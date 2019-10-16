Выпуск VirtualBox 6.0.14

2.10 , cat666 ( ok ), 10:17, 16/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Что ты несёшь, заглядыватель в исходники? Причём здесь wine?

3.12 , Аноним ( 9 ), 10:38, 16/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – При том, что там в исходниках протухший проприетарный вайн. Мог бы не выставлять себя идиотом, а поинтересоваться лично.

4.14 , Аноним ( 14 ), 11:00, 16/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – И что этот Wine там делает?

5.15 , Аноним ( 9 ), 11:14, 16/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Из того, что меня интересовало, эмулирует видеодрайвер (криво). Ещё можешь протухшую самбу добавить в список ПО, на котором паразитирует вб. Я бы не удивился, если бы узнал, что вб - опенсорс, только из-за гплной самбы (но оракл исправляется и делает коробку по максимумум проприетарной). Потому что тот же вайн там проприетарный и qemu там тоже с доисторических догплных времён наверно.

6.16 , iPony129412 ( ? ), 11:38, 16/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Потому что тот же вайн там проприетарный Какой-то бред генерируешь

7.17 , Аноним ( 9 ), 11:47, 16/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Почему? Ты тоже не знал, что вайн проприетранным был? Эх, молодёжь. Хотя почему был, какие-то форки ещё живы должны быть.

8.18 , iPony129412 ( ? ), 12:32, 16/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать Не ври ... 2.11 , ryoken ( ok ), 10:31, 16/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – При поддержке на железе VT-x & VT-D + АМД-аналоги - необходимость Вбокса среди меня сомнительна. Есть же Virt-manager :D.

