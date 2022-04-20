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Выпуск VirtualBox 6.1.34

20.04.2022 09:12

Компания Oracle опубликовала корректирующий релиз системы виртуализации VirtualBox 6.1.34, в котором отмечено 27 исправлений. В новой версии также устранены 5 уязвимостей, которым присвоены уровни опасности от 7.8 до 3.8. Детали об уязвимостях пока не раскрываются, но известно, что наиболее опасная проблема проявляется только на системах с Windows.

Основные изменения:

  • В дополнениях для хостов и гостевых систем на базе Linux добавлена поддержка ядра Linux 5.17 и решены проблемы на системах с ядром 5.14.
  • В дополнениях для гостевых систем Linux добавлена начальная поддержка ядер из дистрибутива RHEL 8.6 и решены проблемы с изменением размера экрана для окружений со старыми версиями libXrandr (до 1.4).
  • В VMM решены проблемы с эмуляцией инструкции "cmpxchg16b".
  • Улучшена работа графического интерфейса в окружениях macOS, начиная с выпуска Big Sur, в ситуации, когда не загружены расширения для ядра.
  • Устранено зависание в эмуляторе EHCI, проявляющиеся при обработке мелких пакетов.
  • Устранено зависание в коде эмуляции устройств хранения, проявляющееся при отключении кэша на стороне хоста. Улучшена загрузка состояния NVMe.
  • Улучшен код драйверов virtio-scsi и E1000.
  • В утилите VBoxManage улучшен вывод для команды 'natnetwork list', добавлены опции для установки префикса IPv6 (--ipv6-prefix) и маршрута по умолчанию для IPv6 (--ipv6-default).
  • В сетевую подсистему внесены общие улучшения поддержки IPv4 и IPv6.
  • В инструменте для импорта образов OVF при импорте виртуальной машины предоставлена возможность указания иного контроллера хранилища и порта для жёстких дисков.
  • Улучшен режим автоматизированной установки.
  • Улучшена обработка HTML-данных в совместном буфере обмена на хостах под управлением Windows.
  • В дополнениях для гостевых систем Windows улучшена установка драйвера
  • В дополнениях для гостевых систем Solaris решена проблема, приводящая к удалению дополнений VirtualBox 6.1.30 и 6.1.32 из гостевых систем с Solaris 10.
  • В коде EFI решены проблемы с загрузкой ISO-образов с FreeBSD.


  1. Главная ссылка к новости (https://www.virtualbox.org/wik...)
  2. OpenNews: Выпуск VirtualBox 6.1.32
  3. OpenNews: Релиз системы виртуализации VirtualBox 6.1
  4. OpenNews: Релиз системы виртуализации VirtualBox 6.0
  5. OpenNews: Выпуск эмулятора QEMU 7.0
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/57049-virtualbox
Ключевые слова: virtualbox
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Обсуждение (8) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 09:17, 20/04/2022 [ответить]  
    		• +2 +/
    Официальный build 100% сломан, обновляться _не_ рекомендую.

    https://www.virtualbox.org/ticket/20904
    https://forums.virtualbox.org/viewtopic.php?f=7&t=105815

    В теме на форуме я написал workaround, но использование - на свой страх и риск. Лучше сидите на 6.1.32.

    // b.

     
     
  • 2.2, Аноним (2), 09:21, 20/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    или на 5.2.44, тоже норм
     
     
  • 3.3, Аноним (1), 09:23, 20/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +7 +/
    Почти 2 года как не поддерживается, содержит тучу дыр, включая те, которые позволяют получить рут на хост системе из гостя.

    Удачи!

    // b.

     
  • 2.6, Rev (?), 12:27, 20/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    На Windows 10 всё работает.
     

  • 1.4, Аноним (4), 10:09, 20/04/2022 [ответить]  
    		• +1 +/
    100% так и не починили поломанную графику в оффтопике 2004+
     
  • 1.5, Аноним (5), 11:28, 20/04/2022 [ответить]  
    		• +/
    > Failed to get D-Bus connection: No such file or directory

    как чинить?

     
  • 1.7, Z (??), 13:12, 20/04/2022 [ответить]  
    		• +1 +/
    Когда завезут аппаратное 3D ускорение в Win9x и WinXP?
     
     
  • 2.8, iPony129412 (?), 13:13, 20/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Никогда.
     
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