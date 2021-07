Релиз Proxmox VE 7.0, дистрибутива для организации работы виртуальных серверов

1.1 , Аноним ( 1 ), 21:58, 07/07/2021 [ответить] +1 + / – Хоть бы написали про io_uring в qemu 6.0, который по некоторым бенчам дает существенный прирост io.

1.2 , Х ( ? ), 22:11, 07/07/2021 [ответить] + / – Вот перевод релиза опубликовали - https://habr.com/ru/post/566494/ - там подробнее про всё.

2.4 , Аноним ( 4 ), 22:38, 07/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Как говориться найдите отличия: Оригинал:

Access Control: The new open protocol standard OpenID Connect provides Single Sign-On (SSO) resulting in a seamless user experience. Administrators can integrate an external authorization server, by either using existing public services or their own identity and access management solution. Also, a newly added permission ‘Pool.Audit’ allows users to see pools, but not to change them. Хабр:

Инструмент контрольного списка 'pve6to7': Пользователи могут проверить свою установку до, во время и после процесса обновления с помощью инструмента контрольного списка 'pve6to7'. Он включен в последние пакеты Proxmox VE 6.4 и предоставляет подсказки и предупреждения о потенциальных проблемах, которые необходимо устранить перед обновлением.

Google Translate:

Инструмент контрольного списка «pve6to7»: пользователи могут проверить свою установку до, во время и после процесса обновления с помощью инструмента контрольного списка «pve6to7». Он включен в последние пакеты Proxmox VE 6.4 и предоставляет подсказки и предупреждения о потенциальных проблемах, которые необходимо устранить перед обновлением.

Я понимаю, что переводить лень, но зачем так позориться.

3.5 , Аноним ( 4 ), 22:40, 07/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Блин, в оригинальной цитате не тот кусок вставил.

Правильная цитата: Checklist tool ‘pve6to7’: Users can check their installation before, during, and after the upgrade process with the checklist tool ‘pve6to7’. It is included in the latest Proxmox VE 6.4 packages and provides hints and warnings about potential issues to clear up before upgrading.

4.7 , Аноним ( 7 ), 22:57, 07/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Ты бы лучше обратил внимание на оригинал. Там написано, что тул может предупредить тебя после апгрейда о том, что надо было сделать до апгрейда. Далее уже не важно чем и как это переводить.



1.3 , Dkg ( ? ), 22:17, 07/07/2021 [ответить] +1 + / – Как он по сравнению с XCP-NG ?

2.6 , Аноним ( 6 ), 22:51, 07/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Не требует адреса почты, поэтому лучше.



1.8 , Green Energy ( ? ), 23:38, 07/07/2021 [ответить] +1 + / – Не нужно. Лучше бе вместо этого зоопарка допилили хотя бы один дистр годящийся для десктопа.

2.9 , Аноним ( 1 ), 23:46, 07/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Болезный,ты как из вима выбрался ?

2.10 , Аноним ( 10 ), 00:05, 08/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Все правильно зеленый сказал, делать дистр на каждый пук - идиотизм