Сформированы сборки KDE Neon с пользовательским окружением KDE Plasma 6

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|1.2, Аноним (2), 22:45, 04/07/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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А когда они поймут что дизайн это важно ? Шутки про серое на сером уже были ?
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|2.5, Аноним (5), 22:50, 04/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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KDE Plasma достаточно контрастная сама по себе с т.з. оформления.
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|2.7, Ефрщ (?), 22:52, 04/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Загугли шутку про пробел перед знаками препинания
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|2.16, Деаноним (?), 00:10, 05/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Современные хипстеры предпочитают чёрное на чёрном, дефолтная тема не используется.
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|2.17, Аноним (17), 00:19, 05/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Радужный дизайн ты сам можешь для себя настроить. А дефолт он на то и дефолт что не соответствует твои странным вкусам.
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|1.6, Аноним (6), 22:52, 04/07/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Надеюсь, это будет тот самый релиз KDE, при котором можно будет спокойно перейти на новую мажорную версию и ничего при этом не сломается.
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|2.13, Аноним (13), 23:36, 04/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Ну куда ж без онконади. Ты чо в бобруйск не ездил семантический десктоп не ставил а?
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|1.12, Аноним (13), 23:33, 04/07/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> Среди компонентов, в которых пока не поддерживается Qt 6 - akonadi, akregator, colord-kde, dolphin, falkon, kdevelop, kget, kgpg, kmail, kopete, korganizer, ktorrent, okular, aura-browser и discover
Это просто праздник какой-то (с)
Все как пятнадцать лет назад. У нас не работает три четверти нашего десктопи, но мы на этим работаем, ждите.
Спасибо, ребята, но пока вы там ковыряетесь, я уже вручную на синнамоне уехал.
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|2.18, Другой аноним (?), 00:20, 05/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>Спасибо, ребята, но пока вы там ковыряетесь, я уже вручную на синнамоне уехал.
Которому потом надо будет переходить на gtk 4 :)
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