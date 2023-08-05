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Экспериментальные сборки KDE Neon с KDE 6

05.08.2023 22:10

Проект KDE Neon, формирующий Live-сборки с актуальными версиями программ и компонентов KDE, объявил о создании экспериментальных сборок с пользовательским окружением на базе оболочки KDE Plasma 6 и приложений, портированных на KDE Frameworks 6. Ранее проектом KDE Neon с уже выпускались сборки с KDE Plasma 6, но они имели статус нестабильных, а теперь переведены в категорию экспериментальных и связаны с репозиторием "experimental", для перехода на который подготовлен пакет "neon-settings-experimental". Отличие новых сборок сводится к более явному разделению приложений на базе KDE Frameworks 6, имеющих статус "pre-alpha", и более стабильного рабочего стола Plasma 6.

Ключевым изменением в KDE 6 является переход на Qt 6, изменение некоторых базовых настроек по умолчанию и поставка обновлённого базового набора библиотек и runtime-компонентов KDE Frameworks 6, формирующего программный стек KDE. В KDE Frameworks 6 проводится большая переработка API. В текущем виде из 527 проектов KDE возможность сборки с Qt 6 реализована в 380 проектах. Среди компонентов, в которых пока не поддерживается Qt 6 - colord-kde, falkon, kdevelop, kget, konqueror, kopete, konversation, ktorrent, okular, aura-browser, amarok, digikam, calligra. Релиз KDE Plasma 6 ожидается осенью 2023 года.



  1. Главная ссылка к новости (https://blog.neon.kde.org/2023...)
  2. OpenNews: Сформированы сборки KDE Neon с пользовательским окружением KDE Plasma 6
  3. OpenNews: Релиз пользовательского окружения KDE Plasma 5.27
  4. OpenNews: KDE neon объявил о прекращении формирования LTS-сборок
  5. OpenNews: В KDE Neon реализована поддержка offline-обновлений
Лицензия: CC BY 3.0
Тип: К сведению
Короткая ссылка: https://opennet.ru/59558-kde
Ключевые слова: kde
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Обсуждение (24) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 22:32, 05/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    amoroK, жива курилка. Это радует, жду с нетерпением.
     
     
  • 2.6, Аноним (6), 23:14, 05/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Написали же, что нет. Оно 5 лет без единого коммита было. И то это было минорное исправление. Оставьте его в покое, там куски из qt2 в нём.
     
     
  • 3.10, tty0 (?), 00:55, 06/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вообще, одно из немногих приложений, память о котором остаётся в сердце. Ещё Баньши был удобен. Винамп.
    Мир меняется, а Мы остаемся.
     
  • 3.14, Аноним (14), 01:10, 06/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Чем сейчас можно заменить амарок? Лет 10 слушал музыку только онлайн, но теперь, видимо, нужно опять собирать коллекцию оффлайн...
     
     
  • 4.16, Аноним (16), 02:59, 06/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    https://en.wikipedia.org/wiki/Amarok_(software)#Forks_and_variations
     
  • 2.15, Аноним (16), 02:59, 06/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    чем amarok 2.x лучше strawberry?
     

  • 1.2, dullish (ok), 22:32, 05/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +7 +/
    Короче. Плазма перестала падать. Разработчики сперва психанули, но быстро взяли себя в руки и начали радикально исправлять ситуацию. В новой версии этот досадный баг будет пофикшен.
     
     
  • 2.3, gnome user (?), 22:47, 05/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    А что мешает продолжать пользоваться kde5?
     
     
  • 3.4, dullish (ok), 23:11, 05/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вам не понять.
     
  • 2.11, Аноним (11), 01:00, 06/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    После падения плазма занимает меньше памяти, к тому же, все программы остаются в работе. Так что это, скорее, фича, а не баг.
     
     
  • 3.24, a_kusb (ok), 05:16, 06/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так то да, но можно сделать и настраиваемым.
     
  • 2.23, Аноним (23), 05:13, 06/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    вам уж шестой десяток скоро пойдёт, а вы сидите на опеннете и выдаете посредственные каламбуры о глючных опенсорс поделках
    Не повод ли вам задуматься о своем поведении?
     

  • 1.5, Аноним (6), 23:11, 05/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Без Okular немножко тяжко будет, но, в прошлый раз, когда я перешёл на 5, даже kwrite не было без линковки с 4. Возвращаться к xpdf и прочему мусору вроде Evince конечно не хочется.
     
     
  • 2.7, ИмяХ (?), 23:23, 05/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Sumatra юзай.
     
     
  • 3.8, Игорь (??), 00:14, 06/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Она есть только для Windows. Запускать подобные программы с помощью Wine немного странно.
     
  • 2.9, Аноним (9), 00:34, 06/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А что, qt5-софт работать не будет? Просто интересуюсь.
     
     
  • 3.20, Аноним (16), 04:43, 06/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Будет, но пуристам надо все на qt6.
     
  • 2.12, Аноним (11), 01:01, 06/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    qpdfview
     

  • 1.13, Аноним (14), 01:06, 06/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Думаете успеют осенью выпустить?
     
     
  • 2.17, dullish (ok), 03:04, 06/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да. Но ценой чего?..
     

  • 1.18, Аноним. (?), 03:24, 06/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Как-то панель убого тут выглядит. В KDE ее точно лучше растянуть.
     
  • 1.19, penetrator (?), 04:29, 06/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    а панель с задачами обязательно должна быть в стиле макос? или можно поменять в настройках?
     
     
  • 2.22, Аноним (22), 05:05, 06/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это KDE, тут очень многое можно настроить. Панелей может быть сколько угодно, с любой шириной и любым содержимым, как нужно пользователю.
     
  • 2.25, beck (??), 05:20, 06/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    На скриншоте в стиле windows 11.
     

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