Экспериментальные сборки KDE Neon с KDE 6

Проект KDE Neon, формирующий Live-сборки с актуальными версиями программ и компонентов KDE, объявил о создании экспериментальных сборок с пользовательским окружением на базе оболочки KDE Plasma 6 и приложений, портированных на KDE Frameworks 6. Ранее проектом KDE Neon с уже выпускались сборки с KDE Plasma 6, но они имели статус нестабильных, а теперь переведены в категорию экспериментальных и связаны с репозиторием "experimental", для перехода на который подготовлен пакет "neon-settings-experimental". Отличие новых сборок сводится к более явному разделению приложений на базе KDE Frameworks 6, имеющих статус "pre-alpha", и более стабильного рабочего стола Plasma 6.

Ключевым изменением в KDE 6 является переход на Qt 6, изменение некоторых базовых настроек по умолчанию и поставка обновлённого базового набора библиотек и runtime-компонентов KDE Frameworks 6, формирующего программный стек KDE. В KDE Frameworks 6 проводится большая переработка API. В текущем виде из 527 проектов KDE возможность сборки с Qt 6 реализована в 380 проектах. Среди компонентов, в которых пока не поддерживается Qt 6 - colord-kde, falkon, kdevelop, kget, konqueror, kopete, konversation, ktorrent, okular, aura-browser, amarok, digikam, calligra. Релиз KDE Plasma 6 ожидается осенью 2023 года.