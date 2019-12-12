После года разработки компания Oracle опубликовала релиз системы виртуализации VirtualBox 6.1. Готовые установочные пакеты доступны для Linux (Ubuntu, Fedora, openSUSE, Debian, SLES, RHEL в сборках для архитектуры AMD64), Solaris, macOS и Windows. Основные изменения: Добавлена поддержка аппаратных механизмов, предложенных в пятом поколении процессоров Intel Core i (Broadwell), для организации вложенного запуска виртуальных машин;

Удалён старый метод поддержки 3D-графики, основанный на драйвере VBoxVGA. Для 3D рекомендовано использовать новые драйверы VBoxSVGA и VMSVGA;

В драйверах VBoxSVGA и VMSVGA добавлена поддержка YUV2 и использующих данную цветовую модель форматов текстур, при использовании OpenGL на стороне хоста (в macOS и Linux), что позволяет при включении 3D обеспечить ускорение отображения видео за счёт выноса операций преобразования цветовых пространств на сторону GPU. Решены проблемы со сжатыми текстурами в OpenGL при использовании 3D режима в драйвере VMSVGA;

Добавлена программная экранная клавиатура с поддержкой мультимедийных клавиш, которую можно использовать как клавиатуру в гостевых ОС;

Добавлен модуль vboximg-mount с экспериментальной поддержкой прямого доступа к ФС NTFS, FAT и ext2/3/4 внутри дискового образа, реализованный на стороне гостевой системы и не требующий поддержки данной ФС на стороне хоста. Работа пока возможна в режиме только для чтения;

Добавлена экспериментальная поддержка virtio-scsi, как для жёстких дисков, так и для оптических накопителей, в том числе с возможностью загрузки с устройства на базе virtio-scsi;

Добавлена опция для экспорта виртуальных машин в облачные окружения, использующие механизм паравиртуализации;

Прекращена поддержка рекомпилятора, для запуска виртуальных машин теперь обязательно требуется поддержка аппаратной виртуализации в CPU;







В графическом интерфейсе улучшено создание образов виртуальных машин (VISO) и расширены возможности встроенного файлового менеджера;

В панель с информацией о виртуальной машине добавлен встроенный редактор атрибутов VM, позволяющий изменить некоторые настройки не открывая конфигуратор;

Повышено удобство настройки параметров хранилища для VM, предоставлены поддержка смены типа шины контроллера и возможность перемещения прикреплённых элементов между контроллерами при помощи интерфейса drag&drop;

Расширен и улучшен диалог с информацией о сеансе;

Оптимизирован диалог выбора носителя, который показывает как список известных образов, так и позволяет выбрать произвольный файл;

Проведена оптимизация интерфейса для настройки хранилищ и сетевой подсистемы;

В строку состояния добавлен индикатор нагрузки на CPU в виртуальной машине;

Оптимизирован код перебора носителей, который стал работать быстрее и меньше нагружать CPU в ситуациях наличия большого числа зарегистрированных носителей. В Virtual Media Manager возвращена функция добавления существующего или нового носителя;

В VirtualBox Manager улучшено отображение списка виртуальных машин, более заметно выделены группы виртуальных машин, улучшен поиск VM и обеспечено закрепление области инструментов для фиксации позиции при прокрутке списка VM;







Появилась поддержка импорта виртуальных машин из Oracle Cloud Infrastructure. Расширены функции экспорта виртуальных машин в Oracle Cloud Infrastructure, в том числе появилась возможность создания нескольких виртуальных машин без их повторной загрузки. Добавлена возможность привязки произвольных тегов к облачным образам;

В системе ввода добавлена поддержка горизонтальной прокрутки мышью, используя протокол IntelliMouse Explorer;

Runtime адаптирован для работы на хостах с большим числом CPU (не больше 1024);

Добавлена возможность смены работающего на стороне хоста звукового бэкенда при нахождении VM в сохранённом состоянии;

В VBoxManager добавлена поддержка перемещения нескольких исходных файлов/каталогов гостевой системы в целевой каталог;

Добавлена поддержка ядра Linux 5.4. При сборке ядра отключено формирование цифровых подписей для модулей (подписи могут быть добавлены пользователем после завершения сборки). Удалена функция проброса PCI-устройств в Linux, так как текущий код не доделан и не пригоден для применения;

Реализация EFI переведена на более новый код прошивки, добавлена поддержка NVRAM. Добавлена поддержка загрузки с APFS и возможность использования нестандартных путей к загрузочным устройствам с интерфейсами SATA и NVMe, созданным в macOS;

Добавлен новый тип сетевого адаптера PCnet-ISA (доступен пока только из CLI);

Улучшена реализация контроллера USB EHCI. Добавлена возможность фильтрации USB-устройств по порту подключения.



