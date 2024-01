Первый выпуск композитного сервера Niri, использующего Wayland

2.4 , Аноним ( 4 ), 11:17, 28/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Использую wayfire. Жить можно, но какие-то штуки нормально не работают, нужно идти на оффорум и разбираться. Одно радует — предсказуемость.

3.91 , Денис ( ?? ), 16:07, 28/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Тоже wayfire под фряхой использую. Прикольная штука

2.10 , Аноним ( 10 ), 11:39, 28/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – А зачем вообще переходить на вяленый?

3.14 , Аноним ( - ), 11:49, 28/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > А зачем вообще переходить на вяленый? Толсто конечно, но отвечу.

Причины у каждого свои. Кто-то хочет уйти от дырявости иксов и не париться при использовании проприетарного софта. Кто-то хочет играть с hdr. У меня напр. два моника - один старый с 60Гц, а второй новый 144. С убогоиксами я вынужден ставить 60Гц на оба моника, потому что иксы defective by design и это не исправить никак. А за новый моник деньги уплочены...

4.50 , tty0 ( ? ), 13:28, 28/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] –3 + / – Это привет из 2008? Такого на наблюдается с 2012!

4.84 , Аноним ( 84 ), 15:01, 28/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Ну ващета хдр уже давно таки работает и как раз в иксах. Просто битность поставь скажем 30 и увидишь что будет.

И с экранами, которым надо указывать цветовой профиль для показа 4К в 60 герц иксы умеют.

А мониторы иксы умеют вырубать опцией off,так что при подключении ноутбук может сразу вырубать экран, но клавиатура остается доступной.

И задать частоту можно. ты просто не осилил иксы потому что они якобы устаревшие.

Плюс вейланд не умеет раскладку клавиатуры настраивать - считай делать обычную клавиатуру с макросами и можно запятую, которая часто используется достать и не мучиться с тем как иносранцы это сделали, можно спейюцсимволы навтыкать в ряд функциональных клавиш и программировать на русском языке в Си с шлангом и так далее.

5.85 , soarin ( ok ), 15:26, 28/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Постоянное какое-то упрощение задачи на более простую

HDR -> 10 бит

Установить разную частоту для мониторов -> установить какую-то частоту для монитора Но зато клавиатуру в видеосервер приплести как полюс.

5.95 , Аноним ( - ), 16:39, 28/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – > ты просто не осилил иксы потому что они якобы устаревшие. Мда... Мне кажется, что ты не осилил даже то что я написал выше. > при подключении ноутбук может сразу вырубать экран, но клавиатура остается доступн Еще раз - мне не нужно вырубать экран. Мне нужно подключить ДВА моника ОДНОВРЕМЕННО, чтобы на одном была частота 60Гц, а на втором - 144Гц. А теперь впечатли меня своим кунг-фу и покажи как это сделать в иксах. > Просто битность поставь скажем 30 Боже, откуда вы такие беретесь? 30-bit color это не HDR!

Даже вяленый ограниченно поддерживает HDR (еще не всё и везде дописали), а копроиксы вообще не знают о его существовании... > программировать на русском языке в Си с шлангом и так далее Какие у вас увлекательные извращения. Но, не буду осуждать.

6.104 , Аноним ( 104 ), 18:38, 28/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – [на реддите что-то подозревают](https://www.reddit.com/r/linuxhardware/comments/mht7kn/workaround_for_multiple)

7.105 , Аноним ( - ), 19:07, 28/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > proprietary Nvidia GPU-Drivers

> this is only a workaround and not a real fix Спасибо конечно за костыль, но это не заслуга иксов.

Иксы как не могли так и не могут.

3.27 , Аноним ( 27 ), 12:22, 28/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Потому что иксы легаси, которое больше не разрабатывают.

4.43 , Аноним ( 43 ), 13:12, 28/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – А что там разрабатывать, если уже все разработано?

5.48 , 12yoexpert ( ok ), 13:21, 28/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – Тсс, осторожно, сломаешь ему моск. Он не знает, что можно разработать, а не разрабатывать.

