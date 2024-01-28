The OpenNET Project / Index page

[ новости /+++ | форум | wiki | теги | ]

Первый выпуск композитного сервера Niri, использующего Wayland

28.01.2024 10:48

Опубликован первый выпуск композитного сервера Niri. Проект создан под впечатлением от GNOME-расширения PaperWM и реализует метод мозаичной (tiling) компоновки, при котором окна группируются в бесконечно прокручиваемую на экране ленту. Открытие нового окна приводит к расширению ленты, а ранее добавленные окна никогда не меняют свой размер. Код проекта написан на языке Rust и распространяется под лицензией GPLv3. Пакеты собраны для Fedora, NixOS , Arch Linux и FreeBSD.

В качестве причины создания отдельного композитного менеджера отмечается невозможность реализации в PaperWM раздельной работы с мониторами из-за особенностей GNOME Shell (привязка к глобальным оконным координатам). Основным отличием Niri от PaperWM является привязка к каждому монитору собственной ленты окон, которые не пересекаются между собой. Niri поддерживает HiDPI и может работать на системах с несколькими GPU (например, гибридных системах с дискретной видеокартой и встроенным GPU).

Виртуальные рабочие столы в Niri создаются динамически (как в GNOME) и размещаются вертикально (лента окон вращается горизонтально, а лента рабочих столов - вертикально). На каждом мониторе может отображаться независимый набор виртуальных рабочих столов. Для переключения между рабочими столами можно использовать управляющие жесты на тачпаде. При отключении монитора раскладка виртуальных рабочих столов запоминается и переносится на оставшийся монитор, а при возвращении монитора восстанавливается в исходное состояние.

Имеется встроенный интерфейс для создания скриншотов и записи скринкастов (для доступа используется xdg-desktop-portal-gnome). Для запуска приложений X11 предусмотрена возможность задействования DDX-сервера Xwayland. Настройка осуществляется через файл конфигурации, позволяющий изменять базовые параметры окружения, такие как ширина рамок, отступы, режимы вывода и размеры окон. Изменения конфигурации применяются на лету без перезапуска композитного сервера.





  1. Главная ссылка к новости (https://www.reddit.com/r/linux...)
  2. OpenNews: Выпуск labwc 0.7, композитного сервера для Wayland
  3. OpenNews: Выпуск композитного сервера Weston 13.0
  4. OpenNews: Доступна Louvre 1.0, библиотека для разработки композитных серверов на базе Wayland
  5. OpenNews: Доступен композитный сервер Wayfire 0.8, использующий Wayland
  6. OpenNews: Представлен wxrd, композитный сервер на базе Wayland для систем виртуальной реальности
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/60511-niri
Ключевые слова: niri, rust, wayland
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (80) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 11:01, 28/01/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +6 +/
    Если открыта сотня окон, неза...шся прокручивать?
     
     
  • 2.6, Вася (??), 11:28, 28/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –15 +/
    для повседневной работы 100 окон не используется, этот WM вас просто дисциплинирует в работе с данными
     
     
  • 3.16, anonymous (??), 11:56, 28/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Почему нет?

    У меня открыто 170 вкладок в браузере, это примерно 17 "задач". Вполне можно было бы сделать их не вкладками, а окнами, если бы фокс и ВМ умели нормально взаимодействовать.

     
     
  • 4.25, Аноним (25), 12:19, 28/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Что-то мне кажется, что даже если в классическом wm ты так сделаешь, то утомишься мотать
     
     
  • 5.49, paulus (ok), 13:23, 28/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > утомишься мотать

    На любителя.., ленту фейсбучка же не устают мотать :)

     
     
  • 6.58, Аноним (58), 13:40, 28/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Её мотаюь бесцельно и в одну сторону. Целенаправленное мотание тем более в разные стороны утомит.
     
