Доступен выпуск дистрибутива Ubuntu Sway Remix 23.04, предоставляющего преднастроенный и готовый к использованию рабочий стол на основе мозаичного композитного менеджера Sway. Дистрибутив является неофициальной редакцией Ubuntu 23.04, созданной с оглядкой как на опытных пользователей GNU/Linux, так и новичков, желающих попробовать окружение мозаичных оконных менеджеров без необходимости в их долгой настройке. Для загрузки подготовлены сборки для архитектур amd64 и arm64 (Raspberry Pi). Окружение дистрибутива построено на основе Sway - композитного менеджера, использующего протокол Wayland и полностью совместимого с мозаичным оконным менеджером i3, а также панели Waybar, файлового менеджера PCManFM-GTK3, и утилит из проекта NWG-Shell, таких как менеджер обоев рабочего стола Azote, полноэкранного меню приложений nwg-drawer, утилиты для вывода содержимого скриптов на экран nwg-wrapper (используется для отображения подсказки по горячим клавишам на рабочем столе), менеджера настройки тем GTK, курсора и шрифтов nwg-look и скрипта Autotiling, автоматически компонующего окна открытых приложений на манер динамических мозаичных оконных менеджеров. В состав дистрибутива входят программы как с графическим интерфейсом, такие как Firefox, Qutebrowser, Audacious, Transmission, Libreoffice, Pluma и MATE Calc, так и консольные приложения и утилиты, такие как музыкальный проигрыватель Musikcube, видеопроигрыватель MPV, утилита для просмотра изображений Swayimg, утилита для просмотра документов PDF Zathura, текстовый редактор Neovim, файловый менеджер Ranger и другие. Другой особенностью дистрибутива является полный отказ от использования пакетного менеджера Snap, все программы поставляются в виде обычных deb-пакетов, в том числе веб-браузер Firefox, для установки которого задействован официальный PPA-репозиторий Mozilla Team. Установщик дистрибутива основан на фреймворке Calamares. Основные изменения: Sway обновлен до версии 1.8 с поддержкой команды "bindgesture" для прикрепления действий к жестам тачпада, поддержкой расширений Wayland xdg-activation-v1 и ext-session-lock-v1, поддержкой настройки "disable while trackpointing" в библиотеке libinput для управления отключением трекпада во время использования тензометрического джойстика (например, TrackPoint на ноутбуках ThinkPad).

Добавлено два базовых жеста для тачпада: сдвиг тремя пальцами влево-вправо для переключения между рабочими столами, и сдвиг тремя пальцами вниз для перевода окна в фокусе в плавающий режим и обратно.

Добавлен скрипт start-sway, позволяющий автоматически обнаруживать запуск окружения в виртуальных машинах или на системах с проприетарным драйвером NVIDIA, применяя необходимые переменные окружения и параметры запуска. Например, при обнаружении драйвера Nvidia и включённого режима NVIDIA DRM Modeset, скрипт автоматически экспортирует необходимые переменные окружения и запускает Sway с параметром "--unsupported-gpu", перенаправляя лог запуска в журнал systemd.

Добавлен фоновый процесс Swayr, расширяющий возможности управления окнами. С его помощью реализована возможность переключения между активными окнами комбинацией Alt+Tab, переключения между рабочими столами комбинацией Alt+Win, а также вывод списка всех окон на всех рабочих столах и мониторах комбинацией Win+P.

Реализована поддержка изменения цветовой температуры монитора (Night Color) при помощи утилиты wlsunset. Цветовая температура меняется автоматически в зависимости от местоположения (настройку можно изменить в конфигурационном файле панели Waybar, либо непосредственно в скрипте запуска).

В панель Waybar добавлен модуль Scratchpad, для быстрого доступа к окнам, перемещённым в scratchpad (временное хранилище неактивных окон).

Добавлена утилита Swappy, для интерактивного редактирования скриншотов перед сохранением на диск или копированием в буфер обмена.

Обновлена утилита для настройки устройств ввода Sway Input Configurator, в которой предложен обновлённый интерфейс настройки языка и варианта раскладки клавиатуры, исправлены некоторые ошибки и обеспечена совместимость со свежими выпусками Sway.

Проведён рефакторинг конфигурационных файлов, упрощены настройки автозапуска, решены проблемы, возникавшие при использовании тёмного оформления приложений на GTK, для приложений с HeaderBar заголовком отключены кнопки управления окном. Налажена работа приложений в формате AppImage, не имеющих поддержки Wayland (обеспечен автоматический запуск с использованием XWayland). Сокращён размер образа. Из базовой поставки исключены systemd-oomd (заменён на EarlyOOM), GIMP и Flatpak.



