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Опубликовано окружение рабочего стола Regolith 3.0

30.08.2023 22:48

Состоялся релиз пользовательского окружения Regolith Desktop 3.0, развиваемого разработчиками одноимённого дистрибутива Linux. Regolith основан на технологиях управления сеансами GNOME, оконном менеджере i3 и композитных серверах Picom и Sway. Наработки проекта распространяются под лицензией GPLv3. Для загрузки подготовлены пакеты для Ubuntu 20.04/22.04/23.04 и Debian 11/12.

Проект позиционируется как современное окружение рабочего стола, развиваемое для более быстрого выполнения типовых действий за счёт оптимизаций рабочих процессов и устранения лишнего беспорядка. Целью является предоставление функционального, но минималистичного интерфейса, который может настраиваться и расширяться в зависимости от предпочтений пользователя. Regolith может представлять интерес для новичков, привыкших к традиционным оконным системам, но желающих попробовать методы фреймовой (мозаичной) компоновки окон.

В новом выпуске:

  • Добавлен экспериментальный сеанс на основе композитного сервера Sway и протокола Wayland.
  • В сеансе на основе протокола X11 задействован композитный сервер Picom (форк Compton).
  • Оконный менеджер i3 обновлён до версии 4.22.
  • Добавлена поддержка дробного масштабирования, применимого на экранах с разрешением выше 1920x1080.
  • Реализована цветная визуализация индикатора заряда аккумулятора.
  • В заголовках и метках с незавершённым текстом вместо трёх точек ("...") использован символ "…".
  • Улучшена тема оформления.
  • Добавлена диагностическая информация о текущем сеансе.
  • Переработана разбивка компонентов пользовательского окружения на пакеты.
  • В число рекомендованных пакетов добавлен gnome-terminal.
  • В зависимости добавлен пакет gnome-settings-daemon.
  • Расширена поддержка GPU.
  • Улучшено оформление неактивных или не подпадающих под фокус ввода вкладок.



  1. Главная ссылка к новости (https://www.freelists.org/post...)
  2. OpenNews: Выпуск дистрибутива Ubuntu Sway Remix 23.04
  3. OpenNews: Выпуск пользовательского окружения Sway 1.8, использующего Wayland
  4. OpenNews: В Fedora 38 одобрена поставка сборок с окружениями Budgie и Sway
  5. OpenNews: Выпуск окружения рабочего стола Regolith 2.0
Лицензия: CC BY 3.0
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/59689-regolith
Ключевые слова: regolith
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Обсуждение (7) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 22:58, 30/08/2023 [ответить]  
    		• +2 +/
    Для того чтобы попробовать тайлинг нужен новый дистр - таких ющеров и девелоперов уже не спасти.
     
  • 1.2, Аноним (2), 23:06, 30/08/2023 Скрыто модератором
    		• +1 +/
     
  • 1.3, Аноним (3), 23:15, 30/08/2023 [ответить]  
    		• +/
    GNOME + i3 = ❤️
     
  • 1.4, 2cher (?), 23:18, 30/08/2023 [ответить]  
    		• +/
    Wayland НЕНУЖЕН!!!
     
  • 1.5, Ржавый пес (?), 23:28, 30/08/2023 [ответить]  
    		• –1 +/
    Казалось бы, причем тут rust?
     
  • 1.6, Аноним (6), 23:51, 30/08/2023 [ответить]  
    		• –2 +/
    И тут Гом. А могли ведь взять кути и не зависеть от корп. И без всяких помойных xcompmgr обошлись бы я думаю.
     
     
  • 2.7, Аноним (3), 23:56, 30/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > могли ведь взять кути и не зависеть от корп

    А могли ведь взять кути и начать зависеть от левой пятки правой ноги эффективных менеджеров кути компани.

     

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