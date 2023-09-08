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Релиз KDE 6 намечен на февраль следующего года

08.09.2023 22:23

Разработчики проекта KDE опубликовали план разработки KDE 6, в соответствии с которым релиз новой ветки намечен на февраль 2024 года. Изначально релиз пользовательского окружения KDE Plasma 6 и набора библиотек KDE Frameworks 6 намеревались опубликовать этой осенью, но работы оказалось больше, чем предполагалось. В ноябре 2023 года будет опубликован альфа-выпуск KDE 6 с мягкой заморозкой изменений, в декабре - бета-выпуск, а в январе - кандидат в релизы.

В феврале 2024 года, одновременно с KDE Plasma 6 и KDE Frameworks 6, также планируют опубликовать следующий значительный релиз набора приложений KDE Gear, переведённый на Qt6. Декабрьское значительное обновление KDE Gear 23.12 будет пропущено, так как для тестирования перехода на новую ветку Qt6 требуется дополнительное время.

Ключевым изменением в KDE 6 является переход на Qt 6, изменение некоторых базовых настроек, проведение чистки устаревших возможностей и поставка обновлённого базового набора библиотек и runtime-компонентов KDE Frameworks 6, формирующего программный стек KDE. По умолчанию в KDE Plasma 6 будет предложен сеанс, использующий протокол Wayland, новый интерфейс переключения между задачами и плавающий режим показа панели. В KDE Frameworks 6 проводится большая переработка API. В текущем виде из 529 проектов KDE возможность сборки с Qt 6 реализована в 380 проектах. Среди компонентов, в которых пока не поддерживается Qt 6 - colord-kde, falkon, kdevelop, kget, konqueror, kopete, konversation, ktorrent, okular, aura-browser, amarok, digikam, calligra.



  1. Главная ссылка к новости (https://cullmann.io/posts/kf6-...)
  2. OpenNews: Экспериментальные сборки KDE Neon с KDE 6
  3. OpenNews: В KDE Plasma 6 намечено удаление некоторых возможностей
  4. OpenNews: В KDE Plasma 6 будут включены по умолчанию Wayland и плавающая панель
  5. OpenNews: Пользовательское окружение KDE Plasma переходит на Qt 6
  6. OpenNews: После релиза KDE Plasma 5.27 планируют приступить к разработке ветки KDE 6
Лицензия: CC BY 3.0
Тип: К сведению
Короткая ссылка: https://opennet.ru/59730-kde
Ключевые слова: kde
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Обсуждение (6) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.2, Аноним (2), 22:28, 08/09/2023 [ответить]  
    		• –1 +/
    Отлично! Значит именно с этой даты можно переходить на KDE 5.
     
     
  • 2.4, BlackRot (ok), 22:29, 08/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Как ты написал это с дискового телефона?
     

  • 1.3, Герострат (?), 22:28, 08/09/2023 [ответить]  
    		• +/
    Амарок ещё жив что ли??
     
  • 1.5, Аноним (5), 22:31, 08/09/2023 [ответить]  
    		• +/
    > Среди компонентов, в которых пока не поддерживается Qt 6 - kdevelop

    Казалось бы - начинай улучшать не отходя от кассы, но нет. Чудеса!

     
     
  • 2.6, kdedevelop (?), 22:33, 08/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Жуй это лайно сам, вот так, а мы на маках с вэсэкодом как линус завещал!
     

  • 1.7, Аноним (7), 22:40, 08/09/2023 [ответить]  
    		• +/
    Вот и дату армагедца назначили...
     

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