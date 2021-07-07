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Релиз Proxmox VE 7.0, дистрибутива для организации работы виртуальных серверов

07.07.2021 21:52

Опубликован релиз Proxmox Virtual Environment 7.0, специализированного Linux-дистрибутива на базе Debian GNU/Linux, нацеленного на развертывание и обслуживание виртуальных серверов с использованием LXC и KVM, и способного выступить в роли замены таких продуктов, как VMware vSphere, Microsoft Hyper-V и Citrix Hypervisor. Размер установочного iso-образа 1 ГБ.

Proxmox VE предоставляет средства для развёртывания полностью готовой системы виртуальных серверов промышленного уровня с управлением через web-интерфейс, рассчитанный на управление сотнями или даже тысячами виртуальных машин. Дистрибутив имеет встроенные инструменты для организации резервного копирования виртуальных окружений и доступную из коробки поддержку кластеризации, включая возможность миграции виртуальных окружений с одного узла на другой без остановки работы. Среди особенностей web-интерфейса: поддержка безопасной VNC-консоли; управление доступом ко всем доступным объектам (VM, хранилище, узлы и т.п.) на основе ролей; поддержка различных механизмов аутентификации (MS ADS, LDAP, Linux PAM, Proxmox VE authentication).

В новом выпуске:

  • Осуществлён переход на пакетную базу Debian 11 (Bullseye). Ядро Linux обновлено до версии 5.11. Обновлены версии LXC 4.0, QEMU 6.0 (с поддержкой интерфейса асинхронного ввода/вывода io_uring для гостевых систем) и OpenZFS 2.0.4.
  • По умолчанию задействован выпуск Ceph 16.2 (поддержка Ceph 15.2 сохранена в качестве опции). Для новых кластеров по умолчанию включён модуль balancer для лучшего распределения групп по OSD.
  • Добавлена поддержка ФС Btrfs, в том числе на корневом разделе. Поддерживается использование снапшотов подразделов, встроенный RAID и верификация корректности данных и метаданных по контрольным суммам.
  • В web-интерфейс добавлена панель "Repositories", упрощающая управление APT-репозиториями пакетов, информация о которых теперь собрана в одном месте (например, можно опробовать новые выпуски Ceph, активировав тестовый репозиторий, потом отключить его для возвращения на стабильные пакеты). В панели Notes добавлена возможность использования в заметках разметки Markdown с отображением в интерфейсе в форме HTML. Предложена функция очистки дисков через GUI. Предоставлена поддержка токенов (например, YubiKey) в качестве ключей для SSH при создании контейнеров и при подготовке образов с cloud-init.
  • Добавлена поддержка Single Sign-On (SSO) для организации единой точки входа при помощи OpenID Connect.
  • Переработано окружение инсталлятора, в котором вместо chroot использован switch_root, обеспечено автоматическое определение экранов HiDPI для выбора размера шрифта, улучшено обнаружение iso-образов. Для сжатия образов initrd и squashfs применён алгоритм zstd.
  • Добавлен отдельный плагин ACME (используется для получения сертификатов Let's Encrypt) с улучшенной поддержкой окружений, имеющих связность через IPv4 и IPv6.
  • Для новых установок по умолчанию использован менеджер сетевых соединений ifupdown2.
  • В качестве реализации NTP-сервера задействован chrony вместо systemd-timesyncd.


  1. Главная ссылка к новости (еhttps://www.proxmox.com/en/ne...)
  2. OpenNews: Релиз Proxmox VE 6.4, дистрибутива для организации работы виртуальных серверов
  3. OpenNews: Выпуск дистрибутива Proxmox Backup Server 1.1
  4. OpenNews: Выпуск дистрибутива Proxmox Mail Gateway 6.4
  5. OpenNews: Выпуск дистрибутива Proxmox Mail Gateway 6.0
  6. OpenNews: Выпуск XCP-NG 8.2, свободного варианта Citrix Hypervisor
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/55456-proxmox
Ключевые слова: proxmox
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  • 1.1, Аноним (1), 21:58, 07/07/2021 [ответить]  
    		• +1 +/
    Хоть бы написали про io_uring в qemu 6.0, который по некоторым бенчам дает существенный прирост io.
     
  • 1.2, Х (?), 22:11, 07/07/2021 [ответить]  
    		• +/
    Вот перевод релиза опубликовали - https://habr.com/ru/post/566494/ - там подробнее про всё.
     
     
  • 2.4, Аноним (4), 22:38, 07/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Как говориться найдите отличия:

    Оригинал:
    Access Control: The new open protocol standard OpenID Connect provides Single Sign-On (SSO) resulting in a seamless user experience. Administrators can integrate an external authorization server, by either using existing public services or their own identity and access management solution. Also, a newly added permission ‘Pool.Audit’ allows users to see pools, but not to change them.

    Хабр:
    Инструмент контрольного списка 'pve6to7': Пользователи могут проверить свою установку до, во время и после процесса обновления с помощью инструмента контрольного списка 'pve6to7'. Он включен в последние пакеты Proxmox VE 6.4 и предоставляет подсказки и предупреждения о потенциальных проблемах, которые необходимо устранить перед обновлением.


    Google Translate:
    Инструмент контрольного списка «pve6to7»: пользователи могут проверить свою установку до, во время и после процесса обновления с помощью инструмента контрольного списка «pve6to7». Он включен в последние пакеты Proxmox VE 6.4 и предоставляет подсказки и предупреждения о потенциальных проблемах, которые необходимо устранить перед обновлением.


    Я понимаю, что переводить лень, но зачем так позориться.

     
     
  • 3.5, Аноним (4), 22:40, 07/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Блин, в оригинальной цитате не тот кусок вставил.
    Правильная цитата:

    Checklist tool ‘pve6to7’: Users can check their installation before, during, and after the upgrade process with the checklist tool ‘pve6to7’. It is included in the latest Proxmox VE 6.4 packages and provides hints and warnings about potential issues to clear up before upgrading.

     
     
  • 4.7, Аноним (7), 22:57, 07/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Ты бы лучше обратил внимание на оригинал. Там написано, что тул может предупредить тебя после апгрейда о том, что надо было сделать до апгрейда. Далее уже не важно чем и как это переводить.
     

  • 1.3, Dkg (?), 22:17, 07/07/2021 [ответить]  
    		• +1 +/
    Как он по сравнению с XCP-NG ?
     
     
  • 2.6, Аноним (6), 22:51, 07/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Не требует адреса почты, поэтому лучше.
     

  • 1.8, Green Energy (?), 23:38, 07/07/2021 [ответить]  
    		• +1 +/
    Не нужно. Лучше бе вместо этого зоопарка допилили хотя бы один дистр годящийся для десктопа.
     
     
  • 2.9, Аноним (1), 23:46, 07/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Болезный,ты как из вима выбрался ?
     
  • 2.10, Аноним (10), 00:05, 08/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Все правильно зеленый сказал, делать дистр на каждый пук - идиотизм
     
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