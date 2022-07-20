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Выпуск VirtualBox 6.1.36

20.07.2022 23:11

Компания Oracle опубликовала корректирующий релиз системы виртуализации VirtualBox 6.1.36, в котором отмечено 27 исправлений.

Основные изменения:

  • Устранён потенциальный крах ядра гостевой системы с Linux при включении режима защиты "Speculative Store Bypass" для одного vCPU VM.
  • В графическом интерфейсе решена проблема с использованием мыши в диалоге настройки виртуальной машины, проявляющаяся при использовании KDE.
  • Повышена производительность обновления экрана при использовании режима VBE (VESA BIOS Extensions).
  • Устранён крах, проявляющиеся при отключении USB-устройств.
  • В vboximg-mount решены проблемы с записью.
  • В API предложена начальная поддержка Python 3.10.
  • В хост-окружениях с Linux и Solaris разрешено монтирование совместных каталогов, являющихся на стороне хоста символической ссылкой.
  • Для хостов и гостевых систем на базе Linux реализована начальная поддержка ядер Linux 5.18 и 5.19, а также находящейся в разработке ветки дистрибутива RHEL 9.1. Улучшена поддержка ядер Linux, собранных при помощи Clang.
  • В дополнениях для гостевых систем с Solaris улучшен установщик и решены проблемы с размером экрана в настройках VMSVGA.
  • В гостевых окружениях с Linux и Solaris решены проблемы с обработкой многомониторных конфигураций для драйверов VBoxVGA и VBoxSVGA. Предоставлена возможность установки первичного экрана через VBoxManage. Устранены утечки ресурсов X11 во время изменения размера экрана и файловых дескрипторов при запуске процессов при помощи команд guestcontrol. Решена проблема с запуском при помощи guestcontrol процессов с правами root.
  • В дополнениях для гостевых систем с Linux сокращено время загрузки, благодаря прекращению пересборки неиспользуемых модулей.


  1. Главная ссылка к новости (https://www.virtualbox.org/wik...)
  2. OpenNews: Выпуск VirtualBox 6.1.34
  3. OpenNews: Релиз системы виртуализации VirtualBox 6.1
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/57531-virtualbox
Ключевые слова: virtualbox
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (28) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Анонимчег (?), 23:40, 20/07/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    > реализована начальная поддержка ядер Linux 5.18 и 5.19

    Ура, товарищи!

     
     
  • 2.35, Аноним12345 (?), 10:44, 21/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Оно в России работает ?
     

  • 1.2, Аноним (2), 00:07, 21/07/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А на поддержку retina дисплеев забили, да.
     
     
  • 2.10, Аноним (10), 02:09, 21/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А ничего, что на M1 оно до сих пор не запускается?
     
     
  • 3.13, Аноним (13), 07:10, 21/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    А зачем хипстерам-рисовачам такие сложные штуки?
     
     
  • 4.14, Аноним228 (?), 07:15, 21/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Им эти штуки нужны в первую очередь т к. не весь софт есть и не все можно запустить при помощи розетки ( вроде так звать штуку для запуска софта х86).
     
     
  • 5.18, Жироватт (ok), 08:47, 21/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Ах, а как же так? А что, швитая эпполе таки не смогла запилить iХ86, который настолько лучше сразу всех программ, что аналоговнет, позволяя запускать х86 софт без буткампа, с прямой интеграцией в финдер, таймлайн и фейсбук?
     
  • 5.33, Аноним (33), 10:27, 21/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Думаю в данном случае это не решит проблему. Пишите в поддержку Appl£.
    P.S.:Лень проверять, а QEMU уже портировали на Apple Silicon? Если нет, то VB можно и не ждать
     
     
  • 6.36, iPony129412 (?), 11:18, 21/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Лень проверять, а QEMU уже портировали на Apple Silicon? Если нет, то VB можно и не ждать

    Конечно, есть и не плохие графические оболочки над QEMU типа UTM https://mac.getutm.app/

    Но VirtualBox можно не ждать. Очень сомнительно, что ради Apple возьмёт и Oracle подорвётся делать отдельную и специальную версию. Слишком сложно.

     
  • 3.21, Admino (ok), 08:55, 21/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А на M1 вообще есть поддержка виртуализации?
     
     
  • 4.25, iPony129412 (?), 09:06, 21/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да, конечно.
     
  • 2.12, iPony129412 (?), 06:40, 21/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Я думаю с выпуском 7.0 вообще поддержку macOS прекратят.
     
