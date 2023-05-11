В KDE Plasma 6 будут включены по умолчанию Wayland и плавающая панель

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|2.8, Аноним (8), 18:30, 11/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Неужели ты не видишь что никто. Они занимаются экспериментами в своё удовольствие, цели у проекта нет.
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|1.2, Аноним (2), 18:20, 11/05/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+4 +/–
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В чём вообще смысл "плавающей" панели? Занимает дополнительное место, несуразно выглядит и никаких преимуществ не даёт.
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|2.4, Аноним (4), 18:23, 11/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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У тебя экран маленький. Попробуй на диагонали в 50" и шире не задействовать пакование элементов управления и до тебя может дойдет.
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|2.5, Аноним (5), 18:24, 11/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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И нет смысла делать её толстой — части интерфейса должны быть тем крупнее, чем чаще используются. Они вдохновлялись CDE?
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|2.6, Костик (??), 18:26, 11/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Смысл сугубо эстетический. Когда окна не в полный экран. Или когда тайтлятся с щелями по краям.
А занимаемое место отрегулировать в svg-файлике, делов на 2 минуты.
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|3.11, Анониссимус (?), 18:38, 11/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ага, а потом этот svg файлик затрётся при обновлении. Я сколько ни пытался кастомизировать плазму, через некоторое время почти всё слетает на дефолт.
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|4.13, Костик (??), 18:43, 11/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Не обязательно. Тему поставь с /usr/share, а файлик подложи в ~/.local/share
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|3.12, Аноним (3), 18:39, 11/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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не понимаю, нафига все эти щели. Аналог кнопки "Пуск" должен быть впритык к углу, чтобы можно было по нему попасть с закрытыми глазами, оттащив курсор максимально в левый нижний угол. То же касается скроллбаров: должны быть впритык вправо. И то же касается браузерных вкладок: должны быть впритык кверху. Последний пункт означает, что панели сверху располагают только те, кто не особенно смыслит в UI/UX. Щели красиво смотрятся на скриншотах, но на практике вызывают ад в использовании.
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|1.7, Аноним (8), 18:29, 11/05/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
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> По умолчанию будет задействован плавающий режим показа панели, при котором имеются видимые отступы между панелью и границами экрана, придающие пользовательскому окружению самобытный вид (после появления в Windows 11 панели, похожей на старую панель KDE, некоторые пользователи считают, что KDE копирует оформление Windows, хотя в KDE подобная панель была предложена задолго до Windows 11).
Капец, как можно пользоваться IDE цель развития которой - не удобство, а чтобы не говорили что они воруют у венды? Даже если так, кому могло в голову прийти такое кошмарное решение? Почему не посередь экрана сразу впендюрили? Как вообще эта панель стыкуется с максимизированным окном?
Пользователи IDE, мне вас жалко. Вы подопытные кролики, жертвы полоумных дизайнеров, инвалиды конкурентной войны, только не целевая аудитория продуктов которые разрабатываются чтобы решать человеческие проблемы.
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|2.10, Костик (??), 18:37, 11/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ну так кушай гнома, не отвлекайся. Если уж не в состоянии даже 3-минутный ролик по кастомизации этой панели на ютубе глянуть.
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|1.9, Аноним (9), 18:35, 11/05/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Про Wayland я вам сразу скажу, как большой специалист: это будет боль. Потому что до сих пор нет даже стандартизованного протокола для видеозахвата отдельных окон. Не в KDE, а вообще нигде. Есть экспериментальных протокол screencopy, но он не для отдельных окон, а для частей рабочего стола https://wayland.app/protocols/wlr-screencopy-unstable-v1 И он сделан через одно место. Соответственно, все ваши слэки, скайпы и прочие ОБСки будут заставлять вас страдать.
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|1.14, Николай (??), 18:45, 11/05/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Хорошо бы вообще, провести редизайн оболочки Plasma, следовать современным тенденциям, то есть похоже на неоморфизм, чтобы дизайн в целом, выглядел не хуже Win, Mac os и Chrome os, а именно, скругления, прозрачность blur, все плавающие и слегка акцентный цвет в заголовках приложений.
Конечно, знаю, есть деды и консерваторы, коим старый дизайн классический нравится, но все же, всеравно следует и дизайн время от времени обновлять, и по разным причинам, но кому, это не нравится, все новое, то им, дать возможность отключить и старое юзать.
Хорошо, что будут новые иконки, плавающая и скругленная панель, скругления и так далее.
Лично, я хочу, чтобы Plasma, была, красивая, простая и стабильная.
за кастомизируемость, удобство и не сильно высокое потребление ресурсов, уже плюс.
Так что молодцы, что теперь, будет 2 разы в год, выпускать глобальные обновления, вместо 3, ибо так часто выпускать, дажеMocrosoft не хочет, с выходом 11 перешли на 1 крупное обновление в год, как в Mac os и Android.
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