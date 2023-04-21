The OpenNET Project / Index page

[ новости /+++ | форум | wiki | теги | ]

Выпуск дистрибутива Ubuntu Sway Remix 23.04

21.04.2023 20:36

Доступен выпуск дистрибутива Ubuntu Sway Remix 23.04, предоставляющего преднастроенный и готовый к использованию рабочий стол на основе мозаичного композитного менеджера Sway. Дистрибутив является неофициальной редакцией Ubuntu 23.04, созданной с оглядкой как на опытных пользователей GNU/Linux, так и новичков, желающих попробовать окружение мозаичных оконных менеджеров без необходимости в их долгой настройке. Для загрузки подготовлены сборки для архитектур amd64 и arm64 (Raspberry Pi).

Окружение дистрибутива построено на основе Sway - композитного менеджера, использующего протокол Wayland и полностью совместимого с мозаичным оконным менеджером i3, а также панели Waybar, файлового менеджера PCManFM-GTK3, и утилит из проекта NWG-Shell, таких как менеджер обоев рабочего стола Azote, полноэкранного меню приложений nwg-drawer, утилиты для вывода содержимого скриптов на экран nwg-wrapper (используется для отображения подсказки по горячим клавишам на рабочем столе), менеджера настройки тем GTK, курсора и шрифтов nwg-look и скрипта Autotiling, автоматически компонующего окна открытых приложений на манер динамических мозаичных оконных менеджеров.

В состав дистрибутива входят программы как с графическим интерфейсом, такие как Firefox, Qutebrowser, Audacious, Transmission, Libreoffice, Pluma и MATE Calc, так и консольные приложения и утилиты, такие как музыкальный проигрыватель Musikcube, видеопроигрыватель MPV, утилита для просмотра изображений Swayimg, утилита для просмотра документов PDF Zathura, текстовый редактор Neovim, файловый менеджер Ranger и другие.

Другой особенностью дистрибутива является полный отказ от использования пакетного менеджера Snap, все программы поставляются в виде обычных deb-пакетов, в том числе веб-браузер Firefox, для установки которого задействован официальный PPA-репозиторий Mozilla Team. Установщик дистрибутива основан на фреймворке Calamares.

Основные изменения:

  • Sway обновлен до версии 1.8 с поддержкой команды "bindgesture" для прикрепления действий к жестам тачпада, поддержкой расширений Wayland xdg-activation-v1 и ext-session-lock-v1, поддержкой настройки "disable while trackpointing" в библиотеке libinput для управления отключением трекпада во время использования тензометрического джойстика (например, TrackPoint на ноутбуках ThinkPad).
  • Добавлено два базовых жеста для тачпада: сдвиг тремя пальцами влево-вправо для переключения между рабочими столами, и сдвиг тремя пальцами вниз для перевода окна в фокусе в плавающий режим и обратно.
  • Добавлен скрипт start-sway, позволяющий автоматически обнаруживать запуск окружения в виртуальных машинах или на системах с проприетарным драйвером NVIDIA, применяя необходимые переменные окружения и параметры запуска. Например, при обнаружении драйвера Nvidia и включённого режима NVIDIA DRM Modeset, скрипт автоматически экспортирует необходимые переменные окружения и запускает Sway с параметром "--unsupported-gpu", перенаправляя лог запуска в журнал systemd.
  • Добавлен фоновый процесс Swayr, расширяющий возможности управления окнами. С его помощью реализована возможность переключения между активными окнами комбинацией Alt+Tab, переключения между рабочими столами комбинацией Alt+Win, а также вывод списка всех окон на всех рабочих столах и мониторах комбинацией Win+P.
  • Реализована поддержка изменения цветовой температуры монитора (Night Color) при помощи утилиты wlsunset. Цветовая температура меняется автоматически в зависимости от местоположения (настройку можно изменить в конфигурационном файле панели Waybar, либо непосредственно в скрипте запуска).
  • В панель Waybar добавлен модуль Scratchpad, для быстрого доступа к окнам, перемещённым в scratchpad (временное хранилище неактивных окон).
  • Добавлена утилита Swappy, для интерактивного редактирования скриншотов перед сохранением на диск или копированием в буфер обмена.
  • Обновлена утилита для настройки устройств ввода Sway Input Configurator, в которой предложен обновлённый интерфейс настройки языка и варианта раскладки клавиатуры, исправлены некоторые ошибки и обеспечена совместимость со свежими выпусками Sway.
  • Проведён рефакторинг конфигурационных файлов, упрощены настройки автозапуска, решены проблемы, возникавшие при использовании тёмного оформления приложений на GTK, для приложений с HeaderBar заголовком отключены кнопки управления окном. Налажена работа приложений в формате AppImage, не имеющих поддержки Wayland (обеспечен автоматический запуск с использованием XWayland). Сокращён размер образа. Из базовой поставки исключены systemd-oomd (заменён на EarlyOOM), GIMP и Flatpak.


