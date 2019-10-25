Второй бета-выпуск VirtualBox 6.1

2.3 , Аноним ( 3 ), 22:50, 25/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – В основном, для того, что-бы один раз запустить что-нибудь эдакое, не загаживая основную систему зависимостями и "особыми" настройками. Ну и снапшоты, с простым управлением, позволяют тыкать в работающую машину палочкой намного смелее.

2.4 , llolik ( ok ), 23:00, 25/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – > Без всяких холиваров: зачем оно нужно? Тренироваться в администрировании, как минимум, удобно. Берёшь более-менее приличный cpu и ram, и поднимаешь небольшую виртуальную сетку, конфигурируешь её там как хочешь. 2.5 , DiabloPC ( ok ), 23:15, 25/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Ещё один вариант: мне раз в месяц нужен некий CAD и раз в пол года родной софт от телефона. Что одно что другое под вайном не работает((( А держать ради этого параллельно ещё и винду ну никакого смысла не вижу, а так лежит себе виртуалочка с ХРюшей, жрать не просит и работает всё прекрасно.

2.6 , ыы ( ? ), 23:21, 25/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Без всякого холивара:

Практически все ваши выкладки - от глубокого непонимания даже основ тех технологий о которых вы рассуждаете.

2.9 , Анонн ( ? ), 23:27, 25/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Снэпшоты есть, базовый 3d есть, usb3, многомониторность тоже есть. Кое-какой CLI имеется. Довольно много есть, на самом деле.

2.10 , Олололо ( ? ), 23:27, 25/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Зачем нужно:

1. запускать Whonix

2. когда пишешь код какого нибудь антивируса или если просто нужно проверить работоспособность под разными операционками или отладить код под какой нибудь WinXP

3. ещё куча применений.

