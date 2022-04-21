Выпуск системы управления инфраструктурой виртуализации oVirt 4.5.0

Представлен релиз oVirt 4.5.0, основанной на гипервизоре KVM и библиотеке libvirt платформы для развёртывания, сопровождения и мониторинга виртуальных машин и управления облачной инфраструктурой. Развиваемые в oVirt технологии управления виртуальными машинами применяются в продукте Red Hat Enterprise Virtualization и могут выступать в роли открытой альтернативы VMware vSphere. Кроме Red Hat в разработке также принимают участие компании Canonical, Cisco, IBM, Intel, NetApp и SUSE. Код проекта распространяется под лицензией GPLv2. Готовые пакеты доступны для CentOS Stream 8 и Red Hat Enterprise Linux 8.6 Beta. Также доступен готовый для развёртывания iso-образ oVirt Node NG, основанный на CentOS Stream 8. oVirt представляет собой стек, охватывающий все уровни виртуализации - от гипервизора до API и GUI-интерфейса. Несмотря на то, что в качестве основного гипервизора в oVirt позиционируется KVM, интерфейс реализован как надстройка над библиотекой libvirt, которая абстрагирована от типа гипервизора и подходит для управления виртуальными машинами на базе различных систем виртуализации, включая Xen и VirtualBox. В составе oVirt развивается интерфейс для быстрого массового создания высокодоступных виртуальных машин с поддержкой средств Live-миграции окружений между серверами без остановки работы. Платформой предоставляются средства для создания правил динамической балансировки и управления ресурсами кластера, механизмы управления энергопотреблением кластера, инструменты управления образами виртуальных машин, компоненты для конвертирования и импорта существующих виртуальных машин. Поддерживается единое виртуальное хранилище данных, доступное с любого узла. Интерфейс содержит развитую систему отчётов и средства администрирования, позволяющие управлять конфигурацией как на уровне инфраструктуры, так и на уровне отдельных виртуальных машин. Наиболее заметные новшества: Обеспечена поддержка CentOS Stream 8 и RHEL 8.6-бета.

Реализована экспериментальная поддержка CentOS Stream 9.

Обновлены версии используемых компонентов, в том числе GlusterFS 10.1, RDO OpenStack Yoga, OVS 2.15 и Ansible Core 2.12.2.

Реализована встроенная поддержка IPSec для хостов с виртуальной сетью OVN (Open Virtual Network) и настроенным пакетом ovirt-provider-ovn.

Добавлена поддержка спецификации Virtio 1.1.

Предоставлена возможность включения технологии NVIDIA Unified Memory для виртуальных GPU (mdev vGPU).

Ускорен экспорт в OVA (Open Virtual Appliance), используя NFS.

В web-интерфейс во вкладку профилей vNIC добавлена функция поиска.

Улучшено информирование о грядущем устаревании сертификатов.

Добавлена поддержка Windows 2022.

Для хостов в состав включён пакет nvme-cli.

Обеспечена автоматическая привязка CPU и NUMA при миграции.

Предоставлена возможность переводить хранилище в режим сопровождения с заморозкой виртуальных машин.

Устранено 9 уявзимостей, 8 из которых присвоен умеренный уровень опасности, а одной - низкий. В основном проблемы касаются межсайтового скриптинга (XSS) в web-интерфейсе и отказов в обслуживании в обработчике регулярных выражений.