     
  • 7.88, Аноним (88), 16:03, 28/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Обычно те, кто держать по сотне окон/вкладок, забывают про их существование через пару секунд после открытия. Поэтому мотать особо и не требуется.
     
  • 4.56, Бывалый смузихлёб (?), 13:35, 28/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    именно для браузера есть такая удобная штука как Группа Вкладок
     
  • 4.82, Sw00p aka Jerom (?), 14:57, 28/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    фабрика троллей на линкс пересела?
     
  • 4.87, Аноним (88), 16:01, 28/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > У меня открыто 170 вкладок в браузере, это примерно 17 "задач".

    А сколько из них вы реально используете (то есть держите активными, а не как "мне лень создавать закладку")? Одну? Две? Три?

     
     
  • 5.94, Аноним (94), 16:25, 28/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Проще - добавлять в закладки не обучен. Видел таких.
     
  • 2.86, Аноним (86), 15:58, 28/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Если открыта сотня окон, неза...шся прокручивать?

    если пользователи будут жаловаться, то просто добавят функцию сворачивания/разворачивания.

     

  • 1.3, Аноним (-), 11:07, 28/01/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –4 +/
    Ничосе! У бзди появился еще один Wayland композитор. Лицензия конечно...
    Будет смешно, если бздя на вейланд перейдет быстрее и легче чему всякие маргинальные линуксовые недо-дистры.
     
     
  • 2.4, Аноним (4), 11:17, 28/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Использую wayfire. Жить можно, но какие-то штуки нормально не работают, нужно идти на оффорум и разбираться. Одно радует — предсказуемость.
     
     
  • 3.91, Денис (??), 16:07, 28/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Тоже wayfire под фряхой использую. Прикольная штука
     
  • 2.10, Аноним (10), 11:39, 28/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    А зачем вообще переходить на вяленый?
     
     
  • 3.14, Аноним (-), 11:49, 28/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > А зачем вообще переходить на вяленый?

    Толсто конечно, но отвечу.
    Причины у каждого свои. Кто-то хочет уйти от дырявости иксов и не париться при использовании проприетарного софта. Кто-то хочет играть с hdr.

    У меня напр. два моника - один старый с 60Гц, а второй новый 144. С убогоиксами я вынужден ставить 60Гц на оба моника, потому что иксы defective by design и это не исправить никак. А за новый моник деньги уплочены...

     
     
  • 4.50, tty0 (?), 13:28, 28/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    Это привет из 2008? Такого на наблюдается с 2012!
     
  • 4.84, Аноним (84), 15:01, 28/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну ващета хдр уже давно таки работает и как раз в иксах. Просто битность поставь скажем 30 и увидишь что будет.
    И с экранами, которым надо указывать цветовой профиль для показа 4К в 60 герц иксы умеют.
    А мониторы иксы умеют вырубать опцией off,так что при подключении ноутбук может сразу вырубать экран, но клавиатура остается доступной.
    И задать частоту можно. ты просто не осилил иксы потому что они якобы устаревшие.
    Плюс вейланд не умеет раскладку клавиатуры настраивать - считай делать обычную клавиатуру с макросами и можно запятую, которая часто используется достать и не мучиться с тем как иносранцы это сделали, можно спейюцсимволы навтыкать в ряд функциональных клавиш и программировать на русском языке в Си с шлангом и так далее.
     
     
  • 5.85, soarin (ok), 15:26, 28/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Постоянное какое-то упрощение задачи на более простую
    HDR -> 10 бит
    Установить разную частоту для мониторов -> установить какую-то частоту для монитора

    Но зато клавиатуру в видеосервер приплести как полюс.

     
  • 5.95, Аноним (-), 16:39, 28/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > ты просто не осилил иксы потому что они якобы устаревшие.

    Мда... Мне кажется, что ты не осилил даже то что я написал выше.

