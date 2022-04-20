Выпуск окружения рабочего стола Regolith 2.0

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|1.1, Аноним (1), 23:12, 09/06/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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больше на голый wm по скрину похоже. там хоть какой свой стек базового софта есть или надо с миру по нитке собирать?
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|1.2, Dzen Python (ok), 23:17, 09/06/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Какие киллерфичи перед "традиционными" фреймовыми менеджерами, вроде самосборного стека для овса?
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|1.4, Корец (?), 23:19, 09/06/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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>Список приложений можно посмотреть в любой момент при помощи клавиатурной комбинации super+space.
Лучше уж win+r, а win+space оставить для переключения раскладки.
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|2.15, Аноним (15), 00:32, 10/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ну судя по названию, реголит, застряли в далёком прошлом, win+space везде используются, и гораздо удобнее в переключении чем Alt+Shift.
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|2.9, Аноним (9), 00:00, 10/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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В опенсорсе традиционно дурковатые названия, причем проекты самого разного уровня и качества называются по дебильному, не надо тут. Логотипы и маскоты - вообще мрак. И ничего как бы.
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|1.8, Аноним (9), 23:59, 09/06/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Поясните, в чем мотивация. Зачем запускать гном поверх i3? Что это дает по сравнению с гномом поверх gdm или lightdm? Кроме более низкого потребления памяти/проца (я этого не замечу все равно). Или это не совсем гном?
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|2.10, Аноним (10), 00:05, 10/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Это для опыта i3 на современных мощных машинах, чтоб не забывали что такое прожор и утечки ресурсов.
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|1.12, Аноним (12), 00:21, 10/06/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> Regolith основан на технологиях управления сеансами GNOME
Ну вот и зачем?
> и оконном менеджере i3.
Ну, ладно, это понятно
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|1.13, Хлебушек (?), 00:24, 10/06/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Я чего-то не догоняю, что такое технологии управления сеансами GNOME, это какой такой компонент из этого проекта за подобное отвечает?
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|1.16, Аноним (11), 00:42, 10/06/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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ерунда, глупости, перестаньте это программировать, это бесполезно, никому не интересно, удалите, гном тоже плохой, i3 медленный, я бы лучше написал, у меня на компе лучшее DE стоит, а у вас у всех оно хуже, чем у меня, и вообще неправильное
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