  1. Главная ссылка к новости (https://github.com/Ubuntu-Sway...)
  2. OpenNews: В Fedora 38 одобрена поставка сборок с окружениями Budgie и Sway
  3. OpenNews: Выпуск пользовательского окружения Sway 1.8, использующего Wayland
  4. OpenNews: Выпуск дистрибутива Ubuntu Sway Remix 22.10
  5. OpenNews: На базе Sway развивается порт пользовательского окружения LXQt, поддерживающий Wayland
  6. OpenNews: Автор оболочки Sway и языка Hare развивает новое микроядро Helios и OC Ares
Автор новости: Sunderland93
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/59011-sway
Ключевые слова: sway
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (19) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 21:07, 21/04/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Чистый незамутненный Ц.
     
  • 1.6, Аноним (6), 21:18, 21/04/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Мега крутой дистрибутив. Автору респектище. Такой должна быть настоящая убунта.
     
  • 1.7, Аноним (7), 21:40, 21/04/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Видимо теперь это можно называть убунтой, вместо поделия со снапом.
     
  • 1.8, шмякшмяк (?), 21:51, 21/04/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Почти как у меня и гтк тема такая же по-моему.
     
  • 1.9, Аноним (9), 22:03, 21/04/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Темнота какая-то, ничего хорошего во внешнем виде.
     
     
  • 2.16, шмякшмяк (?), 22:54, 21/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    С синими иконками норм.
     

  • 1.10, Аноним (10), 22:21, 21/04/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    При установке выбрал язык - русский. Логин и пароль ввел на английском. Установка завершилась. Перезагрузился и не могу переключить язык на английский, чтобы ввести логин и пароль... Ну елки палки.  
     
     
  • 2.14, Аноним (14), 22:39, 21/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    А это чтобы неанглоговорящие недочеловеки страдали. Тут просто забыли упомянуть что это для сшэопки.
     
  • 2.22, pic (?), 00:08, 22/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Пароль устанавливайте _после_ установки системы, просто оставьте его пустым нажимая Enter, я так в Endless OS поступаю, там также.
     

  • 1.11, Аноним (11), 22:24, 21/04/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    wayland на малинке?.. они бы ещё kde там предложили запускать
     
     
  • 2.15, Аноним (14), 22:39, 21/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Ага, на малинке лучше 9front. Он хотя бы необычный.
     
  • 2.17, хрустик (?), 23:05, 21/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Wayland на одноплатниках работает прекрасно, а xorg лагает ужасно
     
     
  • 3.18, Аноним (11), 23:08, 21/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    wayland в принципе не работает нигде, просто на малинке он делает это очень медленно
     
  • 3.25, maximnik0 (?), 00:46, 22/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > а xorg лагает ужасно

    Меня удивляет что там может лагать,все что можно повыкидывали.Даже старая 3 версия Х ,ещё не орг, в дистрибутиве сласкварь 2 работало вполне сносно на 32 мгб памяти 75 пентиум.
    ftvm мод 95.А тонкий клиентов полно было на 486.Даже без 3д акселерации нормально было,если фильмы не смотреть,vesa2 вполне сностно работало.Расжирел софт, очень расжирел.

     

  • 1.19, Аноним (19), 23:12, 21/04/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Лучше бы написали про old Pardus Linux с его package management system. Потому, что лучше Pisi Linux не могут быть даже Sisi.
     
     
  • 2.20, Аноним (11), 23:14, 21/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    gentoo лучший дистр. сейчас только qt6 размаскируют, починят сборку firefox без clang и можно юзать
     
     
  • 3.21, Аноним (21), 23:51, 21/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А какие задачи решает Gentoo?
    И какие из этих задач решает лучше чем другие?
    Поэтому нет.
     
     
  • 4.23, pic (?), 00:10, 22/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Утилизации свободного времени.
     

  • 1.24, Аноним (24), 00:37, 22/04/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Насвай в комплекте.
     

     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Текст:

    Спонсоры:
    PostgresPro
    Inferno Solutions
    Hosting by Hoster.ru
    Хостинг:

    Закладки на сайте
    Проследить за страницей     		Created 1996-2023 by Maxim Chirkov
    Добавить, Поддержать, Вебмастеру