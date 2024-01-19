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Выпуск Wayland-Protocols 1.33

19.01.2024 20:29

После полугода разработки опубликован выпуск пакета wayland-protocols 1.33, содержащего набор протоколов и расширений, дополняющих возможности базового протокола Wayland и предоставляющих возможности, необходимые для построения композитных серверов и пользовательских окружений.

Все протоколы последовательно проходят три фазы - разработка, тестирование и стабилизация. После завершения стадии разработки (категория "unstable") протокол помещается в ветку "staging" и официально включается в состав набора wayland-protocols, а после завершения тестирования перемещается в категорию стабильных. Протоколы из категории "staging" уже можно применять в композитных серверах и клиентах, где требуется связанная с ними функциональность. В отличие от категории "unstable" в "staging" запрещено внесение изменений, нарушающих совместимость, но в случае выявление проблем и недоработок в ходе тестирования, не исключается замена новой значительной версией протокола или другим Wayland-расширением.

В новой версии переведён в категорию стабильных протокол "linux-dmabuf", обеспечивающий совместное использование нескольких видеокарт при помощи технологии DMA-BUF (позволяет создать wl_buffer на базе DMA-BUF). Добавлен новый протокол "ext-transient-seat", который помещён в категорию "staging". Новый протокол может применяться для создания временных независимых сеансов (seat), рассчитанных на использование вместе с виртуальными устройствами ввода, реализуемыми при помощи протоколов "virtual_keyboard_unstable_v1" и "wlr_virtual_pointer_unstable_v1". Например, при реализации возможности подключения к удалённому рабочему столу протокол позволяет создать для каждого пользователя отдельный сеанс с виртуальными клавиатурой и мышью.


В настоящее время в состав wayland-protocols входят следующие стабильные протоколы, в которых обеспечивается обратная совместимость:

  • "viewporter" - позволяет клиенту выполнять действия по масштабированию и обрезанию краёв поверхности на стороне сервера.
  • "presentation-time" - обеспечивает отображение видео.
  • "xdg-shell" - интерфейс создания и взаимодействия с поверхностями как с окнами, что позволяет их передвигать по экрану, сворачивать, разворачивать, изменять размер и т.д.

Протоколы, тестируемые в ветке "staging":

  • drm-lease - предоставляет ресурсы, необходимые для формирования стереокартинки с разными буферами для левого и правого глаза при выводе на шлемы виртуальной реальности.
  • "ext-session-lock" - определяет средства блокировки сеанса, например, во время работы хранителя экрана или вывода диалога аутентификации.
  • "single-pixel-buffer" - позволяет создавать однопиксельные буферы, включающие четыре 32-разрядных значения RGBA.
  • "xdg-activation" - позволяет передать фокус между разными поверхностями первого уровня (например, при помощи xdg-activation одно приложение может переключить фокус на другое).
  • content-type - позволяет клиентам передать композитному серверу сведения об отображаемом содержимом, которые могут использоваться для оптимизации поведения с учётом содержимого, например, выставлении специфичных DRM-свойств, таких как "content type". Заявлена поддержка следующих типов контента: none (нет сведений о типе данных), photo (вывод цифровых фото, требующий минимальной обработки), video (видео или анимация, требуется более точная синхронизация, чтобы исключить подтормаживания) и game (запуск игр, требуется вывод с минимальной задержкой).
  • ext-idle-notify - даёт возможность композитным серверам передавать клиентам уведомления о неактивности пользователя, что может использоваться для активации дополнительных режимов энергосбережения после определённого времени неактивности.
  • tearing-control - позволяет отключить в полноэкранных приложениях вертикальную синхронизацию (VSync) с кадровым гасящим импульсом, применяемую для защиты от появления разрывов при выводе (tearing). В мультимедийных приложениях появление артефактов из-за разрывов является нежелательным эффектом, но в игровых программах с артефактами можно смириться, если борьба с ними приводит к дополнительным задержкам.
  • ext-foreign-toplevel-list - получение информации о поверхностях, размещённых на самом верхнем уровне (toplevel), которые позволяют организовать закрепление окон поверх другого содержимого, например, для подключения собственных панелей и переключателей окон.
  • security-context - позволяет идентифицировать клиентов, использующих sandbox-изоляцию. Клиент может зарегистрировать новое подключение к композитному серверу на базе Wayland и прикрепить к нему контекст безопасности, после чего в соответствии с указанным контекстом безопасности композитный менеджер ограничит возможности, доступные для установленного соединения.
  • cursor-shape - альтернативный способ настройки внешнего вида курсора, основанный на передаче серии изображений курсора вместо привязки к поверхности (wl_surface).

