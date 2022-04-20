The OpenNET Project / Index page

[ новости /+++ | форум | wiki | теги | ]

Выпуск окружения рабочего стола Regolith 2.0

09.06.2022 22:50

После года разработки доступен выпуск окружения рабочего стола Regolith 2.0, развиваемого разработчиками одноимённого дистрибутива Linux. Regolith основан на технологиях управления сеансами GNOME и оконном менеджере i3. Наработки проекта распространяются под лицензией GPLv3. Для загрузки подготовлены пакеты для Ubuntu 20.04/22.04 и Debian 11.

Проект позиционируется как современное окружение рабочего стола, развиваемое для более быстрого выполнения типовых действий за счёт оптимизаций рабочих процессов и устранения лишнего беспорядка. Целью является предоставление функционального, но минималистичного интерфейса, который может настраиваться и расширяться в зависимости от предпочтений пользователя. Regolith может представлять интерес для новичков, привыкших к традиционным оконным системам, но желающих попробовать методы фреймовой (мозаичной) компоновки окон.

В новом выпуске:

  • Помимо Ubuntu реализовано формирование сборок для Debian 11.
  • Предложена собственная реализация меню запуска приложений и интерфейса переключения между окнами, которая заменила собой ранее предлагаемый интерфейс Rofi Launcher.
  • Для настройки вместо gnome-control-center предложен собственный конфигуратор regolith-control-center.
  • Файл конфигурации для оконного менеджера i3 разделён на несколько отдельных компонентов, позволяющих более гибко управлять конфигурацией.
  • Обновлены настройки стилей. При помощи команды regolith-look можно установить альтернативные файлы с настройками стилей.
  • Заменён просмотрщик горячих клавиш.
  • Предоставлена возможность использования для управления окнами, как обычного оконного менеджера i3wm, так и проекта i3-gaps, развивающего расширенный форк i3wm.
  • Добавлены шрифты от проекта Nerd Fonts.
  • Добавлена утилита для управления уведомлениями.
  • Добавлена утилита regolith-diagnostic для накопления диагностической информации



Основные особенности Regolith:

  • Поддержка горячих клавиш как в оконном менеджере i3wm для управления фреймовой (tiling) компоновкой окон.
  • Использование для управления окнами i3wm или i3-gaps, расширенного форка i3wm.
  • Панель построена с использованием i3bar, а для запуска скриптов автоматизации применяется i3xrocks на основе i3blocks.
  • Управление сеансами основано на менеджере сеансов из gnome-flashback и gdm3.
  • Компоненты для управления системой, настройки интерфейса, автомонтирования накопителей, управления подключением к беспроводным сетям перенесены из GNOME Flashback.
  • Помимо фреймовой компоновки допускаются и традиционные методы работы с окнами.
  • Меню запуска приложений и интерфейс переключения между окнами Ilia. Список приложений можно посмотреть в любой момент при помощи клавиатурной комбинации super+space.
  • Для вывода уведомлений используется Rofication.
  • Для управления темами оформления и установки отдельных ресурсов, связанных с внешним видом, применяется утилита regolith-look.


  1. Главная ссылка к новости (https://www.freelists.org/post...)
  2. OpenNews: Выпуск рабочего стола Regolith 1.6
  3. OpenNews: Выпуск рабочего стола Budgie 10.6, ознаменовавший реорганизацию проекта
  4. OpenNews: Выпуск дистрибутива Pop!_OS 22.04, развивающего рабочий стол COSMIC
  5. OpenNews: Доступен оконный менеджер i3wm 4.19
  6. OpenNews: Выпуск пользовательского окружения Sway 1.7, использующего Wayland
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/57327-regolith
Ключевые слова: regolith, i3wm
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (17) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 23:12, 09/06/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    больше на голый wm по скрину похоже. там хоть какой свой стек базового софта есть или надо с миру по нитке собирать?
     
     
  • 2.3, Dzen Python (ok), 23:18, 09/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Страшно далеко там даже до саклесс...
     

  • 1.2, Dzen Python (ok), 23:17, 09/06/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Какие киллерфичи перед "традиционными" фреймовыми менеджерами, вроде самосборного стека для овса?
     
     
  • 2.5, beck (??), 23:31, 09/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Полагаю тем, что уже собрано.
     
  • 2.6, beck (??), 23:32, 09/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Полагаю тем, что уже собрано.
     

  • 1.4, Корец (?), 23:19, 09/06/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    >Список приложений можно посмотреть в любой момент при помощи клавиатурной комбинации super+space.

    Лучше уж win+r, а win+space оставить для переключения раскладки.

     
     
  • 2.15, Аноним (15), 00:32, 10/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну судя по названию, реголит, застряли в далёком прошлом, win+space везде используются, и гораздо удобнее в переключении чем Alt+Shift.
     

  • 1.7, pashev.ru (?), 23:48, 09/06/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Хорошую вещь не назовут говном мамонта.
     
     
  • 2.9, Аноним (9), 00:00, 10/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В опенсорсе традиционно дурковатые названия, причем проекты самого разного уровня и качества называются по дебильному, не надо тут. Логотипы и маскоты - вообще мрак. И ничего как бы.
     

  • 1.8, Аноним (9), 23:59, 09/06/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Поясните, в чем мотивация. Зачем запускать гном поверх i3? Что это дает по сравнению с гномом поверх gdm или lightdm? Кроме более низкого потребления памяти/проца (я этого не замечу все равно). Или это не совсем гном?
     
     
  • 2.10, Аноним (10), 00:05, 10/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это для опыта i3 на современных мощных машинах, чтоб не забывали что такое прожор и утечки ресурсов.
     
  • 2.11, Аноним (11), 00:06, 10/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    юзаю dwm с xfce, удобно
     

  • 1.12, Аноним (12), 00:21, 10/06/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Regolith основан на технологиях управления сеансами GNOME

    Ну вот и зачем?
    > и оконном менеджере i3.

    Ну, ладно, это понятно

     
  • 1.13, Хлебушек (?), 00:24, 10/06/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Я чего-то не догоняю, что такое технологии управления сеансами GNOME, это какой такой компонент из этого проекта за подобное отвечает?
     
  • 1.14, Аноним (14), 00:26, 10/06/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Фигня какая-то.
     
  • 1.16, Аноним (11), 00:42, 10/06/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    ерунда, глупости, перестаньте это программировать, это бесполезно, никому не интересно, удалите, гном тоже плохой, i3 медленный, я бы лучше написал, у меня на компе лучшее DE стоит, а у вас у всех оно хуже, чем у меня, и вообще неправильное
     
     
  • 2.17, внук (?), 01:07, 10/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Дед прими таблетки
     
     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Текст:

    Спонсоры:
    PostgresPro
    Inferno Solutions
    Hosting by Hoster.ru
    Хостинг:

    Закладки на сайте
    Проследить за страницей     		Created 1996-2022 by Maxim Chirkov
    Добавить, Поддержать, Вебмастеру