 6.0 вышел? Однако.

     
     
  • 2.2, Аноним (2), 08:03, 02/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Ну выйдет же, а тут уже всё готово.
     
  • 2.3, ryoken (ok), 08:03, 02/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    "Докладывает оборотень Чистоплюй!"
    Не вышел, но вот установленная на опыты Fedora RawHide уже приволокла штуки 3 RC :).
     
  • 2.5, Аноним (5), 08:57, 02/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +14 +/
    Линус давно уже написал все ядра. Просто сидит с важным видом и периодически их выпускает на публику.
     
  • 2.6, Joned (??), 09:02, 02/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    https://git.kernel.org/pub/scm/linux/kernel/git/torvalds/linux.git/tree/?h=v6.
     

  • 1.4, Любитель Монеточки (?), 08:28, 02/09/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Нормальное аппаратное ускорение когда завезут. На GTX 1050 в VirtualBox не работает Sway
     
     
  • 2.7, anonim495 (?), 09:39, 02/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Посадить бы этих программистов за 386DX с EGA адаптером
     
  • 2.8, Росен (?), 10:09, 02/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    С Nvidia просто все плохо в Виртуалбокс и вовсе qemu / vmware.

    Я ошибся покупав Nvidia после 10 лет с АМД, но скоро вернусь к АМД чтоби все просто работало с родное ускорение Линукс.

     
     
  • 3.24, Ан (??), 13:56, 02/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Даже без ускорения в текущем поколении Ати выигрывает в чистой производительности, у Нвидии преимущество только в бесполезных лучах, которые в реальных играх выглядят или неотличимо от обычного освещения, или как баловство человека, впервые увидевшего 3дмакс.
     
     
  • 4.26, Аноним (26), 14:37, 02/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И тут игруны.
    Преимущество NVIDIA в CUDA. Играют на винде.
     
  • 3.28, iPony129412 (?), 14:40, 02/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    У VirtualBox везде с графикой плохо.
    Nvidia или нет — без особой разницы
     
  • 2.11, iPony129412 (?), 11:24, 02/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Наверно никогда. Не приоритет. Экспериментальная фича на века.
     
  • 2.16, Аноним (16), 12:32, 02/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Когда кто-то проплатит в кассу его разработку.
     
  • 2.18, Аноним (18), 12:50, 02/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Когда открытый Невидией код завезут в Mesa.
     

  • 1.9, хрю (?), 10:50, 02/09/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Не густо за столько то месяцев.
    Но вроде как все силы на 7 версию брошены.
     
     
  • 2.10, Аноним (10), 10:59, 02/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Частые обновления - лишь признак недоработанности.
     
  • 2.12, birdie (ok), 11:56, 02/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    VBox 6.1.x в maintenance mode уже несколько месяцев - все силы брошены на 7 версию, beta которой вышла пять дней назад с тонной новых фич.
     
     
  • 3.25, Ан (??), 13:57, 02/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Пили новость, бирдота.
     

  • 1.13, Аноним (13), 12:13, 02/09/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Блииин, наконец-то снова машины заводятся, а то с версией х.34 и х.36 всем машинам кердык был.
     
  • 1.14, Аноним (16), 12:30, 02/09/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Единственный нормальный виртуалбокс.
     
     
  • 2.15, Аноним (13), 12:31, 02/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Немецкое качество, что сказать!
     
     
  • 3.19, Аноним (18), 12:58, 02/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Разве не Орацле?
     
     
  • 4.21, Аноним (13), 13:07, 02/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Теперь да!
     
  • 3.22, Аноним (22), 13:11, 02/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Немецкое качество

    Сейчас буду бояться мимо немецких машин проходить - вдруг колесо отлетит...

     
     
  • 4.23, Аноним (13), 13:16, 02/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да Оракл побордачил уже...
     

  • 1.17, Аноним (17), 12:36, 02/09/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    У меня почему-то после сохранения состояния машины, машина падает, на старых версиях такого не было
     
     
  • 2.20, Аноним (18), 13:03, 02/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А у меня на 6.1.32 - .34 в виртуалке (с Astra) GCC часто падает с ошибкой "Внутренняя ошибка компилятора". Впечаление, что если бы это была физическая машина, то проблемы с ОЗУ.
     
  • 2.27, iPony129412 (?), 14:39, 02/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Сколько помню, всегда эти сохранения работали через одно место.
    Если загасишь на живую с сохранением стейта, то там уж как повезёт при просыпании.
     
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