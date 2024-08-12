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Выпуск Hyprland 0.42, композитного сервера на базе Wayland

12.08.2024 22:54

Опубликован выпуск композитного сервера Hyprland 0.42, использующего протокол Wayland. Композитный сервер ориентирован на мозаичную (tiling) компоновку окон, но также поддерживает и классическое произвольное размещение окон, группировку окон в форме вкладок, псевдомозаичный режим и полноэкранное раскрытие окон. Поддерживаются элементы для создания визуально привлекательных интерфейсов, такие как градиенты в обрамлении окон, размытие, анимационные эффекты и тени. Для расширения функциональности могут подключаться плагины, а для внешнего управления работой предоставляется IPC на базе сокетов. Код написан на языке С++ и распространяется под лицензией BSD.

Для повышения производительности игр предоставляется возможность отключения вертикальной синхронизации (VSync) с кадровым гасящим импульсом, применяемую для защиты от появления разрывов при выводе (tearing). Настройка осуществляется через файл конфигурации, изменения в котором подхватываются на лету без перезапуска. Среди возможностей также выделяется поддержка динамически создаваемых виртуальных рабочих столов, два встроенных режима компоновки элементов на экране и система глобальной обработки горячих клавиш.

Новый выпуск примечателен полным избавлением от привязки к библиотеке wlroots в пользу собственной релизации протокола Wayland и библиотеки отрисовки aquamarine, реализующей бэкенды для Wayland, DRM (Direct Rendering Manager) и работы без экрана (Headless). В новой версии также добавлена поддержка механизма "explicit sync", дающего возможность снизить задержки, избавиться от появления артефактов и устранить подвисания при выводе графики на системах с GPU NVIDIA.



  1. Главная ссылка к новости (https://hyprland.org/news/upda...)
  2. OpenNews: Доступна среда рабочего стола LXQt 2.0.0
  3. OpenNews: Сотрудник Canonical представил miracle-wm, композитный менеджер на базе Wayland и Mir
  4. OpenNews: Доступна Louvre 1.0, библиотека для разработки композитных серверов на базе Wayland
  5. OpenNews: Выпуск композитного сервера Niri 0.1.5, использующего Wayland
  6. OpenNews: Выпуск labwc 0.7.4, композитного сервера для Wayland
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/61693-hyprland
Ключевые слова: hyprland, wayland
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Обсуждение (8) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 22:59, 12/08/2024 [ответить]  
    		• +/
    Когда этот ваш вейленд уже будет готов для десктопа? Хватит холиваров хорошо иксы или нет. Просто сделайте вейленд готовым и всё. Это было обращение к тем кто готовит вейленд.  
     
  • 1.3, Аноним (3), 23:04, 12/08/2024 [ответить]  
    		• +/
    Чем влрутс оказался плох?
     
     
  • 2.5, Аноним (5), 23:07, 12/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Плох/неплох, а альтернативы всегда нужны. Правильное дело делают пацаны.
     
  • 2.7, Аноним (7), 23:12, 12/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Тут пишут что wayland это, как и X11, просто протокол. Вот и реализовали протокол, просто чтоб было
     
  • 2.8, Аноним (8), 23:14, 12/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Тем, что авторы wlroots затравили сообщество вокруг Hyprland, обвинив тех в сексорасотрансфобии.
     
  • 2.9, Аноним (5), 23:32, 12/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    tl/dr из https://blog.vaxry.net/articles/2024-wlrootsRewrite :

    - wlroots написан на си, а это небезопасно;
    - wlroots имеет полное отсутствие документации вместо его присутствия;
    - wlroots очень медленно вбирает новые фичи и отстает от гнома/кде (организационная проблема, MR висят месяцами);
    - автора забанили на фридесктопе.

     

  • 1.4, Аноним (4), 23:06, 12/08/2024 [ответить]  
    		• +/
    Автор проекта посчитал что зоопарк вейланда пока слишком мал, и решил его расширить. Очень пока всё напоминает Xlib и XCB.
     
     
  • 2.6, Аноним (5), 23:10, 12/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ты в порядке? Xlib/XCB -- это клиенты. А реализаций сервера кроме ксорга еще дохреналлион. Забудем на минутку дохреналлиард WM.
     

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