Выпуск labwc 0.8.0, композитного сервера для Wayland

Опубликован выпуск проекта labwc 0.8.0 (Lab Wayland Compositor), развивающего композитный сервер для Wayland с возможностями, напоминающими оконный менеджер Openbox (проект преподносится как попытка создания альтернативы Openbox для Wayland). Из особенностей labwc упоминается минимализм, компактная реализация, широкие возможности настройки и высокая производительность. Анимированные эффекты, градиенты и пиктограммы, за исключением кнопок для окон, не поддерживаются принципиально. Код проекта написан на языке Си и распространяется под лицензией GPLv2. В качестве основы используется библиотека wlroots, развиваемая разработчиками пользовательского окружения Sway и предоставляющая базовые функции для организации работы композитного менеджера на базе Wayland. Возможно подключение надстроек с реализацией таких функций, как создание скриншотов, отображение обоев на рабочем столе, размещение панели и меню. Для запуска X11-приложений в окружении на базе протокола Wayland поддерживается использование DDX-компонента XWayland. Тема оформления, базовое меню и горячие клавиши настраиваются через файлы конфигурации в формате xml. Имеется встроенная поддержка экранов с высокой плотностью пикселей (HiDPI). Помимо встроенного корневого меню, настраиваемого через файл menu.xml, можно подключить сторонние реализации меню приложений, такие как bemenu, fuzzel и wofi. В качестве панели можно использовать Waybar, sfwbar, Yambar или LavaLauncher. Для управления подключением мониторов и изменением их параметров предлагается использовать wlr-randr или kanshi. Блокировка экрана осуществляется при помощи swaylock. В новой версии: Обеспечена поддержка нового выпуска библиотеки wlroots 0.18.

В настройку "<core><allowTearing>" добавлены опции "fullscreen" и "fullscreenForced" для привязки применения защиты от появления разрывов при выводе (tearing) только к окнам, развёрнутым на весь экран.

В настройку клавиатурных комбинаций добавлена опция "allowWhenLocked" (<keyboard><keybind key="" allowWhenLocked="">), разрешающая вызов обработчика при блокировке сеанса, что, например, может быть полезным для разрешения во время блокировки срабатывания горячих клавиш управления громкостью.

Добавлен параметр "<resistance><unSnapThreshold>", определяющий порог срабатывания при перемещении мозаичных и развёрнутых окон.

Добавлена поддержка восстановления после аварийного завершения процесса renderer (процесс перезапускается с перезагрузкой конфигурации).

Реализована возможность использования скриптов xinitrc для настройки сервера XWayland.

В темы оформления добавлена опция "window.button.width" для изменения размера кнопок в верхней части окна.

Добавлено правило для каскадного размещения окон (<placement><policy>cascade</policy><cascadeOffset x="40" y="30"/></placement>).

Предоставлена поддержка режима относительного перемещения указателя при использовании графических планшетов (<tabletTool motion="absolute|relative" relativeMotionSensitivity="1.0"/>).



