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Релиз Proxmox VE 7.1, дистрибутива для организации работы виртуальных серверов

17.11.2021 23:27

Опубликован релиз Proxmox Virtual Environment 7.1, специализированного Linux-дистрибутива на базе Debian GNU/Linux, нацеленного на развертывание и обслуживание виртуальных серверов с использованием LXC и KVM, и способного выступить в роли замены таких продуктов, как VMware vSphere, Microsoft Hyper-V и Citrix Hypervisor. Размер установочного iso-образа 1 ГБ.

Proxmox VE предоставляет средства для развёртывания полностью готовой системы виртуальных серверов промышленного уровня с управлением через web-интерфейс, рассчитанный на управление сотнями или даже тысячами виртуальных машин. Дистрибутив имеет встроенные инструменты для организации резервного копирования виртуальных окружений и доступную из коробки поддержку кластеризации, включая возможность миграции виртуальных окружений с одного узла на другой без остановки работы. Среди особенностей web-интерфейса: поддержка безопасной VNC-консоли; управление доступом ко всем доступным объектам (VM, хранилище, узлы и т.п.) на основе ролей; поддержка различных механизмов аутентификации (MS ADS, LDAP, Linux PAM, Proxmox VE authentication).

В новом выпуске:

  • Осуществлена синхронизация с пакетной базой Debian 11.1. Выполнен переход на ядро Linux 5.13. Обновлены LXC 4.0, Ceph 16.2.6, QEMU 6.1 и OpenZFS 2.1.
  • В web-интерфейсе предоставлена возможность задания срока хранения резервных копий.
  • Добавлены расширенные опции для определения времени создания резервных копий. Для запуска резервного копирования добавлен отдельный процесс-планировщик pvescheduler, поддерживающий гибкие правила запуска операций резервного копирования.
  • Предоставлена возможность пометки резервных копий для защиты от очистки или ручного удаления (пока метка не убрана, удаление будет блокировано).
  • Добавлена поддержка TPM 2.0 (Trusted Platform Module) в любых виртуальных машинах, которая позволила реализовать возможность установки и запуска гостевых систем с Windows 11. В пакет QEMU добавлена поддержка UEFI Secure Boot.
  • В контейнерах реализована поддержка Fedora 35, Ubuntu 21.10, AlmaLinux и Rocky Linux, включая необходимые шаблоны для установки данных дистрибутивов.
  • Добавлена возможность сжатия образов контейнеров с использованием алгоритма Zstandard (Zstd).
  • Для непривилегированных контейнеров, созданных через web-интерфейс, по умолчанию включена поддержка вложенного запуска для более полной поддержки свежих версий systemd в новых шаблонах.
  • Улучшена поддержка двухфакторной аутентификации - для одной учётной записи теперь может быть настроено несколько дополнительных факторов. Добавлена поддержка WebAuthn и одноразовых ключей восстановления.
  • Упрощено создание гостевых окружений с несколькими дисками. Дополнительные диски теперь могут добавляться через мастер создания виртуальной машины.
  • Предоставлена возможность перевода в режим только чтения дисков SCSI и Virtio в виртуальной машине.
  • Добавлена возможность запуска нескольких экземпляров CephFS и настройки внешних кластеров Ceph через API.
  • В мастер создания виртуальных машин добавлены преднастройки для установки Windows 11 (q35, OVMF, TPM).


  1. Главная ссылка к новости (https://www.proxmox.com/en/new...)
  2. OpenNews: Релиз Proxmox VE 7.0, дистрибутива для организации работы виртуальных серверов
  3. OpenNews: Выпуск дистрибутива Proxmox Backup Server 1.1
  4. OpenNews: Выпуск дистрибутива Proxmox Mail Gateway 6.4
  5. OpenNews: Выпуск XCP-NG 8.2, свободного варианта Citrix Hypervisor
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/56178-proxmox
Ключевые слова: proxmox, virtual
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Обсуждение (8) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, СисадминА (?), 23:37, 17/11/2021 [ответить]  
    		• –3 +/
    На дебиане нет ничего хорошего
     
     
  • 2.4, mn0frn9 (?), 23:57, 17/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Эй Клоун? Отстал от цирка? Давай пиши больше, нам важно Ваше мнение.
     
  • 2.5, Аноним (5), 00:29, 18/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Только дебиан и есть настроящий линукс. всё остальное тлен.
     
     
  • 3.8, Аноним (8), 00:46, 18/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А Fedora?
     
  • 2.9, Аноним (9), 00:52, 18/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Согласен лучше на Убунте.
     

  • 1.6, Alex Gluck (?), 00:34, 18/11/2021 [ответить]  
    		• +1 +/
    Proxmox хорош, но мне не нравится, что он сильно привинчен к дебиану (дистролок не люблю). Из этого исходит сожаление что не используется libvirt. Чем плох дистролок, тем что иногда встречаются на работе задачи (и опыт говорит, что это не исключение, а правило) которые требуют смены дистрибутива, например: centos 8 на что-то или из опыта SuSe на centos, и т.д.
    Нравится сейчас opennebula, раньше думал что ovirt хорош (пока не узнал о других системах). Для более крупных инсталяций и корпоративного подхода, я бы рассматривал openstack.
     
     
  • 2.7, ковидло атеист (?), 00:41, 18/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Какие задачи?
    Оно ставится на конкретное железо и туда больше ничего не доставляется.
    Бывает несовместимое оборудование с дебиан ли речь о том, что на ось хоста надо что-то еще доустанавливать?
     
  • 2.10, Аноним (9), 00:54, 18/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это больше похоже на хотелки начинающего админа локалхоста. Это им свойственна тяга к новым дистрибутивам. Нормальные люди ставят Ubuntu Server и не экспериментируют.
     

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