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Выпуск системы управления инфраструктурой виртуализации oVirt 4.5.0

21.04.2022 09:57

Представлен релиз oVirt 4.5.0, основанной на гипервизоре KVM и библиотеке libvirt платформы для развёртывания, сопровождения и мониторинга виртуальных машин и управления облачной инфраструктурой. Развиваемые в oVirt технологии управления виртуальными машинами применяются в продукте Red Hat Enterprise Virtualization и могут выступать в роли открытой альтернативы VMware vSphere. Кроме Red Hat в разработке также принимают участие компании Canonical, Cisco, IBM, Intel, NetApp и SUSE. Код проекта распространяется под лицензией GPLv2. Готовые пакеты доступны для CentOS Stream 8 и Red Hat Enterprise Linux 8.6 Beta. Также доступен готовый для развёртывания iso-образ oVirt Node NG, основанный на CentOS Stream 8.

oVirt представляет собой стек, охватывающий все уровни виртуализации - от гипервизора до API и GUI-интерфейса. Несмотря на то, что в качестве основного гипервизора в oVirt позиционируется KVM, интерфейс реализован как надстройка над библиотекой libvirt, которая абстрагирована от типа гипервизора и подходит для управления виртуальными машинами на базе различных систем виртуализации, включая Xen и VirtualBox. В составе oVirt развивается интерфейс для быстрого массового создания высокодоступных виртуальных машин с поддержкой средств Live-миграции окружений между серверами без остановки работы.

Платформой предоставляются средства для создания правил динамической балансировки и управления ресурсами кластера, механизмы управления энергопотреблением кластера, инструменты управления образами виртуальных машин, компоненты для конвертирования и импорта существующих виртуальных машин. Поддерживается единое виртуальное хранилище данных, доступное с любого узла. Интерфейс содержит развитую систему отчётов и средства администрирования, позволяющие управлять конфигурацией как на уровне инфраструктуры, так и на уровне отдельных виртуальных машин.

Наиболее заметные новшества:

  • Обеспечена поддержка CentOS Stream 8 и RHEL 8.6-бета.
  • Реализована экспериментальная поддержка CentOS Stream 9.
  • Обновлены версии используемых компонентов, в том числе GlusterFS 10.1, RDO OpenStack Yoga, OVS 2.15 и Ansible Core 2.12.2.
  • Реализована встроенная поддержка IPSec для хостов с виртуальной сетью OVN (Open Virtual Network) и настроенным пакетом ovirt-provider-ovn.
  • Добавлена поддержка спецификации Virtio 1.1.
  • Предоставлена возможность включения технологии NVIDIA Unified Memory для виртуальных GPU (mdev vGPU).
  • Ускорен экспорт в OVA (Open Virtual Appliance), используя NFS.
  • В web-интерфейс во вкладку профилей vNIC добавлена функция поиска.
  • Улучшено информирование о грядущем устаревании сертификатов.
  • Добавлена поддержка Windows 2022.
  • Для хостов в состав включён пакет nvme-cli.
  • Обеспечена автоматическая привязка CPU и NUMA при миграции.
  • Предоставлена возможность переводить хранилище в режим сопровождения с заморозкой виртуальных машин.
  • Устранено 9 уявзимостей, 8 из которых присвоен умеренный уровень опасности, а одной - низкий. В основном проблемы касаются межсайтового скриптинга (XSS) в web-интерфейсе и отказов в обслуживании в обработчике регулярных выражений.


  1. Главная ссылка к новости (https://blogs.ovirt.org/2022/0...)
  2. OpenNews: Релиз Proxmox VE 7.1, дистрибутива для организации работы виртуальных серверов
  3. OpenNews: Доступна система управления инфраструктурой виртуализации oVirt 4.0.0
  4. OpenNews: Компания Red Hat представила GlusterFS 3.4
  5. OpenNews: Компания Amazon опубликовала систему виртуализации Firecracker 1.0
  6. OpenNews: Релиз ОС Qubes 4.1, использующей виртуализацию для изоляции приложений
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/57057-ovirt
Ключевые слова: ovirt, virtual
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Обсуждение (3) RSS
  • 1, Аноним (1), 11:08, 21/04/2022 [ответить]  
    		• +/
    Просто как GUI использовать можно?
    Накатить в виртуалку и управлять готовой инфраструктурой на libvirt?
     
     
  • 2, Аноним (2), 11:31, 21/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Просто как GUI использовать можно?

    Насчет остальных не знаю, но лично я не против.

     

  • 3, слакавод (?), 11:46, 21/04/2022 [ответить]  
    		• +/
    Кто юзает в проде?
    И как оно?
     
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