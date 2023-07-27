В KDE Plasma 6 намечено удаление некоторых возможностей

Нейт Грэм (Nate Graham), разработчик, занимающийся контролем качества в проекте KDE, опубликовал обзор функциональности, которую планируется удалить в выпуске KDE Plasma 6, намеченном на осень 2023 года. В основном удалению подлежат устаревшие возможности, которые мешают развитию KDE и не работают должным образом. Удаление подобных компонентов позволит высвободить ресурсы для продвижения новшеств. Решено удалить следующие возможности: Система глобальных клавиатурных комбинаций KHotKeys ("Custom Shortcuts" в конфигураторе) - остаётся без сопровождения более 7 лет, использует нестандартные форматы, не работает с Wayland. Для управления горячими клавишами в KDE 6 будет использована подсистема KGlobalAccel, в которой реализована необходимая функциональность и в будущем будет добавлена поддержка управляющих жестов мышью.

Оконные виджеты для KRunner (виджеты, появляющиеся в результатах поиска и размещаемые на рабочем столе в виде окон) - ограничены по функциональности и создают ложные впечатления о KDE у пользователей, которые путают их с полноценными программами.

Переключатели задач (обработчики Alt+Tab) "Grid", "Informative", "Small Icons", "Text Only" и "Thumbnails" - будут удалены из-за низкого качество реализации и наличия более достойных альтернатив.

Настройка принудительной установки DPI шрифтов (System Settings > Appearance > Fonts > Force Font DPI) для Wayland и глобальные настройки размера пиктограмм (System Settings > Appearance > Icons) - решено поддерживать только систему масштабирования, позволяющую устанавливать свои параметры для каждого экрана (настраивается через System Settings > Display and Monitor). Прекращение поддержки указанных настроек позволит упростить управление масштабированием и избавиться от проблем, возникающих при глобальном изменении размеров элементов.

Тема оформления Air - старый набор стилей, который остался без сопровождения и имеет давние проблемы. Решено, что нет смысла держать в составе дополнительную тему оформления, когда для альтернативных тем лучше использовать каталог store.kde.org.

Возможность установки настроек энергопотребления в привязке к виртуальным рабочим столам (Activity) - мало кто этим пользуется, реализация слишком усложнена и имеются требующие исправления проблемы. Решено, что не стоит тратить ресурсы на приведение в порядок данного усложнённого кода.

Представление доступных настроек в форме набора пиктограмм - уже много лет находится в заброшенном состоянии и не поддерживает некоторые необходимые функции, такие как подсветка изменённых настроек. На смену данному режиму пришла боковая панель.

Возможность использования пиктограмм из наборов стилей - возникает путаница и разнобой в оформлении, когда пиктограммы могут выбираться не только из тем пиктограмм, но и из тем стилей.

Поддержка использования картинки дня с сервиса Unsplash - возможность перестала работать после того, как сервис Unsplash прекратил предоставление публичного API и изменил правила использования из-за злоупотреблений, связанных с автоматизированной тренировкой моделей машинного обучения.



