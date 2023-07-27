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В KDE Plasma 6 намечено удаление некоторых возможностей

27.07.2023 22:36

Нейт Грэм (Nate Graham), разработчик, занимающийся контролем качества в проекте KDE, опубликовал обзор функциональности, которую планируется удалить в выпуске KDE Plasma 6, намеченном на осень 2023 года. В основном удалению подлежат устаревшие возможности, которые мешают развитию KDE и не работают должным образом. Удаление подобных компонентов позволит высвободить ресурсы для продвижения новшеств.

Решено удалить следующие возможности:

  • Система глобальных клавиатурных комбинаций KHotKeys ("Custom Shortcuts" в конфигураторе) - остаётся без сопровождения более 7 лет, использует нестандартные форматы, не работает с Wayland. Для управления горячими клавишами в KDE 6 будет использована подсистема KGlobalAccel, в которой реализована необходимая функциональность и в будущем будет добавлена поддержка управляющих жестов мышью.
  • Оконные виджеты для KRunner (виджеты, появляющиеся в результатах поиска и размещаемые на рабочем столе в виде окон) - ограничены по функциональности и создают ложные впечатления о KDE у пользователей, которые путают их с полноценными программами.
  • Переключатели задач (обработчики Alt+Tab) "Grid", "Informative", "Small Icons", "Text Only" и "Thumbnails" - будут удалены из-за низкого качество реализации и наличия более достойных альтернатив.
  • Настройка принудительной установки DPI шрифтов (System Settings > Appearance > Fonts > Force Font DPI) для Wayland и глобальные настройки размера пиктограмм (System Settings > Appearance > Icons) - решено поддерживать только систему масштабирования, позволяющую устанавливать свои параметры для каждого экрана (настраивается через System Settings > Display and Monitor). Прекращение поддержки указанных настроек позволит упростить управление масштабированием и избавиться от проблем, возникающих при глобальном изменении размеров элементов.
  • Тема оформления Air - старый набор стилей, который остался без сопровождения и имеет давние проблемы. Решено, что нет смысла держать в составе дополнительную тему оформления, когда для альтернативных тем лучше использовать каталог store.kde.org.
  • Возможность установки настроек энергопотребления в привязке к виртуальным рабочим столам (Activity) - мало кто этим пользуется, реализация слишком усложнена и имеются требующие исправления проблемы. Решено, что не стоит тратить ресурсы на приведение в порядок данного усложнённого кода.
  • Представление доступных настроек в форме набора пиктограмм - уже много лет находится в заброшенном состоянии и не поддерживает некоторые необходимые функции, такие как подсветка изменённых настроек. На смену данному режиму пришла боковая панель.
  • Возможность использования пиктограмм из наборов стилей - возникает путаница и разнобой в оформлении, когда пиктограммы могут выбираться не только из тем пиктограмм, но и из тем стилей.
  • Поддержка использования картинки дня с сервиса Unsplash - возможность перестала работать после того, как сервис Unsplash прекратил предоставление публичного API и изменил правила использования из-за злоупотреблений, связанных с автоматизированной тренировкой моделей машинного обучения.


  1. Главная ссылка к новости (https://pointieststick.com/202...)
  2. OpenNews: Сформированы сборки KDE Neon с пользовательским окружением KDE Plasma 6
  3. OpenNews: В KDE Plasma 6 будут включены по умолчанию Wayland и плавающая панель
  4. OpenNews: Пользовательское окружение KDE Plasma переходит на Qt 6
  5. OpenNews: После релиза KDE Plasma 5.27 планируют приступить к разработке ветки KDE 6
  6. OpenNews: Релиз пользовательского окружения KDE Plasma 5.27
Лицензия: CC BY 3.0
Тип: Обобщение
Короткая ссылка: https://opennet.ru/59508-kde
Ключевые слова: kde, plasma
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (40) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Анонимус_б67 (?), 23:04, 27/07/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    лавры гнома заслуженно начинают переходить к кедерастам
     
     
  • 2.5, oficsu (ok), 23:19, 27/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Из перечисленного, всё выпиленное или не работало вовсе, или не поддерживалось годами. Единственное исключение — Custom Shortcuts, но их и не выпиливают, а переписывают реализацию. Если в процессе, помимо жестов мыши появятся жесты тачпада без зажатия лишней кнопки — будет вообще замечательно
     
     
  • 3.11, Аноним (11), 23:27, 27/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Насколько я помню, GUI для настройки KHotKeys выпилили уже 5.x, и оно работает только у тех, кто это когда-то давно настроил.
     
  • 3.34, Аноним (-), 01:01, 28/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > Из перечисленного, всё выпиленное или не работало вовсе, или не поддерживалось годами.

