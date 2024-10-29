Новая версия дистрибутива Raspberry Pi OS, перешедшего на Wayland

Разработчики проекта Raspberry Pi представили новую версию дистрибутива Raspberry Pi OS 2024-10-22 (Raspbian), основанного на пакетной базе Debian 12 и ядре Linux 6.6. В репозитории доступно около 35 тысяч пакетов. Для загрузки подготовлены три сборки - сокращённая (438 МБ) для серверных систем, с базовым рабочим столом (1.1 ГБ) и полная с дополнительным набором приложений (2.9 ГБ), доступные для 32- и 64-разрядных архитектур. Дополнительно сформировано обновление для старой редакции Raspberry Pi OS (Legacy), основанной на ядре Linux 6.1 и пакетной базе Debian 11. Ключевые изменения: Среда рабочего стола переведена на использование композитного сервера labwc, базирующегося на библиотеке wlroots от проекта Sway и предлагающего функциональность, похожую на оконный менеджер Openbox. Новый композитный сервер, использующий Wayland, задействован как в сборках для старых плат, ранее поставлявшихся с X-сервером и оконным менеджером Openbox, так и в сборках для плат Raspberry Pi 4/5, ранее переведённых на Wayland и композитный сервер Wayfire. Отмечается, что вначале разработчики Raspberry Pi OS пытались адаптировать Wayfire для работы со всеми платами, но его так и не удалось совместить с графическими возможностями старых плат. Проект labwc оказался более пригоден для работы со старыми платами Raspberry Pi и совместно с разработчиками labwc и wlroots удалось довести производительность работы графической оболочки Raspberry Pi OS поверх labwc до производительности варианта, использующего X-сервер. При установке новых систем labwc задействован по умолчанию, а пользователям ранее установленных систем при первой загрузке после обновления будет предложено переключиться на использование labwc или продолжить работу в окружениях на базе композитного сервера Wayfire или связки из X-сервера и Openbox. С точки зрения работы пользователя среда рабочего стола не изменилась, за исключением прекращения поддержки некоторых анимированных эффектов. Запуск приложений, использующих X11, обеспечен при помощи Xwayland.

Значительно улучшена поддержка работы с использованием сенсорных экранов. Реализован автоматический вывод экранной клавиатуры Squeekboard при необходимости ввода и добавлены экранные жесты, эквивалентные двойному щелчку и нажатию правой кнопки мыши.

Улучшена интеграция с сервисом Raspberry Pi Connect, предназначенным для удалённого подключения к рабочему столу через web-браузер. В системный лоток добавлен показываемый по умолчанию индикатор Connect, через который можно активировать или отключить сервис.

Добавлен новый конфигуратор экрана raindrop, который внешне напоминает старый интерфейс настройки arandr, но при этом полностью переписан с оглядкой на работу с композитным сервером labwc и сенсорными экранами.

Переписана верхняя панель приложений. В новом варианте изменена логика загрузки плагинов, которые теперь не остаются в памяти после их удаления из панели (каждый плагин вынесен в отдельную библиотеку).

Выполнена синхронизация с актуальной пакетной базой Debian 12.



