Релиз Proxmox VE 7.1, дистрибутива для организации работы виртуальных серверов

Опубликован релиз Proxmox Virtual Environment 7.1, специализированного Linux-дистрибутива на базе Debian GNU/Linux, нацеленного на развертывание и обслуживание виртуальных серверов с использованием LXC и KVM, и способного выступить в роли замены таких продуктов, как VMware vSphere, Microsoft Hyper-V и Citrix Hypervisor. Размер установочного iso-образа 1 ГБ. Proxmox VE предоставляет средства для развёртывания полностью готовой системы виртуальных серверов промышленного уровня с управлением через web-интерфейс, рассчитанный на управление сотнями или даже тысячами виртуальных машин. Дистрибутив имеет встроенные инструменты для организации резервного копирования виртуальных окружений и доступную из коробки поддержку кластеризации, включая возможность миграции виртуальных окружений с одного узла на другой без остановки работы. Среди особенностей web-интерфейса: поддержка безопасной VNC-консоли; управление доступом ко всем доступным объектам (VM, хранилище, узлы и т.п.) на основе ролей; поддержка различных механизмов аутентификации (MS ADS, LDAP, Linux PAM, Proxmox VE authentication). В новом выпуске: Осуществлена синхронизация с пакетной базой Debian 11.1. Выполнен переход на ядро Linux 5.13. Обновлены LXC 4.0, Ceph 16.2.6, QEMU 6.1 и OpenZFS 2.1.

В web-интерфейсе предоставлена возможность задания срока хранения резервных копий.

Добавлены расширенные опции для определения времени создания резервных копий. Для запуска резервного копирования добавлен отдельный процесс-планировщик pvescheduler, поддерживающий гибкие правила запуска операций резервного копирования.

Предоставлена возможность пометки резервных копий для защиты от очистки или ручного удаления (пока метка не убрана, удаление будет блокировано).

Добавлена поддержка TPM 2.0 (Trusted Platform Module) в любых виртуальных машинах, которая позволила реализовать возможность установки и запуска гостевых систем с Windows 11. В пакет QEMU добавлена поддержка UEFI Secure Boot.

В контейнерах реализована поддержка Fedora 35, Ubuntu 21.10, AlmaLinux и Rocky Linux, включая необходимые шаблоны для установки данных дистрибутивов.

Добавлена возможность сжатия образов контейнеров с использованием алгоритма Zstandard (Zstd).

Для непривилегированных контейнеров, созданных через web-интерфейс, по умолчанию включена поддержка вложенного запуска для более полной поддержки свежих версий systemd в новых шаблонах.

Улучшена поддержка двухфакторной аутентификации - для одной учётной записи теперь может быть настроено несколько дополнительных факторов. Добавлена поддержка WebAuthn и одноразовых ключей восстановления.

Упрощено создание гостевых окружений с несколькими дисками. Дополнительные диски теперь могут добавляться через мастер создания виртуальной машины.

Предоставлена возможность перевода в режим только чтения дисков SCSI и Virtio в виртуальной машине.

Добавлена возможность запуска нескольких экземпляров CephFS и настройки внешних кластеров Ceph через API.

В мастер создания виртуальных машин добавлены преднастройки для установки Windows 11 (q35, OVMF, TPM).