    Даже тема? А так может плазму удалить? Вот уж что реально за...ло в кедах :)

     

  • 1.2, Аноним (2), 23:05, 27/07/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Правильной дорогой идут товарищи. Нужна панель и к ней некоторые расширения. Остальное только отнимает силы у разрабов.
     
  • 1.3, Аноним (3), 23:06, 27/07/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    М-да, печально всё это. Видимо все-таки надо отказаться от любой DE.
     
  • 1.4, Alladin (?), 23:08, 27/07/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Класс,
    добавим поддержку Wayland но угробим функционал, УРа товарищи!
     
     
  • 2.6, Аноним (6), 23:20, 27/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >добавим поддержку Wayland

    "вкрутим намертво" вы хотели сказать?
    они так и иксы удалят, объявив deprecated и obsolete, скриньте этот твит

     
     
  • 3.14, torvn77 (ok), 23:51, 27/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Надею что иксы удалять не будут чтобы не рвать с KISS дистрибутивами.
     
     
  • 4.35, Аноним (-), 01:02, 28/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Надею что иксы удалять не будут чтобы не рвать с KISS дистрибутивами.

    Надежды маловато будет, нужны еще майнтайнеры кода. А мазохистов желающих майнтайнить иксы почему-то не находится.

     
  • 4.41, ну ты и лох (?), 01:42, 28/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А в каких это кисс дистрибах поломано? Даже в KISS - с 21 года - Wayland. https://kisslinux.org/install#038

    В CRUX - первый дистрибутив, решающийПолностью нативный Wayland (раздельно) или Xorg.

    В Alpine - полноценная поддержка, лучше даже, чем в Gentoo.

     
  • 3.24, Аноним (24), 00:40, 28/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    > скриньте этот твит

    Не твит, а икс. Ты шо, не в тренде?

     
     
  • 4.36, Аноним (-), 01:03, 28/07/2023 Скрыто модератором
    		• +/
     
  • 3.28, Анонин (?), 00:48, 28/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Туда им и дорога, они хорошо поработали и им пора на покой.
     

  • 1.12, Аноним2 (?), 23:32, 27/07/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А может просто сделаем удобную архитектуру с базой, а кто хочет добавит себе и оконные виджеты и переключатель окон в виде фонтана и все остальное? Да не, бред какой-то.
    Фатальный недостаток кед что они не особо то предполагают изменений. В них конечно дочерта всего есть, но как только хочешь необычного (по мнению разрабов), то начинается тотальное дописывание или костыли.
    Может это и норм, но мне что-то не очень заходит.
     
     
  • 2.19, Аноним (19), 00:11, 28/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    То ли дело Gnome - там таких проблем нет :))
    Trollface.png

    Если без шуток - лично у меня от KDE у меня такого ощущения не возникает :)
    Или я хочу недостаточно странного, либо одно из двух...

     
     
  • 3.25, Аноним2 (?), 00:43, 28/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Гном это вообще для !@#$%&. Как им можно пользоваться?

    Да банально добавить вложенную менюшку в долфин, кастомизировать окно нотификации, зафиксировать программу для открытия файлов (о, ты установил видео редактор, теперь я буду всегда открывать в нем сериалы, или вручную поменяй это во всех форматах видео), про более сложные вещи и не говорю. Хотя казалось бы компьютер должен автоматизировать, а не усложнять. Но вот например в консоли наконец-то sixel появился.

     

  • 1.13, torvn77 (ok), 23:47, 27/07/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    >и в будущем будет добавлена поддержка управляющих жестов мышью  

    Главное чтоб это можно было отключить

     
  • 1.15, pashev.ru (?), 23:52, 27/07/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    > будут удалены из-за низкого качество реализации и наличия более достойных альтернатив.

    Я так на xfce перешёл.

     
     
  • 2.17, Аноним (17), 00:03, 28/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Любой гомо сапиенс тренируем.
     
  • 2.27, Аноним (27), 00:46, 28/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А я на lxqt, сидел бы на IceWM, но там нет вертикальной панели.
     
     
  • 3.31, Аноним (31), 00:54, 28/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я выбрал Trinity TDE.
     
     
  • 4.38, Аноним (38), 01:15, 28/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    На железе 20 летней давности сидишь с квадратным ЭЛТ монитором 800х600?
     
     
  • 5.39, Аноним (31), 01:27, 28/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А ты из этих, которые на гноме сидят, любят стиль и дизайн?
     
     
  • 6.44, Аноним (38), 03:18, 28/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > А ты из этих, которые на гноме сидят, любят стиль и дизайн?

    Гном это еще больший мусор. Да и у меня есть деньги сидеть на макоси и обновлять ноут каждый год. Обтекай.

