Выпуск VirtualBox 6.1.32

2.2 , Аноним ( 2 ), 09:40, 19/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – На линуксах libvirt с virt-manager всё просто тоже и надёжнее работает.

3.4 , Аноним ( 4 ), 09:48, 19/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – на линуксах в долгосрочке (от пяти лет, и не LTS) ничего надежно не работает

4.8 , Аноним ( 8 ), 09:57, 19/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – У тебя методичка сломалась.

4.9 , Аноним ( 9 ), 09:57, 19/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Будто где-то что-то работает через 5 лет. Не обновляй и сиди на старом софте, будет тебе хвалёная стабильность из венды.

5.10 , Аноним ( 4 ), 09:59, 19/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] –2 + / – ну, к оффтопику можно по разному относится, но стабильность WinAPI это факт

6.11 , Аноним ( 9 ), 09:59, 19/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Випапи не стабильность библиотек и рантаймов.

7.13 , Аноним ( 4 ), 10:05, 19/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – их можно разными версиями держать одновременно, до чего линуксу ой как далеко (снапы и флаты не предлагать)

8.15 , Аноним ( 9 ), 10:21, 19/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать А что так Ровно те же 100500 версий библиотек, какая-то версия из версий при эт... 8.31 , Аноним ( 31 ), 12:51, 19/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать А как же DLL-hell ... 3.23 , Аноним ( - ), 12:19, 19/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Винду уже так можно запускать?

4.39 , Дормидонт ( ? ), 14:10, 19/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Год пользуюсь, виртуальная машина на отдельном ssd, для рабочих виндозависимых приложений разницы с реальным компом никакой.Отключил все панели, открывается голое окно и вперёд.

3.30 , Аноним ( 31 ), 12:49, 19/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – virt-manager ещё на Qt не переписали, конфигурялка-управлялка VirtualBox изначально на нём.

3.40 , Аноньимъ ( ok ), 14:57, 19/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Чтобы этого монстра настроить нужно пол системы перекалечить. В случае с vbox просто подгружаешь модули ядра, скорее всего уже за тебя автоматически, и пользуешься.

2.24 , YetAnotherOnanym ( ok ), 12:26, 19/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Нажал на кнопочку - и работает. Даже образ диска указывать не надо?

3.25 , Аноним ( 4 ), 12:30, 19/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – всё делает ИИ

2.35 , Аноним ( - ), 13:25, 19/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – >В отличие от qemu, который Который умеет в кучу архитектур, запуск ядра, поставляется с утилитами nbd, портабелен куда угодно и как угодно и нужно заучить всего 4 опции, чтобы запустить vm.

