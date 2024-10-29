The OpenNET Project / Index page

[ новости /+++ | форум | теги | ]

Новая версия дистрибутива Raspberry Pi OS, перешедшего на Wayland

29.10.2024 09:49

Разработчики проекта Raspberry Pi представили новую версию дистрибутива Raspberry Pi OS 2024-10-22 (Raspbian), основанного на пакетной базе Debian 12 и ядре Linux 6.6. В репозитории доступно около 35 тысяч пакетов. Для загрузки подготовлены три сборки - сокращённая (438 МБ) для серверных систем, с базовым рабочим столом (1.1 ГБ) и полная с дополнительным набором приложений (2.9 ГБ), доступные для 32- и 64-разрядных архитектур. Дополнительно сформировано обновление для старой редакции Raspberry Pi OS (Legacy), основанной на ядре Linux 6.1 и пакетной базе Debian 11.

Ключевые изменения:

  • Среда рабочего стола переведена на использование композитного сервера labwc, базирующегося на библиотеке wlroots от проекта Sway и предлагающего функциональность, похожую на оконный менеджер Openbox. Новый композитный сервер, использующий Wayland, задействован как в сборках для старых плат, ранее поставлявшихся с X-сервером и оконным менеджером Openbox, так и в сборках для плат Raspberry Pi 4/5, ранее переведённых на Wayland и композитный сервер Wayfire.

    Отмечается, что вначале разработчики Raspberry Pi OS пытались адаптировать Wayfire для работы со всеми платами, но его так и не удалось совместить с графическими возможностями старых плат. Проект labwc оказался более пригоден для работы со старыми платами Raspberry Pi и совместно с разработчиками labwc и wlroots удалось довести производительность работы графической оболочки Raspberry Pi OS поверх labwc до производительности варианта, использующего X-сервер.

    При установке новых систем labwc задействован по умолчанию, а пользователям ранее установленных систем при первой загрузке после обновления будет предложено переключиться на использование labwc или продолжить работу в окружениях на базе композитного сервера Wayfire или связки из X-сервера и Openbox. С точки зрения работы пользователя среда рабочего стола не изменилась, за исключением прекращения поддержки некоторых анимированных эффектов. Запуск приложений, использующих X11, обеспечен при помощи Xwayland.

  • Значительно улучшена поддержка работы с использованием сенсорных экранов. Реализован автоматический вывод экранной клавиатуры Squeekboard при необходимости ввода и добавлены экранные жесты, эквивалентные двойному щелчку и нажатию правой кнопки мыши.
  • Улучшена интеграция с сервисом Raspberry Pi Connect, предназначенным для удалённого подключения к рабочему столу через web-браузер. В системный лоток добавлен показываемый по умолчанию индикатор Connect, через который можно активировать или отключить сервис.
  • Добавлен новый конфигуратор экрана raindrop, который внешне напоминает старый интерфейс настройки arandr, но при этом полностью переписан с оглядкой на работу с композитным сервером labwc и сенсорными экранами.
  • Переписана верхняя панель приложений. В новом варианте изменена логика загрузки плагинов, которые теперь не остаются в памяти после их удаления из панели (каждый плагин вынесен в отдельную библиотеку).
  • Выполнена синхронизация с актуальной пакетной базой Debian 12.


  1. Главная ссылка к новости (https://www.raspberrypi.com/ne...)
  2. OpenNews: Представлена плата Raspberry Pi Pico 2
  3. OpenNews: Выпуск OSMC 2024.08-1, дистрибутива для создания медиацентра на основе Raspberry Pi
  4. OpenNews: Представлен Raspberry Pi Connect, сервис для подключения к Raspberry Pi OS из браузера
  5. OpenNews: Проект Raspberry Pi Media Center развивает серию открытых Hi-Fi устройств
  6. OpenNews: Новые сборки дистрибутива Raspberry Pi OS. Разгон плат Raspberry Pi 5 до 3.14 GHz
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/62126-raspberrypi
Ключевые слова: raspberrypi
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (13) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, нах. (?), 10:33, 29/10/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    довести производительность работы графической оболочки Raspberry Pi OS поверх labwc до производительности варианта, использующего X-сервер.

    Это прорыв или рывок?!

    Интересно, как там с производительностью xrdp - единственным уцелевшим средством удаленного графического доступа в этих ваших нидидовских модных современных лин00psах?

    Оно хоть вообще работает? Или попиксельные vnc ваше всьо?

     
     
  • 2.2, Афроним (?), 10:47, 29/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это только тут, а тама может и нет. У каждого должен быть свой только протокол. плинтус вей как он есть. Бгг.
     
  • 2.3, Аноним (3), 10:48, 29/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Как так? Ведь всё знают что в X дикий оверхед от старого дизайна, а вяленый это современный лайтовый протокол-движок.
     
  • 2.5, Анониссимус (?), 10:59, 29/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    xrdp тоже работает попиксельно. Потому что никто уже не использует иксы для того, для чего они были созданы изначально -- отрисовки формочек, менюшек и пр. Его давно используют тупо как канвас.
     
  • 2.8, Аноним (8), 11:20, 29/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я использовал waypipe, и он вполне ничего.

    Ещё я на этот самый raspberry pi 4 гонял xpra, который совершенно отличный и, как ни странно, работает с вейландом.

     
  • 2.13, myster (ok), 12:04, 29/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > xrdp - единственным уцелевшим средством удаленного графического доступа

    это для маргиналов, SPICE в основном используют. Даже не VNC, он уже не так популярен.

     

  • 1.4, Аноним (4), 10:55, 29/10/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    хм, а местные говорят что вейланд сырой ... где правда?
     
     
  • 2.6, kravich (ok), 11:02, 29/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Истина где-то рядом
     
  • 2.11, Аноним (8), 11:25, 29/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вейланд сырой и глюкавый, но raspberry pi сам по себе настолько невероятно глюкав, что на его фоне глюки вейланда несущественны.
     
  • 2.14, myster (ok), 12:15, 29/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > хм, а местные говорят что вейланд сырой ... где правда?

    Так иксы - всё. Разработка прекращена. Сырой - не сырой, всех таких пессимистов поставили перед фактом, что им придётся им пользоваться.

    На KDE Wiki есть страничка с текущими проблемами/багами, их становится всё меньше.
    https://community.kde.org/Plasma/Wayland_Known_Significant_Issues#Waiting_on_n

     

  • 1.7, Ghome (?), 11:08, 29/10/2024 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]     [к модератору]
    		• –2 +/
     

     ....ответы скрыты (2)

  • 1.12, xsignal (ok), 11:57, 29/10/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Не нужно, для Raspberry есть Slackware.
     

     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Текст:

    Партнёры:
    PostgresPro
    Inferno Solutions
    Hosting by Hoster.ru
    Хостинг:

    Закладки на сайте
    Проследить за страницей     		Created 1996-2024 by Maxim Chirkov
    Добавить, Поддержать, Вебмастеру