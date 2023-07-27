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Уязвимость в VirtualBox, эксплуатируемая через протокол RDP

27.07.2023 14:05

В системе виртуализации VirtualBox выявлена уязвимость (CVE-2023-22018), позволяющая удалённому пользователю, подключающемуся к виртуальной машин через сеанс на базе протокола RDP, выполнить код на уровне хост-системы. Отмечается, что в определённых конфигурациях уязвимость может быть эксплуатирована неаутентифицированным пользователем, имеющим сетевой доступ к сервису RDP.

Уязвимость вызвана ошибкой при обработке запросов на проброс доступа к USB-устройствам, которая из-за отсутствия проверки размера передаваемых данных может привести к записи в область за границей выделенного буфера. Уязвимость без лишней огласки устранена в выпусках VirtualBox 6.1.46 и 7.0.10.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.zerodayinitiative....)
  2. OpenNews: Выпуск VirtualBox 7.0.10
  3. OpenNews: Критическая уязвимость, позволяющая выполнить код вне гостевой системы в Xen, KVM, VirtualBox и QEMU
  4. OpenNews: Уязвимость в IDE-подсистеме QEMU позволяет скомпрометировать Xen, KVM и VirtualBox
  5. OpenNews: Уязвимость в VirtualBox, позволяющая выполнить код на стороне хост-системы
  6. OpenNews: Возможность генерации фиктивных подписей ECDSA в Java SE. Уязвимости в MySQL, VirtualBox и Solaris
Лицензия: CC BY 3.0
Тип: Проблемы безопасности
Короткая ссылка: https://opennet.ru/59504-virtualbox
Ключевые слова: virtualbox
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Обсуждение (7) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 14:09, 27/07/2023 [ответить]  
    		• +7 +/
    > за границей выделенного буфера

    Шел сишник по буферу. Видит — буфер уже закончился. Вышел за его пределы и CVE-шнулся.

     
     
  • 2.3, Аноним (3), 15:07, 27/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    И что у тебя последние трусы из-за этой уязвимости украли? Это кого надо уязвимость проходи мимо.
     
     
  • 3.7, Аноним (7), 15:27, 27/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Это кого надо уязвимость

    Собственно, единственная причина, по которой сишка будет существовать неограниченно долго.

    Потому что эти "кто надо" страдают^Wнаслаждаются вуайеризмом.

     
  • 2.5, Аноним (5), 15:20, 27/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А растоман от зависти поржавел.
     
  • 2.6, Tron is Whistling (?), 15:21, 27/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Шёл растоман по буферу. Видит, буфер уже закончился. Ну и фиг с ним, потому что хеллоуворлду буфер не нужен.
     

  • 1.2, 1 (??), 14:14, 27/07/2023 [ответить]  
    		• +/
    Нужно !
     
  • 1.4, Аноним (3), 15:09, 27/07/2023 [ответить]  
    		• +/
    Похакли кого надо можно закрывать.
     
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