Протоколы, разрабатываемые в ветке "unstable":

  • "fullscreen-shell" - управление работой в полноэкранном режиме.
  • "input-method" - обработка методов ввода.
  • "idle-inhibit" - блокировка запуска скринсейвера (экранной заставки).
  • "input-timestamps" - временные метки для событий ввода.
  • "keyboard-shortcuts-inhibit" - управление прикреплением клавиатурных комбинаций и горячих клавиш.
  • "linux-explicit-synchronization" - специфичный для Linux механизм синхронизации буферов в привязке к поверхности.
  • "pointer-gestures" - управление с сенсорных экранов.
  • "pointer constraints" - ограничения указателей (блокировка).
  • "primary-selection" - по аналогии с X11 обеспечивает работу первичного буфера обмена (primary selection), вставка информации из которого обычно осуществляется средней кнопкой мыши.
  • "relative pointer events" - относительные события указателей.
  • "tablet" - поддержка ввода с планшетов.
  • "text-input" - организация ввода текста.
  • "xdg-foreign" - интерфейс взаимодействия с поверхностями "соседнего" клиента.
  • "xdg-decoration" - отрисовка декораций окон на стороне сервера.
  • "xdg-output" - дополнительные сведения о видеовыходе (используется для дробного масштабирования).
  • "xwayland-keyboard-grab" - захват ввода в приложениях XWayland.


  1. Главная ссылка к новости (https://lists.freedesktop.org/...)
  2. OpenNews: В KDE реализована поддержка Wayland-расширений для управления цветом
  3. OpenNews: Выпуск Wayland-Protocols 1.32
  4. OpenNews: Доступен Wayland 1.22
  5. OpenNews: Для Xfce развивается поддержка Wayland
  6. OpenNews: Выпуск композитного сервера Weston 13.0
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/60465-wayland
Ключевые слова: wayland
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (21) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 21:07, 19/01/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Протоколы, разрабатываемые в ветке "unstable":
    > "text-input" - организация ввода текста.

    А? А как оно работает то?

     
     
  • 2.2, Аноним (-), 21:15, 19/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Магия? Святой дух?
    А может оно было ненужно?

    Вообще судя по wayland.app/protocols/text-input-unstable-v3
    я даже не уверен, что оно про обычный текст, а не как протокол про правый/левый глаз.
    V3 в названии тоже как бы намекает.

     
     
  • 3.13, ilyafedin (ok), 22:46, 19/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Это клиентский (со стороны приложения) протокол для методов ввода, замена xim. Со стороны метода ввода используется input-method-v*.
     

  • 1.3, Аноним (3), 21:18, 19/01/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    когда уже запилят нормальный "вм", что-то в духе xmonad? все что есть - примитивное и неюзабельное, что-то вроде "смотрите, мы можем окошки двигать, во как, и никакого тиринга!"
     
     
  • 2.4, Аноним (-), 21:24, 19/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А что мешает пользоваться xmonad ?
    Он вроде более-менее рабочий.

    Чем тебе не подошел Sway?

     
  • 2.6, Аноним (6), 21:41, 19/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Qtile умеет в гейланд. Правда, не скажу насколько в этом режиме все хорошо.
     
  • 2.10, Аноним (10), 21:59, 19/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Переходи на WDDM.
     

