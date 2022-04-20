Опубликовано окружение рабочего стола Regolith 3.0

|
Состоялся релиз пользовательского окружения Regolith Desktop 3.0, развиваемого разработчиками одноимённого дистрибутива Linux. Regolith основан на технологиях управления сеансами GNOME, оконном менеджере i3 и композитных серверах Picom и Sway. Наработки проекта распространяются под лицензией GPLv3. Для загрузки подготовлены пакеты для Ubuntu 20.04/22.04/23.04 и Debian 11/12.
Проект позиционируется как современное окружение рабочего стола, развиваемое для более быстрого выполнения типовых действий за счёт оптимизаций рабочих процессов и устранения лишнего беспорядка. Целью является предоставление функционального, но минималистичного интерфейса, который может настраиваться и расширяться в зависимости от предпочтений пользователя. Regolith может представлять интерес для новичков, привыкших к традиционным оконным системам, но желающих попробовать методы фреймовой (мозаичной) компоновки окон.
В новом выпуске:
- Добавлен экспериментальный сеанс на основе композитного сервера Sway и протокола Wayland.
- В сеансе на основе протокола X11 задействован композитный сервер Picom (форк Compton).
- Оконный менеджер i3 обновлён до версии 4.22.
- Добавлена поддержка дробного масштабирования, применимого на экранах с разрешением выше 1920x1080.
- Реализована цветная визуализация индикатора заряда аккумулятора.
- В заголовках и метках с незавершённым текстом вместо трёх точек ("...") использован символ "…".
- Улучшена тема оформления.
- Добавлена диагностическая информация о текущем сеансе.
- Переработана разбивка компонентов пользовательского окружения на пакеты.
- В число рекомендованных пакетов добавлен gnome-terminal.
- В зависимости добавлен пакет gnome-settings-daemon.
- Расширена поддержка GPU.
- Улучшено оформление неактивных или не подпадающих под фокус ввода вкладок.