    > при подключении ноутбук может сразу вырубать экран, но клавиатура остается доступн

    Еще раз - мне не нужно вырубать экран. Мне нужно подключить ДВА моника ОДНОВРЕМЕННО, чтобы на одном была частота 60Гц, а на втором - 144Гц. А теперь впечатли меня своим кунг-фу и покажи как это сделать в иксах.

    > Просто битность поставь скажем 30

    Боже, откуда вы такие беретесь? 30-bit color это не HDR!
    Даже вяленый ограниченно поддерживает HDR (еще не всё и везде дописали), а копроиксы вообще не знают о его существовании...

    > программировать на русском языке в Си с шлангом и так далее

    Какие у вас увлекательные извращения. Но, не буду осуждать.

     
     
  • 6.104, Аноним (104), 18:38, 28/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    [на реддите что-то подозревают](https://www.reddit.com/r/linuxhardware/comments/mht7kn/workaround_for_multiple)
     
     
  • 7.105, Аноним (-), 19:07, 28/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > proprietary Nvidia GPU-Drivers
    > this is only a workaround and not a real fix

    Спасибо конечно за костыль, но это не заслуга иксов.
    Иксы как не могли так и не могут.

     
  • 3.27, Аноним (27), 12:22, 28/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Потому что иксы легаси, которое больше не разрабатывают.
     
     
  • 4.43, Аноним (43), 13:12, 28/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    А что там разрабатывать, если уже все разработано?
     
     
  • 5.48, 12yoexpert (ok), 13:21, 28/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Тсс, осторожно, сломаешь ему моск. Он не знает, что можно разработать, а не разрабатывать.
     
     
  • 6.52, Аноним (27), 13:29, 28/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Я знаю, что создатели иксов сказали, что разрабатывать их невозможно без полного рефакторинга). А желающих это делать 0, поскольку все любители иксов сидят на форумах)
     
     
  • 7.83, Аноним (83), 14:58, 28/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Все любители Вялого тоже сидят на форумах, поэтому он ещё не разработан. Но они сидят и ждут, когда "криворукие иксописатели" напишут своими кривыми руками "некривой вяланд".

    SysV + граф. комбайн заменили на комбайн + SysV для графики, получили премии, оплатили  часть кредитов. А что делать, программист, _написавший_ программу молока не даёт, с него можно только кусок мяса получить, да клок шерсти...

     
  • 6.61, Ефрщ (?), 13:44, 28/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    > можно разработать, а не разрабатывать.

    Это называется стагнация.

     
  • 5.51, Аноним (27), 13:28, 28/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да что ты говоришь. Производители мониторов больше новых моделей не выпускают? Видяхи с новыми фичами не появляются? Тиринг уже победили? Скорость тоже молниеносная?
     
  • 5.97, Аноним (-), 16:52, 28/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Аххаха! Ну ты пошутил)
    "Разработано", ха, да за последние два месяца там нашли кучу узявимостей которым по 10 лет и они уже окаменели.
    Можно еще посмотреть на почти тысячу открытых Issues на их багтрекере...

    В общем хорошо диды разрабатывали, просто выпрограммировали зловонную кучу кода, зато выдрессировали толпу фанатиков с горящиси глазами, у которых "все работает, а что не работает то не нужно".

     
  • 2.21, Аноним (21), 12:05, 28/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > бздя
    > маргинальные линуксовые недо-дистры

    Уже смешно.
    Да с чего бы ей быстрее перебздевать? Так же маргинально и перебздёт-недоперебздёт. А может даже и недобздёт, как с нею в последние пару десятилетий обычно и случается.

     
     
  • 3.31, bOOster (ok), 12:30, 28/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Потому что это всегда так было. Если появляется годное решение внедрить его в BSD не составляет особого труда. Тут и отличная документация сказывается и грамотно спроектированная система. Если программисты не убогие, и с Posix хорошо дружат, не зацикливаясь на Linux. Здесь по моему - все нормально с этим.
    А в Linux - ну тут традиционно надо подправить сотню костылей в монолитном ядре, а потом возможно все это поделие заведется кое-как, с дальнейшим годичным циклом корректирования костылей дабы все это не рухнуло на голову девелоперов.  
     
