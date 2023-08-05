Экспериментальные сборки KDE Neon с KDE 6

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|2.6, Аноним (6), 23:14, 05/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Написали же, что нет. Оно 5 лет без единого коммита было. И то это было минорное исправление. Оставьте его в покое, там куски из qt2 в нём.
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|3.10, tty0 (?), 00:55, 06/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Вообще, одно из немногих приложений, память о котором остаётся в сердце. Ещё Баньши был удобен. Винамп.
Мир меняется, а Мы остаемся.
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|3.14, Аноним (14), 01:10, 06/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Чем сейчас можно заменить амарок? Лет 10 слушал музыку только онлайн, но теперь, видимо, нужно опять собирать коллекцию оффлайн...
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|1.2, dullish (ok), 22:32, 05/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+7 +/–
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Короче. Плазма перестала падать. Разработчики сперва психанули, но быстро взяли себя в руки и начали радикально исправлять ситуацию. В новой версии этот досадный баг будет пофикшен.
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|2.11, Аноним (11), 01:00, 06/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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После падения плазма занимает меньше памяти, к тому же, все программы остаются в работе. Так что это, скорее, фича, а не баг.
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|2.23, Аноним (23), 05:13, 06/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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вам уж шестой десяток скоро пойдёт, а вы сидите на опеннете и выдаете посредственные каламбуры о глючных опенсорс поделках
Не повод ли вам задуматься о своем поведении?
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|1.5, Аноним (6), 23:11, 05/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Без Okular немножко тяжко будет, но, в прошлый раз, когда я перешёл на 5, даже kwrite не было без линковки с 4. Возвращаться к xpdf и прочему мусору вроде Evince конечно не хочется.
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|3.8, Игорь (??), 00:14, 06/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Она есть только для Windows. Запускать подобные программы с помощью Wine немного странно.
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|1.19, penetrator (?), 04:29, 06/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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а панель с задачами обязательно должна быть в стиле макос? или можно поменять в настройках?
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|2.22, Аноним (22), 05:05, 06/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Это KDE, тут очень многое можно настроить. Панелей может быть сколько угодно, с любой шириной и любым содержимым, как нужно пользователю.
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