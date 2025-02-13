Обновление дистрибутива для одноплатных ПК DietPi 9.10

>>одноплатник для домашнего мини компа. miniPC!

Хочешь Linux ставь, хочешь только Windows оставь.

Но режиме с Windows может включаться за секунду. То есть, если делать ТВ приставку, то её не нужно держать круглый год включенной. Хотя, можно поставить то и другое, это же PC. В отличии от распространенных одноплатников ARM , miniPC заметно быстрее, имеют видеокарту, хоть и встройку, но и не пародию на GPU, не страдает дистрофией ОЗУ, и имеет SSD, продаётся с корпусом и блоком питания.

Всякие Распберри с докупанием SSD переходников, адаптеров, постройки/доработки корпуса выходят дороже готового к работе из коробки miniPC.

Если нужен Linux Desktop, то более дешевые Oprange PI отметаем, из за проблемного GPU, для которого как то работающие драйвера есть только под Андроидом. Если делаете ТВ приставку, то к intel можно прикрутить Алису, которую можно заставит управлять этим PC, а на ARM Linux/Android кроме как через Яндекс браузер урезанную Алису не получить, и то глухую. >>Вывод видео и звука. Вроде бы несложная задача. Но при использовании одноплатника на Linux нужно проверить сперва, а его GPU вообще полноценно поддерживается в Linux. ;) Для простых задач типа интернета и ТВ приставок оптимальны энергоэффективные miniPC на N100, N5095, и подобных.

А мощные miniPC - это чаще обман маркетологов, чем полезная вещь. У них и питание слабое, и отвод тепла ограничен. Их производительности хватает только в коротком тесте набрать балов, а с реальными приложениями впадают в тротлинг. Переплата впустую.

В общем для выбора производительных miniPC нужен особый подход.