     
  • 4.34, Аноним (27), 12:41, 28/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Какие классные розовые очки. Где вся эта годная поддержка оборудования на грамотно спроектированной ОС?
     
     
  • 5.81, Аноним324 (ok), 14:54, 28/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так то бздя, поддерживает абсолютно вс'
     
  • 4.45, 12yoexpert (ok), 13:15, 28/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    > в монолитном ядре

    Дай угадаю: ты начитался хипсто-статей, в которых говорят, что монолитное ядро - это плохо? Или там говорят, что у каждого подхода свои плюсы и минусы?

    Может, не статей? Конференция? Подкаст? Инстaгрaм? Тиктoк?

     
     
  • 5.96, Аноним (-), 16:51, 28/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Конечно же монолитное ядро это хорошо!
    Благодаря ему один кривой драйвер для принтера может ухайдохать тебе всю систему.
    Прекрасное решение, очень удобно.
     
  • 3.75, Аноним (75), 14:37, 28/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Уже смешно.
    > Да с чего бы ей быстрее перебздевать? Так же маргинально и перебздёт-недоперебздёт.
    > А может даже и недобздёт, как с нею в последние пару десятилетий обычно и случается.

    Но случается это обычно все же с опеннетными комментаторами "вся правда о бздах!" в последние пару десятилетий.
    https://docs.freebsd.org/en/books/handbook/wayland/
    https://hub.darcs.net/raichoo/hikari
    > hikari is a stacking Wayland compositor which is actively developed on FreeBSD but also supports Linux.
    >

     
  • 2.64, Аноньимъ (ok), 14:05, 28/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не будет.
    Не перейдёт.
     

  • 1.5, Аноним (5), 11:28, 28/01/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Красиво, но неюзабельно.
     
  • 1.9, Аноним (5), 11:35, 28/01/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    Когда уже до разработчиеов дойдёт, что десктоп - это не мобильник с 6 дюймовым экраном в который нужно тыкать пальцем? Ну вот зачем элементы управления делать таких крокодиловых размеров?! Боязнь промахнуться мышкой? Это же столько полезного пространства пропадает.
     
     
  • 2.11, Ан он ын (?), 11:47, 28/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Там не всë так однозначно, пусть оно и тайна.
    Эти элементы управления представляют собой цельную панель, за которую можно таскать окно. Даже за "крест" окно перемещать можно. Я серьëзно.
    В тех же кедах на тот же функционал надо две панели, что в сумме занимает не менее чем в полтора раза больше места, сколько не настраивай.
    Так что крокодиловые размеры как раз не в гноме.

    Но со стороны выглядит иначе, да.

     
     
  • 3.19, Аноним (19), 12:02, 28/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > В тех же кедах на тот же функционал надо две панели

    Всмысли?

     
  • 3.20, мимо (?), 12:04, 28/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    >В тех же кедах на тот же функционал надо две панели

    Не надо. Всякие долфины/кейты прекрасно перетаскиваются вообще без тайтлбара (он у меня отключен на всех окнах).

     
  • 3.29, Аноним (29), 12:26, 28/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А тайтл для чего?
    Что-то как-то дублируется функционал, а места больше не становится.
     
  • 3.44, 12yoexpert (ok), 13:12, 28/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >  цельную панель, за которую можно таскать окно

    за неё нельзя таскать окно, потому что весь title bar забит кнопками. просто нет пустого места, за которое можно было бы тащить.

    и да, чтобы тащить окно, даже на таче, хватит высоты в 4 раза меньшей

     
     
  • 4.59, Аноним (58), 13:43, 28/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Во всех больших де есть хоткей который зажимаешь и тащишь окно за любое место.
     
