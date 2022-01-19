Выпуск VirtualBox 6.1.32

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|1.1, Аноним (1), 09:36, 19/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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мой любимый vm. Нажал на кнопочку - и работает. В отличие от qemu, который без ~/Documents/команды-qemu-мать-его.txt не запустить.
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|2.2, Аноним (2), 09:40, 19/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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На линуксах libvirt с virt-manager всё просто тоже и надёжнее работает.
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|3.4, Аноним (4), 09:48, 19/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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на линуксах в долгосрочке (от пяти лет, и не LTS) ничего надежно не работает
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|4.9, Аноним (9), 09:57, 19/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Будто где-то что-то работает через 5 лет. Не обновляй и сиди на старом софте, будет тебе хвалёная стабильность из венды.
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|5.10, Аноним (4), 09:59, 19/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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ну, к оффтопику можно по разному относится, но стабильность WinAPI это факт
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|7.13, Аноним (4), 10:05, 19/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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их можно разными версиями держать одновременно, до чего линуксу ой как далеко (снапы и флаты не предлагать)
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|8.15, Аноним (9), 10:21, 19/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А что так Ровно те же 100500 версий библиотек, какая-то версия из версий при эт... текст свёрнут, показать
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|4.39, Дормидонт (?), 14:10, 19/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Год пользуюсь, виртуальная машина на отдельном ssd, для рабочих виндозависимых приложений разницы с реальным компом никакой.Отключил все панели, открывается голое окно и вперёд.
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|3.30, Аноним (31), 12:49, 19/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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virt-manager ещё на Qt не переписали, конфигурялка-управлялка VirtualBox изначально на нём.
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|3.40, Аноньимъ (ok), 14:57, 19/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Чтобы этого монстра настроить нужно пол системы перекалечить.
В случае с vbox просто подгружаешь модули ядра, скорее всего уже за тебя автоматически, и пользуешься.
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|2.35, Аноним (-), 13:25, 19/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>В отличие от qemu, который
Который умеет в кучу архитектур, запуск ядра, поставляется с утилитами nbd, портабелен куда угодно и как угодно и нужно заучить всего 4 опции, чтобы запустить vm.
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|3.16, анон (?), 10:22, 19/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Проприетарщина с телеметрией, которая ворует даже баги у qemu и android-x86. )
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|4.17, Аноним (9), 11:31, 19/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ну virtualbox тоже ворует баги у wine и qemu, что удивительного?
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|2.14, Аноним (14), 10:10, 19/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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??? Тот, который для x86 - запускается уже не знаю сколько лет (по крайней мере, не меньше трех). А тот, который для arm - это Вам не к virtualbox, это вам qemu нужен.
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|3.19, Аноним (19), 11:51, 19/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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x86 не запускается в virtualbox, ибо официально не поддерживается, ибо Guest Additions нет. Запускается только в режиме "без ускорения", в котором абсолютно неюзабелен.
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|2.33, Аноним (31), 12:55, 19/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>Когда андроид можно быдет запустить?
А как быть в эмуляцией baseband-процессора? А без него какой толк от Андроеда?
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|1.12, псевдонимус (?), 10:02, 19/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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>В менеджере виртуальных машин решены проблемы со стабильностью работы OS/2 в гостевых системах в окружениях с новыми процессорами AMD
Вот это да!
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|1.18, Аноним (18), 11:31, 19/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–3 +/–
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> opennet.ru
> VirtualBox от Oracle
Казалось бы, причём тут OpenSource?..
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|3.29, Аноним (9), 12:47, 19/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Лол, будто вышеназванное как-то влияет. Дрянь программа, и всегда ей будет. Либо qemu для линукса в линуксе, либо vmware для венды без проброса видяхи в линуксе и любых остальных вариантов.
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|4.32, Аноним (32), 12:52, 19/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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vmware отлично и под linux работает и с графикой кстати тоже
VirtualBox ни о чем, это правда
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|5.41, iPony129412 (?), 15:03, 19/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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1) ну в VirtualBox халявность больше. VMware Player не позволяет лицензия использовать не дома, и снапшотов нет
2) VMware как-то хуже с новыми ядрами
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