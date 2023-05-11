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В KDE Plasma 6 будут включены по умолчанию Wayland и плавающая панель

11.05.2023 18:09

Разработчики проекта KDE приняли решение изменить некоторые настройки по умолчанию в грядущем выпуске KDE Plasma 6, который ожидается ожидается осенью 2023 года. Среди наиболее важных решений:

  • По умолчанию будет использоваться сеанс, использующий протокол Wayland, а работа с использованием X11 будет переведена в разряд опций. При желании пользователи и дистрибутивы смогут вернуться к использованию сеанса на базе X11, но Wayland будет преподноситься как официально рекомендованный протокол.

    Для координации работы по переходу на Wayland создана wiki-страница с перечнем основных проблем и недоработок, которые наблюдаются в сеансе на базе Wayland. Среди наиболее значимых недоработок отмечаются проблемы с востановлением окон при возобновлении сеанса, завершение не-Qt приложений в случае аварийного завершения композитного сервера, отсутствие средств для управления цветом и проблемы, специфичные для систем с видеокартами NVIDIA.

  • По умолчанию будет задействован плавающий режим показа панели, при котором имеются видимые отступы между панелью и границами экрана, придающие пользовательскому окружению самобытный вид (после появления в Windows 11 панели, похожей на старую панель KDE, некоторые пользователи считают, что KDE копирует оформление Windows, хотя в KDE подобная панель была предложена задолго до Windows 11).
  • Для открытия файлов и каталогов по умолчанию будет требоваться двойной щелчок мышью, а не одинарный как было раньше, что упростит адаптацию в новом окружении пользователей из других систем. При необходимости старое поведение можно будет вернуть в настройках.
  • Область заголовка активного окна решено подсвечивать цветом, применяемым в выбранной теме оформления для выделения активных элементов (accent). Ранее для этих целей применялся оттенок серого, но в этом случае возникали проблемы с визуальным отделением активного окна от неактивных.
  • Будет изменён интерфейс переключения между задачами. В качестве причины замены старого Breeze Task Switcher упоминается необходимость вертикальной прокрутки даже при небольшом числе окон. Новый интерфейс "Thumbnail Grid" позволит сразу видеть все имеющиеся окна, без необходимости траты времени на прокрутку. В новом интерфейсе кроме эскизов окон будут показываться пиктограммы приложений, что упростит навигацию для тех, кто привык идентифицировать программы по их пиктограммам, а не текстовому названию. Кроме того, будет выполнена отвязка переключателя задач от глобальной темы оформления, что позволит менять тему не опасаясь, что вместе с ней будет заменён и переключатель задач.
  • Решено убрать переключение виртуальных рабочих столов при попытке прокрутки на рабочем столе. Данная возможность сбивала с толку многих пользователей, особенно если переключение производилось на рабочий стол с раскрытыми окнами и прокруткой уже не получалось вернуться назад. Для тех кто привык к данному режиму его можно будет вернуть в настройках.
  • Появится возможность быстрой смены позиции в окне через щелчок мышью на области прокрутки, что позволит обойтись без перетаскивания мышью полосы прокрутки.
  • Планируется убрать разделение между типами плагинов для рабочего стола "Folder" и "Desktop". Так как отличия плагинов с типом Desktop сводятся к размещению пиктограмм непосредственно на рабочем столе, в Plasma 6 намерены вместо разделения типов просто отображать опцию "показать пиктограммы на рабочем столе".

Разработчики KDE также обсудили вопрос продления цикла подготовки новых выпусков. Вместо ранее применяемой модели с 3 релизами в год рассматривается возможность перехода к выпуску 2 релизов в год. Отмечается, что схема с тремя релизами не удобна для дистрибутивов, у которых не всегда хватает времени на оттачивание пакетов. Разработчики KDE намерены попробовать перейти на 6-месячный цикл разработки после того как ветка Plasma 6 более-менее стабилизируется. Время выпусков планируют синхронизировать с графиком разработки основных дистрибутивов Linux по аналогии тем как это делает проект GNOME.

Ключевым изменением в KDE 6 является переход на Qt 6 и поставка обновлённого базового набора библиотек и runtime-компонентов KDE Frameworks 6, формирующего программный стек KDE. В KDE Frameworks 6 проводится большая переработка API, например, планируется предоставить новый API для работы с уведомлениями (KNotifications), упростить использование возможностей библиотек в окружениях без виджетов, переработать API KDeclarative, пересмотреть разделение классов API и runtime-сервисов для снижения числа зависимостей при использовании API. В текущем виде из 658 проектов KDE возможность сборки с Qt 6 реализована в 332 проектах. Среди компонентов, в которых пока не поддерживается Qt 6 - akonadi, akregator, colord-kde, dolphin, falkon, kdevelop, kget, kgpg, kmail, kopete, korganizer, ktorrent, okular, aura-browser и discover.

  1. Главная ссылка к новости (https://pointieststick.com/202...)
  2. OpenNews: Пользовательское окружение KDE Plasma переходит на Qt 6
  3. OpenNews: Релиз пользовательского окружения KDE Plasma 5.27
  4. OpenNews: Выпуск KDE Gear 22.12, набора приложений от проекта KDE
  5. OpenNews: После релиза KDE Plasma 5.27 планируют приступить к разработке ветки KDE 6
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Короткая ссылка: https://opennet.ru/59120-kde
Ключевые слова: kde
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Обсуждение (14) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 18:20, 11/05/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Откуда у них деньги? Кто спонсор?
     
