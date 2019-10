Выпуск VirtualBox 6.0.14

2.2 , рлдлл ( ? ), 08:00, 16/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Что-то вы балаболите. Там модули ядра на хосте не собираются банально.

3.3 , htower ( ok ), 08:11, 16/10/2019 В рачике уже давно ядро 5.3. Коробка работает, версия 6.0.12. И кто тут балаболит? :)

3.4 , Fracta1L ( ok ), 08:13, 16/10/2019 https://sun9-38.userapi.com/c857520/v857520415/abe53/gl_my9rDGd0.jpg И кто теперь балаболит?

4.7 , фывфывфыв ( ? ), 09:09, 16/10/2019 Стоковое 6.0.12 с сайта Oracle не работает и в рассылке opensource версии VirtualBox есть пачка патчей для 6.0.12 для сборки с ядром 5.3.

2.6 , iPony129412 ( ? ), 08:57, 16/10/2019 Ну так всяким рачам никто не запрещает брать и накатывать патчи с апстрима.

У них и VirtualBox не совсем тот, что от Oracle

2.13 , Аноним999 ( ok ), 11:00, 16/10/2019 > В смысле - для гостей? Потому что я уже неделю гоняю 6.0.12 на хосте с ядром 5.3 без проблем У Линукс-дистрибутивов есть мейнтейнеры. Они либо по своему желанию, либо по просьбе пользователей добавили поддержку ядра 5.3 ещё в 6.0.12.