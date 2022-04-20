После года разработки доступен выпуск окружения рабочего стола Regolith 2.0, развиваемого разработчиками одноимённого дистрибутива Linux. Regolith основан на технологиях управления сеансами GNOME и оконном менеджере i3. Наработки проекта распространяются под лицензией GPLv3. Для загрузки подготовлены пакеты для Ubuntu 20.04/22.04 и Debian 11. Проект позиционируется как современное окружение рабочего стола, развиваемое для более быстрого выполнения типовых действий за счёт оптимизаций рабочих процессов и устранения лишнего беспорядка. Целью является предоставление функционального, но минималистичного интерфейса, который может настраиваться и расширяться в зависимости от предпочтений пользователя. Regolith может представлять интерес для новичков, привыкших к традиционным оконным системам, но желающих попробовать методы фреймовой (мозаичной) компоновки окон. В новом выпуске: Помимо Ubuntu реализовано формирование сборок для Debian 11.

Предложена собственная реализация меню запуска приложений и интерфейса переключения между окнами, которая заменила собой ранее предлагаемый интерфейс Rofi Launcher.

Для настройки вместо gnome-control-center предложен собственный конфигуратор regolith-control-center.

Файл конфигурации для оконного менеджера i3 разделён на несколько отдельных компонентов, позволяющих более гибко управлять конфигурацией.

Обновлены настройки стилей. При помощи команды regolith-look можно установить альтернативные файлы с настройками стилей.

Заменён просмотрщик горячих клавиш.

Предоставлена возможность использования для управления окнами, как обычного оконного менеджера i3wm, так и проекта i3-gaps, развивающего расширенный форк i3wm.

Добавлены шрифты от проекта Nerd Fonts.

Добавлена утилита для управления уведомлениями.

Добавлена утилита regolith-diagnostic для накопления диагностической информации





Основные особенности Regolith: Поддержка горячих клавиш как в оконном менеджере i3wm для управления фреймовой (tiling) компоновкой окон.

Использование для управления окнами i3wm или i3-gaps, расширенного форка i3wm.

Панель построена с использованием i3bar, а для запуска скриптов автоматизации применяется i3xrocks на основе i3blocks.

Управление сеансами основано на менеджере сеансов из gnome-flashback и gdm3.

Компоненты для управления системой, настройки интерфейса, автомонтирования накопителей, управления подключением к беспроводным сетям перенесены из GNOME Flashback.

Помимо фреймовой компоновки допускаются и традиционные методы работы с окнами.

Меню запуска приложений и интерфейс переключения между окнами Ilia. Список приложений можно посмотреть в любой момент при помощи клавиатурной комбинации super+space.

Для вывода уведомлений используется Rofication.

Для управления темами оформления и установки отдельных ресурсов, связанных с внешним видом, применяется утилита regolith-look.



