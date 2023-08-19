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В KDE осуществлён переход на двойной щелчок мышью для открытия файла

19.08.2023 21:36

В кодовой базе, на основе которой формируется выпуск пользовательского окружения KDE Plasma 6, изменено поведение для активации пиктограмм на рабочем столе. Для открытия файлов и каталогов по умолчанию теперь требуется двойной щелчок мышью, а не одинарный как было раньше. Одинарный щелчок в новом KDE приводит лишь к выделению пиктограммы. По мнению разработчиков изменение упростит адаптацию новичков, перешедших в KDE из других систем. Старые пользователи в настройках могут вернуть открытие одним щелчком.

Среди других недавних изменений в KDE:

  • Полностью переделан эффект размытия в KWin.
  • Обновлён интерфейс отправки сообщений об аварийном завершении программ.
  • В настройках появилась возможность просмотра технических деталей о последовательности автозапуска.
  • Улучшено управление подсветкой клавиатуры.
  • Унифицированы пиктограммы виджетов в системном лотке и конфигураторе системного лотка.
  • Проведена реструктуризация настроек в файловом менеджере Dolphin.
  • В диалоги настройки на базе QtWidgets добавлена возможность поиска настроек на отдельных страницах.
  • В кодовую базу Firefox, на основе которой формируется выпуск 118, добавлена поддержка расширения Wayland-протокола fractional-scale, что позволило улучшить отображение браузера в окружении KDE Plasma при использовании Wayland и нецелых значений масштаба.


  1. Главная ссылка к новости (https://pointieststick.com/202...)
  2. OpenNews: Экспериментальные сборки KDE Neon с KDE 6
  3. OpenNews: В KDE Plasma 6 намечено удаление некоторых возможностей
  4. OpenNews: В KDE Plasma 6 будут включены по умолчанию Wayland и плавающая панель
  5. OpenNews: Пользовательское окружение KDE Plasma переходит на Qt 6
  6. OpenNews: После релиза KDE Plasma 5.27 планируют приступить к разработке ветки KDE 6
Лицензия: CC BY 3.0
Тип: К сведению
Короткая ссылка: https://opennet.ru/59631-kde
Ключевые слова: kde
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Обсуждение (12) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Герострат (?), 23:09, 19/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Отвратительно. Ресурс левой кнопки мыши будет расходоваться в 2 раза быстрее.
     
     
  • 2.5, Аноним (5), 23:17, 19/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    А пока расходуется только ресурс колёсика при чтении комментов на опеннете
     
  • 2.6, penetrator (?), 23:25, 19/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    какой толстый троль

    отличное решение, всегда ставлю двойной щелчок мыши

    вообще в KDE настройки уже сильно удобнее, чем та дичь, которую мелкософт впихнул в 10-11 и даже то, что было в 7-ке

    зашел в настройки управления питанием - сказка, управление языками - сказка

    мелкие огрехи есть, но это мелочь по сравнению с подходом виндузятников или яблока

     

  • 1.2, th3m3 (ok), 23:11, 19/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    >В KDE осуществлён переход на двойной щелчок мышью для открытия файла

    Достижение века в kde)

     
  • 1.3, webadmin (?), 23:16, 19/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    наконец-то спустя десятилетия и KDE 3, не исключено что был патч где-то до этого
     
     
  • 2.7, Аноним (7), 23:26, 19/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Вообще-то, и в Plasma 5 можно двойным щелчком открывать, если поменять поведение в настройках
     
     
  • 3.9, НяшМяш (ok), 23:31, 19/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Каким-то страшным словом ругаешься - "настройки". К счастью у гномосеков, макаководов и вантузятников такой заразы нет.
     

  • 1.4, Программист на питоне с 15 летним стажем (?), 23:17, 19/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Умопомрачительная новость.
     
  • 1.8, Аноним (8), 23:28, 19/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Эх, а ведь когда-то было время! А теперь - мгновения... Раньше у меня KDE3 стоял, а теперь у меня по поводу вменяемости разработчиков КДЕ - большие сомнения.
     
  • 1.10, Аноним (10), 23:31, 19/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Лютое bloatware по заветам копрорасов.
     
  • 1.11, Олежа (?), 23:31, 19/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Эпохальное событие!
     
  • 1.12, Аноним (12), 23:35, 19/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Пох сказал бы "Как в Венде, зато бешплатно".
     
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