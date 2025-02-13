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Обновление дистрибутива для одноплатных ПК DietPi 9.10

13.02.2025 15:53

Сформирован выпуск DietPi 9.10, дистрибутива для одноплатных ПК на базе архитектур ARM и RISC-V, таких как Raspberry Pi, Orange Pi, NanoPi, BananaPi, BeagleBone Black, Rock64, Rock Pi, Quartz64, Pine64, Asus Tinker, Odroid и VisionFive 2. Дистрибутив построен на пакетной базе Debian и доступен в сборках для более, чем 50 плат. DietPi также может применяться для создания компактных окружений для виртуальных машин и обычных ПК на базе архитектуры x86_64. Сборки для плат отличаются небольшим размером (в среднем 130 МБ) по сравнению с Raspberry Pi OS и Armbian. Инструментарий для сборки и сопровождения дистрибутива распространяется под лицензией GPLv2.

Проект оптимизирован для минимального потребления ресурсов и развивает несколько собственных утилит: интерфейс для установки приложений DietPi-Software, конфигуратор DietPi-Config, система резервного копирования DietPi-Backup, механизм ведения временных логов DietPi-Ramlog (также поддерживается rsyslog), интерфейс для установки приоритетов выполнения процессов DietPi-Services и система доставки обновлений DietPi-Update. Утилиты предоставляют консольный интерфейс пользователя с меню и диалогами на базе whiptail. Поддерживается режим полной автоматизации установки, позволяющий провести инсталляцию на платы без участия пользователя.

Среди изменений:

  • Системные образы для плат StarFive VisionFive 2 и PINE64 Star64, построенных на архитектуре RISC-V, переведены на пакетную базу Debian 13 (Testing) вместо Debian Unstable. Добавлена возможность установки программ Bazarr, Raspotify, NZBGet, MicroK8s и AdGuard Home.
  • В набор DietPi-Tools добавлена утилита DietPi-Display для управления видеорежимами и поворота экрана через KMS/DRM (Kernel Mode Setting / Direct Rendering Manager).
  • Для плат NanoPi M6 реализована возможность настройки дисплеев, подключённых через порт DSI (Display Serial Interface), используя утилиту DietPi-Display.
  • В сборках для плат Raspberry Pi предоставлена возможность перехода на новый стек прошивок через интерфейс "dietpi-config > Advanced Options > RPi firmware migration".
  • В настройки автоматической установки (dietpi.txt) добавлен параметр AUTO_SETUP_APT_INSTALLS для установки определённых пакетов после первого запуска. В параметре AUTO_SETUP_INSTALL_SOFTWARE_ID разрешено перечисление нескольких идентификаторов в одной строке.
  • В сборках на базе Debian 12 для систем ARM6 реализована возможность установки приложения myMPD.
  • В интерфейсе DietPi-Software из списка предлагаемых для установки приложений удалены iftop, iptraf, iperf, mtr-tiny, nload, tcpdump, vifm, emacs, jed, vim, vim-tiny и neovim, для установки которых рекомендовано напрямую использовать команду "apt install".
  • Добавлены новые образы для плат Orange Pi 5 Max, Orange Pi 5 Pro и NanoPi M6.
  • Улучшена поддержка приложений YaCy, MineOS, frp, Logitech Media Server и NFS Server.


  1. Главная ссылка к новости (https://dietpi.com/docs/releas...)
  2. OpenNews: Выпуск Armbian 24.8 и DietPi 9.7, дистрибутивов для одноплатных компьютеров
  3. OpenNews: Сформированы сборки Ubuntu 24.04 для миниатюрной RISC-V-платы Milk-V Mars
  4. OpenNews: Выпуск DietPi 9.0, дистрибутива для одноплатных ПК
  5. OpenNews: Представлены компьютер-клавиатура Raspberry Pi 500 и монитор Raspberry Pi Monitor
  6. OpenNews: Доступен дистрибутив OpenWrt 24.10
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/62716-dietpi
Ключевые слова: dietpi
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Обсуждение (14) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 16:14, 13/02/2025 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]     [к модератору]
    		• –3 +/
     
     
  • 2.4, Аноним (4), 16:25, 13/02/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
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  • 2.8, 12yoexpert (ok), 16:56, 13/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Все эти Пи.. - маргинальщина для нитакусиков.

