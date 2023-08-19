В KDE осуществлён переход на двойной щелчок мышью для открытия файла

отличное решение, всегда ставлю двойной щелчок мыши

вообще в KDE настройки уже сильно удобнее, чем та дичь, которую мелкософт впихнул в 10-11 и даже то, что было в 7-ке

зашел в настройки управления питанием - сказка, управление языками - сказка

мелкие огрехи есть, но это мелочь по сравнению с подходом виндузятников или яблока

