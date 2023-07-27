В KDE Plasma 6 намечено удаление некоторых возможностей

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|2.5, oficsu (ok), 23:19, 27/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Из перечисленного, всё выпиленное или не работало вовсе, или не поддерживалось годами. Единственное исключение — Custom Shortcuts, но их и не выпиливают, а переписывают реализацию. Если в процессе, помимо жестов мыши появятся жесты тачпада без зажатия лишней кнопки — будет вообще замечательно
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|3.11, Аноним (11), 23:27, 27/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Насколько я помню, GUI для настройки KHotKeys выпилили уже 5.x, и оно работает только у тех, кто это когда-то давно настроил.
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|3.34, Аноним (-), 01:01, 28/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> Из перечисленного, всё выпиленное или не работало вовсе, или не поддерживалось годами.
Даже тема? А так может плазму удалить? Вот уж что реально за...ло в кедах :)
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|1.2, Аноним (2), 23:05, 27/07/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Правильной дорогой идут товарищи. Нужна панель и к ней некоторые расширения. Остальное только отнимает силы у разрабов.
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|1.3, Аноним (3), 23:06, 27/07/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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М-да, печально всё это. Видимо все-таки надо отказаться от любой DE.
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|2.6, Аноним (6), 23:20, 27/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>добавим поддержку Wayland
"вкрутим намертво" вы хотели сказать?
они так и иксы удалят, объявив deprecated и obsolete, скриньте этот твит
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|3.14, torvn77 (ok), 23:51, 27/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Надею что иксы удалять не будут чтобы не рвать с KISS дистрибутивами.
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|4.35, Аноним (-), 01:02, 28/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Надею что иксы удалять не будут чтобы не рвать с KISS дистрибутивами.
Надежды маловато будет, нужны еще майнтайнеры кода. А мазохистов желающих майнтайнить иксы почему-то не находится.
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|4.41, ну ты и лох (?), 01:42, 28/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А в каких это кисс дистрибах поломано? Даже в KISS - с 21 года - Wayland. https://kisslinux.org/install#038
В CRUX - первый дистрибутив, решающийПолностью нативный Wayland (раздельно) или Xorg.
В Alpine - полноценная поддержка, лучше даже, чем в Gentoo.
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|1.12, Аноним2 (?), 23:32, 27/07/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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А может просто сделаем удобную архитектуру с базой, а кто хочет добавит себе и оконные виджеты и переключатель окон в виде фонтана и все остальное? Да не, бред какой-то.
Фатальный недостаток кед что они не особо то предполагают изменений. В них конечно дочерта всего есть, но как только хочешь необычного (по мнению разрабов), то начинается тотальное дописывание или костыли.
Может это и норм, но мне что-то не очень заходит.
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|2.19, Аноним (19), 00:11, 28/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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То ли дело Gnome - там таких проблем нет :))
Trollface.png
Если без шуток - лично у меня от KDE у меня такого ощущения не возникает :)
Или я хочу недостаточно странного, либо одно из двух...
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|3.25, Аноним2 (?), 00:43, 28/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Гном это вообще для !@#$%&. Как им можно пользоваться?
Да банально добавить вложенную менюшку в долфин, кастомизировать окно нотификации, зафиксировать программу для открытия файлов (о, ты установил видео редактор, теперь я буду всегда открывать в нем сериалы, или вручную поменяй это во всех форматах видео), про более сложные вещи и не говорю. Хотя казалось бы компьютер должен автоматизировать, а не усложнять. Но вот например в консоли наконец-то sixel появился.
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|1.13, torvn77 (ok), 23:47, 27/07/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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>и в будущем будет добавлена поддержка управляющих жестов мышью
Главное чтоб это можно было отключить
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|1.15, pashev.ru (?), 23:52, 27/07/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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> будут удалены из-за низкого качество реализации и наличия более достойных альтернатив.
Я так на xfce перешёл.
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|2.27, Аноним (27), 00:46, 28/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А я на lxqt, сидел бы на IceWM, но там нет вертикальной панели.
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|4.38, Аноним (38), 01:15, 28/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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На железе 20 летней давности сидишь с квадратным ЭЛТ монитором 800х600?
