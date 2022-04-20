Опубликовано окружение рабочего стола Regolith 3.0

Состоялся релиз пользовательского окружения Regolith Desktop 3.0, развиваемого разработчиками одноимённого дистрибутива Linux. Regolith основан на технологиях управления сеансами GNOME, оконном менеджере i3 и композитных серверах Picom и Sway. Наработки проекта распространяются под лицензией GPLv3. Для загрузки подготовлены пакеты для Ubuntu 20.04/22.04/23.04 и Debian 11/12. Проект позиционируется как современное окружение рабочего стола, развиваемое для более быстрого выполнения типовых действий за счёт оптимизаций рабочих процессов и устранения лишнего беспорядка. Целью является предоставление функционального, но минималистичного интерфейса, который может настраиваться и расширяться в зависимости от предпочтений пользователя. Regolith может представлять интерес для новичков, привыкших к традиционным оконным системам, но желающих попробовать методы фреймовой (мозаичной) компоновки окон. В новом выпуске: Добавлен экспериментальный сеанс на основе композитного сервера Sway и протокола Wayland.

В сеансе на основе протокола X11 задействован композитный сервер Picom (форк Compton).

Оконный менеджер i3 обновлён до версии 4.22.

Добавлена поддержка дробного масштабирования, применимого на экранах с разрешением выше 1920x1080.

Реализована цветная визуализация индикатора заряда аккумулятора.

В заголовках и метках с незавершённым текстом вместо трёх точек ("...") использован символ "…".

Улучшена тема оформления.

Добавлена диагностическая информация о текущем сеансе.

Переработана разбивка компонентов пользовательского окружения на пакеты.

В число рекомендованных пакетов добавлен gnome-terminal.

В зависимости добавлен пакет gnome-settings-daemon.

Расширена поддержка GPU.

Улучшено оформление неактивных или не подпадающих под фокус ввода вкладок.



