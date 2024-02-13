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Выпуск среды рабочего стола Regolith 3.1

13.02.2024 10:08

Представлен релиз среды рабочего стола Regolith Desktop 3.1, развиваемой разработчиками одноимённого дистрибутива Linux. Regolith основан на технологиях управления сеансами GNOME, оконном менеджере i3, композитных серверах Picom и Sway, панели i3bar, системе уведомлений rofication, строке состояния i3status-rs и интерфейсе запуска программ ilia. Наработки проекта распространяются под лицензией GPLv3. Для загрузки подготовлены пакеты для Ubuntu и Debian.

Проект позиционируется как современное окружение рабочего стола, развиваемое для более быстрого выполнения типовых действий за счёт оптимизаций рабочих процессов и устранения лишнего беспорядка. Целью является предоставление функционального, но минималистичного интерфейса, который может настраиваться и расширяться в зависимости от предпочтений пользователя. Regolith может представлять интерес для новичков, привыкших к традиционным оконным системам, но желающих попробовать методы фреймовой (мозаичной) компоновки окон.

В новом выпуске:

  • Сеанс, использующий Wayland, адаптирован для использования в Debian Testing. Поддержка Wayland предоставляется только для Ubuntu 22.04+, Debian Testing и Debian 12. Для Ubuntu 20.04 и Debian 11 поддерживается только сеанс на базе X11.
  • Добавлена поддержка выпуска Ubuntu 23.10.
  • Интерфейс переключения между виртуальными рабочими столами i3-next-workspace портирован для работы с композитным сервером Sway.
  • Конфигуратор regolith-control-center переведён на кодовую базу из состава GNOME 45.
  • Сеанс на основе композитного сервера Sway переведён со уровня альфа-версии на стадию бета-тестирования.


  1. Главная ссылка к новости (https://www.freelists.org/post...)
  2. OpenNews: Опубликовано окружение рабочего стола Regolith 3.0
  3. OpenNews: Доступна Louvre 1.0, библиотека для разработки композитных серверов на базе Wayland
  4. OpenNews: Выпуск labwc 0.7, композитного сервера для Wayland
  5. OpenNews: Первый выпуск композитного сервера Niri, использующего Wayland
  6. OpenNews: Выпуск пользовательского окружения Sway 1.8, использующего Wayland
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/60593-regolith
Ключевые слова: regolith, desktop
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Обсуждение (16) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.2, Швондик (?), 10:48, 13/02/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +5 +/
    Очень красиво, но хотелось бы рабочий стол как на ZX-Spectrum
     
     
  • 2.6, Аноним (6), 11:42, 13/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Хоти. Иначе как жить без мечты
     
  • 2.12, Массоны Рептилоиды (?), 12:45, 13/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    LOAD ""

    не благодари

     
     
  • 3.14, Швондик (?), 12:56, 13/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    нет, нужно вместо панели задач командная строка, типа встроенный терминал, но с возможномтью размещать иконы поверх - так ещё никто не делал. для любителей консоли самое то
     
     
  • 4.15, Аноним (15), 13:14, 13/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Double Commander?
     
     
  • 5.17, Швондик (?), 13:23, 13/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    типа того, но вместо панелий обычный рабочий стол на который можно выводить графику, текст как на ZX-Spectrum и размещать поверх иконки, как на Windose
     
  • 4.16, n00by (ok), 13:21, 13/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Проблема в том, что Башу до Бейсика (при всей ущербности последнего) как до Китая в интересной позе.
     

  • 1.4, нитгитлистер (?), 11:14, 13/02/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    ну сейчас начнётся обсуждение а-ля "опять вяленый..." как по мне выглядит вполне юзабельно, судя по начинке и работать должно без запинок. хотя по любому найдутся те, кто скажет что это костыли или ваниль на грани мейнстрима
     
  • 1.5, Айнаниммм (?), 11:38, 13/02/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А есть конфиг для tmux или i3, чтобы сочетание клавиш и поведение было идентично?
     
  • 1.7, Golangdev (?), 11:59, 13/02/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    название такое себе

    пахнет засталелостью и заскорузлостью

     
     
  • 2.10, Аноним (10), 12:29, 13/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Особенно, если не про минерал подумать ;)
     

  • 1.8, Аноним (-), 12:06, 13/02/2024 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]     [к модератору]
    		• +/
     
  • 1.9, Аноним (9), 12:07, 13/02/2024 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]     [к модератору]
    		• +/
     
  • 1.11, Аноним (11), 12:37, 13/02/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    > среды рабочего стола
    > основан на технологиях управления сеансами GNOME, оконном менеджере i3, композитных серверах Picom и Sway, панели i3bar, системе уведомлений rofication, строке состояния i3status-rs

    Т.е обычный райсинг уровня взять оконник, поставить панельку, рофи и логин менеджер теперь считается созданием среды рабочего стола?

     
     
  • 2.13, Аноним (13), 12:46, 13/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Васянство в квадрате.
     

  • 1.18, Аноним (18), 13:44, 13/02/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    и как на этом работать, если у тебя 3 монитора?
     

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