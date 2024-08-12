Выпуск Hyprland 0.42, композитного сервера на базе Wayland

Опубликован выпуск композитного сервера Hyprland 0.42, использующего протокол Wayland. Композитный сервер ориентирован на мозаичную (tiling) компоновку окон, но также поддерживает и классическое произвольное размещение окон, группировку окон в форме вкладок, псевдомозаичный режим и полноэкранное раскрытие окон. Поддерживаются элементы для создания визуально привлекательных интерфейсов, такие как градиенты в обрамлении окон, размытие, анимационные эффекты и тени. Для расширения функциональности могут подключаться плагины, а для внешнего управления работой предоставляется IPC на базе сокетов. Код написан на языке С++ и распространяется под лицензией BSD.

Для повышения производительности игр предоставляется возможность отключения вертикальной синхронизации (VSync) с кадровым гасящим импульсом, применяемую для защиты от появления разрывов при выводе (tearing). Настройка осуществляется через файл конфигурации, изменения в котором подхватываются на лету без перезапуска. Среди возможностей также выделяется поддержка динамически создаваемых виртуальных рабочих столов, два встроенных режима компоновки элементов на экране и система глобальной обработки горячих клавиш.

Новый выпуск примечателен полным избавлением от привязки к библиотеке wlroots в пользу собственной релизации протокола Wayland и библиотеки отрисовки aquamarine, реализующей бэкенды для Wayland, DRM (Direct Rendering Manager) и работы без экрана (Headless). В новой версии также добавлена поддержка механизма "explicit sync", дающего возможность снизить задержки, избавиться от появления артефактов и устранить подвисания при выводе графики на системах с GPU NVIDIA.