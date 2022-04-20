Выпуск эмулятора QEMU 7.0

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|1.2, Аноним (2), 08:05, 20/04/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–4 +/–
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Как был невероятно тормозным поделием, так и остался, tgc до сих пор никуда не делся. Наработки hqemu канули в лету. В реальных задачах совершенно бесполезен, проприетарные аналоги например Rosetta работают намного эффективнее.
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|2.4, Аноним (4), 08:11, 20/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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ага, расскажи это амазону, гуглу, мс который перешёл с hyper-v на сабж, и всем облачным гигантам.
А сравнение розетты с процессорным эмулятором показывает уровень
твоей компетентности.
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|3.5, iPony129412 (?), 08:17, 20/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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> расскажи это амазону, гуглу, мс который перешёл с hyper-v на сабж, и всем облачным гигантам.
Что за бред?
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|3.9, JackONeill (?), 08:44, 20/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Непременно бы почитал об этом, если бы вы, уважаемый, дали ссылочку, т.к. пока это похоже отмирание нейронов у вас в голове.
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|4.11, iPony129412 (?), 09:08, 20/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Спокойно.
Написано, что опенсорс победил, а проприетарные решение проиграли.
Остальное неважно - народу нравится 🤣
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|1.3, Аноним (3), 08:10, 20/04/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+4 +/–
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До того, как узнал о QEMU, пользовался VirtualBox. Но теперь, после изучения всех возможностей QEMU, пользуюсь VirtualBox.
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|1.8, BrainFucker (ok), 08:41, 20/04/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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> например, выполнить приложение для ARM на x86-совместимом ПК.
А нормальной возможности запускать андроид приложения под линуксом до сих пор нет, без snap, установки каких-то специальных модулей ядра и прочего мусора в хост систему.
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