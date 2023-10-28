В KDE реализована поддержка Wayland-расширений для управления цветом

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|1.1, ilyafedin (ok), 13:00, 28/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Кто-нибудь может дать пруфлинк, что реализовано? Потому что линки в блоге Нейта ведут на работу по обеспечению базы для реализации расширения, но самой реализации я не вижу.
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|1.4, Аноним (4), 13:08, 28/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
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Сколько лет уже поддержку Wayland не могут полноценно реализовать? Такое впечатление, что пишут целое ядро Linux.
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|2.5, ilyafedin (ok), 13:11, 28/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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И его тоже пишут. Бо́льшая часть времени реализации Wayland заняла ведь разработка нового API видеодрайверов в ядре (Direct Rendering Manager). И ведь ещё не закончено по сути (до сих пор нет примитива для explicit synchronization, например).
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|4.8, ilyafedin (ok), 13:21, 28/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> DRM ещё в нулевых появился.
По-твоему он как появился, так и заморозился? В нем до сих пор новые примитивы для Wayland создают, не говоря уже о том, что драйверам нужно время на реализацию всего этого. Та же NVIDIA лет 10 (или может даже 20) не хотела его и его части (GBM) признавать.
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|5.11, Аноним (11), 13:30, 28/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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GBM не часть ядра, это гнумомесовский вендорлок (чьи интересы за гнумом догадайся сам).
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|6.12, ilyafedin (ok), 13:37, 28/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> GBM не часть ядра, это гнумомесовский вендорлок (чьи интересы за гнумом догадайся
> сам).
Что за бред и теории заговора, GBM нужен чтобы ты мог рисовать на DRM-устройстве через EGL. Я хз о каком вендорлоке ты говоришь когда сам DRM был изобретен исключительно для линукса. Это примерно одного уровня "вендорлок" (на самом деле API платформы, которые у каждой свои).
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|7.20, Аноним (11), 13:47, 28/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Нет это ты не в себе. Эт kms придуман для линукса (насчёт исключительно я не буду утверждать по понятным причинам, альтернативным ос тоже пора бы обновить подсистемы), а gbm это костыли от неудачников, которые десятилетия были не способны представить сколько-нибудь работоспособные дрова для своего железа, и теперь уже эти производители третьесортных видеокарт утверждают, что они лучше знают, как всем надо делать синхронизацию в железе. Только чёт воз и ныне там.
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|6.18, Анонин (?), 13:43, 28/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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О, теории заговора подъехали! Обожаю опеннет))
А что же "сообщество" не запилило бы свой невендорлокнутый вариант? Или у него лапки?
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|7.21, Аноним (11), 13:48, 28/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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За вендорлок топят корпорации. Время, когда сообщество могло как-либо конкурировать, давно прошло.
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|8.29, Анонин (?), 14:16, 28/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
Корпорации делают то что им нужно Это может быть и вендерлок, и не вендерлок G... текст свёрнут, показать
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|9.44, Аноним (11), 15:24, 28/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
Это выглядит точно как стратегия EEE, корпорации часто её применяют в любых вопл... текст свёрнут, показать
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|4.38, Аноним (38), 14:54, 28/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>DRM ещё в нулевых появился.
Если ещё не в 1999 - 2000. Заслуга Вялого, ога.
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|3.7, Аноним (4), 13:19, 28/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Я про поддержку со стороны разработчиков DE. В KWin поддержка до сих пор в стадии какой-то альфа-версии, хотя усиленно пишут уже лет 5.
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|4.9, ilyafedin (ok), 13:25, 28/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Я про поддержку со стороны разработчиков DE. В KWin поддержка до сих
> пор в стадии какой-то альфа-версии, хотя усиленно пишут уже лет 5.
Да вроде нет, как раз больше всех протоколов умеет. Тот же гном только недавно idle-inhibit поддержал.
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|5.46, Аноним (46), 15:38, 28/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Протоколы еще не все. Это ты думаешь что вокруг здравомыслящие люди и объяснять им пытаешься когда они показать ничего не способны.
Но если ты запускал программы вроде Goldendict ты бы увидел что они падают почти всегда если это не специально отобранный стабильный дистрибутив.
Тут же может быть опыт в том числе самостоятельной сборки из исходников с уровнем оптимизаций -O3 с другими возможными наворотами и только такой вариант является стабильным так как позволяет поднять производительность кода написанного для виртуального PDP-11.
Саиа программа практически не менялась годами типа бета версии.
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|6.48, ilyafedin (ok), 15:50, 28/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Протоколы еще не все. Это ты думаешь что вокруг здравомыслящие люди и
> объяснять им пытаешься когда они показать ничего не способны.
> Но если ты запускал программы вроде Goldendict ты бы увидел что они
> падают почти всегда если это не специально отобранный стабильный дистрибутив.
> Тут же может быть опыт в том числе самостоятельной сборки из исходников
> с уровнем оптимизаций -O3 с другими возможными наворотами и только такой
> вариант является стабильным так как позволяет поднять производительность кода написанного
> для виртуального PDP-11.
> Саиа программа практически не менялась годами типа бета версии.
Хз что значит "вроде", но Goldendict никогда не использовал. У Wayland в общем-то как раз только две части, которые на все влияют: качество реализации Wayland-протоколов и качество графических драйверов. Краши обычно внутри графических драйверов как раз. Подбор дистрибутивов звучит как раз как подбор хорошей версии месы/ядра для конкретного оборудования.
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|1.15, Анонин (?), 13:39, 28/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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> Из пока нерешённых задач отмечается учёт настроек управления цветом для приложений X11
Пффф... Это как раз пофиг.
Пусть переводят свои поделки на вейланд или страдают.
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|2.34, Аноним (37), 14:43, 28/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Пусть переводят свои поделки на вейланд или страдают
Лол, сказал представиель 2% линукс-элиты. Извини, но 98% остальных людей не страдают, ибо таких идиотских проблем у них нет еще с 90х годов.
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|1.22, Аноним (22), 13:52, 28/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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В программе для создания скриншотов кнопок больше, чем тумблеров в кабине самолёта. Когда-нибудь кдешники научатся делать гуи.
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|2.24, Аноним (24), 14:05, 28/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Ну вот не надо гномоподелий. Где ни стрелочки не нарисовать, ни красную рамочку и не обрезать.
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|3.30, Аноним (22), 14:17, 28/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Так вы учитесь делать скриншоты так, чтобы никакие стрелочки с рамочками были не нужны.
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|4.40, Аноним (37), 14:56, 28/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> стрелочки с рамочками были не нужны.
О, подъехали адепты ущербной философии "это вам не нужно". Извините, но для вас есть Гном.
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|2.35, Аноним (37), 14:48, 28/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> В программе для создания скриншотов кнопок больше, чем тумблеров в кабине самолёта. Когда-нибудь кдешники научатся делать гуи.
Ок, а как, по-вашему, дожен выглядеть гуй для такой программы (не выпиливая при этом функционал)?
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|3.45, Анонин (?), 15:31, 28/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Там должны быть одна кнопка - "сделать к̶р̶у̶т̶о̶ скриншот".
А лучше вообще без кнопок. Аппа сама будет знать когда сделать скрин, какой текст написать, где стрелочки нарисовать. Разумеется при помощи "AI".
Пользователи гнома и прочих ДЕ, которые расстраиваются, когда кнопок больше двух, будут просто в восторге!
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|1.28, Аноним (28), 14:13, 28/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Это просто ...чудо какое-то, надеюсь gcolor3 подтянулся? Ахаха, новости линукса.
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