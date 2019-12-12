The OpenNET Project / Index page

[ новости /+++ | форум | wiki | теги | ]

Релиз системы виртуализации VirtualBox 6.1

12.12.2019 10:20

После года разработки компания Oracle опубликовала релиз системы виртуализации VirtualBox 6.1. Готовые установочные пакеты доступны для Linux (Ubuntu, Fedora, openSUSE, Debian, SLES, RHEL в сборках для архитектуры AMD64), Solaris, macOS и Windows.

Основные изменения:

  • Добавлена поддержка аппаратных механизмов, предложенных в пятом поколении процессоров Intel Core i (Broadwell), для организации вложенного запуска виртуальных машин;
  • Удалён старый метод поддержки 3D-графики, основанный на драйвере VBoxVGA. Для 3D рекомендовано использовать новые драйверы VBoxSVGA и VMSVGA;
  • В драйверах VBoxSVGA и VMSVGA добавлена поддержка YUV2 и использующих данную цветовую модель форматов текстур, при использовании OpenGL на стороне хоста (в macOS и Linux), что позволяет при включении 3D обеспечить ускорение отображения видео за счёт выноса операций преобразования цветовых пространств на сторону GPU. Решены проблемы со сжатыми текстурами в OpenGL при использовании 3D режима в драйвере VMSVGA;
  • Добавлена программная экранная клавиатура с поддержкой мультимедийных клавиш, которую можно использовать как клавиатуру в гостевых ОС;
  • Добавлен модуль vboximg-mount с экспериментальной поддержкой прямого доступа к ФС NTFS, FAT и ext2/3/4 внутри дискового образа, реализованный на стороне гостевой системы и не требующий поддержки данной ФС на стороне хоста. Работа пока возможна в режиме только для чтения;
  • Добавлена экспериментальная поддержка virtio-scsi, как для жёстких дисков, так и для оптических накопителей, в том числе с возможностью загрузки с устройства на базе virtio-scsi;
  • Добавлена опция для экспорта виртуальных машин в облачные окружения, использующие механизм паравиртуализации;
  • Прекращена поддержка рекомпилятора, для запуска виртуальных машин теперь обязательно требуется поддержка аппаратной виртуализации в CPU;


  • В графическом интерфейсе улучшено создание образов виртуальных машин (VISO) и расширены возможности встроенного файлового менеджера;
  • В панель с информацией о виртуальной машине добавлен встроенный редактор атрибутов VM, позволяющий изменить некоторые настройки не открывая конфигуратор;
  • Повышено удобство настройки параметров хранилища для VM, предоставлены поддержка смены типа шины контроллера и возможность перемещения прикреплённых элементов между контроллерами при помощи интерфейса drag&drop;
  • Расширен и улучшен диалог с информацией о сеансе;
  • Оптимизирован диалог выбора носителя, который показывает как список известных образов, так и позволяет выбрать произвольный файл;
  • Проведена оптимизация интерфейса для настройки хранилищ и сетевой подсистемы;
  • В строку состояния добавлен индикатор нагрузки на CPU в виртуальной машине;
  • Оптимизирован код перебора носителей, который стал работать быстрее и меньше нагружать CPU в ситуациях наличия большого числа зарегистрированных носителей. В Virtual Media Manager возвращена функция добавления существующего или нового носителя;
  • В VirtualBox Manager улучшено отображение списка виртуальных машин, более заметно выделены группы виртуальных машин, улучшен поиск VM и обеспечено закрепление области инструментов для фиксации позиции при прокрутке списка VM;


  • Появилась поддержка импорта виртуальных машин из Oracle Cloud Infrastructure. Расширены функции экспорта виртуальных машин в Oracle Cloud Infrastructure, в том числе появилась возможность создания нескольких виртуальных машин без их повторной загрузки. Добавлена возможность привязки произвольных тегов к облачным образам;
  • В системе ввода добавлена поддержка горизонтальной прокрутки мышью, используя протокол IntelliMouse Explorer;
  • Runtime адаптирован для работы на хостах с большим числом CPU (не больше 1024);
  • Добавлена возможность смены работающего на стороне хоста звукового бэкенда при нахождении VM в сохранённом состоянии;
  • В VBoxManager добавлена поддержка перемещения нескольких исходных файлов/каталогов гостевой системы в целевой каталог;
  • Добавлена поддержка ядра Linux 5.4. При сборке ядра отключено формирование цифровых подписей для модулей (подписи могут быть добавлены пользователем после завершения сборки). Удалена функция проброса PCI-устройств в Linux, так как текущий код не доделан и не пригоден для применения;
  • Реализация EFI переведена на более новый код прошивки, добавлена поддержка NVRAM. Добавлена поддержка загрузки с APFS и возможность использования нестандартных путей к загрузочным устройствам с интерфейсами SATA и NVMe, созданным в macOS;
  • Добавлен новый тип сетевого адаптера PCnet-ISA (доступен пока только из CLI);
  • Улучшена реализация контроллера USB EHCI. Добавлена возможность фильтрации USB-устройств по порту подключения.


  1. Главная ссылка к новости (https://www.virtualbox.org...)
  2. OpenNews: Второй бета-выпуск VirtualBox 6.1
  3. OpenNews: Выпуск VirtualBox 6.0.14
  4. OpenNews: Релиз системы виртуализации VirtualBox 6.0
  5. OpenNews: Уязвимость в VirtualBox, позволяющая выполнить код на стороне хост-системы
  6. OpenNews: Релиз системы виртуализации VirtualBox 5.2
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: virtualbox, virtual
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
Обсуждение (2) RSS
  • 1, Аноним (1), 10:28, 12/12/2019 [ответить]  
    		• +/
    Ув. админы у вас опечатка вышла версия 6.1
     
  • 2, Аноним (-), 10:35, 12/12/2019 [ответить]  
    		• +/
    В госте Windows 10 артефакты интерфейса в VboxSVGA починили или придётся объявлять виртуалбокс неюзабельным?
     
     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Текст:

    Спонсоры:
    Слёрм
    Inferno Solutions
    Hosting by Ihor
    Хостинг:

    Закладки на сайте
    Проследить за страницей     		Created 1996-2019 by Maxim Chirkov
    Добавить, Поддержать, Вебмастеру