Выпуск среды рабочего стола Regolith 3.1

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|3.14, Швондик (?), 12:56, 13/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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нет, нужно вместо панели задач командная строка, типа встроенный терминал, но с возможномтью размещать иконы поверх - так ещё никто не делал. для любителей консоли самое то
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|5.17, Швондик (?), 13:23, 13/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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типа того, но вместо панелий обычный рабочий стол на который можно выводить графику, текст как на ZX-Spectrum и размещать поверх иконки, как на Windose
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|4.16, n00by (ok), 13:21, 13/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Проблема в том, что Башу до Бейсика (при всей ущербности последнего) как до Китая в интересной позе.
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|1.4, нитгитлистер (?), 11:14, 13/02/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–3 +/–
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ну сейчас начнётся обсуждение а-ля "опять вяленый..." как по мне выглядит вполне юзабельно, судя по начинке и работать должно без запинок. хотя по любому найдутся те, кто скажет что это костыли или ваниль на грани мейнстрима
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|1.5, Айнаниммм (?), 11:38, 13/02/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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А есть конфиг для tmux или i3, чтобы сочетание клавиш и поведение было идентично?
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|1.11, Аноним (11), 12:37, 13/02/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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> среды рабочего стола
> основан на технологиях управления сеансами GNOME, оконном менеджере i3, композитных серверах Picom и Sway, панели i3bar, системе уведомлений rofication, строке состояния i3status-rs
Т.е обычный райсинг уровня взять оконник, поставить панельку, рофи и логин менеджер теперь считается созданием среды рабочего стола?
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