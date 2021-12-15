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Выпуск эмулятора QEMU 6.2

15.12.2021 13:22

Представлен релиз проекта QEMU 6.2. В качестве эмулятора QEMU позволяет запустить программу, собранную для одной аппаратной платформы, на системе с совершенно иной архитектурой, например, выполнить приложение для ARM на x86-совместимом ПК. В режиме виртуализации в QEMU производительность выполнения кода в изолированном окружении близка к аппаратной системе за счёт прямого выполнения инструкций на CPU и задействования гипервизора Xen или модуля KVM.

Изначально проект был создан Фабрисом Белларом (Fabrice Bellard) с целью обеспечения возможности запуска собранных для платформы x86 исполняемых файлов Linux на архитектурах, отличных от x86. За годы разработки была добавлена поддержка полной эмуляции для 14 аппаратных архитектур, число эмулируемых аппаратных устройств превысило 400. При подготовке версии 6.2 внесено более 2300 изменений от 189 разработчиков.

Ключевые улучшения, добавленные в QEMU 6.2:

  • В механизм virtio-mem, позволяющий выполнять горячее подключение и отключение памяти к виртуальным машинам, добавлена полная поддержка дампов памяти гостевых систем, операций копирования перед и после миграции окружения (pre-copy/post-copy) и создания снапшотов гостевой системы в фоновом режиме.
  • В QMP (QEMU Machine Protocol) реализована обработка ошибок DEVICE_UNPLUG_GUEST_ERROR, возникающих на стороне гостевой системы в случае сбоев при выполнении операций горячего подключения оборудования.
  • Расширен синтаксис загрузочных аргументов, обрабатываемых в плагинах к классическому генератору кода TCG (Tiny Code Generator). В плагин "cache" добавлена поддержка многоядерных систем.
  • В эмуляторе архитектуры x86 реализована поддержка модели CPU Intel Snowridge-v4. Добавлена поддержка доступа к анклавам Intel SGX (Software Guard eXtensions) из гостевых систем, используя устройство /dev/sgx_vepc на стороне хост-системы и бэкенд "memory-backend-epc" в QEMU. Для гостевых систем, защищаемых при помощи технологии AMD SEV (Secure Encrypted Virtualization), добавлена возможность верифицируемого прямого (без использования загрузчика) запуска ядра (включается выставлением параметра 'kernel-hashes=on' в 'sev-guest').
  • В эмуляторе ARM на хост-системах с чипом Apple Silicon реализована поддержка механизма аппаратного ускорения "hvf" при запуске гостевых систем на базе архитектуры AArch64. Добавлена поддержка эмуляции модели процессоров Fujitsu A64FX. Реализован новый тип эмулируемых машин "kudo-mbc". Для машин 'virt' добавлена поддержка эмуляции ITS (Interrupt Translation Service) и возможность использования более 123 CPU в режиме эмуляции. Для эмулируемых машин "xlnx-zcu102" и "xlnx-versal-virt" добавлена поддержка устройств BBRAM и eFUSE. Для систем на базе чипа Cortex-M55 предоставлена поддержка мобильного профиля процессорных расширений MVE.
  • В эмулятор архитектуры PowerPC добавлена начальная поддержка модели CPU POWER10 DD2.0. Для эмулируемых машин "powernv" улучшена поддержка архитектуры POWER10, а для машин 'pseries' добавлены описания FORM2 PAPR NUMA.
  • В эмулятор архитектуры RISC-V добавлена поддержка расширений набора инструкций Zb[abcs]. Для всех эмулируемых машин разрешено применение опций "host-user" и "numa mem". Добавлена поддержка SiFive PWM (Pulse-width modulator).
  • В эмуляторе архитектуры 68k улучшена поддержка предложенной компанией Apple шины NuBus, включая возможность загрузки образов ПЗУ и поддержку слотов прерываний.
  • В блочном устройстве qemu-nbd по умолчанию включён режим кэширования операций записи ("writeback" вместо "writethrough") для соответствия поведению qemu-img. Добавлена опция "--selinux-label" для выставления меток SELinux Unix-сокетам.


