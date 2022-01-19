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Выпуск VirtualBox 6.1.32

19.01.2022 09:09

Компания Oracle опубликовала корректирующий релиз системы виртуализации VirtualBox 6.1.32, в котором отмечено 18 исправлений. Основные изменения:

  • В дополнениях для хост-окружений с Linux решены проблемы с доступном к некоторым классам USB-устройств.
  • Устранены две локальные уязвимости: CVE-2022-21394 (уровень опасности 6.5 из 10) и CVE-2022-21295 (уровень опасности 3.8). Вторая уязвимость проявляется только на платформе Windows. Детали о характере проблем пока не приводятся.
  • В менеджере виртуальных машин решены проблемы со стабильностью работы OS/2 в гостевых системах в окружениях с новыми процессорами AMD (проблемы возникали из-за отсутствия операции сброса TLB в OS/2).
  • Для окружений, выполняемых поверх гипервизора Hyper-V, улучшена совместимость подсистемы управления оперативной памятью гостевых систем с механизмом HVCI (Hypervisor-Protected Code Integrity).
  • В графическом интерфейсе решена проблема с потерей фокуса ввода при использовании мини-панели в полноэкранном режиме.
  • В коде эмуляции звуковой карты решена проблема с созданием пустого отладочного лога при включении бэкенда OSS.
  • В эмуляторе сетевых адаптеров E1000 налажена передача информации о состоянии линка в ядра Linux.
  • В автоматизированном режиме установки исправлено регрессивное изменение, приводившее к сбою на системах Windows XP и Windows 10.
  • В дополнениях для хост-окружений с Solaris устранена ошибка в инсталляторе, приводившая к сбоям в Solaris 10, а также исправлена недоработка в пакете (скрипт vboxshell.py был без прав на исполнение).
  • В гостевых системах решена проблема с неверным позиционированием курсора мыши в текстовом режиме.
  • В Guest Control налажена обработка Unicode и решены проблемы с копированием каталогов между хост-окружением и гостевой системой.
  • В совместном буфере обмена улучшена передача HTML-содержимого между гостевыми системами и хостами на базе X11 и Windows.
  • В дополнениях для OS/2 решены проблемы с установкой расширенных атрибутов на каталоги, открытые для совместного доступа.


  1. Главная ссылка к новости (https://www.mail-archive.com/v...)
  2. OpenNews: Выпуск VirtualBox 6.1.30
  3. OpenNews: Релиз системы виртуализации VirtualBox 6.1
  4. OpenNews: Релиз системы виртуализации VirtualBox 6.0
  5. OpenNews: Выпуск эмулятора QEMU 6.2
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/56536-virtualbox
Ключевые слова: virtualbox
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Обсуждение (41) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 09:36, 19/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    мой любимый vm. Нажал на кнопочку - и работает. В отличие от qemu, который без ~/Documents/команды-qemu-мать-его.txt не запустить.
     
     
  • 2.2, Аноним (2), 09:40, 19/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    На линуксах libvirt с virt-manager всё просто тоже и надёжнее работает.
     
     
  • 3.4, Аноним (4), 09:48, 19/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    на линуксах в долгосрочке (от пяти лет, и не LTS) ничего надежно не работает
     
     
  • 4.8, Аноним (8), 09:57, 19/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    У тебя методичка сломалась.
     
  • 4.9, Аноним (9), 09:57, 19/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Будто где-то что-то работает через 5 лет. Не обновляй и сиди на старом софте, будет тебе хвалёная стабильность из венды.
     
     
  • 5.10, Аноним (4), 09:59, 19/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    ну, к оффтопику можно по разному относится, но стабильность WinAPI это факт
     
     
  • 6.11, Аноним (9), 09:59, 19/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Випапи не стабильность библиотек и рантаймов.
     
     
  • 7.13, Аноним (4), 10:05, 19/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    их можно разными версиями держать одновременно, до чего линуксу ой как далеко (снапы и флаты не предлагать)
     
     
  • 8.15, Аноним (9), 10:21, 19/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А что так Ровно те же 100500 версий библиотек, какая-то версия из версий при эт... текст свёрнут, показать
     
  • 8.31, Аноним (31), 12:51, 19/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А как же DLL-hell ... текст свёрнут, показать
     
  • 3.23, Аноним (-), 12:19, 19/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Винду уже так можно запускать?
     
     
  • 4.39, Дормидонт (?), 14:10, 19/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Год пользуюсь, виртуальная машина на отдельном ssd, для рабочих виндозависимых приложений разницы с реальным компом никакой.Отключил все панели, открывается голое окно и вперёд.
     
  • 3.30, Аноним (31), 12:49, 19/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    virt-manager ещё на Qt не переписали, конфигурялка-управлялка VirtualBox изначально на нём.
     
