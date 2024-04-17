The OpenNET Project / Index page

[ новости /+++ | форум | теги | ]

Доступна среда рабочего стола LXQt 2.0.0

17.04.2024 19:21

Представлен релиз среды рабочего стола LXQt 2.0.0 (Qt Lightweight Desktop Environment), продолжающей развитие проектов LXDE и Razor-qt. Интерфейс LXQt следует идеям классической организации рабочего стола, но привносит современное оформление и приёмы, увеличивающие удобство работы. LXQt позиционируется как легковесное, модульное, быстрое и удобное окружение, вобравшее лучшие черты LXDE и Razor-qt. Код размещён на GitHub и поставляется под лицензиями GPL 2.0+ и LGPL 2.1+. Появление готовых сборок ожидается для Ubuntu (LXQt по умолчанию предлагается в Lubuntu), Arch Linux, Fedora, openSUSE, Mageia, FreeBSD, ROSA и ALT Linux.

В процессе разработки ветки LXQt 2.0 основное внимание уделено переводу компонентов проекта и приложений с Qt 5 на использование библиотеки Qt 6.6. Для обеспечения корректного стиля оформления приложений, использующих Qt5, и работы в них предлагаемой в LXQt реализации диалога открытия файлов, предоставлена возможность установки старых библиотек libqtxdg-3.12.0, lxqt-qtplugin-1.4.1 и libfm-qt-1.4.0, параллельно с их новыми версиями из LXQt 2.0.0, использующими Qt 6. Релиз эмулятора терминала QTerminal 2.0, переведённый на Qt6, будет опубликован позднее. До этого предлагается использовать версию QTerminal 1.4 на базе Qt5.

В новой версии также проведена адаптация окружения для использования протокола Wayland. В текущем виде не все компоненты LXQt переведены на Wayland и полная поддержка данного протокола ожидается в версии LXQt 2.1, запланированной на осень этого года. В версии LXQt 2.0.0 полноценная поддержка Wayland обеспечена в файловом менеджере PCManFM-Qt, системе уведомлений, рабочем столе, утилите для запуска программ (Runner), панели, интерфейсе выхода из системы, интерфейсе настройки LXQt и большинстве приложений. Пока не завершён перевод на Wayland панельных плагинов с реализацией панели задач, переключателя виртуальных рабочих столов и индикатора раскладки клавиатуры, а также утилиты для создания скриншотов, системы клавиатурных комбинаций и конфигураторов устройств ввода, монитора и блокировки экрана.

При этом отмечено, что вместо пока не портированных на Wayland компонентов можно использовать возможности, предоставляемые композитными серверами на базе Wayland, т.е. при должном навыке можно настроить полностью работающее окружение LXQt поверх Wayland. LXQt не привязан к отдельным композитным менеджерам и может использоваться с LabWC, WayFire, kwin_wayland, Sway, Hyprland и другими композитными менеджерами на базе Wayland, основанными на библиотеке wlroots и поддерживающими протокол "layer-shell".

Среди других изменений в LXQt 2.0.0:

  • В файловый менеджер PCManFM-Qt добавлена возможность использования прослойки layer-shell-qt6, позволяющей организовать функционирование рабочего стола в окружениях на базе Wayland без дополнительных хаков, реализующих совместимость с разными композитными менеджерами. Добавлены новые пиктограммы в меню. В библиотеке LibFM-Qt обновлена поддержка MIME-типов приложений LXQt Archiver и Arqiver.
  • По умолчанию предложено новое меню приложений "Fancy Menu", в котором помимо распределения приложений по категориям реализован режим сводного отображения всех приложений и добавлен список часто используемых приложений. Кроме того, в новом меню расширены возможности для поиска программ. Старое меню при желании можно вернуть в настройках.


  1. Главная ссылка к новости (https://lxqt-project.org/relea...)
  2. OpenNews: Рабочий стол LXQt признан полностью готовым для использования Wayland
  3. OpenNews: Опубликован план перевода LXQt на Qt6 и Wayland
  4. OpenNews: Релиз пользовательского окружения LXQt 1.4
  5. OpenNews: На базе Sway развивается порт пользовательского окружения LXQt, поддерживающий Wayland
  6. OpenNews: Релиз пользовательского окружения Sway 1.9, использующего Wayland
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/61017-lxqt
Ключевые слова: lxqt, wayland, qt
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (19) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.2, Vasya474987897 (ok), 20:01, 17/04/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А на последнем скриншоте это Global Menu?
    Они же его, вроде, так и не сделали…
    https://github.com/lxqt/lxqt/issues/133
    P.S. Или это меню окна VirtualBox?
     
