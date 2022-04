Выпуск VirtualBox 6.1.34

1.1 , Аноним ( 1 ), 09:17, 20/04/2022 [ответить] +2 + / – Официальный build 100% сломан, обновляться _не_ рекомендую. https://www.virtualbox.org/ticket/20904

https://forums.virtualbox.org/viewtopic.php?f=7&t=105815 В теме на форуме я написал workaround, но использование - на свой страх и риск. Лучше сидите на 6.1.32. // b.

2.2 , Аноним ( 2 ), 09:21, 20/04/2022
или на 5.2.44, тоже норм

3.3 , Аноним ( 1 ), 09:23, 20/04/2022
Почти 2 года как не поддерживается, содержит тучу дыр, включая те, которые позволяют получить рут на хост системе из гостя. Удачи! // b.

2.6 , Rev ( ? ), 12:27, 20/04/2022
На Windows 10 всё работает.



1.4 , Аноним ( 4 ), 10:09, 20/04/2022
100% так и не починили поломанную графику в оффтопике 2004+

1.5 , Аноним ( 5 ), 11:28, 20/04/2022
> Failed to get D-Bus connection: No such file or directory как чинить?

1.7 , Z ( ?? ), 13:12, 20/04/2022
Когда завезут аппаратное 3D ускорение в Win9x и WinXP?

2.8 , iPony129412 ( ? ), 13:13, 20/04/2022
Никогда.