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Сформированы сборки KDE Neon с пользовательским окружением KDE Plasma 6

04.07.2023 22:15

Разработчики проекта KDE Neon, формирующего Live-сборки с актуальными версиями программ и компонентов KDE, представили новые экспериментальные сборки KDE neon unstable edition, предлагающие для ознакомления пользовательское окружение на базе оболочки KDE Plasma 6. В текущем виде пользовательское окружение в сборках KDE Neon с Plasma 6 почти не отличимо от сборок с Plasma 5.

Ключевым изменением в KDE 6 является переход на Qt 6, изменение некоторых базовых настроек по умолчанию и поставка обновлённого базового набора библиотек и runtime-компонентов KDE Frameworks 6, формирующего программный стек KDE. В KDE Frameworks 6 проводится большая переработка API. В текущем виде из 658 проектов KDE возможность сборки с Qt 6 реализована в 333 проектах. Среди компонентов, в которых пока не поддерживается Qt 6 - akonadi, akregator, colord-kde, dolphin, falkon, kdevelop, kget, kgpg, kmail, kopete, korganizer, ktorrent, okular, aura-browser и discover. Релиз KDE Plasma 6 ожидается осенью 2023 года.



  1. Главная ссылка к новости (https://blog.neon.kde.org/2023...)
  2. OpenNews: Релиз пользовательского окружения KDE Plasma 5.27
  3. OpenNews: KDE neon объявил о прекращении формирования LTS-сборок
  4. OpenNews: В KDE Neon реализована поддержка offline-обновлений
  5. OpenNews: Пользовательское окружение KDE Plasma переходит на Qt 6
  6. OpenNews: В KDE Plasma 6 будут включены по умолчанию Wayland и плавающая панель
Лицензия: CC BY 3.0
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/59381-neon
Ключевые слова: neon, kde
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (18) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Минона (ok), 22:43, 04/07/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Круто!
    Как пропатчить KDE Plasma 6 под FreeBSD?
     
     
  • 2.4, Ефрщ (?), 22:50, 04/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    man patch
     

  • 1.2, Аноним (2), 22:45, 04/07/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А когда они поймут что дизайн это важно ? Шутки про серое на сером уже были ?
     
     
  • 2.5, Аноним (5), 22:50, 04/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    KDE Plasma достаточно контрастная сама по себе с т.з. оформления.
     
  • 2.7, Ефрщ (?), 22:52, 04/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Загугли шутку про пробел перед знаками препинания
     
  • 2.16, Деаноним (?), 00:10, 05/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Современные хипстеры предпочитают чёрное на чёрном, дефолтная тема не используется.
     
  • 2.17, Аноним (17), 00:19, 05/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Радужный дизайн ты сам можешь для себя настроить. А дефолт он на то и дефолт что не соответствует твои странным вкусам.
     

  • 1.3, BIG AMERICAN BURGER (?), 22:46, 04/07/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    как вкатиться во фряху с вяленым и пятыми кедами?
     
  • 1.6, Аноним (6), 22:52, 04/07/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Надеюсь, это будет тот самый релиз KDE, при котором можно будет спокойно перейти на новую мажорную версию и ничего при этом не сломается.
     
     
  • 2.8, цап царап (?), 22:54, 04/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    главное чтобы ты сам в это верил!)
     

  • 1.9, Аноним (9), 23:11, 04/07/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Очень сильно испортился дизайн со времен 4 версии.
     
     
  • 2.10, Аноним (10), 23:14, 04/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    4 был хуже и в плане дизайна тоже. Но я устал от QML.
     

  • 1.11, Ebaloo (?), 23:24, 04/07/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Nepomuk, Baloo и Akonadi на месте? А то я беспокоюсь.
     
     
  • 2.13, Аноним (13), 23:36, 04/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Ну куда ж без онконади. Ты чо в бобруйск не ездил семантический десктоп не ставил а?
     

  • 1.12, Аноним (13), 23:33, 04/07/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Среди компонентов, в которых пока не поддерживается Qt 6 - akonadi, akregator, colord-kde, dolphin, falkon, kdevelop, kget, kgpg, kmail, kopete, korganizer, ktorrent, okular, aura-browser и discover

    Это просто праздник какой-то (с)

    Все как пятнадцать лет назад. У нас не работает три четверти нашего десктопи, но мы на этим работаем, ждите.

    Спасибо, ребята, но пока вы там ковыряетесь, я уже вручную на синнамоне уехал.

     
     
  • 2.18, Другой аноним (?), 00:20, 05/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Спасибо, ребята, но пока вы там ковыряетесь, я уже вручную на синнамоне уехал.

    Которому потом надо будет переходить на gtk 4 :)

     

  • 1.14, Chromium (ok), 23:56, 04/07/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    GNOME гораздо быстрее на GTK 4 переходит
     
  • 1.15, Деаноним (?), 00:07, 05/07/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Даёшь больше переработок API.
     
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