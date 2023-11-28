Выпуск композитного сервера Weston 13.0

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|1.1, Аноним (1), 11:22, 28/11/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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С каждой версией он становится лучше и лучше!
И даже лицензия - подарок для всяких бздунов, у которых лапки...
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|1.2, Аноним (2), 11:25, 28/11/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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Важно отметить, что Weston почти полностью написан на языке программирования C, который своей эффективностью и мощью позволяет разработчикам создавать высококачественные и быстродействующие программы.
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|2.5, фнон (?), 11:32, 28/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Initial release 30 September 2008
на год позже года, куда никто уже не вернется...
И что из новых языков в то время было?
Раст - официальный анонс в 10м,
Зиг - 2016й год,
Карбон - середина 2022 года.
Вот пришлось беднягам писать на дыряшке, благо они же делали Xcы, так что опыт писанья на СИ у них был.
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|2.12, leap42 (ok), 11:50, 28/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Это шутка такая мощная?) Современное программирование сводится к обработке массивов и строк, и то, и то в Си наколхожено уродливым примитивным костылём.
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|3.13, фнон (?), 11:51, 28/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Еще к обработке пикселей и иногда кватернионов.
Но да, в СИ с этим тоже не прям супер.
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|1.4, 6.6 конфетка (?), 11:32, 28/11/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Теперь разрабам на всю жизнь хватит поддержки заморочек как бы одного Вяленного.Вечный прогресс.%
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|2.7, фнон (?), 11:37, 28/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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а XORG поддерживать не нужно?
просто посмотри сколько там багов https://gitlab.freedesktop.org/xorg/xserver/-/issues
а вот фиксов почти нету, ибо макаться ЭТО мало кто хочет.
"В 2022 году в основную ветку принято всего 156 изменений от 32 разработчиков (добавлено 3618 строк кода и удалено 888)."
Посмотрим что будет по итогам этого года.
Если примерно также - то проект можно официально объявлять протухшим и закапывать.
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|3.14, llolik (ok), 12:02, 28/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Посмотрим что будет по итогам этого года.
Подавляющее большинство изменений вокруг XWayland и Glamor, которые туда коммитят теже wayland-разрабы. Ну и что-то там BSD народ для себя исправлял, я видел. Всё.
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|3.24, Ананий (?), 13:42, 28/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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полистал первые две страницы, в большинстве XWayland, который мне, как БСДишнику даром не упал
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|4.26, Аноним (1), 14:23, 28/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Из петушиного угла раздалось громкое кудахтанье...
Сколько вас там сотых процентов на бзде? Вот то-то и оно!
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|1.6, Шарп (ok), 11:35, 28/11/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Лучше бы бросили все силы на wlroots. Он стал тем, чем должен был быть Weston.
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|2.8, Аноним (1), 11:40, 28/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Не вижу проблемы. У wlroots своя команда.
Почему команда вестона должна исправлять баги чужого проекта.
Думаю даже если они как-то объединятся, то станет только хуже - постоянный срач "как нужно делать", "я знаю как лучше", "сам дурак" и тд.
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|3.9, vlad1.96 (ok), 11:44, 28/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ну так надо же показать комментарием, что weston не нужон!
Тут какой-то конструктивной мысли ждать не стоит :)
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|4.10, Аноним (1), 11:48, 28/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Это мы еще не слышали ̶н̶а̶ч̶а̶л̶ь̶н̶и̶к̶а̶ ̶т̶р̶а̶н̶с̶п̶о̶р̶т̶н̶о̶г̶о̶ ̶ц̶е̶х̶а̶ Skullnet'a.
Сейчас он придет и пояснит за ненужность вейланда))
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|3.15, Шарп (ok), 12:11, 28/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> Почему команда вестона должна исправлять баги чужого проекта.
Weston позиционируется как основа для создания своих композиторов. Но по факту сейчас этой основой является wlroots. Зачем продолжать пилить проект, который никто не использует.
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|5.25, Аноним (-), 13:55, 28/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Wayland - это протокол на бумаге, о том каким должен быть Дисплейный сервер. Когда Wayland появился никто из разработчиков WM и DE не знал, как реализовать на уровне исходного кода композитный сервер. На уровне концепции все понимали что такое Wayland. Но одно дело иметь проект на бумаге, другое дело реализовать все задумки на уровне исходного кода. Тогда разработчики Wayland сделали образец композитного сервера, говоря всем типа "смотрите как надо делать композитный сервера Wayland -а".
Потом потихоньку свои композитные сервера реализовали команды GNOME, KDE, Enlightenment, сейчас например XFCE работает над раелизацией своей версии Wayland-а. Появились библиотеки, такие например как wlroots на основе, которой можно создать свой композитный сервер. На основе wlroots создані тайловый SwayWM и labwc.
>Weston is the reference implementation
Эталонная реализация, создана, во-первых, как учебное пособие по созданию своих Wayland-композиторов. Во-вторых, на её основе можно сделать своё личное Десктоп окружение.
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|3.16, Аноним (16), 12:12, 28/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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У Х11 все работают с xorg, а у wayland, помимо всего прочего, целый зоопарк композиторов и везде в них разных зоопарк поддерживаемых протоколов.
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|4.17, Аноним (1), 12:15, 28/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> wayland, помимо всего прочего, целый зоопарк композиторов
вейланд это протокол) никакого зоопарка быть не может
Хм.. если композитор не поддерживает вейланд протокол то это все что угодно, но не вейланд композер.
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|5.28, Аноним (28), 14:33, 28/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Протокол протоколу рознь. Это не означает что у всех реализаций одинаковое поведение и они обратно совместимы
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|1.19, ryoken (ok), 12:30, 28/11/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Поясните, с целью повышения уровня образованности... "Добавлена возможность загрузки сразу нескольких бэкендов, например, вместе с основным бэкендом вывода можно загрузить вторичные бэкенды vnc, rdp и pipewire". Что такое в данном случае "бэкенд" и что даёт такая возможность обычному гентоюзеру (в лице меня :) ) ?
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|2.20, Аноним (1), 12:55, 28/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> что даёт такая возможность обычному гентоюзеру
Компилировать в два, нет в три раза больше бекендов?!
Это же и есть цель иметь генту.
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|2.23, llolik (ok), 13:10, 28/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Если я правильно понял, то не нужно никаких отдельных RDP/VNC серверов. Просто загружается параллельный бэкенд и ты имеешь доступ к сессии по RDP/VNC/чего-то там ещё.
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