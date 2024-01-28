Первый выпуск композитного сервера Niri, использующего Wayland

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|2.6, Вася (??), 11:28, 28/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–15 +/–
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для повседневной работы 100 окон не используется, этот WM вас просто дисциплинирует в работе с данными
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|3.16, anonymous (??), 11:56, 28/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Почему нет?
У меня открыто 170 вкладок в браузере, это примерно 17 "задач". Вполне можно было бы сделать их не вкладками, а окнами, если бы фокс и ВМ умели нормально взаимодействовать.
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|4.25, Аноним (25), 12:19, 28/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Что-то мне кажется, что даже если в классическом wm ты так сделаешь, то утомишься мотать
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|5.49, paulus (ok), 13:23, 28/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> утомишься мотать
На любителя.., ленту фейсбучка же не устают мотать :)
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|6.58, Аноним (58), 13:40, 28/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Её мотаюь бесцельно и в одну сторону. Целенаправленное мотание тем более в разные стороны утомит.
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|7.88, Аноним (88), 16:03, 28/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Обычно те, кто держать по сотне окон/вкладок, забывают про их существование через пару секунд после открытия. Поэтому мотать особо и не требуется.
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|4.87, Аноним (88), 16:01, 28/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> У меня открыто 170 вкладок в браузере, это примерно 17 "задач".
А сколько из них вы реально используете (то есть держите активными, а не как "мне лень создавать закладку")? Одну? Две? Три?
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|2.86, Аноним (86), 15:58, 28/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Если открыта сотня окон, неза...шся прокручивать?
если пользователи будут жаловаться, то просто добавят функцию сворачивания/разворачивания.
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|1.3, Аноним (-), 11:07, 28/01/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–4 +/–
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Ничосе! У бзди появился еще один Wayland композитор. Лицензия конечно...
Будет смешно, если бздя на вейланд перейдет быстрее и легче чему всякие маргинальные линуксовые недо-дистры.
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|2.4, Аноним (4), 11:17, 28/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Использую wayfire. Жить можно, но какие-то штуки нормально не работают, нужно идти на оффорум и разбираться. Одно радует — предсказуемость.
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|3.14, Аноним (-), 11:49, 28/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> А зачем вообще переходить на вяленый?
Толсто конечно, но отвечу.
Причины у каждого свои. Кто-то хочет уйти от дырявости иксов и не париться при использовании проприетарного софта. Кто-то хочет играть с hdr.
У меня напр. два моника - один старый с 60Гц, а второй новый 144. С убогоиксами я вынужден ставить 60Гц на оба моника, потому что иксы defective by design и это не исправить никак. А за новый моник деньги уплочены...
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|4.84, Аноним (84), 15:01, 28/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Ну ващета хдр уже давно таки работает и как раз в иксах. Просто битность поставь скажем 30 и увидишь что будет.
И с экранами, которым надо указывать цветовой профиль для показа 4К в 60 герц иксы умеют.
А мониторы иксы умеют вырубать опцией off,так что при подключении ноутбук может сразу вырубать экран, но клавиатура остается доступной.
И задать частоту можно. ты просто не осилил иксы потому что они якобы устаревшие.
Плюс вейланд не умеет раскладку клавиатуры настраивать - считай делать обычную клавиатуру с макросами и можно запятую, которая часто используется достать и не мучиться с тем как иносранцы это сделали, можно спейюцсимволы навтыкать в ряд функциональных клавиш и программировать на русском языке в Си с шлангом и так далее.
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|5.85, soarin (ok), 15:26, 28/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Постоянное какое-то упрощение задачи на более простую
HDR -> 10 бит
Установить разную частоту для мониторов -> установить какую-то частоту для монитора
Но зато клавиатуру в видеосервер приплести как полюс.
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|5.95, Аноним (-), 16:39, 28/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> ты просто не осилил иксы потому что они якобы устаревшие.
Мда... Мне кажется, что ты не осилил даже то что я написал выше.
> при подключении ноутбук может сразу вырубать экран, но клавиатура остается доступн
Еще раз - мне не нужно вырубать экран. Мне нужно подключить ДВА моника ОДНОВРЕМЕННО, чтобы на одном была частота 60Гц, а на втором - 144Гц. А теперь впечатли меня своим кунг-фу и покажи как это сделать в иксах.