     
  • 5.71, 12yoexpert (ok), 14:29, 28/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    у меня на таче нет хоткеев
     
  • 2.39, 12yoexpert (ok), 13:00, 28/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    У меня нетбук с семидюймовым экраном и я тыкаю в него пальцем. Законом пока не запрещено
     
  • 2.46, pic (?), 13:18, 28/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Нет, лупы в оправах Вам обеспечены.

    Очень странно что любой отход от классического десктоп-управления рассматривается как предательство.

    Тут другой подход, наглядность и обзорность, а не экономия на рабочем пространстве. Когда покупаешь террабайтник экономишь на байтах?

     
     
  • 3.47, 12yoexpert (ok), 13:20, 28/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Очень странно что любой отход от классического десктоп-управления рассматривается как предательство.

    Не странно, а логично и понятно. Изучи азы построения интерфейсов, например, преемственность. Хотя мне кажется, что ты физически не способен прочитать книжку.

     
     
  • 4.54, Аноним (27), 13:32, 28/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    А дай ссылку на книжку, которую можно почитать. Ну например про "преемственность" (что это кстати?)
     
     
  • 5.57, pic (?), 13:36, 28/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Видать она про вечную жизнь, а не про развитие.
     
  • 2.89, Аноним (89), 16:03, 28/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так расскажите чем можно занять свободное пространство. Вот и я думаю о том,что просто нечем.
     
  • 2.101, pic (?), 17:01, 28/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Это же столько полезного пространства пропадает

    Наверное, на дико большую панель задач с огромными иконками приложений или не менее громадными кнопками списками окон.

     

  • 1.13, Аноним (13), 11:48, 28/01/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Как-то напоминает по функционалу сочетание клавишь alt+tab ток сипАТиШнее
     
  • 1.35, Аноним (27), 12:52, 28/01/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    В соседнем треде лечили, что якобы гном плохо кастомизируется) Удачи повторить штуки типа paperwm и material shell на "настраиваемых" кедах))
     
     
  • 2.38, 12yoexpert (ok), 12:54, 28/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    видимо, не вылечили =(
     
  • 2.40, Витюшка (?), 13:02, 28/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Gnome не умеет даже изменять размер кнопки
     
  • 2.41, 12yoexpert (ok), 13:02, 28/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > material shell

    Потыкал - ломает Dash to Dock, выглядит гораздо хуже, чем Adapta Nokto Eta. Ломающие друг друга или вообще всё на свете аддоны - нормальное состояние гнома.

    > paperwm

    Этой коричневой массой на джаве давись сам

     
     
  • 3.55, Аноним (27), 13:33, 28/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Это всё понятно. Ты скажи, как такое же на кедах сделать) Говорить не нужно, нужно дать 2 ссылки)
     
     
  • 4.63, мимо (?), 13:56, 28/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В кедах можно заместить kwin хоть i3, хоть awesome'ом, хоть dwm-ом. При этом и панельки кедовские останутся и трей и что хочешь. Тебе ссылки на эти wm давать или сам найдешь?
     
     
  • 5.66, Аноним (27), 14:17, 28/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И? Причем тут это? Речь про механизмы кастомизации, которые среда предоставляет. Гном предоставляет полное изменение среды в рантайме, кде - миллиард предустановленных галочек. Второе - отстой и Виндоус вей. Всё очень просто)
     
     
  • 6.72, мимо (?), 14:30, 28/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Среда gnome не предоставляет для этого инструменты. Все расширения для гнума, в т.ч. перечисленные тобой - это авторские хаки JS и CSS, зачастую сделанные через ж..
    Кеды предоставляют инструмент - способность из коробки поменять kwin на что-то другое. И тайлинг тоже есть из коробки, хоть с примитивный. Но это еще допилят, полагаю.
     