    использование слова "нитакусик" - верный признак "нитакусика"

     
     
  • 3.11, Аноним (11), 17:13, 13/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    А про слово никакусик какие соображения?
     

  • 1.2, Аноним (2), 16:18, 13/02/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Посоветуйте одноплатник для домашнего мини компа. Вывод видео и звука.
     
     
  • 2.3, Аноним (4), 16:22, 13/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –4 +/
    Любая тв приставка на Андроиде. Тут сейчас набегут свидетели неправильных дров энергосбережения на обычный Линукс. Но вообще для ваших задач хватит просто стокового андроида.
     
     
  • 3.6, Аноним (6), 16:45, 13/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > свидетели неправильных дров

    В зависимости от того, какая задача стоит.
    Если под выводом имеется в виду просто проигрывание, то, в принципе, любой подойдёт.
    А если при этом еще перекодировать на лету (Jellyfin, например), то я бы от ARM-ов подальше держался бы.

    > Любая тв приставка на Андроиде

    Поговаривают, что в дешевые приставки сливают отбраковку процессоров RK, которые греются и нестабильно работают... Лучше одноплатник.

     
  • 2.5, НяшМяш (ok), 16:29, 13/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Любой мини-пк на Atom N100. На маркетплейсах с 16 гигами памяти и 256-512 гигов диска можно урвать по цене Raspberry 5.
     
     
  • 3.13, Аноним (13), 17:31, 13/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Скорее с 12 гигами RAM, чем с 16. Приколы DDR5
     
  • 2.7, Хз (?), 16:51, 13/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Orange Pi 3b?
     
  • 2.9, 12yoexpert (ok), 16:57, 13/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    бери самый дешёвый на intel n100, баксов 100 цена вопроса
     
  • 2.10, зомбированный (?), 16:58, 13/02/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 2.12, Аноним (11), 17:13, 13/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Лучший одноплатник это Intel Core 2 Duo.
     
  • 2.14, _kp (ok), 17:40, 13/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >>одноплатник для домашнего мини компа.

    miniPC!
    Хочешь Linux ставь, хочешь только Windows оставь.
    Но режиме с Windows может включаться за секунду. То есть, если делать ТВ приставку, то её не нужно держать круглый год включенной. Хотя, можно поставить то и другое, это же PC.

      В отличии от распространенных одноплатников ARM , miniPC заметно быстрее, имеют видеокарту, хоть и встройку,  но и не пародию на GPU, не страдает дистрофией ОЗУ, и имеет SSD, продаётся с корпусом и блоком питания.  
      Всякие Распберри с докупанием SSD переходников, адаптеров, постройки/доработки корпуса  выходят дороже готового к работе из коробки miniPC.
      Если нужен Linux Desktop, то более дешевые Oprange PI отметаем, из за проблемного GPU, для которого как то работающие драйвера есть только под Андроидом.

      Если делаете ТВ приставку, то к intel можно прикрутить Алису, которую можно заставит управлять этим PC, а на ARM Linux/Android кроме как через Яндекс браузер урезанную Алису не получить, и то глухую.

    >>Вывод видео и звука.

      Вроде бы несложная задача. Но при использовании одноплатника на Linux нужно проверить сперва, а его GPU вообще полноценно поддерживается в Linux. ;)

      Для простых задач типа интернета и ТВ приставок оптимальны энергоэффективные miniPC на N100, N5095, и подобных.
      А мощные miniPC - это чаще обман маркетологов, чем полезная вещь. У них и питание слабое, и отвод тепла ограничен. Их производительности хватает только в коротком тесте набрать балов, а с реальными приложениями впадают в тротлинг. Переплата впустую.
    В общем для выбора производительных miniPC нужен особый подход.

     

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