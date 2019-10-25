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Второй бета-выпуск VirtualBox 6.1

25.10.2019 22:37

Компания Oracle представила второй бета-выпуск системы виртуализации VirtualBox 6.1. По сравнению с первым бета-выпуском внесены следующие изменения:

  • Улучшена поддержка вложенной аппаратной виртуализации на CPU Intel, добавлена возможность запуска Windows на внешней VM;
  • Прекращена поддержка рекомпилятора, для запуска виртуальных машин теперь обязательно требуется поддержка аппаратной виртуализации в CPU;
  • Runtime адаптирован для работы на хостах с большим числом CPU (не больше 1024);
  • Проведена оптимизация интерфейса для настройки хранилищ и сетевой подсистемы;
  • В строку состояния добавлен индикатор нагрузки на CPU в виртуальной машине;
  • В программную клавиатуру добавлены мультимедийные клавиши;
  • Увеличена гибкость импорта и экспорта виртуальных машин в OCI (Oracle Cloud Infrastructure). Добавлена возможность привязки произвольных тегов к облачным образам;
  • Удалена поддержка 3D для устаревшего драйвера VBoxVGA;
  • Для хостов с Windows добавлена поддержка дополнительных форматов текстур;
  • Добавлена возможность смены работающего на стороне хоста звукового бэкенда при нахождении VM в сохранённом состоянии;
  • Для хостов с Linux добавлена утилита vboximg-mount;
  • В VBoxManage добавлена поддержка перещения нескольких исходных файлов/каталогов гостевой системы в целевой каталог;
  • Реализация EFI переведена на более новый код прошивки, добавлена поддержка NVRAM.


  1. Главная ссылка к новости (https://www.mail-archive.com/v...)
  2. OpenNews: Выпуск VirtualBox 6.0.14
  3. OpenNews: Бета-выпуск VirtualBox 6.1
  4. OpenNews: Релиз системы виртуализации VirtualBox 6.0
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: virtualbox
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  • 1.2, Аноним (2), 22:42, 25/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Без всяких холиваров: зачем оно нужно?

    У нас как-то на работе нужно было установку запустить, которая требовала 98 винду. Старый сервер нагнулся, а новое железо не поддерживало овно мамонта. Накатили виртуалбокс, адаптировали и все отлично.

    Но зачем оно нужно дома? Просто потыкать? Ведь это просто оьрубок и все понимают, что это костыль вроде вайна, который для адекватной работы попросту не годится.

     
     
  • 2.3, Аноним (3), 22:50, 25/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    В основном, для того, что-бы один раз запустить что-нибудь эдакое, не загаживая основную систему зависимостями и "особыми" настройками. Ну и снапшоты, с простым управлением, позволяют тыкать в работающую машину палочкой намного смелее.
     
  • 2.4, llolik (ok), 23:00, 25/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    > Без всяких холиваров: зачем оно нужно?

    Тренироваться в администрировании, как минимум, удобно. Берёшь более-менее приличный cpu и ram, и поднимаешь небольшую виртуальную сетку, конфигурируешь её там как хочешь.

     
  • 2.5, DiabloPC (ok), 23:15, 25/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ещё один вариант: мне раз в месяц нужен некий CAD и раз в пол года родной софт от телефона. Что одно что другое под вайном не работает((( А держать ради этого параллельно ещё и винду ну никакого смысла не вижу, а так лежит себе виртуалочка с ХРюшей, жрать не просит и работает всё прекрасно.
     
  • 2.6, ыы (?), 23:21, 25/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Без всякого холивара:
    Практически все ваши выкладки - от глубокого непонимания даже основ тех технологий о которых вы рассуждаете.
     
  • 2.9, Анонн (?), 23:27, 25/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Снэпшоты есть, базовый 3d есть, usb3, многомониторность тоже есть. Кое-какой CLI имеется. Довольно много есть, на самом деле.
     
  • 2.10, Олололо (?), 23:27, 25/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Зачем нужно:
    1. запускать Whonix
    2. когда пишешь код какого нибудь антивируса или если просто нужно проверить работоспособность под разными операционками или отладить код под какой нибудь WinXP
    3. ещё куча применений.
     

  • 1.7, Аноним (7), 23:24, 25/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Вся новость, какой то адовый бред


        Улучшена поддержка вложенной аппаратной виртуализации на CPU Intel, добавлена возможность запуска Windows в на внешней VM;

    Чем улучшена? Быстродействие? Стабильность? Или что то еще?


        Прекращена поддержка рекомпилятора, для запуска виртуальных машин теперь обязательное требуется поддержка аппаратной виртуализации в CPU;

    Это давно надо было сделать, а не ждать последнего момента.

        Runtime адаптирован для работы на хостах с большим числом CPU (не больше 1024);

    Как адаптирован? В чем состояла адаптация?

        Проведена оптимизация интерфейса для настройки хранилищ и сетевой подсистемы;

    В чем состояла оптимизация? Не раскрыта суть.

        В строку состояния добавлен индикатор нагрузки на CPU в виртуальной машине;

    Единственная внятная строка описания

        В программную клавиатуру добавлены мультимедийные клавиши;

    Какие именно? Не вижу

    Устал уже читать.. Бросил

     
     
  • 2.11, Олололо (?), 23:29, 25/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >>Runtime адаптирован для работы на хостах с большим числом CPU (не больше 1024);
    >Как адаптирован? В чем состояла адаптация?

    Историю коммитов посмотреть религия не позволяет или мозгов не хватает?

     
  • 2.12, Аноним (12), 23:29, 25/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Добро пожаловать разбирать код, что Oracle наизменял в  VirtualBox. В официальном списке измнений подробностей не больше и тоже лишь общие формулировки.
     

  • 1.8, Котовшив (?), 23:26, 25/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Переделали бы морду на GTK, можно было бы сразу в 7.1 записывать.
     

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