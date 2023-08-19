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|2.5, Аноним (5), 23:17, 19/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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А пока расходуется только ресурс колёсика при чтении комментов на опеннете
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|2.6, penetrator (?), 23:25, 19/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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какой толстый троль
отличное решение, всегда ставлю двойной щелчок мыши
вообще в KDE настройки уже сильно удобнее, чем та дичь, которую мелкософт впихнул в 10-11 и даже то, что было в 7-ке
зашел в настройки управления питанием - сказка, управление языками - сказка
мелкие огрехи есть, но это мелочь по сравнению с подходом виндузятников или яблока
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|1.2, th3m3 (ok), 23:11, 19/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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>В KDE осуществлён переход на двойной щелчок мышью для открытия файла
Достижение века в kde)
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|1.3, webadmin (?), 23:16, 19/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
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наконец-то спустя десятилетия и KDE 3, не исключено что был патч где-то до этого
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|2.7, Аноним (7), 23:26, 19/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Вообще-то, и в Plasma 5 можно двойным щелчком открывать, если поменять поведение в настройках
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|3.9, НяшМяш (ok), 23:31, 19/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Каким-то страшным словом ругаешься - "настройки". К счастью у гномосеков, макаководов и вантузятников такой заразы нет.
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|1.8, Аноним (8), 23:28, 19/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Эх, а ведь когда-то было время! А теперь - мгновения... Раньше у меня KDE3 стоял, а теперь у меня по поводу вменяемости разработчиков КДЕ - большие сомнения.
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