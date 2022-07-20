Выпуск VirtualBox 6.1.36

Проблема в том, что на свежем ядре и virtualbox (openSUSE Tumbleweed) на виртуалке не поднимается мост (eth2), хотя на винде он нормально поднимается.

ip addr

1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN

link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00

inet 127.0.0.1/8 scope host lo

inet6 ::1/128 scope host

valid_lft forever preferred_lft forever

2: eth0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc pfifo_fast state UP qlen 1000

link/ether 08:00:27:8a:6d:07 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff

inet 10.0.2.15/24 brd 10.0.2.255 scope global eth0

inet6 fe80::a00:27ff:fe8a:6d07/64 scope link

valid_lft forever preferred_lft forever

3: eth2: <BROADCAST,MULTICAST> mtu 1500 qdisc noop state DOWN qlen 1000

link/ether 08:00:27:eb:74:95 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff

При этом ssh порт 2222 вагрантом прекрасно пробрасывается, но вот пробросить 80-ый порт и достутачаться до него с хоста никак не удаётся.

echo '* 0.0.0.0/0 ::/0' > /etc/vbox/networks.conf

Я создал (в новых боксах этого файла нету и подсеть 192.168.54.0/24 не доступна для частных сетей), но это проблему не решает.

Кто-нибудь сталкивался с подобной проблемой?

