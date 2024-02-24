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Релиз пользовательского окружения Sway 1.9, использующего Wayland

24.02.2024 21:32

После 14 месяцев разработки опубликован релиз композитного менеджера Sway 1.9, построенного с использованием протокола Wayland и полностью совместимого с мозаичным оконным менеджером i3 и панелью i3bar. Код проекта написан на языке Си и распространяется под лицензией MIT. Проект нацелен на использование в Linux и FreeBSD.

Совместимость с i3 обеспечена на уровне команд, файлов конфигурации и IPC, что позволяет использовать Sway в качестве прозрачной замены i3, использующей Wayland вместо X11. Sway позволяет размещать окна на экране не пространственно, а логически. Окна располагаются, образуя сетку, оптимально использующую экранное пространство и позволяющую быстро манипулировать окнами только при помощи клавиатуры.

Для обустройства полноценного пользовательского окружения предлагаются сопутствующие компоненты: swayidle (фоновый процесс с реализацией протокола KDE idle), swaylock (хранитель экрана), mako (менеджер уведомлений), grim (создание скриншотов), slurp (выделение области на экране), wf-recorder (захват видео), waybar (панель приложений), virtboard (экранная клавиатура), wl-clipboard (работа с буфером обмена), wallutils (управление обоями рабочего стола).

Sway развивается как модульный проект, построенный поверх библиотеки wlroots, в которую вынесены все базовые примитивы для организации работы композитного менеджера. Wlroots включает бэкенды для абстрагирования доступа к экрану, устройствам ввода, отрисовки без прямого обращения к OpenGL, взаимодействию с KMS/DRM, libinput, Wayland и X11 (предоставляется прослойка для запуска X11-приложений на базе Xwayland). Помимо Sway библиотека wlroots активно используется и в других проектах, включая Librem5 и Cage. Кроме Си/С++ разработаны биндинги для Scheme, Common Lisp, Go, Haskell, OCaml, Python и Rust.

В новом выпуске:

  • Задействованы новые возможности библиотеки wlroots 0.17, такие как поддержка Wayland-протоколов content-type-v1 (обработка сведения об отображаемом содержимом), xwayland-shell-v1 (связывание окна X11 с поверхностью Wayland), wp-fractional-scale-v1 (дробное масштабирование), security-context-v1 (sandbox-изоляция) и cursor-shape-v1 (настройка внешнего вида курсора).
  • Улучшена поддержка протокола "xdg-activation-v1", позволяющего передать фокус между разными Wayland-поверхностями первого уровня (например, при помощи xdg-activation одно приложение может переключить фокус на другое). В новой версии добавлена поддержка отслеживания фокуса с учётом виртуальных рабочих столов и многомониторных конфигураций.
  • Код для отрисовки содержимого переведён на новый API отрисовки, предоставляемый библиотекой wlroots, что позволило добиться увеличения производительности.
  • В файл конфигурации добавлена настройка для отключения первичного буфера обмена.
  • Добавлены новые команды управления устройствами ввода, позволяющие выставить параметры RotationAngle и ScrollButtonLock в libinput для решения проблем с тачпадами и мышами.
  • Добавлена поддержка использования кнопок планшетов для изменения размера плавающих окон.
  • В IPC добавлена поддержка события вывода.
  • В качестве меню-приложений по умолчанию задействован проект wmenu.
  • Прекращена поддержка специфичного для KDE протокола idle, вместо которой задействован стандартный Wayland-протокол idle-notify-v1.



  1. Главная ссылка к новости (https://github.com/swaywm/sway...)
  2. OpenNews: Выпуск пользовательского окружения Sway 1.8, использующего Wayland
  3. OpenNews: Выпуск дистрибутива Ubuntu Sway Remix 23.10
  4. OpenNews: В Fedora 38 одобрена поставка сборок с окружениями Budgie и Sway
  5. OpenNews: На базе Sway развивается порт пользовательского окружения LXQt, поддерживающий Wayland
  6. OpenNews: Выпуск среды рабочего стола Regolith 3.1
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/60662-sway
Ключевые слова: sway, wayland
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Обсуждение (12) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 22:24, 24/02/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Есть дистры где это в удобоваримом состоянии из коробки? кроме федоры
     
     
  • 2.2, Аноним (2), 22:29, 24/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ubuntu sway remix
     
  • 2.3, Аноним (3), 22:33, 24/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Опиши свои состояния, если среди них бывают адекватные... Подберём.
     

  • 1.4, кранты (?), 22:48, 24/02/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > 2010 год: Сейчас я поставлю линукс с гномом или кедами и всё залетает.
    > 2024 год: Сейчас я поставлю оконный менеджер и комп уйдёт в подкачку, зависнет и задымится.
     
     
  • 2.5, Аноним (5), 22:52, 24/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    >> за час забъет 200гб логами
     
  • 2.6, Аноним (6), 22:52, 24/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Какая-то ерунда с этим свопом творится. Если своп на ссд, то норм, но на жёстком диске раньше не так заметно было. Чуть что свопится неовобразимо и вытесняет самые важные страницы, потом жди пока оконный менеджер раздуплится.
     
     
  • 3.10, кранты (?), 23:00, 24/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Отключайте все логи systemd и удаляйте всякие logrogate и др, не забывайте про всякие daily-upgrade, daily-upgrade-timer и daily-upgrade-timer-timer (ubuntu прекрати) и вообще всё что можно в mask
     

  • 1.7, Аноним (7), 22:53, 24/02/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Топ лучших DE:
    1. Gnome
    2. Sway
    ...
    999. KDE
     
     
  • 2.8, Аноним (7), 22:55, 24/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    3. Cosmic
     
  • 2.9, Аноним (6), 22:57, 24/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Гном не юзабелен, свей не ДЕ и от поехавшего кукухой автора, при чём тут кде непонятно, но, я уверен, после релиза plasma 6 ты запоёшь иначе.
     
     
  • 3.12, Аноним (12), 23:06, 24/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Стильные зазоры не вкатывают и предпочитаешь проверенные тёплые дырки?
     

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