> Просто битность поставь скажем 30
Боже, откуда вы такие беретесь? 30-bit color это не HDR!
Даже вяленый ограниченно поддерживает HDR (еще не всё и везде дописали), а копроиксы вообще не знают о его существовании...
> программировать на русском языке в Си с шлангом и так далее
Какие у вас увлекательные извращения. Но, не буду осуждать.
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|7.105, Аноним (-), 19:07, 28/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> proprietary Nvidia GPU-Drivers
> this is only a workaround and not a real fix
Спасибо конечно за костыль, но это не заслуга иксов.
Иксы как не могли так и не могут.
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|5.48, 12yoexpert (ok), 13:21, 28/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Тсс, осторожно, сломаешь ему моск. Он не знает, что можно разработать, а не разрабатывать.
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|6.52, Аноним (27), 13:29, 28/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Я знаю, что создатели иксов сказали, что разрабатывать их невозможно без полного рефакторинга). А желающих это делать 0, поскольку все любители иксов сидят на форумах)
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|7.83, Аноним (83), 14:58, 28/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Все любители Вялого тоже сидят на форумах, поэтому он ещё не разработан. Но они сидят и ждут, когда "криворукие иксописатели" напишут своими кривыми руками "некривой вяланд".
SysV + граф. комбайн заменили на комбайн + SysV для графики, получили премии, оплатили часть кредитов. А что делать, программист, _написавший_ программу молока не даёт, с него можно только кусок мяса получить, да клок шерсти...
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|6.61, Ефрщ (?), 13:44, 28/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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> можно разработать, а не разрабатывать.
Это называется стагнация.
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|5.51, Аноним (27), 13:28, 28/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Да что ты говоришь. Производители мониторов больше новых моделей не выпускают? Видяхи с новыми фичами не появляются? Тиринг уже победили? Скорость тоже молниеносная?
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|5.97, Аноним (-), 16:52, 28/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Аххаха! Ну ты пошутил)
"Разработано", ха, да за последние два месяца там нашли кучу узявимостей которым по 10 лет и они уже окаменели.
Можно еще посмотреть на почти тысячу открытых Issues на их багтрекере...
В общем хорошо диды разрабатывали, просто выпрограммировали зловонную кучу кода, зато выдрессировали толпу фанатиков с горящиси глазами, у которых "все работает, а что не работает то не нужно".
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|2.21, Аноним (21), 12:05, 28/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> бздя
> маргинальные линуксовые недо-дистры
Уже смешно.
Да с чего бы ей быстрее перебздевать? Так же маргинально и перебздёт-недоперебздёт. А может даже и недобздёт, как с нею в последние пару десятилетий обычно и случается.
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|3.31, bOOster (ok), 12:30, 28/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Потому что это всегда так было. Если появляется годное решение внедрить его в BSD не составляет особого труда. Тут и отличная документация сказывается и грамотно спроектированная система. Если программисты не убогие, и с Posix хорошо дружат, не зацикливаясь на Linux. Здесь по моему - все нормально с этим.
А в Linux - ну тут традиционно надо подправить сотню костылей в монолитном ядре, а потом возможно все это поделие заведется кое-как, с дальнейшим годичным циклом корректирования костылей дабы все это не рухнуло на голову девелоперов.
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|4.34, Аноним (27), 12:41, 28/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Какие классные розовые очки. Где вся эта годная поддержка оборудования на грамотно спроектированной ОС?
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|4.45, 12yoexpert (ok), 13:15, 28/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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> в монолитном ядре
Дай угадаю: ты начитался хипсто-статей, в которых говорят, что монолитное ядро - это плохо? Или там говорят, что у каждого подхода свои плюсы и минусы?
Может, не статей? Конференция? Подкаст? Инстaгрaм? Тиктoк?
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|5.96, Аноним (-), 16:51, 28/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Конечно же монолитное ядро это хорошо!
Благодаря ему один кривой драйвер для принтера может ухайдохать тебе всю систему.
Прекрасное решение, очень удобно.
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|3.75, Аноним (75), 14:37, 28/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Уже смешно.
