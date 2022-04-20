Выпуск VirtualBox 6.1.34

Компания Oracle опубликовала корректирующий релиз системы виртуализации VirtualBox 6.1.34, в котором отмечено 27 исправлений. В новой версии также устранены 5 уязвимостей, которым присвоены уровни опасности от 7.8 до 3.8. Детали об уязвимостях пока не раскрываются, но известно, что наиболее опасная проблема проявляется только на системах с Windows. Основные изменения: В дополнениях для хостов и гостевых систем на базе Linux добавлена поддержка ядра Linux 5.17 и решены проблемы на системах с ядром 5.14.

В дополнениях для гостевых систем Linux добавлена начальная поддержка ядер из дистрибутива RHEL 8.6 и решены проблемы с изменением размера экрана для окружений со старыми версиями libXrandr (до 1.4).

В VMM решены проблемы с эмуляцией инструкции "cmpxchg16b".

Улучшена работа графического интерфейса в окружениях macOS, начиная с выпуска Big Sur, в ситуации, когда не загружены расширения для ядра.

Устранено зависание в эмуляторе EHCI, проявляющиеся при обработке мелких пакетов.

Устранено зависание в коде эмуляции устройств хранения, проявляющееся при отключении кэша на стороне хоста. Улучшена загрузка состояния NVMe.

Улучшен код драйверов virtio-scsi и E1000.

В утилите VBoxManage улучшен вывод для команды 'natnetwork list', добавлены опции для установки префикса IPv6 (--ipv6-prefix) и маршрута по умолчанию для IPv6 (--ipv6-default).

В сетевую подсистему внесены общие улучшения поддержки IPv4 и IPv6.

В инструменте для импорта образов OVF при импорте виртуальной машины предоставлена возможность указания иного контроллера хранилища и порта для жёстких дисков.

Улучшен режим автоматизированной установки.

Улучшена обработка HTML-данных в совместном буфере обмена на хостах под управлением Windows.

В дополнениях для гостевых систем Windows улучшена установка драйвера

В дополнениях для гостевых систем Solaris решена проблема, приводящая к удалению дополнений VirtualBox 6.1.30 и 6.1.32 из гостевых систем с Solaris 10.

В коде EFI решены проблемы с загрузкой ISO-образов с FreeBSD.



