Обновление дистрибутива для одноплатных ПК DietPi 9.10

2.3 , Аноним ( 4 ), 16:22, 13/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] –4 + / – Любая тв приставка на Андроиде. Тут сейчас набегут свидетели неправильных дров энергосбережения на обычный Линукс. Но вообще для ваших задач хватит просто стокового андроида.

3.6 , Аноним ( 6 ), 16:45, 13/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > свидетели неправильных дров В зависимости от того, какая задача стоит.

Если под выводом имеется в виду просто проигрывание, то, в принципе, любой подойдёт.

А если при этом еще перекодировать на лету (Jellyfin, например), то я бы от ARM-ов подальше держался бы. > Любая тв приставка на Андроиде Поговаривают, что в дешевые приставки сливают отбраковку процессоров RK, которые греются и нестабильно работают... Лучше одноплатник.

2.5 , НяшМяш ( ok ), 16:29, 13/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – Любой мини-пк на Atom N100. На маркетплейсах с 16 гигами памяти и 256-512 гигов диска можно урвать по цене Raspberry 5.

3.13 , Аноним ( 13 ), 17:31, 13/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Скорее с 12 гигами RAM, чем с 16. Приколы DDR5

2.7 , Хз ( ? ), 16:51, 13/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Orange Pi 3b?

2.9 , 12yoexpert ( ok ), 16:57, 13/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – бери самый дешёвый на intel n100, баксов 100 цена вопроса

2.10 , зомбированный ( ? ), 16:58, 13/02/2025 Скрыто ботом-модератором [к модератору] + / – 2.12 , Аноним ( 11 ), 17:13, 13/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Лучший одноплатник это Intel Core 2 Duo.

2.14 , _kp ( ok ), 17:40, 13/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >>одноплатник для домашнего мини компа. miniPC!

Хочешь Linux ставь, хочешь только Windows оставь.

Но режиме с Windows может включаться за секунду. То есть, если делать ТВ приставку, то её не нужно держать круглый год включенной. Хотя, можно поставить то и другое, это же PC. В отличии от распространенных одноплатников ARM , miniPC заметно быстрее, имеют видеокарту, хоть и встройку, но и не пародию на GPU, не страдает дистрофией ОЗУ, и имеет SSD, продаётся с корпусом и блоком питания.

Всякие Распберри с докупанием SSD переходников, адаптеров, постройки/доработки корпуса выходят дороже готового к работе из коробки miniPC.

Если нужен Linux Desktop, то более дешевые Oprange PI отметаем, из за проблемного GPU, для которого как то работающие драйвера есть только под Андроидом. Если делаете ТВ приставку, то к intel можно прикрутить Алису, которую можно заставит управлять этим PC, а на ARM Linux/Android кроме как через Яндекс браузер урезанную Алису не получить, и то глухую. >>Вывод видео и звука. Вроде бы несложная задача. Но при использовании одноплатника на Linux нужно проверить сперва, а его GPU вообще полноценно поддерживается в Linux. ;) Для простых задач типа интернета и ТВ приставок оптимальны энергоэффективные miniPC на N100, N5095, и подобных.

А мощные miniPC - это чаще обман маркетологов, чем полезная вещь. У них и питание слабое, и отвод тепла ограничен. Их производительности хватает только в коротком тесте набрать балов, а с реальными приложениями впадают в тротлинг. Переплата впустую.

В общем для выбора производительных miniPC нужен особый подход.