     

  • 1.16, Аноним (11), 00:00, 28/07/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >Переключатели задач (обработчики Alt+Tab) "Grid", "Informative", "Small Icons", "Text Only" и "Thumbnails" - будут удалены из-за низкого качество реализации и наличия более достойных альтернатив.

    Несомненно, необходимо обязательно выпилить Thumbnails, ведь он отличается от правильного Breeze только тем, что во втором миниатюры расположены вертикально. Такие различия требуют очень запутанного кода и их тяжело поддерживать!

     
  • 1.18, Аноним (18), 00:07, 28/07/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Лет 20 назад kde по функционалу давал виндовс прикурить по наличию опций и самое главное по скорости внедрения предложений которые шли от сообщества. Сейчас не то что бы плохо, скорее уныло и бесперспективно.
     
  • 1.21, Аноним (-), 00:23, 28/07/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > в будущем будет добавлена поддержка управляющих жестов мышью

    Хорошо придумали, это же получается был единственный "простой" способ отключить отвратное поведение ПКМ. Кто не в теме, по дефолту меню появляется при нажатии ПКМ и ещё раз "за тебя нажимает" при отпускании ПКМ на любом пункте меню, что ну просто очевидно и гениально, а добавление жестов отключало эту дичь. Клик - жмёт, отпустил - жмёт, осталось добавить "не трогаешь" - всё равно жмёт.

     
  • 1.22, Аноним (31), 00:28, 28/07/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Я в прошлый раз писал, а меня заминусовали, что они разработчики сначала запиливают фичу, потом выпиливают её. При этом от версии к версии ломают API. Так и живут.
     
     
  • 2.30, Аноним (30), 00:52, 28/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Если бы ты в жизни работал на реальных проектах, то знал бы что так происходит везде.
     
     
  • 3.32, Аноним (31), 00:56, 28/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Кто тебя уполномочил говорить за всех?
    Ты считаешь это лучшей практикой?
    Я могу привести в пример идеальную Trinity TDE которая практически прилизалась к идеалу и не страдает этой болезнью.
     

  • 1.23, Аноним (31), 00:29, 28/07/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    С каждой новостью про Плазму, Тринити выглядит всё лучше и лучше.
     
  • 1.26, Анонин (?), 00:46, 28/07/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > без сопровождения более 7 лет
    > остался без сопровождения и имеет давние проблемы
    > имеются требующие исправления проблемы
    > уже много лет находится в заброшенном состоянии

    Неужели не нашлось ни одного достойного некрофила, чтобы взвалить на себя бремя сопровождения этих чрезвычайно важных функций??

     
  • 1.29, Аноним (30), 00:51, 28/07/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Гномификация кде идёт полным ходом.
     
  • 1.33, kawaii boy (?), 00:57, 28/07/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    КДЕ неплохая рабочая среда, красивая, функциональная. Но у меня не работали комнаты,а это единственное из-за чего я хотел использовать кеды. В комнате создаю ярлык, или ещё чего, ПКМ по нему - "отображать только в этой комнате", но скорее всего он будет отображаться и в другой комнате.
    Я так и не понял чей это баг: Манджаро или КДЕ.
     
  • 1.37, Аноним (37), 01:10, 28/07/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    QML это путь деградации. Захардкоженные контекстные меню для дегенератов из той же оперы. Но настоящая причина это дегенераты дорвавшиеся до разработки.
     
     
  • 2.40, Аноним (31), 01:29, 28/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Деградация человечества - это заговор рептилоидов с планеты Нибиру. Если кто-то думает что я рофлю, то вот пруфы. https://www.rbc.ru/technology_and_media/27/07/2023/64c180409a7947319e7c2e1a
     

  • 1.42, vadiml (ok), 02:31, 28/07/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Настройка принудительной установки DPI шрифтов (System Settings > Appearance > Fonts > Force Font DPI)

    из всего перечня это единственная полезная фича, у меня экран 300 DPI, и удобнее всё регулировать одновременно и при помощи шрифтов, и масштаба элементов (System Settings > Display and Monitor).

    Можно сделать элементы управления больше, уменьшив шрифты, или наоборот - в разных темах по разному.

    Когда не было масштаба монитора, то размер шрифтов был вообще единственный вариант регулировки (на параметр Xft.dpi кеды почему-то не смотрят).

     
  • 1.43, Aquarius (ok), 02:38, 28/07/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Никогда такого не было, и вот опять!
     
  • 1.45, Аноним (38), 03:20, 28/07/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    админ, пора ввести возрастной ценз и запретить посещение опеннета пенсионерами 30+, им место на заводе и у тещи обои клеить по выходным
     

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