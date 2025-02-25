The OpenNET Project / Index page

[ новости /+++ | форум | теги | ]

Выпуск Armbian 25.2, дистрибутива для одноплатных компьютеров

25.02.2025 07:54

Опубликован выпуск Linux-дистрибутива Armbian 25.2, предоставляющего компактное системное окружение для одноплатных компьютеров с процессорами на базе архитектур ARM, RISC-V и x86, поддерживающее различные модели Raspberry Pi, Odroid, Orange Pi, Banana Pi, Helios64, pine64, Nanopi и Cubieboard на базе процессоров Allwinner, Amlogic, Actionsemi, Freescale / NXP, Marvell Armada, Rockchip, Radxa и Samsung Exynos.

Для формирования сборок используются пакетные базы Debian и Ubuntu, но все компоненты полностью пересобирается при помощи собственной сборочной системы с включением оптимизаций для уменьшения размера, увеличения производительности и применения дополнительных механизмов защиты. Например, раздел /var/log монтируется с использованием zram и хранится в ОЗУ в сжатом виде со сбросом данных на накопитель раз в день или при завершении работы. Раздел /tmp монтируется при помощи tmpfs.

Проектом поддерживается более 30 вариантов сборок ядра Linux для разных платформ ARM и ARM64. Предоставляется SDK для упрощения создания своих системных образов, пакетов и редакций дистрибутива. Для подкачки используется ZSWAP. При входе по SSH предоставляется опция для использования двухфакторной аутентификации. В состав входит эмулятор box64, позволяющий запускать программы, собранные для процессоров на базе архитектуры x86. Предлагаются готовые пакеты для запуска пользовательских окружений на базе KDE, GNOME, Budgie, Cinnamon, i3wm, Mate, Xfce и Xmonad.

Основные изменения в Armbian 25.2:

  • Добавлена поддержка плат Rock 2A, Rock 2F, NanoPi R3S, Retroid Pocket RP5, RPMini, Rock 5T, GenBook, MKS-PI, SKIPR, Armsom CM5, NextThing C.H.I.P и Magicsee C400 Plus.
  • Улучшена поддержка плат на чипах Rockchip 3588. Базовое ядро Linux для подобных плат обновлено до версии 6.1.99, а актуальное - до 6.12. Обновлены драйверы для HDMI, USB3 и Bluetooth.
  • Расширены возможности драйвера RTW88 для беспроводных чипов Realtek RTL87* и RTL88*.
  • Реализована инфраструктура для автоматического тестирования компонентов для работы в беспроводных сетях.
  • Большая часть пакетов с ядром Linux переведена c ветки 6.6 на 6.12.
  • В большинстве сборок загрузчик U-Boot обновлён до версии 2024.10 или 2025.01.
  • Добавлены новые серверы в сборочную инфраструктуру и сеть зеркал. Реализация сети доставки контента (CDN) обновлена для обхода блокировок при загрузке дистрибутива из РФ и Украины (исключено использование московского зеркала для украинских сетей, а киевского зеркала для российских). Ускорена загрузка через торренты за счёт зеркалирования в CDN загрузок из GitHub.
  • В инструментарий armbian-config добавлена возможность быстрой установки пакетов AdGuardHome, Pi-Hole, Home Assistant, Utime Kuma, NetData, Grafana, Cockpit с KVM и NextCloud.


  1. Главная ссылка к новости (https://www.armbian.com/newsfl...)
  2. OpenNews: Выпуск Armbian 24.11, дистрибутива для одноплатных компьютеров
  3. OpenNews: Новая версия дистрибутива Raspberry Pi OS, перешедшего на Wayland
  4. OpenNews: Выпуск OSMC 2024.08-1, дистрибутива для создания медиацентра на основе Raspberry Pi
  5. OpenNews: Доступен дистрибутив OpenWrt 24.10
  6. OpenNews: Обновление дистрибутива для одноплатных ПК DietPi 9.10
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/62792-armbian
Ключевые слова: armbian
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


 Добавить комментарий
Имя:
E-Mail:
Текст:

Партнёры:
PostgresPro
Inferno Solutions
Hosting by Hoster.ru
Хостинг:

Закладки на сайте
Проследить за страницей 		Created 1996-2025 by Maxim Chirkov
Добавить, Поддержать, Вебмастеру