Выпуск Armbian 25.2, дистрибутива для одноплатных компьютеров

Опубликован выпуск Linux-дистрибутива Armbian 25.2, предоставляющего компактное системное окружение для одноплатных компьютеров с процессорами на базе архитектур ARM, RISC-V и x86, поддерживающее различные модели Raspberry Pi, Odroid, Orange Pi, Banana Pi, Helios64, pine64, Nanopi и Cubieboard на базе процессоров Allwinner, Amlogic, Actionsemi, Freescale / NXP, Marvell Armada, Rockchip, Radxa и Samsung Exynos. Для формирования сборок используются пакетные базы Debian и Ubuntu, но все компоненты полностью пересобирается при помощи собственной сборочной системы с включением оптимизаций для уменьшения размера, увеличения производительности и применения дополнительных механизмов защиты. Например, раздел /var/log монтируется с использованием zram и хранится в ОЗУ в сжатом виде со сбросом данных на накопитель раз в день или при завершении работы. Раздел /tmp монтируется при помощи tmpfs. Проектом поддерживается более 30 вариантов сборок ядра Linux для разных платформ ARM и ARM64. Предоставляется SDK для упрощения создания своих системных образов, пакетов и редакций дистрибутива. Для подкачки используется ZSWAP. При входе по SSH предоставляется опция для использования двухфакторной аутентификации. В состав входит эмулятор box64, позволяющий запускать программы, собранные для процессоров на базе архитектуры x86. Предлагаются готовые пакеты для запуска пользовательских окружений на базе KDE, GNOME, Budgie, Cinnamon, i3wm, Mate, Xfce и Xmonad. Основные изменения в Armbian 25.2: Добавлена поддержка плат Rock 2A, Rock 2F, NanoPi R3S, Retroid Pocket RP5, RPMini, Rock 5T, GenBook, MKS-PI, SKIPR, Armsom CM5, NextThing C.H.I.P и Magicsee C400 Plus.

Улучшена поддержка плат на чипах Rockchip 3588. Базовое ядро Linux для подобных плат обновлено до версии 6.1.99, а актуальное - до 6.12. Обновлены драйверы для HDMI, USB3 и Bluetooth.

Расширены возможности драйвера RTW88 для беспроводных чипов Realtek RTL87* и RTL88*.

Реализована инфраструктура для автоматического тестирования компонентов для работы в беспроводных сетях.

Большая часть пакетов с ядром Linux переведена c ветки 6.6 на 6.12.

В большинстве сборок загрузчик U-Boot обновлён до версии 2024.10 или 2025.01.

Добавлены новые серверы в сборочную инфраструктуру и сеть зеркал. Реализация сети доставки контента (CDN) обновлена для обхода блокировок при загрузке дистрибутива из РФ и Украины (исключено использование московского зеркала для украинских сетей, а киевского зеркала для российских). Ускорена загрузка через торренты за счёт зеркалирования в CDN загрузок из GitHub.

В инструментарий armbian-config добавлена возможность быстрой установки пакетов AdGuardHome, Pi-Hole, Home Assistant, Utime Kuma, NetData, Grafana, Cockpit с KVM и NextCloud.



