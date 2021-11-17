Релиз Proxmox VE 7.1, дистрибутива для организации работы виртуальных серверов

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Опубликован релиз Proxmox Virtual Environment 7.1, специализированного Linux-дистрибутива на базе Debian GNU/Linux, нацеленного на развертывание и обслуживание виртуальных серверов с использованием LXC и KVM, и способного выступить в роли замены таких продуктов, как VMware vSphere, Microsoft Hyper-V и Citrix Hypervisor. Размер установочного iso-образа 1 ГБ.
Proxmox VE предоставляет средства для развёртывания полностью готовой системы виртуальных серверов промышленного уровня с управлением через web-интерфейс, рассчитанный на управление сотнями или даже тысячами виртуальных машин. Дистрибутив имеет встроенные инструменты для организации резервного копирования виртуальных окружений и доступную из коробки поддержку кластеризации, включая возможность миграции виртуальных окружений с одного узла на другой без остановки работы. Среди особенностей web-интерфейса: поддержка безопасной VNC-консоли; управление доступом ко всем доступным объектам (VM, хранилище, узлы и т.п.) на основе ролей; поддержка различных механизмов аутентификации (MS ADS, LDAP, Linux PAM, Proxmox VE authentication).
В новом выпуске:
- Осуществлена синхронизация с пакетной базой Debian 11.1. Выполнен переход на ядро Linux 5.13. Обновлены LXC 4.0, Ceph 16.2.6, QEMU 6.1 и OpenZFS 2.1.
- В web-интерфейсе предоставлена возможность задания срока хранения резервных копий.
- Добавлены расширенные опции для определения времени создания резервных копий. Для запуска резервного копирования добавлен отдельный процесс-планировщик pvescheduler, поддерживающий гибкие правила запуска операций резервного копирования.
- Предоставлена возможность пометки резервных копий для защиты от очистки или ручного удаления (пока метка не убрана, удаление будет блокировано).
- Добавлена поддержка TPM 2.0 (Trusted Platform Module) в любых виртуальных машинах, которая позволила реализовать возможность установки и запуска гостевых систем с Windows 11. В пакет QEMU добавлена поддержка UEFI Secure Boot.
- В контейнерах реализована поддержка Fedora 35, Ubuntu 21.10, AlmaLinux и Rocky Linux, включая необходимые шаблоны для установки данных дистрибутивов.
- Добавлена возможность сжатия образов контейнеров с использованием алгоритма Zstandard (Zstd).
- Для непривилегированных контейнеров, созданных через web-интерфейс, по умолчанию включена поддержка вложенного запуска для более полной поддержки свежих версий systemd в новых шаблонах.
- Улучшена поддержка двухфакторной аутентификации - для одной учётной записи теперь может быть настроено несколько дополнительных факторов. Добавлена поддержка WebAuthn и одноразовых ключей восстановления.
- Упрощено создание гостевых окружений с несколькими дисками. Дополнительные диски теперь могут добавляться через мастер создания виртуальной машины.
- Предоставлена возможность перевода в режим только чтения дисков SCSI и Virtio в виртуальной машине.
- Добавлена возможность запуска нескольких экземпляров CephFS и настройки внешних кластеров Ceph через API.
- В мастер создания виртуальных машин добавлены преднастройки для установки Windows 11 (q35, OVMF, TPM).