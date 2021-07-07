Релиз Proxmox VE 7.0, дистрибутива для организации работы виртуальных серверов

Опубликован релиз Proxmox Virtual Environment 7.0, специализированного Linux-дистрибутива на базе Debian GNU/Linux, нацеленного на развертывание и обслуживание виртуальных серверов с использованием LXC и KVM, и способного выступить в роли замены таких продуктов, как VMware vSphere, Microsoft Hyper-V и Citrix Hypervisor. Размер установочного iso-образа 1 ГБ. Proxmox VE предоставляет средства для развёртывания полностью готовой системы виртуальных серверов промышленного уровня с управлением через web-интерфейс, рассчитанный на управление сотнями или даже тысячами виртуальных машин. Дистрибутив имеет встроенные инструменты для организации резервного копирования виртуальных окружений и доступную из коробки поддержку кластеризации, включая возможность миграции виртуальных окружений с одного узла на другой без остановки работы. Среди особенностей web-интерфейса: поддержка безопасной VNC-консоли; управление доступом ко всем доступным объектам (VM, хранилище, узлы и т.п.) на основе ролей; поддержка различных механизмов аутентификации (MS ADS, LDAP, Linux PAM, Proxmox VE authentication). В новом выпуске: Осуществлён переход на пакетную базу Debian 11 (Bullseye). Ядро Linux обновлено до версии 5.11. Обновлены версии LXC 4.0, QEMU 6.0 (с поддержкой интерфейса асинхронного ввода/вывода io_uring для гостевых систем) и OpenZFS 2.0.4.

По умолчанию задействован выпуск Ceph 16.2 (поддержка Ceph 15.2 сохранена в качестве опции). Для новых кластеров по умолчанию включён модуль balancer для лучшего распределения групп по OSD.

Добавлена поддержка ФС Btrfs, в том числе на корневом разделе. Поддерживается использование снапшотов подразделов, встроенный RAID и верификация корректности данных и метаданных по контрольным суммам.

В web-интерфейс добавлена панель "Repositories", упрощающая управление APT-репозиториями пакетов, информация о которых теперь собрана в одном месте (например, можно опробовать новые выпуски Ceph, активировав тестовый репозиторий, потом отключить его для возвращения на стабильные пакеты). В панели Notes добавлена возможность использования в заметках разметки Markdown с отображением в интерфейсе в форме HTML. Предложена функция очистки дисков через GUI. Предоставлена поддержка токенов (например, YubiKey) в качестве ключей для SSH при создании контейнеров и при подготовке образов с cloud-init.

Добавлена поддержка Single Sign-On (SSO) для организации единой точки входа при помощи OpenID Connect.

Переработано окружение инсталлятора, в котором вместо chroot использован switch_root, обеспечено автоматическое определение экранов HiDPI для выбора размера шрифта, улучшено обнаружение iso-образов. Для сжатия образов initrd и squashfs применён алгоритм zstd.

Добавлен отдельный плагин ACME (используется для получения сертификатов Let's Encrypt) с улучшенной поддержкой окружений, имеющих связность через IPv4 и IPv6.

Для новых установок по умолчанию использован менеджер сетевых соединений ifupdown2.

В качестве реализации NTP-сервера задействован chrony вместо systemd-timesyncd.



