Выпуск эмулятора QEMU 6.2

|
|1.6, Аноним (6), 14:38, 15/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
А вот скажите мне. У меня стоит старая версия. Потому, что более новые странным образом не работают. Т.е. у меня есть сохраненные командные строки для различных нужд. После обновления они перестают работать, т.к. QEMU перестает находить нужные файлы, как будто возникают какие-то проблемы с кодировкой. С чем это может быть связано?
|
|
|
|2.11, Аноним (11), 15:09, 15/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
Дорогие учёные. У меня который год в подполе происходит подземный стук. Объясните, пожалуйста, как он происходит.
|
|2.16, Аноним (-), 15:21, 15/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Связано скорее всего с ld, а ещё с чем - а ты по факту глянь, что оно и откуда грузит, потрэйси
|
|1.12, Аййнаним (?), 15:14, 15/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
После версии 0.9 наблюдается огромный регрес. Каждый последующий выпуск работает в два раза медленней! Особенно хорошо заметно на слабом процессоре.
|
|1.13, Аноним (13), 15:15, 15/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
>В режиме виртуализации в QEMU производительность выполнения кода в изолированном окружении близка к аппаратной системе за счёт прямого выполнения инструкций на CPU и задействования гипервизора Xen или модуля KVM
Если это так, почему тогда оно умудряется работать в 50 раз хуже ритуалбокса? Графика лагает, родное разрешение в гостевой ОС не установишь. Даже без GUI Linux внутри QEMU умудряется неимоверно тормозить, хотя в ритуалбокс он работает практически с такой же скоростью, как и на хосте. Это вы называете "близка к аппаратной системе"?
|
|
|
|2.17, Admino (ok), 15:23, 15/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Поставь видеокарту QXL, загрузи модуль KVM, архитектура гостевой ОС должна совпадать с хостовой.
УМВР.
|
|1.18, ыы (?), 15:28, 15/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
>полной эмуляции для 14 аппаратных архитектур
Ну хотя бы на одной то починили частоту процессора?
Нуу....?
Нуууу.... ?!
|