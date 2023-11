Выпуск композитного сервера Weston 13.0

2.8 , Аноним ( 1 ), 11:40, 28/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Не вижу проблемы. У wlroots своя команда.

Почему команда вестона должна исправлять баги чужого проекта. Думаю даже если они как-то объединятся, то станет только хуже - постоянный срач "как нужно делать", "я знаю как лучше", "сам дурак" и тд.

3.9 , vlad1.96 ( ok ), 11:44, 28/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Ну так надо же показать комментарием, что weston не нужон!

Тут какой-то конструктивной мысли ждать не стоит :)

4.10 , Аноним ( 1 ), 11:48, 28/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Это мы еще не слышали ̶н̶а̶ч̶а̶л̶ь̶н̶и̶к̶а̶ ̶т̶р̶а̶н̶с̶п̶о̶р̶т̶н̶о̶г̶о̶ ̶ц̶е̶х̶а̶ Skullnet'a.

Сейчас он придет и пояснит за ненужность вейланда))

3.15 , Шарп ( ok ), 12:11, 28/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – > Почему команда вестона должна исправлять баги чужого проекта. Weston позиционируется как основа для создания своих композиторов. Но по факту сейчас этой основой является wlroots. Зачем продолжать пилить проект, который никто не использует. 4.18 , Moomintroll ( ok ), 12:19, 28/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Weston позиционируется как основа для создания своих композиторов. Это где такое написано? Я вижу другое: https://wayland.pages.freedesktop.org/weston/ "Weston is the reference implementation of a Wayland compositor, as well as a useful environment in and of itself."

5.25 , Аноним ( - ), 13:55, 28/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Wayland - это протокол на бумаге, о том каким должен быть Дисплейный сервер. Когда Wayland появился никто из разработчиков WM и DE не знал, как реализовать на уровне исходного кода композитный сервер. На уровне концепции все понимали что такое Wayland. Но одно дело иметь проект на бумаге, другое дело реализовать все задумки на уровне исходного кода. Тогда разработчики Wayland сделали образец композитного сервера, говоря всем типа "смотрите как надо делать композитный сервера Wayland -а". Потом потихоньку свои композитные сервера реализовали команды GNOME, KDE, Enlightenment, сейчас например XFCE работает над раелизацией своей версии Wayland-а. Появились библиотеки, такие например как wlroots на основе, которой можно создать свой композитный сервер. На основе wlroots создані тайловый SwayWM и labwc. >Weston is the reference implementation Эталонная реализация, создана, во-первых, как учебное пособие по созданию своих Wayland-композиторов. Во-вторых, на её основе можно сделать своё личное Десктоп окружение.

3.16 , Аноним ( 16 ), 12:12, 28/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – У Х11 все работают с xorg, а у wayland, помимо всего прочего, целый зоопарк композиторов и везде в них разных зоопарк поддерживаемых протоколов.

4.17 , Аноним ( 1 ), 12:15, 28/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > wayland, помимо всего прочего, целый зоопарк композиторов вейланд это протокол) никакого зоопарка быть не может Хм.. если композитор не поддерживает вейланд протокол то это все что угодно, но не вейланд композер.

5.28 , Аноним ( 28 ), 14:33, 28/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Протокол протоколу рознь. Это не означает что у всех реализаций одинаковое поведение и они обратно совместимы

6.29 , geekay ( ok ), 14:52, 28/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Протокол - это именно про стандартизированное поведение.