     
  • 2.5, anondanon (?), 20:18, 17/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    virtualbox
     
     
  • 3.6, Vasya474987897 (ok), 20:19, 17/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    T_T
     

  • 1.3, kusb (?), 20:08, 17/04/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Тёмная тема чем-то напомнила frutiger aero.
     
  • 1.7, Аноним (7), 20:28, 17/04/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Вендовенько. Кнопкопуск - чек. Панель щапущка - чек. Таскбар - чек. Гирлянда из очень важных иконок в трее - чек. Еще расти и расти до уровня неинтерактивных статусных строк типа waybar/polybar/i3bar/swaybar/как-в-андроиде...
     
     
  • 2.9, kusb (?), 20:41, 17/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Оно на идеях винды и основано (explorer, группа интерфейсов Cairo)
     
  • 2.13, Аноним (13), 20:54, 17/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    по моему гном из 1998 года краше, винды в том числе %)

    https://i.ibb.co/4jhq2hQ/gnome-03-1998.png

     
     
  • 3.15, kusb (?), 20:57, 17/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Заголовки окон как в каком-то очень старом оконном менеджере для иксов. Возможно даже в дефолтном.
     
     
  • 4.21, Аноним (13), 21:24, 17/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    зато посмотри как организован таск-бар - такое в виндах появилось только в десяточке... Видимо когда мелкомягкие Мигеля наняли - он и подсказал как сделать надо...
     

  • 1.8, Аноним (13), 20:31, 17/04/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    > В текущем виде не все компоненты LXQt переведены на Wayland

    Как то скромно...

    А на самом деле там не работает трам-пам-пам:

    -Taskbar, showdesktop and Desktopswitch plugins in panel
    -Keyboard indicator plugin
    -Some input settings
    -Power button settings
    -Screen locker settings
    -Monitor settings
    -Global shortcuts
    -ScreenGrab

     
     
  • 2.10, Аноним (10), 20:47, 17/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Собственно, всё, за исключением горячих клавиш, не используется примерно никогда.
     
     
  • 3.11, Аноним (13), 20:50, 17/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    когда у ключевого компонента не работает таскбар и переключатель вирт. столов...

    ну ок... но, ты добавь, что "собственно, всё, за исключением горячих клавиш, не используется пользователями вяленного примерно никогда".

     
     
  • 4.17, Аноним (10), 21:05, 17/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Мелочи, всё равно ты хоткеями пользуешься.
     
     
  • 5.19, Аноним (13), 21:22, 17/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    тогда зачем сабж, для этого есть тайлинговые wm
     
     
  • 6.20, Аноним (10), 21:23, 17/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > тогда зачем сабж, для этого есть тайлинговые wm

    Сабж не тайлинговые wm.

     
     
  • 7.22, Аноним (13), 21:28, 17/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    конечно, только если работать на хоткеях (с чем в сабже тоже бида-бида) и не работает панель, то нехрена козе баян?
     

  • 1.12, mustai (ok), 20:51, 17/04/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Парни, LxQt тянет за собой часть библиотек KDE Plasma, или я что-то неправильно понимаю? Кроме диалога настроек LxQt в системе появляется KDE-шная программа настройки с неполным перечнем пунктов...
     

  • 1.16, Аноним (16), 21:02, 17/04/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Линукс для десктопа мёртв, все эти тяжёлые комбайны, вместо лёгких, простых и удобных сред закопали его навеки, это как третий пол, дорога в никуда, а точнее в за...цу.
     

     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Текст:

    Партнёры:
    PostgresPro
    Inferno Solutions
    Hosting by Hoster.ru
    Хостинг:

    Закладки на сайте
    Проследить за страницей     		Created 1996-2024 by Maxim Chirkov
    Добавить, Поддержать, Вебмастеру