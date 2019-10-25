Второй бета-выпуск VirtualBox 6.1

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|1.2, Аноним (2), 22:42, 25/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
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Без всяких холиваров: зачем оно нужно?
У нас как-то на работе нужно было установку запустить, которая требовала 98 винду. Старый сервер нагнулся, а новое железо не поддерживало овно мамонта. Накатили виртуалбокс, адаптировали и все отлично.
Но зачем оно нужно дома? Просто потыкать? Ведь это просто оьрубок и все понимают, что это костыль вроде вайна, который для адекватной работы попросту не годится.
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|2.3, Аноним (3), 22:50, 25/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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В основном, для того, что-бы один раз запустить что-нибудь эдакое, не загаживая основную систему зависимостями и "особыми" настройками. Ну и снапшоты, с простым управлением, позволяют тыкать в работающую машину палочкой намного смелее.
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|2.4, llolik (ok), 23:00, 25/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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> Без всяких холиваров: зачем оно нужно?
Тренироваться в администрировании, как минимум, удобно. Берёшь более-менее приличный cpu и ram, и поднимаешь небольшую виртуальную сетку, конфигурируешь её там как хочешь.
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|2.5, DiabloPC (ok), 23:15, 25/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ещё один вариант: мне раз в месяц нужен некий CAD и раз в пол года родной софт от телефона. Что одно что другое под вайном не работает((( А держать ради этого параллельно ещё и винду ну никакого смысла не вижу, а так лежит себе виртуалочка с ХРюшей, жрать не просит и работает всё прекрасно.
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|2.6, ыы (?), 23:21, 25/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Без всякого холивара:
Практически все ваши выкладки - от глубокого непонимания даже основ тех технологий о которых вы рассуждаете.
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|2.9, Анонн (?), 23:27, 25/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Снэпшоты есть, базовый 3d есть, usb3, многомониторность тоже есть. Кое-какой CLI имеется. Довольно много есть, на самом деле.
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|2.10, Олололо (?), 23:27, 25/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Зачем нужно:
1. запускать Whonix
2. когда пишешь код какого нибудь антивируса или если просто нужно проверить работоспособность под разными операционками или отладить код под какой нибудь WinXP
3. ещё куча применений.
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|1.7, Аноним (7), 23:24, 25/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Вся новость, какой то адовый бред
Улучшена поддержка вложенной аппаратной виртуализации на CPU Intel, добавлена возможность запуска Windows в на внешней VM;
Чем улучшена? Быстродействие? Стабильность? Или что то еще?
Прекращена поддержка рекомпилятора, для запуска виртуальных машин теперь обязательное требуется поддержка аппаратной виртуализации в CPU;
Это давно надо было сделать, а не ждать последнего момента.
Runtime адаптирован для работы на хостах с большим числом CPU (не больше 1024);
Как адаптирован? В чем состояла адаптация?
Проведена оптимизация интерфейса для настройки хранилищ и сетевой подсистемы;
В чем состояла оптимизация? Не раскрыта суть.
В строку состояния добавлен индикатор нагрузки на CPU в виртуальной машине;
Единственная внятная строка описания
В программную клавиатуру добавлены мультимедийные клавиши;
Какие именно? Не вижу
Устал уже читать.. Бросил
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|2.11, Олололо (?), 23:29, 25/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>>Runtime адаптирован для работы на хостах с большим числом CPU (не больше 1024);
>Как адаптирован? В чем состояла адаптация?
Историю коммитов посмотреть религия не позволяет или мозгов не хватает?
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|2.12, Аноним (12), 23:29, 25/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Добро пожаловать разбирать код, что Oracle наизменял в VirtualBox. В официальном списке измнений подробностей не больше и тоже лишь общие формулировки.
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