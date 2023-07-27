Уязвимость в VirtualBox, эксплуатируемая через протокол RDP

В системе виртуализации VirtualBox выявлена уязвимость (CVE-2023-22018), позволяющая удалённому пользователю, подключающемуся к виртуальной машин через сеанс на базе протокола RDP, выполнить код на уровне хост-системы. Отмечается, что в определённых конфигурациях уязвимость может быть эксплуатирована неаутентифицированным пользователем, имеющим сетевой доступ к сервису RDP.

Уязвимость вызвана ошибкой при обработке запросов на проброс доступа к USB-устройствам, которая из-за отсутствия проверки размера передаваемых данных может привести к записи в область за границей выделенного буфера. Уязвимость без лишней огласки устранена в выпусках VirtualBox 6.1.46 и 7.0.10.



