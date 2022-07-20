Выпуск VirtualBox 6.1.36

|
|
|
|
|
|
|
|4.14, Аноним228 (?), 07:15, 21/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Им эти штуки нужны в первую очередь т к. не весь софт есть и не все можно запустить при помощи розетки ( вроде так звать штуку для запуска софта х86).
|
|
|
|5.18, Жироватт (ok), 08:47, 21/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
|
Ах, а как же так? А что, швитая эпполе таки не смогла запилить iХ86, который настолько лучше сразу всех программ, что аналоговнет, позволяя запускать х86 софт без буткампа, с прямой интеграцией в финдер, таймлайн и фейсбук?
|
|5.33, Аноним (33), 10:27, 21/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Думаю в данном случае это не решит проблему. Пишите в поддержку Appl£.
P.S.:Лень проверять, а QEMU уже портировали на Apple Silicon? Если нет, то VB можно и не ждать
|
|
|
|6.36, iPony129412 (?), 11:18, 21/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> Лень проверять, а QEMU уже портировали на Apple Silicon? Если нет, то VB можно и не ждать
Конечно, есть и не плохие графические оболочки над QEMU типа UTM https://mac.getutm.app/
Но VirtualBox можно не ждать. Очень сомнительно, что ради Apple возьмёт и Oracle подорвётся делать отдельную и специальную версию. Слишком сложно.
|
|2.15, хрю (?), 07:47, 21/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
В vb вообще, мягко скажем, развитие по нулям. По большей части добавляют поддержку новых ядер и латают какие-то баги. Видится, что vb ораклу не шибко нужОн.
|
|
|
|3.16, Жироватт (ok), 08:43, 21/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Хм. А какое развитие там нужно?
Нет, серьёзно, предложи список конкретных нереализованных задач.
|
|
|
|4.20, iPony129412 (?), 08:55, 21/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
|
Интеграция с HyperV
Графика весьма эксперементальная и глючная
Десктопные фишки зачастую в эксперментальном состоянии. Тот же Drag and Drop трудно предсказать сработает или всё упадёт вообще.
Поддержка EFI эксперементальная и так себе
|
|
|
|5.23, 1 (??), 08:58, 21/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> Интеграция с HyperV
А чё не сразу с VmWare и с Xen ?
|
|4.29, Аноним (29), 09:32, 21/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Графика нужна нормальная, поскольку под линуксом сабж используют прежде всего для запуска виндузятного софта от Adobe и Autodesk, а также игрушек.
|
|3.19, Аноним (19), 08:47, 21/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
более того количество багов, которые не решаются годами зашкаливает. например : тормоза при включённом гипервизоре в винде
|
|
|
|4.22, Жироватт (ok), 08:56, 21/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
|
Ты уверен, что за тормоза не ответственен полностью и исключительно hyper-v и добавлены они не были сознательно мелкософтом для пропихивания этого самого гиперви на нишу виртуалок?
|
|
|
|5.37, Rev (?), 11:23, 21/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Ну например эмулятор Android от Гугла использует Hyper-V и работает с хорошей скоростью.
А VirtualBox не может это хотя бы скопировать.
|
|1.31, Ilya Indigo (ok), 09:44, 21/07/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
Есть древняя виртуалка с Centos6 запускаемая через vagrant.
В настройках vagrant указана частная сеть config.vm.network config.vm.network :private_network, ip: '192.168.54.100'
Проблема в том, что на свежем ядре и virtualbox (openSUSE Tumbleweed) на виртуалке не поднимается мост (eth2), хотя на винде он нормально поднимается.
ip addr
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN
link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
inet 127.0.0.1/8 scope host lo
inet6 ::1/128 scope host
valid_lft forever preferred_lft forever
2: eth0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc pfifo_fast state UP qlen 1000
link/ether 08:00:27:8a:6d:07 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
inet 10.0.2.15/24 brd 10.0.2.255 scope global eth0
inet6 fe80::a00:27ff:fe8a:6d07/64 scope link
valid_lft forever preferred_lft forever
3: eth2: <BROADCAST,MULTICAST> mtu 1500 qdisc noop state DOWN qlen 1000
link/ether 08:00:27:eb:74:95 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
При этом ssh порт 2222 вагрантом прекрасно пробрасывается, но вот пробросить 80-ый порт и достутачаться до него с хоста никак не удаётся.
echo '* 0.0.0.0/0 ::/0' > /etc/vbox/networks.conf
Я создал (в новых боксах этого файла нету и подсеть 192.168.54.0/24 не доступна для частных сетей), но это проблему не решает.
Кто-нибудь сталкивался с подобной проблемой?
|
|1.34, Попандопала (?), 10:28, 21/07/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
Кто-то не попробовал 100500 дистр с кедами или не дай бох Винду запускаете? Зачем этоgjltkbt тру линуксоидам. Всегда же есть дуалбут или Вино.D
|