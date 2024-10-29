Новая версия дистрибутива Raspberry Pi OS, перешедшего на Wayland

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|1.1, нах. (?), 10:33, 29/10/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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довести производительность работы графической оболочки Raspberry Pi OS поверх labwc до производительности варианта, использующего X-сервер.
Это прорыв или рывок?!
Интересно, как там с производительностью xrdp - единственным уцелевшим средством удаленного графического доступа в этих ваших нидидовских модных современных лин00psах?
Оно хоть вообще работает? Или попиксельные vnc ваше всьо?
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|2.2, Афроним (?), 10:47, 29/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Это только тут, а тама может и нет. У каждого должен быть свой только протокол. плинтус вей как он есть. Бгг.
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|2.3, Аноним (3), 10:48, 29/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Как так? Ведь всё знают что в X дикий оверхед от старого дизайна, а вяленый это современный лайтовый протокол-движок.
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|2.5, Анониссимус (?), 10:59, 29/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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xrdp тоже работает попиксельно. Потому что никто уже не использует иксы для того, для чего они были созданы изначально -- отрисовки формочек, менюшек и пр. Его давно используют тупо как канвас.
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|2.8, Аноним (8), 11:20, 29/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Я использовал waypipe, и он вполне ничего.
Ещё я на этот самый raspberry pi 4 гонял xpra, который совершенно отличный и, как ни странно, работает с вейландом.
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|2.13, myster (ok), 12:04, 29/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> xrdp - единственным уцелевшим средством удаленного графического доступа
это для маргиналов, SPICE в основном используют. Даже не VNC, он уже не так популярен.
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|2.11, Аноним (8), 11:25, 29/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Вейланд сырой и глюкавый, но raspberry pi сам по себе настолько невероятно глюкав, что на его фоне глюки вейланда несущественны.
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