  1. Главная ссылка к новости (https://lists.nongnu.org/archi...)
  2. OpenNews: Выпуск эмулятора QEMU 6.1
  3. OpenNews: Venus - виртуальный GPU для QEMU и KVM, реализованный на базе API Vulkan
  4. OpenNews: Уязвимость в vhost-net, позволяющая обойти изоляцию в системах на базе QEMU-KVM
  5. OpenNews: Уязвимость, позволяющая выйти из изолированного окружения QEMU
  6. OpenNews: Google представил открытый проект OpenTitan для создания заслуживающих доверия чипов
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Короткая ссылка: https://opennet.ru/56349-qemu
Ключевые слова: qemu, emulator
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Обсуждение (16) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.2, Аноним (2), 13:43, 15/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Снепшоты через QMP починили? (сломаны наглухо в 6.1)
     
  • 1.3, Аноним (3), 13:44, 15/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    на богоподобном байкале уже работает?
     
     
  • 2.5, Аноним (5), 14:21, 15/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Лучше QEMU хуже нет.
     
  • 2.7, Аноним (7), 14:46, 15/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В вянде работает нормально?
     

  • 1.6, Аноним (6), 14:38, 15/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А вот скажите мне. У меня стоит старая версия. Потому, что более новые странным образом не работают. Т.е. у меня есть сохраненные командные строки для различных нужд. После обновления они перестают работать, т.к. QEMU перестает находить нужные файлы, как будто возникают какие-то проблемы с кодировкой. С чем это может быть связано?
     
     
  • 2.9, Аноним (5), 15:07, 15/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Обновлять нужно не только QEMU, но и кодировку.
     
  • 2.11, Аноним (11), 15:09, 15/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Дорогие учёные. У меня который год в подполе происходит подземный стук. Объясните, пожалуйста, как он происходит.
     
     
  • 3.14, Очень дорогие учённые (?), 15:16, 15/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вот так вот: "Тук!..."
     
  • 2.16, Аноним (-), 15:21, 15/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Связано скорее всего с ld, а ещё с чем - а ты по факту глянь, что оно и откуда грузит, потрэйси
     

  • 1.8, Аноним (8), 15:04, 15/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    ИМХО новости про QEMU по ламповости могут тягаться с Wine
     
  • 1.10, Аноним (10), 15:07, 15/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Даёшь бэкэнд вяленого в мейнстрим.
     
  • 1.12, Аййнаним (?), 15:14, 15/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    После версии 0.9 наблюдается огромный регрес. Каждый последующий выпуск работает в два раза медленней! Особенно хорошо заметно на слабом процессоре.
     
  • 1.13, Аноним (13), 15:15, 15/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >В режиме виртуализации в QEMU производительность выполнения кода в изолированном окружении близка к аппаратной системе за счёт прямого выполнения инструкций на CPU и задействования гипервизора Xen или модуля KVM

    Если это так, почему тогда оно умудряется работать в 50 раз хуже ритуалбокса? Графика лагает, родное разрешение в гостевой ОС не установишь. Даже без GUI Linux внутри QEMU умудряется неимоверно тормозить, хотя в ритуалбокс он работает практически с такой же скоростью, как и на хосте. Это вы называете "близка к аппаратной системе"?

     
     
  • 2.15, Аййнаним (?), 15:18, 15/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Кажись вы KVM модуль не загрузили...
     
  • 2.17, Admino (ok), 15:23, 15/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Поставь видеокарту QXL, загрузи модуль KVM, архитектура гостевой ОС должна совпадать с хостовой.

    УМВР.

     

  • 1.18, ыы (?), 15:28, 15/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >полной эмуляции для 14 аппаратных архитектур

    Ну хотя бы на одной то починили частоту процессора?
    Нуу....?

    Нуууу.... ?!

     

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