> Да с чего бы ей быстрее перебздевать? Так же маргинально и перебздёт-недоперебздёт.
> А может даже и недобздёт, как с нею в последние пару десятилетий обычно и случается.
Но случается это обычно все же с опеннетными комментаторами "вся правда о бздах!" в последние пару десятилетий.
https://docs.freebsd.org/en/books/handbook/wayland/
https://hub.darcs.net/raichoo/hikari
> hikari is a stacking Wayland compositor which is actively developed on FreeBSD but also supports Linux.
>
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|1.9, Аноним (5), 11:35, 28/01/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+4 +/–
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Когда уже до разработчиеов дойдёт, что десктоп - это не мобильник с 6 дюймовым экраном в который нужно тыкать пальцем? Ну вот зачем элементы управления делать таких крокодиловых размеров?! Боязнь промахнуться мышкой? Это же столько полезного пространства пропадает.
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|2.11, Ан он ын (?), 11:47, 28/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Там не всë так однозначно, пусть оно и тайна.
Эти элементы управления представляют собой цельную панель, за которую можно таскать окно. Даже за "крест" окно перемещать можно. Я серьëзно.
В тех же кедах на тот же функционал надо две панели, что в сумме занимает не менее чем в полтора раза больше места, сколько не настраивай.
Так что крокодиловые размеры как раз не в гноме.
Но со стороны выглядит иначе, да.
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|3.19, Аноним (19), 12:02, 28/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> В тех же кедах на тот же функционал надо две панели
Всмысли?
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|3.20, мимо (?), 12:04, 28/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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>В тех же кедах на тот же функционал надо две панели
Не надо. Всякие долфины/кейты прекрасно перетаскиваются вообще без тайтлбара (он у меня отключен на всех окнах).
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|3.29, Аноним (29), 12:26, 28/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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А тайтл для чего?
Что-то как-то дублируется функционал, а места больше не становится.
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|3.44, 12yoexpert (ok), 13:12, 28/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> цельную панель, за которую можно таскать окно
за неё нельзя таскать окно, потому что весь title bar забит кнопками. просто нет пустого места, за которое можно было бы тащить.
и да, чтобы тащить окно, даже на таче, хватит высоты в 4 раза меньшей
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|4.59, Аноним (58), 13:43, 28/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Во всех больших де есть хоткей который зажимаешь и тащишь окно за любое место.
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|2.39, 12yoexpert (ok), 13:00, 28/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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У меня нетбук с семидюймовым экраном и я тыкаю в него пальцем. Законом пока не запрещено
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|2.46, pic (?), 13:18, 28/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Нет, лупы в оправах Вам обеспечены.
Очень странно что любой отход от классического десктоп-управления рассматривается как предательство.
Тут другой подход, наглядность и обзорность, а не экономия на рабочем пространстве. Когда покупаешь террабайтник экономишь на байтах?
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|3.47, 12yoexpert (ok), 13:20, 28/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Очень странно что любой отход от классического десктоп-управления рассматривается как предательство.
Не странно, а логично и понятно. Изучи азы построения интерфейсов, например, преемственность. Хотя мне кажется, что ты физически не способен прочитать книжку.
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|4.54, Аноним (27), 13:32, 28/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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А дай ссылку на книжку, которую можно почитать. Ну например про "преемственность" (что это кстати?)
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|2.89, Аноним (89), 16:03, 28/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Так расскажите чем можно занять свободное пространство. Вот и я думаю о том,что просто нечем.
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|2.101, pic (?), 17:01, 28/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>Это же столько полезного пространства пропадает
Наверное, на дико большую панель задач с огромными иконками приложений или не менее громадными кнопками списками окон.
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|1.13, Аноним (13), 11:48, 28/01/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Как-то напоминает по функционалу сочетание клавишь alt+tab ток сипАТиШнее
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|1.35, Аноним (27), 12:52, 28/01/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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В соседнем треде лечили, что якобы гном плохо кастомизируется) Удачи повторить штуки типа paperwm и material shell на "настраиваемых" кедах))
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|2.41, 12yoexpert (ok), 13:02, 28/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> material shell
Потыкал - ломает Dash to Dock, выглядит гораздо хуже, чем Adapta Nokto Eta. Ломающие друг друга или вообще всё на свете аддоны - нормальное состояние гнома.
