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Выпуск дистрибутива Ubuntu Sway Remix 23.10

30.10.2023 11:10

Доступен выпуск дистрибутива Ubuntu Sway Remix 23.10, предоставляющего преднастроенный и готовый к использованию рабочий стол на основе мозаичного композитного менеджера Sway. Дистрибутив является неофициальной редакцией Ubuntu 23.10, созданной с оглядкой как на опытных пользователей GNU/Linux, так и новичков, желающих попробовать окружение мозаичных оконных менеджеров без необходимости в их долгой настройке. Для загрузки подготовлены сборки для архитектур amd64 и arm64 (Raspberry Pi).

Окружение дистрибутива построено на основе Sway - композитного менеджера, использующего протокол Wayland и полностью совместимого с мозаичным оконным менеджером i3, а также панели Waybar, файлового менеджера PCManFM-GTK3, и утилит из проекта NWG-Shell, таких как менеджер обоев рабочего стола Azote, полноэкранного меню приложений nwg-drawer, утилиты для вывода содержимого скриптов на экран nwg-wrapper (используется для отображения подсказки по горячим клавишам на рабочем столе), менеджера настройки тем GTK, курсора и шрифтов nwg-look и скрипта Autotiling, автоматически компонующего окна открытых приложений на манер динамических мозаичных оконных менеджеров.

В состав дистрибутива входят программы как с графическим интерфейсом, такие как Firefox, Qutebrowser, Audacious, Transmission, Libreoffice, Pluma и MATE Calc, так и консольные приложения и утилиты, такие как музыкальный проигрыватель Musikcube, видеопроигрыватель MPV, утилита для просмотра изображений IMV, утилита для просмотра документов PDF Zathura, текстовый редактор Neovim, файловый менеджер Ranger и другие.

Другой особенностью дистрибутива является полный отказ от использования пакетного менеджера Snap, все программы поставляются в виде обычных deb-пакетов, в том числе веб-браузер Firefox, для установки которого задействован официальный PPA-репозиторий Mozilla Team. Установщик дистрибутива основан на фреймворке Calamares.

Основные изменения:

  • Интегрирован компонент sway-systemd, реализующий механизм запуска пользовательских сервисов systemd при загрузке рабочего стола, а также размещения запускаемых приложений и служб в отдельных контрольных группах, что при использовании демона systemd-oomd позволяет более точно выявлять наиболее ресурсоемкие процессы и оперативнее реагировать на нехватку оперативной памяти. Обработка каталогов ~/.config/autostart и /etc/xdg/autostart также переведена на использование systemd: автоматически запускаемые приложения отныне стартуют только после полной загрузки Sway и готовности механизма Status Notifier Item (SNI), что позволило избавиться от состояния гонки. Помимо этого, sway-systemd позволил реализовать корректное завершение запущенных приложений и служб при выходе из сеанса, перезагрузки или завершении работы системы.
  • Демон EarlyOOM, следящий за потреблением ресурсов процессами и в нужный момент запускающий OOM Killer, заменён на systemd-oomd.
  • Для управления Bluetooth соединениями задействована утилита Blutuith, поддерживающая приём и передачу файлов по протоколу OBEX, удалённое управление подключёнными устройствами, гибкое управление подключёнными Bluetooth адаптерами и т.д.
  • Утилита для просмотра изображений Swayimg заменена на IMV, более функциональную и поддерживающую большее число форматов изображений.
  • Обновлена утилита для настройки устройств ввода Sway Input Configurator, в которой появилась поддержка локализации (добавлены переводы на русский, белорусский и украинский языки), реализована настройка методов клика на тачпадах без физических кнопок (кликпады), реализована настройка событий тачпада, например для временного отключения тачпада при подключении мыши и исправлены незначительные недоработки в интерфейсе.
  • Обновлены штатные приложения: nwg-look 0.2.2, nwg-drawer 0.3.9, nwg-displays 0.3.7, nwg-bar 0.1.3, musikcube 3.0.
  • Добавлена поддержка одноплатного компьютера Raspberry Pi 5.


  1. Главная ссылка к новости (https://github.com/Ubuntu-Sway...)
  2. OpenNews: Выпуск дистрибутива Ubuntu Sway Remix 23.04
  3. OpenNews: В Fedora 38 одобрена поставка сборок с окружениями Budgie и Sway
  4. OpenNews: На базе Sway развивается порт пользовательского окружения LXQt, поддерживающий Wayland
  5. OpenNews: Выпуск пользовательского окружения Sway 1.8, использующего Wayland
  6. OpenNews: Автор оболочки Sway и языка Hare развивает новое микроядро Helios и OC Ares
Автор новости: Sunderland93
Лицензия: CC BY 3.0
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/60017-sway
Ключевые слова: sway, ubuntu
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Обсуждение (10) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Перастерос (ok), 12:58, 30/10/2023 [ответить]  
    		• –1 +/
    Похоже на годное )
     
  • 1.2, Аноним (2), 13:00, 30/10/2023 [ответить]  
    		• +/
    гоняю sway на nvidia, проблем нет¹.

    ____
    ¹ Проблемы есть, но в целом нет².
    ² Есть проблема при запуске электроновских приложений. Они могут не запуститься с первого раза. Вскод например. Запускаешь -- появляется окно на миллисекунду и тут же исчезает. Пробуешь еще раз десять -- то же самое. На одиннадцатый раз все же запускается. Наверное чем-то напоминает, когда заводят автомобиль нашего производства. Типа заводится не с первого раза. Я о таких проблемах только слышал, ибо автомобиля у меня нет. В 21 веке он не особо нужен³.
    ³ В некоторых странах типа США все же нужен, так как там жилые дома и продуктовые магазины обычно стоят в разных районах города. Там не получится просто "надеть кеды и сгонять за хлебушком".

     
     
  • 2.9, Аноним (9), 13:48, 30/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В вскоде вроде какой-то старый электрон, он еще и требует вручную указать пару флагов. Остальная электронщина так себя не ведет.
     

  • 1.3, Аноним (3), 13:08, 30/10/2023 [ответить]  
    		• +1 +/
    Автору респект !
     
  • 1.4, Аноним (4), 13:23, 30/10/2023 [ответить]  
    		• +2 +/
    У меня только один вопрос.
    Почему система с "аскетичным" Sway + плюшки жрёт похлеще чем система с KDE  + плюшки?
     
     
  • 2.5, Аноним (5), 13:34, 30/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Потому что это выебунта, поставь на debian netinstall тот же sway с плюшками и сравни результат. А потом выпили плюшки, которые тебе не нужны и вообще счастье будет.
     
  • 2.6, pic (?), 13:36, 30/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Потому что где-то течёт.
     
  • 2.7, Аноним (7), 13:44, 30/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вялый ж, вот с X11+KDE+AwesomeWM нет проблем
     
  • 2.10, Аноним (9), 13:53, 30/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Скорее всего дело в "минималистичных" тулзах и обвязке. Sway настолько "минималистичен", что даже функции менеджмента окон в него вкорячивают какими-то левыми скриптами.
     

  • 1.8, Аноним (7), 13:47, 30/10/2023 [ответить]  
    		• +/
    Дождаться Sway 24.04 LTS на базе 6.6 LTS с ZFS в руте и будет прям тортик
     
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