6.52 , Аноним ( 27 ), 13:29, 28/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Я знаю, что создатели иксов сказали, что разрабатывать их невозможно без полного рефакторинга). А желающих это делать 0, поскольку все любители иксов сидят на форумах)

7.83 , Аноним ( 83 ), 14:58, 28/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Все любители Вялого тоже сидят на форумах, поэтому он ещё не разработан. Но они сидят и ждут, когда "криворукие иксописатели" напишут своими кривыми руками "некривой вяланд". SysV + граф. комбайн заменили на комбайн + SysV для графики, получили премии, оплатили часть кредитов. А что делать, программист, _написавший_ программу молока не даёт, с него можно только кусок мяса получить, да клок шерсти...

6.61 , Ефрщ ( ? ), 13:44, 28/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] –3 + / – > можно разработать, а не разрабатывать. Это называется стагнация.

5.51 , Аноним ( 27 ), 13:28, 28/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Да что ты говоришь. Производители мониторов больше новых моделей не выпускают? Видяхи с новыми фичами не появляются? Тиринг уже победили? Скорость тоже молниеносная?

5.97 , Аноним ( - ), 16:52, 28/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Аххаха! Ну ты пошутил)

"Разработано", ха, да за последние два месяца там нашли кучу узявимостей которым по 10 лет и они уже окаменели.

Можно еще посмотреть на почти тысячу открытых Issues на их багтрекере... В общем хорошо диды разрабатывали, просто выпрограммировали зловонную кучу кода, зато выдрессировали толпу фанатиков с горящиси глазами, у которых "все работает, а что не работает то не нужно".

2.21 , Аноним ( 21 ), 12:05, 28/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > бздя

> маргинальные линуксовые недо-дистры Уже смешно.

Да с чего бы ей быстрее перебздевать? Так же маргинально и перебздёт-недоперебздёт. А может даже и недобздёт, как с нею в последние пару десятилетий обычно и случается.

3.31 , bOOster ( ok ), 12:30, 28/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Потому что это всегда так было. Если появляется годное решение внедрить его в BSD не составляет особого труда. Тут и отличная документация сказывается и грамотно спроектированная система. Если программисты не убогие, и с Posix хорошо дружат, не зацикливаясь на Linux. Здесь по моему - все нормально с этим.

А в Linux - ну тут традиционно надо подправить сотню костылей в монолитном ядре, а потом возможно все это поделие заведется кое-как, с дальнейшим годичным циклом корректирования костылей дабы все это не рухнуло на голову девелоперов.

4.34 , Аноним ( 27 ), 12:41, 28/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Какие классные розовые очки. Где вся эта годная поддержка оборудования на грамотно спроектированной ОС?

5.81 , Аноним324 ( ok ), 14:54, 28/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Так то бздя, поддерживает абсолютно вс'

4.45 , 12yoexpert ( ok ), 13:15, 28/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – > в монолитном ядре Дай угадаю: ты начитался хипсто-статей, в которых говорят, что монолитное ядро - это плохо? Или там говорят, что у каждого подхода свои плюсы и минусы? Может, не статей? Конференция? Подкаст? Инстaгрaм? Тиктoк?

5.96 , Аноним ( - ), 16:51, 28/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Конечно же монолитное ядро это хорошо!

Благодаря ему один кривой драйвер для принтера может ухайдохать тебе всю систему.

Прекрасное решение, очень удобно.

3.75 , Аноним ( 75 ), 14:37, 28/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – > Уже смешно.

> Да с чего бы ей быстрее перебздевать? Так же маргинально и перебздёт-недоперебздёт.

> А может даже и недобздёт, как с нею в последние пару десятилетий обычно и случается. Но случается это обычно все же с опеннетными комментаторами "вся правда о бздах!" в последние пару десятилетий.

https://docs.freebsd.org/en/books/handbook/wayland/

https://hub.darcs.net/raichoo/hikari

> hikari is a stacking Wayland compositor which is actively developed on FreeBSD but also supports Linux.

> 2.64 , Аноньимъ ( ok ), 14:05, 28/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Не будет.

Не перейдёт.