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|6.44, Аноним (38), 03:18, 28/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> А ты из этих, которые на гноме сидят, любят стиль и дизайн?
Гном это еще больший мусор. Да и у меня есть деньги сидеть на макоси и обновлять ноут каждый год. Обтекай.
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|1.16, Аноним (11), 00:00, 28/07/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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>Переключатели задач (обработчики Alt+Tab) "Grid", "Informative", "Small Icons", "Text Only" и "Thumbnails" - будут удалены из-за низкого качество реализации и наличия более достойных альтернатив.
Несомненно, необходимо обязательно выпилить Thumbnails, ведь он отличается от правильного Breeze только тем, что во втором миниатюры расположены вертикально. Такие различия требуют очень запутанного кода и их тяжело поддерживать!
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|1.18, Аноним (18), 00:07, 28/07/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Лет 20 назад kde по функционалу давал виндовс прикурить по наличию опций и самое главное по скорости внедрения предложений которые шли от сообщества. Сейчас не то что бы плохо, скорее уныло и бесперспективно.
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|1.21, Аноним (-), 00:23, 28/07/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> в будущем будет добавлена поддержка управляющих жестов мышью
Хорошо придумали, это же получается был единственный "простой" способ отключить отвратное поведение ПКМ. Кто не в теме, по дефолту меню появляется при нажатии ПКМ и ещё раз "за тебя нажимает" при отпускании ПКМ на любом пункте меню, что ну просто очевидно и гениально, а добавление жестов отключало эту дичь. Клик - жмёт, отпустил - жмёт, осталось добавить "не трогаешь" - всё равно жмёт.
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|1.22, Аноним (31), 00:28, 28/07/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Я в прошлый раз писал, а меня заминусовали, что они разработчики сначала запиливают фичу, потом выпиливают её. При этом от версии к версии ломают API. Так и живут.
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|2.30, Аноним (30), 00:52, 28/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Если бы ты в жизни работал на реальных проектах, то знал бы что так происходит везде.
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|3.32, Аноним (31), 00:56, 28/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Кто тебя уполномочил говорить за всех?
Ты считаешь это лучшей практикой?
Я могу привести в пример идеальную Trinity TDE которая практически прилизалась к идеалу и не страдает этой болезнью.
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|1.26, Анонин (?), 00:46, 28/07/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> без сопровождения более 7 лет
> остался без сопровождения и имеет давние проблемы
> имеются требующие исправления проблемы
> уже много лет находится в заброшенном состоянии
Неужели не нашлось ни одного достойного некрофила, чтобы взвалить на себя бремя сопровождения этих чрезвычайно важных функций??
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|1.33, kawaii boy (?), 00:57, 28/07/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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КДЕ неплохая рабочая среда, красивая, функциональная. Но у меня не работали комнаты,а это единственное из-за чего я хотел использовать кеды. В комнате создаю ярлык, или ещё чего, ПКМ по нему - "отображать только в этой комнате", но скорее всего он будет отображаться и в другой комнате.
Я так и не понял чей это баг: Манджаро или КДЕ.
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|1.37, Аноним (37), 01:10, 28/07/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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QML это путь деградации. Захардкоженные контекстные меню для дегенератов из той же оперы. Но настоящая причина это дегенераты дорвавшиеся до разработки.
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|1.42, vadiml (ok), 02:31, 28/07/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> Настройка принудительной установки DPI шрифтов (System Settings > Appearance > Fonts > Force Font DPI)
из всего перечня это единственная полезная фича, у меня экран 300 DPI, и удобнее всё регулировать одновременно и при помощи шрифтов, и масштаба элементов (System Settings > Display and Monitor).
Можно сделать элементы управления больше, уменьшив шрифты, или наоборот - в разных темах по разному.
Когда не было масштаба монитора, то размер шрифтов был вообще единственный вариант регулировки (на параметр Xft.dpi кеды почему-то не смотрят).
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|1.45, Аноним (38), 03:20, 28/07/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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админ, пора ввести возрастной ценз и запретить посещение опеннета пенсионерами 30+, им место на заводе и у тещи обои клеить по выходным
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