  • 1.5, Аноним (5), 21:32, 19/01/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Кто-нибудь может поделиться ссылкой на какую-нибудь статью, объясняющую концепцию этих левых "протоколов"? Как они связаны (дружат) с реальными десктопными версиями гномов/KDE, системными библиотами wayland и прочего?

    Пишут, что "xdg-shell" протокол компилируют и тащат исходниками (какую-то конкретную версию протокола) прямо с приложениями - как оно работает и почему? Будет ли старая версия такого протокола работать с новыми системами, а новая версия со старыми?

     
     
  • 2.7, Аноним (6), 21:43, 19/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Нельзя поделиться чем, чего нет. Изначальная концепция ущербна. И теперь ее подпирают костылями прямо на ходу.
     
     
  • 3.11, Аноним (-), 22:36, 19/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Концепция шикарна.
    Мы добавляем только то что нужно, и только в структурированные протоколы.
    В любой момент понятно, что у нас стабильное, а что нет.
     
  • 2.9, llolik (ok), 21:56, 19/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Так вроде как в официальной доке всё нормально написано. https://wayland.freedesktop.org/docs/html/
    Конкретно по тому, что интересует главы 3 и 4.
     
  • 2.12, Sunderland93 (ok), 22:43, 19/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    С чего они вдруг стали "левыми"? Это стандартные расширения, которые реализованы в любом Wayland композиторе или тулките в той или иной степени (например гномеры наотрез отказываются добавлять xdg-decoration)
     
     
  • 3.16, Аноним (5), 23:45, 19/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Если они не левые, то какого чёрта они не ставятся вместе с 'libwayland-dev' и нельзя просто слинковать с готовыми либами?
     
  • 2.15, ПомидорИзДолины (?), 23:44, 19/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Все это описано в документации, но не очень детализированно.

    Если есть желание работать в этой сфере -- полезно будет почитать исходники weston.

    Для праздного интереса - можно поискать статьи в интернете. Тем не менее, штука очень спецефичная и найти хорошую статью может быть сложнее, чем написать свою собственную.

     
     
  • 3.17, Аноним (5), 23:48, 19/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Нет никакого желания 'работать в этой сфере'. Есть приложения, давно адаптированные под Xlib, WinAPI, Cocoa и прочее, и нужно просто адаптировать код под этот всеми продвигаемый Wayland, не потеряв функциональность. Но почему-то так просто это не делается.
     

  • 1.14, Аноним (14), 23:24, 19/01/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    пройдёт еще пару лет и в этой шляпе ни кто не сможет разобраться как и в иксах
     
     
  • 2.19, diablocrp (?), 00:38, 20/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Надеюсь после этого закопают именно эту шляпу, а не иксы)
     
     
  • 3.21, Аноним (-), 00:55, 20/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Иксы уже померли, осталось только пованивание от маргиналов.
    И убили их те кто за 2022 год не сделал вообще ничего, в отличии от 32 разработчиков которые внесли невероятные 156 изменений. (https://opennet.ru/58410-xorg)

    Только за месяц 2 новости про закрытие очередных дырях в X.Org Server в верисях 21.1.10/21.1.11.
    Причем уязвимости там по 10-15+ лет живут.

     
  • 3.22, Аноним (22), 01:03, 20/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А что там протухло, в иксах, конкретно? Оно как бы большое сильно, но вродь как осили же сделать модульным его? Или это заблуждение?
    А то кудачут, протухло, протухло, мэнтэйнеры свалили в вейланд ибо задолбались и сами не врубаются что с этим делать... Однако врубаются что делать в вейланде ентом...
     
  • 2.20, Аноним (20), 00:41, 20/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Однозначно вяленд нужно переделывать либо думать о замене. Слишком сильно прибит к онтопику, слишком усложнённые.
     

  • 1.18, Аноним (18), 00:04, 20/01/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Вывод в цветовом пространстве монитора до сих пор не поддерживается?
     

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