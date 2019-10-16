The OpenNET Project / Index page

[ новости /+++ | форум | wiki | теги | ]

Выпуск VirtualBox 6.0.14

16.10.2019 07:33

Компания Oracle опубликовала корректирующий релиз системы виртуализации VirtualBox 6.0.14, в котором отмечено 13 исправлений.

Основные изменения в выпуске 6.0.14:

  • Обеспечена совместимость с ядром Linux 5.3;
  • Улучшена совместимость с гостевыми системами, в которых используется звуковая подсистема ALSA в режиме эмуляции AC'97;
  • В виртуальных графических адаптерах VBoxSVGA и VMSVGA решены проблемы с мерцанием, перерисовкой и крахом некоторых 3D-приложений;
  • В скриптах для создания rpm-пакетов для хостов на базе Linux улучшен код для определения версий Python, что решило некоторые проблемы при установке;
  • В компонентах для гостевых систем на базе Linux устранён сбой при вызове aio_read и aio_write для совместно используемых разделов (shared folders), а также решена проблема при отмонтировании совместных разделов;
  • Устранены проблемы со сборкой компонентов для гостевых систем в RHEL/CentOS/Oracle Linux 7.7 и RHEL 8.1 Beta;
  • В коде виртуализации решены проблемы при работе на системах с большим числом процессоров и исправлена ошибка, при редком стечении обстоятельств приводившая к некорректному состоянию гостевой системы на некоторых хостах с процессорами Intel;
  • Повышена стабильность пробороса доступа к USB-устройству на хостах с Windows;
  • Решена потенциальная проблема с обработкой прерываний от сетевых адаптеров в гостевых системах c UEFI;
  • Устранён крах процесса GUI VM в хост окружении macOS 10.15 Catalina.


  1. Главная ссылка к новости (ttps://www.virtualbox.org/wiki...)
  2. OpenNews: Бета-выпуск VirtualBox 6.1
  3. OpenNews: Выпуск VirtualBox 6.0.12
  4. OpenNews: Релиз системы виртуализации VirtualBox 6.0
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: virtualbox
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
Обсуждение (18) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Fracta1L (ok), 07:47, 16/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    > Обеспечена совместимость с ядром Linux 5.3

    В смысле - для гостей? Потому что я уже неделю гоняю 6.0.12 на хосте с ядром 5.3 без проблем

     
     
  • 2.2, рлдлл (?), 08:00, 16/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Что-то вы балаболите. Там модули ядра на хосте не собираются банально.
     
     
  • 3.3, htower (ok), 08:11, 16/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В рачике уже давно ядро 5.3. Коробка работает, версия 6.0.12. И кто тут балаболит? :)
     
  • 3.4, Fracta1L (ok), 08:13, 16/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    https://sun9-38.userapi.com/c857520/v857520415/abe53/gl_my9rDGd0.jpg

    И кто теперь балаболит?

     
     
  • 4.7, фывфывфыв (?), 09:09, 16/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Стоковое 6.0.12 с сайта Oracle не работает и в рассылке opensource версии VirtualBox есть пачка патчей для 6.0.12 для сборки с ядром 5.3.
     
  • 2.6, iPony129412 (?), 08:57, 16/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну так всяким рачам никто не запрещает брать и накатывать патчи с апстрима.
    У них и VirtualBox не совсем тот, что от Oracle
     
  • 2.13, Аноним999 (ok), 11:00, 16/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > В смысле - для гостей? Потому что я уже неделю гоняю 6.0.12 на хосте с ядром 5.3 без проблем

    У Линукс-дистрибутивов есть мейнтейнеры. Они либо по своему желанию, либо по просьбе пользователей добавили поддержку ядра 5.3 ещё в 6.0.12.

     

  • 1.5, слакварявод (ok), 08:36, 16/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    bash-5.0# uname -a
    Linux admin.ssf.adm 5.3.6 #1 SMP PREEMPT Tue Oct 11 10:28:46 +04 2019 x86_64 AMD Ryzen 5 1600 Six-Core Processor AuthenticAMD GNU/Linux


    сидел на 6.1beta, ибо не собирались модули, да.
    на 6.0.14 вот всё без проблем собралось.
    так что...

     
  • 1.8, Аноним (8), 09:17, 16/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    https://www.theregister.co.uk/2019/10/04/oracle_virtualbox_merula/
    https://www.reddit.com/r/sysadmin/comments/8ffcg3/oracle_is_looking_under_the_
    https://www.reddit.com/r/sysadmin/comments/d1ttzp/oracle_is_going_after_compan
    https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:0IquEePoy1sJ:https://www.reddit.com/r/virtualbox/comments/ctg06f/oracle_is_auditing_us_dema

    Бобла Ларри уже достаточно насобирал?

     
  • 1.9, Аноним (9), 09:46, 16/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    Но если серьёзно, очень сомнительно. В qemu-kvm есть virgl3d для линуксовых гостей (и по-моему он даже работает), а для венды без проброса вмварь на 3 головы лучше. Вб - это помесь старого qemu и совершенно древнего форка wine (я заглядывал в исходники). Но хомячью почему-то нравится, даже несмотря на то что оно через задницу работает.
     
     
  • 2.10, cat666 (ok), 10:17, 16/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Что ты несёшь, заглядыватель в исходники? Причём здесь wine?
     
     
  • 3.12, Аноним (9), 10:38, 16/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    При том, что там в исходниках протухший проприетарный вайн. Мог бы не выставлять себя идиотом, а поинтересоваться лично.
     
     
  • 4.14, Аноним (14), 11:00, 16/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И что этот Wine там делает?
     
     
  • 5.15, Аноним (9), 11:14, 16/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Из того, что меня интересовало, эмулирует видеодрайвер (криво).

    Ещё можешь протухшую самбу добавить в список ПО, на котором паразитирует вб. Я бы не удивился, если бы узнал, что вб - опенсорс, только из-за гплной самбы (но оракл исправляется и делает коробку по максимумум проприетарной). Потому что тот же вайн там проприетарный и qemu там тоже с доисторических догплных времён наверно.

     
     
  • 6.16, iPony129412 (?), 11:38, 16/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Потому что тот же вайн там проприетарный

    Какой-то бред генерируешь

     
     
  • 7.17, Аноним (9), 11:47, 16/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Почему? Ты тоже не знал, что вайн проприетранным был? Эх, молодёжь. Хотя почему был, какие-то форки ещё живы должны быть.
     
     
  • 8.18, iPony129412 (?), 12:32, 16/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не ври ... текст свёрнут, показать
     
  • 2.11, ryoken (ok), 10:31, 16/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    При поддержке на железе VT-x & VT-D + АМД-аналоги - необходимость Вбокса среди меня сомнительна. Есть же Virt-manager :D.
     
     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Текст:

    Спонсоры:
    Слёрм
    Inferno Solutions
    Hosting by Ihor
    Хостинг:

    Закладки на сайте
    Проследить за страницей     		Created 1996-2019 by Maxim Chirkov
    Добавить, Поддержать, Вебмастеру