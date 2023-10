В KDE реализована поддержка Wayland-расширений для управления цветом

2.5 , ilyafedin ( ok ), 13:11, 28/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – И его тоже пишут. Бо́льшая часть времени реализации Wayland заняла ведь разработка нового API видеодрайверов в ядре (Direct Rendering Manager). И ведь ещё не закончено по сути (до сих пор нет примитива для explicit synchronization, например).

3.6 , Аноним ( 6 ), 13:15, 28/10/2023 DRM ещё в нулевых появился.

4.8 , ilyafedin ( ok ), 13:21, 28/10/2023 > DRM ещё в нулевых появился. По-твоему он как появился, так и заморозился? В нем до сих пор новые примитивы для Wayland создают, не говоря уже о том, что драйверам нужно время на реализацию всего этого. Та же NVIDIA лет 10 (или может даже 20) не хотела его и его части (GBM) признавать.

5.11 , Аноним ( 11 ), 13:30, 28/10/2023 GBM не часть ядра, это гнумомесовский вендорлок (чьи интересы за гнумом догадайся сам).

6.12 , ilyafedin ( ok ), 13:37, 28/10/2023 > GBM не часть ядра, это гнумомесовский вендорлок (чьи интересы за гнумом догадайся

> сам). Что за бред и теории заговора, GBM нужен чтобы ты мог рисовать на DRM-устройстве через EGL. Я хз о каком вендорлоке ты говоришь когда сам DRM был изобретен исключительно для линукса. Это примерно одного уровня "вендорлок" (на самом деле API платформы, которые у каждой свои).

7.20 , Аноним ( 11 ), 13:47, 28/10/2023 Нет это ты не в себе. Эт kms придуман для линукса (насчёт исключительно я не буду утверждать по понятным причинам, альтернативным ос тоже пора бы обновить подсистемы), а gbm это костыли от неудачников, которые десятилетия были не способны представить сколько-нибудь работоспособные дрова для своего железа, и теперь уже эти производители третьесортных видеокарт утверждают, что они лучше знают, как всем надо делать синхронизацию в железе. Только чёт воз и ныне там.

6.18 , Анонин ( ? ), 13:43, 28/10/2023 О, теории заговора подъехали! Обожаю опеннет))

А что же "сообщество" не запилило бы свой невендорлокнутый вариант? Или у него лапки?

7.21 , Аноним ( 11 ), 13:48, 28/10/2023 За вендорлок топят корпорации. Время, когда сообщество могло как-либо конкурировать, давно прошло.

8.29 , Анонин ( ? ), 14:16, 28/10/2023 текст свёрнут, показать Корпорации делают то что им нужно Это может быть и вендерлок, и не вендерлок G... 9.44 , Аноним ( 11 ), 15:24, 28/10/2023 текст свёрнут, показать Это выглядит точно как стратегия EEE, корпорации часто её применяют в любых вопл... 10.47 , Анонин ( ? ), 15:43, 28/10/2023 текст свёрнут, показать Какое это ЕЕЕ С какими конкурентами они борются Сообщество уже лет 10-15 ниф... 4.38 , Аноним ( 38 ), 14:54, 28/10/2023 >DRM ещё в нулевых появился. Если ещё не в 1999 - 2000. Заслуга Вялого, ога.

3.7 , Аноним ( 4 ), 13:19, 28/10/2023 Я про поддержку со стороны разработчиков DE. В KWin поддержка до сих пор в стадии какой-то альфа-версии, хотя усиленно пишут уже лет 5.

4.9 , ilyafedin ( ok ), 13:25, 28/10/2023 > Я про поддержку со стороны разработчиков DE. В KWin поддержка до сих

> пор в стадии какой-то альфа-версии, хотя усиленно пишут уже лет 5. Да вроде нет, как раз больше всех протоколов умеет. Тот же гном только недавно idle-inhibit поддержал.

5.46 , Аноним ( 46 ), 15:38, 28/10/2023 Протоколы еще не все. Это ты думаешь что вокруг здравомыслящие люди и объяснять им пытаешься когда они показать ничего не способны.

Но если ты запускал программы вроде Goldendict ты бы увидел что они падают почти всегда если это не специально отобранный стабильный дистрибутив.

Тут же может быть опыт в том числе самостоятельной сборки из исходников с уровнем оптимизаций -O3 с другими возможными наворотами и только такой вариант является стабильным так как позволяет поднять производительность кода написанного для виртуального PDP-11.

Саиа программа практически не менялась годами типа бета версии.

6.48 , ilyafedin ( ok ), 15:50, 28/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Протоколы еще не все. Это ты думаешь что вокруг здравомыслящие люди и

> объяснять им пытаешься когда они показать ничего не способны.

> Но если ты запускал программы вроде Goldendict ты бы увидел что они

> падают почти всегда если это не специально отобранный стабильный дистрибутив.

> Тут же может быть опыт в том числе самостоятельной сборки из исходников

> с уровнем оптимизаций -O3 с другими возможными наворотами и только такой

> вариант является стабильным так как позволяет поднять производительность кода написанного

> для виртуального PDP-11.

> Саиа программа практически не менялась годами типа бета версии. Хз что значит "вроде", но Goldendict никогда не использовал. У Wayland в общем-то как раз только две части, которые на все влияют: качество реализации Wayland-протоколов и качество графических драйверов. Краши обычно внутри графических драйверов как раз. Подбор дистрибутивов звучит как раз как подбор хорошей версии месы/ядра для конкретного оборудования.