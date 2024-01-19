Выпуск Wayland-Protocols 1.33

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|1.1, Аноним (1), 21:07, 19/01/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> Протоколы, разрабатываемые в ветке "unstable":
> "text-input" - организация ввода текста.
А? А как оно работает то?
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|2.2, Аноним (-), 21:15, 19/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Магия? Святой дух?
А может оно было ненужно?
Вообще судя по wayland.app/protocols/text-input-unstable-v3
я даже не уверен, что оно про обычный текст, а не как протокол про правый/левый глаз.
V3 в названии тоже как бы намекает.
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|3.13, ilyafedin (ok), 22:46, 19/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Это клиентский (со стороны приложения) протокол для методов ввода, замена xim. Со стороны метода ввода используется input-method-v*.
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|1.3, Аноним (3), 21:18, 19/01/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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когда уже запилят нормальный "вм", что-то в духе xmonad? все что есть - примитивное и неюзабельное, что-то вроде "смотрите, мы можем окошки двигать, во как, и никакого тиринга!"
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|2.4, Аноним (-), 21:24, 19/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А что мешает пользоваться xmonad ?
Он вроде более-менее рабочий.
Чем тебе не подошел Sway?
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|2.6, Аноним (6), 21:41, 19/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Qtile умеет в гейланд. Правда, не скажу насколько в этом режиме все хорошо.
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|1.5, Аноним (5), 21:32, 19/01/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Кто-нибудь может поделиться ссылкой на какую-нибудь статью, объясняющую концепцию этих левых "протоколов"? Как они связаны (дружат) с реальными десктопными версиями гномов/KDE, системными библиотами wayland и прочего?
Пишут, что "xdg-shell" протокол компилируют и тащат исходниками (какую-то конкретную версию протокола) прямо с приложениями - как оно работает и почему? Будет ли старая версия такого протокола работать с новыми системами, а новая версия со старыми?
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|2.7, Аноним (6), 21:43, 19/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Нельзя поделиться чем, чего нет. Изначальная концепция ущербна. И теперь ее подпирают костылями прямо на ходу.
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|3.11, Аноним (-), 22:36, 19/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Концепция шикарна.
Мы добавляем только то что нужно, и только в структурированные протоколы.
В любой момент понятно, что у нас стабильное, а что нет.
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|2.12, Sunderland93 (ok), 22:43, 19/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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С чего они вдруг стали "левыми"? Это стандартные расширения, которые реализованы в любом Wayland композиторе или тулките в той или иной степени (например гномеры наотрез отказываются добавлять xdg-decoration)
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|3.16, Аноним (5), 23:45, 19/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Если они не левые, то какого чёрта они не ставятся вместе с 'libwayland-dev' и нельзя просто слинковать с готовыми либами?
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|2.15, ПомидорИзДолины (?), 23:44, 19/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Все это описано в документации, но не очень детализированно.
Если есть желание работать в этой сфере -- полезно будет почитать исходники weston.
Для праздного интереса - можно поискать статьи в интернете. Тем не менее, штука очень спецефичная и найти хорошую статью может быть сложнее, чем написать свою собственную.
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|3.17, Аноним (5), 23:48, 19/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Нет никакого желания 'работать в этой сфере'. Есть приложения, давно адаптированные под Xlib, WinAPI, Cocoa и прочее, и нужно просто адаптировать код под этот всеми продвигаемый Wayland, не потеряв функциональность. Но почему-то так просто это не делается.
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|1.14, Аноним (14), 23:24, 19/01/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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пройдёт еще пару лет и в этой шляпе ни кто не сможет разобраться как и в иксах
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|3.21, Аноним (-), 00:55, 20/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Иксы уже померли, осталось только пованивание от маргиналов.
И убили их те кто за 2022 год не сделал вообще ничего, в отличии от 32 разработчиков которые внесли невероятные 156 изменений. (https://opennet.ru/58410-xorg)
Только за месяц 2 новости про закрытие очередных дырях в X.Org Server в верисях 21.1.10/21.1.11.
Причем уязвимости там по 10-15+ лет живут.
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|3.22, Аноним (22), 01:03, 20/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А что там протухло, в иксах, конкретно? Оно как бы большое сильно, но вродь как осили же сделать модульным его? Или это заблуждение?
А то кудачут, протухло, протухло, мэнтэйнеры свалили в вейланд ибо задолбались и сами не врубаются что с этим делать... Однако врубаются что делать в вейланде ентом...
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|2.20, Аноним (20), 00:41, 20/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Однозначно вяленд нужно переделывать либо думать о замене. Слишком сильно прибит к онтопику, слишком усложнённые.
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