Сформированы сборки KDE Neon с пользовательским окружением KDE Plasma 6

Разработчики проекта KDE Neon, формирующего Live-сборки с актуальными версиями программ и компонентов KDE, представили новые экспериментальные сборки KDE neon unstable edition, предлагающие для ознакомления пользовательское окружение на базе оболочки KDE Plasma 6. В текущем виде пользовательское окружение в сборках KDE Neon с Plasma 6 почти не отличимо от сборок с Plasma 5.

Ключевым изменением в KDE 6 является переход на Qt 6, изменение некоторых базовых настроек по умолчанию и поставка обновлённого базового набора библиотек и runtime-компонентов KDE Frameworks 6, формирующего программный стек KDE. В KDE Frameworks 6 проводится большая переработка API. В текущем виде из 658 проектов KDE возможность сборки с Qt 6 реализована в 333 проектах. Среди компонентов, в которых пока не поддерживается Qt 6 - akonadi, akregator, colord-kde, dolphin, falkon, kdevelop, kget, kgpg, kmail, kopete, korganizer, ktorrent, okular, aura-browser и discover. Релиз KDE Plasma 6 ожидается осенью 2023 года.