  • 3.40, Аноньимъ (ok), 14:57, 19/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Чтобы этого монстра настроить нужно пол системы перекалечить.

    В случае с vbox просто подгружаешь модули ядра, скорее всего уже за тебя автоматически, и пользуешься.

     
  • 2.24, YetAnotherOnanym (ok), 12:26, 19/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Нажал на кнопочку - и работает.

    Даже образ диска указывать не надо?

     
     
  • 3.25, Аноним (4), 12:30, 19/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    всё делает ИИ
     
  • 2.35, Аноним (-), 13:25, 19/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    >В отличие от qemu, который

    Который умеет в кучу архитектур, запуск ядра, поставляется с утилитами nbd, портабелен куда угодно и как угодно и нужно заучить всего 4 опции, чтобы запустить vm.

     

  • 1.3, Аноним (3), 09:41, 19/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Когда андроид можно быдет запустить?
     
     
  • 2.5, Аноним (4), 09:49, 19/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    уже, см. genymotion
     
     
  • 3.16, анон (?), 10:22, 19/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Проприетарщина с телеметрией, которая ворует даже баги у qemu и android-x86. )
     
     
  • 4.17, Аноним (9), 11:31, 19/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну virtualbox тоже ворует баги у wine и qemu, что удивительного?
     
  • 3.27, Аноним (-), 12:41, 19/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Лет 5 назад пробовал
    Не впечатлило и медленно
     
  • 2.14, Аноним (14), 10:10, 19/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ??? Тот, который для x86 - запускается уже не знаю сколько лет (по крайней мере, не меньше трех). А тот, который для arm - это Вам не к virtualbox, это вам qemu нужен.
     
     
  • 3.19, Аноним (19), 11:51, 19/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    x86 не запускается в virtualbox, ибо официально не поддерживается, ибо Guest Additions нет. Запускается только в режиме "без ускорения", в котором абсолютно неюзабелен.
     
  • 2.33, Аноним (31), 12:55, 19/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Когда андроид можно быдет запустить?

    А как быть в эмуляцией baseband-процессора? А без него какой толк от Андроеда?

     
     
  • 3.36, Аноним (-), 13:26, 19/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Там не baseband, там дрова под HAL писать надо.
     

  • 1.6, devkornev (ok), 09:50, 19/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Боксы в Fedora без проблем работают, нет больше нужды в Virtualbox.
     
     
  • 2.7, Аноним (4), 09:54, 19/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Oracle vs. Red Hat: да будет срач!
     
  • 2.28, Аноним (-), 12:43, 19/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И винда запускается через боксы?
     

  • 1.12, псевдонимус (?), 10:02, 19/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    >В менеджере виртуальных машин решены проблемы со стабильностью работы OS/2 в гостевых системах в окружениях с новыми процессорами AMD

    Вот это да!

     
  • 1.18, Аноним (18), 11:31, 19/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    > opennet.ru
    > VirtualBox от Oracle

    Казалось бы, причём тут OpenSource?..

     
     
  • 2.20, Аноним (19), 11:54, 19/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    https://www.virtualbox.org/svn/vbox/trunk/COPYING

    >GNU GENERAL PUBLIC LICENSE Version 2, June 1991

     
  • 2.21, Старший аноним (?), 12:04, 19/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    В ваш мухосранск только недавно провели интернет, или тебя только разморозили?
     

  • 1.22, Аноним (22), 12:17, 19/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Когда-нибудь им можно будет пользоваться?
     
     
  • 2.26, Старший аноним (?), 12:31, 19/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    У тех у кого меньше 2х извилин в голове, или руки растут не из плеч, к сожалению, никогда :(
     
     
  • 3.29, Аноним (9), 12:47, 19/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Лол, будто вышеназванное как-то влияет. Дрянь программа, и всегда ей будет. Либо qemu для линукса в линуксе, либо vmware для венды без проброса видяхи в линуксе и любых остальных вариантов.
     
     
  • 4.32, Аноним (32), 12:52, 19/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    vmware отлично и под linux работает и с графикой кстати тоже
    VirtualBox ни о чем, это правда
     
     
  • 5.34, eugener (ok), 13:07, 19/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > VirtualBox ни о чем, это правда

    Потому что просто работает?

     
  • 5.41, iPony129412 (?), 15:03, 19/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    1) ну в VirtualBox халявность больше. VMware Player не позволяет лицензия использовать не дома, и снапшотов нет
    2) VMware как-то хуже с новыми ядрами
     
  • 4.37, Аноним (-), 13:27, 19/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    xen забыл
     

  • 1.38, 1 (??), 13:55, 19/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    OS/2 - какая последняя версия ?
     
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