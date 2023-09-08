Релиз KDE 6 намечен на февраль следующего года

Разработчики проекта KDE опубликовали план разработки KDE 6, в соответствии с которым релиз новой ветки намечен на февраль 2024 года. Изначально релиз пользовательского окружения KDE Plasma 6 и набора библиотек KDE Frameworks 6 намеревались опубликовать этой осенью, но работы оказалось больше, чем предполагалось. В ноябре 2023 года будет опубликован альфа-выпуск KDE 6 с мягкой заморозкой изменений, в декабре - бета-выпуск, а в январе - кандидат в релизы.

В феврале 2024 года, одновременно с KDE Plasma 6 и KDE Frameworks 6, также планируют опубликовать следующий значительный релиз набора приложений KDE Gear, переведённый на Qt6. Декабрьское значительное обновление KDE Gear 23.12 будет пропущено, так как для тестирования перехода на новую ветку Qt6 требуется дополнительное время.

Ключевым изменением в KDE 6 является переход на Qt 6, изменение некоторых базовых настроек, проведение чистки устаревших возможностей и поставка обновлённого базового набора библиотек и runtime-компонентов KDE Frameworks 6, формирующего программный стек KDE. По умолчанию в KDE Plasma 6 будет предложен сеанс, использующий протокол Wayland, новый интерфейс переключения между задачами и плавающий режим показа панели. В KDE Frameworks 6 проводится большая переработка API. В текущем виде из 529 проектов KDE возможность сборки с Qt 6 реализована в 380 проектах. Среди компонентов, в которых пока не поддерживается Qt 6 - colord-kde, falkon, kdevelop, kget, konqueror, kopete, konversation, ktorrent, okular, aura-browser, amarok, digikam, calligra.