     
  • 2.8, Аноним (8), 18:30, 11/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Неужели ты не видишь что никто. Они занимаются экспериментами в своё удовольствие, цели у проекта нет.
     

  • 1.2, Аноним (2), 18:20, 11/05/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    В чём вообще смысл "плавающей" панели? Занимает дополнительное место, несуразно выглядит и никаких преимуществ не даёт.
     
     
  • 2.3, Аноним (3), 18:22, 11/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    плывите сосиски^W панели
     
  • 2.4, Аноним (4), 18:23, 11/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    У тебя экран маленький. Попробуй на диагонали в 50" и шире не задействовать пакование элементов управления и до тебя может дойдет.
     
  • 2.5, Аноним (5), 18:24, 11/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И нет смысла делать её толстой — части интерфейса должны быть тем крупнее, чем чаще используются. Они вдохновлялись CDE?
     
  • 2.6, Костик (??), 18:26, 11/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Смысл сугубо эстетический. Когда окна не в полный экран. Или когда тайтлятся с щелями по краям.
    А занимаемое место отрегулировать в svg-файлике, делов на 2 минуты.
     
     
  • 3.11, Анониссимус (?), 18:38, 11/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ага, а потом этот svg файлик затрётся при обновлении. Я сколько ни пытался кастомизировать плазму, через некоторое время почти всё слетает на дефолт.
     
     
  • 4.13, Костик (??), 18:43, 11/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не обязательно. Тему поставь с /usr/share, а файлик подложи в ~/.local/share
     
  • 3.12, Аноним (3), 18:39, 11/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    не понимаю, нафига все эти щели. Аналог кнопки "Пуск" должен быть впритык к углу, чтобы можно было по нему попасть с закрытыми глазами, оттащив курсор максимально в левый нижний угол. То же касается скроллбаров: должны быть впритык вправо. И то же касается браузерных вкладок: должны быть впритык кверху. Последний пункт означает, что панели сверху располагают только те, кто не особенно смыслит в UI/UX. Щели красиво смотрятся на скриншотах, но на практике вызывают ад в использовании.
     

  • 1.7, Аноним (8), 18:29, 11/05/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    > По умолчанию будет задействован плавающий режим показа панели, при котором имеются видимые отступы между панелью и границами экрана, придающие пользовательскому окружению самобытный вид (после появления в Windows 11 панели, похожей на старую панель KDE, некоторые пользователи считают, что KDE копирует оформление Windows, хотя в KDE подобная панель была предложена задолго до Windows 11).

    Капец, как можно пользоваться IDE цель развития которой - не удобство, а  чтобы не говорили что они воруют у венды? Даже если так, кому могло в голову прийти такое кошмарное решение? Почему не посередь экрана сразу впендюрили? Как вообще эта панель стыкуется с максимизированным окном?

    Пользователи IDE, мне вас жалко. Вы подопытные кролики, жертвы полоумных дизайнеров, инвалиды конкурентной войны, только не целевая аудитория продуктов которые разрабатываются чтобы решать человеческие проблемы.

     
     
  • 2.10, Костик (??), 18:37, 11/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну так кушай гнома, не отвлекайся. Если уж не в состоянии даже 3-минутный ролик по кастомизации этой панели на ютубе глянуть.
     

  • 1.9, Аноним (9), 18:35, 11/05/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Про Wayland я вам сразу скажу, как большой специалист: это будет боль. Потому что до сих пор нет даже стандартизованного протокола для видеозахвата отдельных окон. Не в KDE, а вообще нигде. Есть экспериментальных протокол screencopy, но он не для отдельных окон, а для частей рабочего стола https://wayland.app/protocols/wlr-screencopy-unstable-v1 И он сделан через одно место. Соответственно, все ваши слэки, скайпы и прочие ОБСки будут заставлять вас страдать.
     
  • 1.14, Николай (??), 18:45, 11/05/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Хорошо бы вообще, провести редизайн оболочки Plasma, следовать современным тенденциям, то есть похоже на неоморфизм, чтобы дизайн в целом, выглядел не хуже Win, Mac os и Chrome os, а именно, скругления, прозрачность blur, все плавающие и слегка акцентный цвет в заголовках приложений.
    Конечно, знаю, есть деды и консерваторы, коим старый дизайн классический нравится, но все же, всеравно следует и дизайн время от времени обновлять, и по разным причинам, но кому, это не нравится, все новое, то им, дать возможность отключить и старое юзать.
    Хорошо, что будут новые иконки, плавающая и скругленная панель, скругления и так далее.
    Лично, я хочу, чтобы Plasma, была, красивая, простая и стабильная.
    за кастомизируемость, удобство и не сильно высокое потребление ресурсов, уже плюс.
    Так что молодцы, что теперь, будет 2 разы в год, выпускать глобальные обновления, вместо 3, ибо так часто выпускать, дажеMocrosoft не хочет, с выходом 11 перешли на 1 крупное обновление в год, как в Mac os и Android.
     
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