> paperwm
Этой коричневой массой на джаве давись сам
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|3.55, Аноним (27), 13:33, 28/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Это всё понятно. Ты скажи, как такое же на кедах сделать) Говорить не нужно, нужно дать 2 ссылки)
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|4.63, мимо (?), 13:56, 28/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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В кедах можно заместить kwin хоть i3, хоть awesome'ом, хоть dwm-ом. При этом и панельки кедовские останутся и трей и что хочешь. Тебе ссылки на эти wm давать или сам найдешь?
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|5.66, Аноним (27), 14:17, 28/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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И? Причем тут это? Речь про механизмы кастомизации, которые среда предоставляет. Гном предоставляет полное изменение среды в рантайме, кде - миллиард предустановленных галочек. Второе - отстой и Виндоус вей. Всё очень просто)
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|6.72, мимо (?), 14:30, 28/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Среда gnome не предоставляет для этого инструменты. Все расширения для гнума, в т.ч. перечисленные тобой - это авторские хаки JS и CSS, зачастую сделанные через ж..
Кеды предоставляют инструмент - способность из коробки поменять kwin на что-то другое. И тайлинг тоже есть из коробки, хоть с примитивный. Но это еще допилят, полагаю.
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|7.74, Аноним (27), 14:36, 28/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Расширения для гнома это не хаки, а как раз валидный способ программирования среды. Считай, dsl для изменения рантайма. Галочки в кедах - это adhoc запрограммированные опции. Именно поэтому на основе кде существует 0 новых сред. Именно поэтому все кеды на скриншотах выглядят однообразно. Потому что галочки "сделай мне зашибись тайлинг с определенным поведением" не существует.
Причем тут замена Квин вообще непонятно. В 2005 народ развлекался гоняя gnome/openbox. И что это доказывает?
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|8.79, мимо (?), 14:44, 28/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
https www opennet ru opennews art shtml num 59707 - а мужики-то не знают ... текст свёрнут, показать
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|8.80, мимо (?), 14:49, 28/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
Это именно хаки, особенно в приведенных примерах типа paperwm и т п Современный... текст свёрнут, показать
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|5.70, 12yoexpert (ok), 14:28, 28/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> В кедах можно заместить kwin хоть i3, хоть awesome'ом, хоть dwm-ом
ээ, так в любом DE можно сделать, на то он и WM
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|6.73, мимо (?), 14:31, 28/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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В гноме нельзя. Gnome-shell - это плагин mutter. Или наоборот, я уже не помню, но факт в том, что mutter в гноме переключить на другой менеджер нельзя by design.
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|8.78, мимо (?), 14:40, 28/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
Удачи переключить любой wm в любой среде на вяленом Проблема не в кедах ... текст свёрнут, показать
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|2.60, pic (?), 13:43, 28/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Что осилили, на том и написали.
Никто же бейсик не гнобит.
А вообще, надо же утилизировать новые многоядерные процы выпускаемые каждый год, покупая их под влиянием маркетологов. Какие процы такие и языки программирования, иначе писали бы Вы сейчас на демосцену на ассемблере.
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|3.92, Аноним (89), 16:08, 28/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Тю,у людей до сих пор двд-ромы бывают особенно на Опеннете. Люди покупающие железо из-за мркетологов здесь редкость. Даже Айпоня Эплу брал из-за рисования как я понимаю.
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|4.99, Аноним (100), 16:57, 28/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Наличие dvd никак не отменяет возможность не писать на ассемблере. Рост вычислительной мощности вывел языки высокого уровня, и с интерпретацией тоже, в мейнстрим. Так что компилятор может когда-то и отмереть, заменив низкоуровневые команды на полную интерпретацию. Хотя такие процессоры уже давно есть.
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|1.106, Аноним (-), 20:07, 28/01/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Прочитав новость и комменты пришел к выводу что если в новости есть 2 темы "Rust" и "Вейланд", то аноны реагируют на второй и не замечают первый.
Наблюдение интересное, но абсолютно бесполезное)
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