     
  • 7.74, Аноним (27), 14:36, 28/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Расширения для гнома это не хаки, а как раз валидный способ программирования среды. Считай, dsl для изменения рантайма. Галочки в кедах - это adhoc запрограммированные опции. Именно поэтому на основе кде существует 0 новых сред. Именно поэтому все кеды на скриншотах выглядят однообразно. Потому что галочки "сделай мне зашибись тайлинг с определенным поведением" не существует.

    Причем тут замена Квин вообще непонятно. В 2005 народ развлекался гоняя gnome/openbox. И что это доказывает?

     
     
  • 8.79, мимо (?), 14:44, 28/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    https www opennet ru opennews art shtml num 59707 - а мужики-то не знают ... текст свёрнут, показать
     
  • 8.80, мимо (?), 14:49, 28/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это именно хаки, особенно в приведенных примерах типа paperwm и т п Современный... текст свёрнут, показать
     
     
  • 9.100, Аноним (100), 16:59, 28/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    У Qt проблемы с лицензированием, там тоже потихоньку подкручивают гайки Именно... текст свёрнут, показать
     
  • 5.70, 12yoexpert (ok), 14:28, 28/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > В кедах можно заместить kwin хоть i3, хоть awesome'ом, хоть dwm-ом

    ээ, так в любом DE можно сделать, на то он и WM

     
     
  • 6.73, мимо (?), 14:31, 28/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    В гноме нельзя. Gnome-shell - это плагин mutter. Или наоборот, я уже не помню, но факт в том, что mutter в гноме переключить на другой менеджер нельзя by design.
     
     
  • 7.76, Аноним (27), 14:38, 28/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Удачи переключить Квин на вейланде)
     
     
  • 8.78, мимо (?), 14:40, 28/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Удачи переключить любой wm в любой среде на вяленом Проблема не в кедах ... текст свёрнут, показать
     
  • 3.90, Аноним (89), 16:05, 28/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Зачем док при тайлинге?
     

  • 1.36, Советский инженер (ok), 12:53, 28/01/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    rust, wayland и может делать скриншоты ...
    что еще надо для счастья?!
     
     
  • 2.60, pic (?), 13:43, 28/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Что осилили, на том и написали.
    Никто же бейсик не гнобит.

    А вообще, надо же утилизировать новые многоядерные процы выпускаемые каждый год, покупая их под влиянием маркетологов. Какие процы такие и языки программирования, иначе писали бы Вы сейчас на демосцену на ассемблере.

     
     
  • 3.92, Аноним (89), 16:08, 28/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Тю,у людей до сих пор двд-ромы бывают особенно на Опеннете. Люди покупающие железо из-за мркетологов здесь редкость. Даже Айпоня Эплу брал из-за рисования как я понимаю.
     
     
  • 4.99, Аноним (100), 16:57, 28/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Наличие dvd никак не отменяет возможность не писать на ассемблере. Рост вычислительной мощности вывел языки высокого уровня, и с интерпретацией тоже, в мейнстрим. Так что компилятор может когда-то и отмереть, заменив низкоуровневые команды на полную интерпретацию. Хотя такие процессоры уже давно есть.
     

  • 1.102, cheburnator9000 (ok), 17:57, 28/01/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Прикольно пролистывать идея хорошая.
     
     
  • 2.103, Вы забыли заполнить поле Name (?), 18:27, 28/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Если открыто меньше 5 окон, то может быть.
     

  • 1.106, Аноним (-), 20:07, 28/01/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Прочитав новость и комменты пришел к выводу что если в новости есть 2 темы "Rust" и "Вейланд", то аноны реагируют на второй и не замечают первый.
    Наблюдение интересное, но абсолютно бесполезное)
     

     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Текст:

    Партнёры:
    PostgresPro
    Inferno Solutions
    Hosting by Hoster.ru
    Хостинг:

    Закладки на сайте
    Проследить за страницей     		Created 1996-2024 by Maxim Chirkov
    Добавить, Поддержать, Вебмастеру