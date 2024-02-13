Выпуск среды рабочего стола Regolith 3.1

Представлен релиз среды рабочего стола Regolith Desktop 3.1, развиваемой разработчиками одноимённого дистрибутива Linux. Regolith основан на технологиях управления сеансами GNOME, оконном менеджере i3, композитных серверах Picom и Sway, панели i3bar, системе уведомлений rofication, строке состояния i3status-rs и интерфейсе запуска программ ilia. Наработки проекта распространяются под лицензией GPLv3. Для загрузки подготовлены пакеты для Ubuntu и Debian. Проект позиционируется как современное окружение рабочего стола, развиваемое для более быстрого выполнения типовых действий за счёт оптимизаций рабочих процессов и устранения лишнего беспорядка. Целью является предоставление функционального, но минималистичного интерфейса, который может настраиваться и расширяться в зависимости от предпочтений пользователя. Regolith может представлять интерес для новичков, привыкших к традиционным оконным системам, но желающих попробовать методы фреймовой (мозаичной) компоновки окон. В новом выпуске: Сеанс, использующий Wayland, адаптирован для использования в Debian Testing. Поддержка Wayland предоставляется только для Ubuntu 22.04+, Debian Testing и Debian 12. Для Ubuntu 20.04 и Debian 11 поддерживается только сеанс на базе X11.

Добавлена поддержка выпуска Ubuntu 23.10.

Интерфейс переключения между виртуальными рабочими столами i3-next-workspace портирован для работы с композитным сервером Sway.

Конфигуратор regolith-control-center переведён на кодовую базу из состава GNOME 45.

Сеанс на основе композитного сервера Sway переведён со уровня альфа-версии на стадию бета-тестирования.



