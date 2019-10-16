Выпуск VirtualBox 6.0.14

|
|1.1, Fracta1L (ok), 07:47, 16/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
|
> Обеспечена совместимость с ядром Linux 5.3
В смысле - для гостей? Потому что я уже неделю гоняю 6.0.12 на хосте с ядром 5.3 без проблем
|
|
|
|2.2, рлдлл (?), 08:00, 16/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Что-то вы балаболите. Там модули ядра на хосте не собираются банально.
|
|
|
|3.3, htower (ok), 08:11, 16/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
В рачике уже давно ядро 5.3. Коробка работает, версия 6.0.12. И кто тут балаболит? :)
|
|
|
|4.7, фывфывфыв (?), 09:09, 16/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Стоковое 6.0.12 с сайта Oracle не работает и в рассылке opensource версии VirtualBox есть пачка патчей для 6.0.12 для сборки с ядром 5.3.
|
|2.6, iPony129412 (?), 08:57, 16/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Ну так всяким рачам никто не запрещает брать и накатывать патчи с апстрима.
У них и VirtualBox не совсем тот, что от Oracle
|
|2.13, Аноним999 (ok), 11:00, 16/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> В смысле - для гостей? Потому что я уже неделю гоняю 6.0.12 на хосте с ядром 5.3 без проблем
У Линукс-дистрибутивов есть мейнтейнеры. Они либо по своему желанию, либо по просьбе пользователей добавили поддержку ядра 5.3 ещё в 6.0.12.
|
|1.5, слакварявод (ok), 08:36, 16/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
bash-5.0# uname -a
Linux admin.ssf.adm 5.3.6 #1 SMP PREEMPT Tue Oct 11 10:28:46 +04 2019 x86_64 AMD Ryzen 5 1600 Six-Core Processor AuthenticAMD GNU/Linux
сидел на 6.1beta, ибо не собирались модули, да.
на 6.0.14 вот всё без проблем собралось.
так что...
|
|1.9, Аноним (9), 09:46, 16/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–3 +/–
|
Но если серьёзно, очень сомнительно. В qemu-kvm есть virgl3d для линуксовых гостей (и по-моему он даже работает), а для венды без проброса вмварь на 3 головы лучше. Вб - это помесь старого qemu и совершенно древнего форка wine (я заглядывал в исходники). Но хомячью почему-то нравится, даже несмотря на то что оно через задницу работает.
|
|
|
|
|
|3.12, Аноним (9), 10:38, 16/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
При том, что там в исходниках протухший проприетарный вайн. Мог бы не выставлять себя идиотом, а поинтересоваться лично.
|
|
|
|
|
|5.15, Аноним (9), 11:14, 16/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Из того, что меня интересовало, эмулирует видеодрайвер (криво).
Ещё можешь протухшую самбу добавить в список ПО, на котором паразитирует вб. Я бы не удивился, если бы узнал, что вб - опенсорс, только из-за гплной самбы (но оракл исправляется и делает коробку по максимумум проприетарной). Потому что тот же вайн там проприетарный и qemu там тоже с доисторических догплных времён наверно.
|
|
|
|
|
|7.17, Аноним (9), 11:47, 16/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Почему? Ты тоже не знал, что вайн проприетранным был? Эх, молодёжь. Хотя почему был, какие-то форки ещё живы должны быть.
|
|2.11, ryoken (ok), 10:31, 16/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
При поддержке на железе VT-x & VT-D + АМД-аналоги - необходимость Вбокса среди меня сомнительна. Есть же Virt-manager :D.
|