  • 2.15, хрю (?), 07:47, 21/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В vb вообще, мягко скажем, развитие по нулям. По большей части добавляют поддержку новых ядер и латают какие-то баги. Видится, что vb ораклу не шибко нужОн.
     
     
  • 3.16, Жироватт (ok), 08:43, 21/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Хм. А какое развитие там нужно?
    Нет, серьёзно, предложи список конкретных нереализованных задач.
     
     
  • 4.20, iPony129412 (?), 08:55, 21/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Интеграция с HyperV
    Графика весьма эксперементальная и глючная
    Десктопные фишки зачастую в эксперментальном состоянии. Тот же Drag and Drop трудно предсказать сработает или всё упадёт вообще.
    Поддержка EFI эксперементальная и так себе
     
     
  • 5.23, 1 (??), 08:58, 21/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Интеграция с HyperV

    А чё не сразу с VmWare и с Xen ?

     
     
  • 6.24, iPony129412 (?), 09:04, 21/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Потому hyper-V обычная штука в Windows. Тот же WSL.
     
     
  • 7.26, Жироватт (ok), 09:06, 21/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Хе. А разве айпони не устраивал тут истерик "только эппле"?
     
  • 4.29, Аноним (29), 09:32, 21/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Графика нужна нормальная, поскольку под линуксом сабж используют прежде всего для запуска виндузятного софта от Adobe и Autodesk, а также игрушек.
     
  • 3.19, Аноним (19), 08:47, 21/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    более того количество багов, которые не решаются годами зашкаливает. например : тормоза при включённом гипервизоре в винде
     
     
  • 4.22, Жироватт (ok), 08:56, 21/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Ты уверен, что за тормоза не ответственен полностью и исключительно hyper-v и добавлены они не были сознательно мелкософтом для пропихивания этого самого гиперви на нишу виртуалок?
     
     
  • 5.37, Rev (?), 11:23, 21/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну например эмулятор Android от Гугла использует Hyper-V и работает с хорошей скоростью.
    А VirtualBox не может это хотя бы скопировать.
     
  • 3.27, отец Ононим (?), 09:10, 21/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ну а какие нужны для него фишки то?
    vb вроде как свою нишу держит нормально...
     

  • 1.3, Аноним (3), 00:13, 21/07/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –11 +/
    Скорее бы перевели на вяленый.

    // b.

     
     
  • 2.17, Жироватт (ok), 08:43, 21/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Чтобы твой вялый //b не был одинок с wayland?
     
  • 2.28, Anonim (??), 09:28, 21/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    У меня wayland/kde. Проблем с virtualbox не замечено.
     

  • 1.31, Ilya Indigo (ok), 09:44, 21/07/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Есть древняя виртуалка с Centos6 запускаемая через vagrant.
    В настройках vagrant указана частная сеть config.vm.network config.vm.network :private_network, ip: '192.168.54.100'

    Проблема в том, что на свежем ядре и virtualbox (openSUSE Tumbleweed) на виртуалке не поднимается мост (eth2), хотя на винде он нормально поднимается.
    ip addr

    1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN
        link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
        inet 127.0.0.1/8 scope host lo
        inet6 ::1/128 scope host
           valid_lft forever preferred_lft forever
    2: eth0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc pfifo_fast state UP qlen 1000
        link/ether 08:00:27:8a:6d:07 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
        inet 10.0.2.15/24 brd 10.0.2.255 scope global eth0
        inet6 fe80::a00:27ff:fe8a:6d07/64 scope link
           valid_lft forever preferred_lft forever
    3: eth2: <BROADCAST,MULTICAST> mtu 1500 qdisc noop state DOWN qlen 1000
        link/ether 08:00:27:eb:74:95 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff

    При этом ssh порт 2222 вагрантом прекрасно пробрасывается, но вот пробросить 80-ый порт и достутачаться до него с хоста никак не удаётся.

    echo '* 0.0.0.0/0 ::/0' > /etc/vbox/networks.conf
    Я создал (в новых боксах этого файла нету и подсеть 192.168.54.0/24 не доступна для частных сетей), но это проблему не решает.

    Кто-нибудь сталкивался с подобной проблемой?

     
  • 1.32, Аноним (32), 09:50, 21/07/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Когда уже на Rust перепишут? А то уже надоело рисковать.
     
  • 1.34, Попандопала (?), 10:28, 21/07/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Кто-то не попробовал 100500 дистр с кедами или не дай бох Винду запускаете? Зачем этоgjltkbt тру линуксоидам. Всегда же есть дуалбут или Вино.D
     

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