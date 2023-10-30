Доступен выпуск дистрибутива Ubuntu Sway Remix 23.10, предоставляющего преднастроенный и готовый к использованию рабочий стол на основе мозаичного композитного менеджера Sway. Дистрибутив является неофициальной редакцией Ubuntu 23.10, созданной с оглядкой как на опытных пользователей GNU/Linux, так и новичков, желающих попробовать окружение мозаичных оконных менеджеров без необходимости в их долгой настройке. Для загрузки подготовлены сборки для архитектур amd64 и arm64 (Raspberry Pi). Окружение дистрибутива построено на основе Sway - композитного менеджера, использующего протокол Wayland и полностью совместимого с мозаичным оконным менеджером i3, а также панели Waybar, файлового менеджера PCManFM-GTK3, и утилит из проекта NWG-Shell, таких как менеджер обоев рабочего стола Azote, полноэкранного меню приложений nwg-drawer, утилиты для вывода содержимого скриптов на экран nwg-wrapper (используется для отображения подсказки по горячим клавишам на рабочем столе), менеджера настройки тем GTK, курсора и шрифтов nwg-look и скрипта Autotiling, автоматически компонующего окна открытых приложений на манер динамических мозаичных оконных менеджеров. В состав дистрибутива входят программы как с графическим интерфейсом, такие как Firefox, Qutebrowser, Audacious, Transmission, Libreoffice, Pluma и MATE Calc, так и консольные приложения и утилиты, такие как музыкальный проигрыватель Musikcube, видеопроигрыватель MPV, утилита для просмотра изображений IMV, утилита для просмотра документов PDF Zathura, текстовый редактор Neovim, файловый менеджер Ranger и другие. Другой особенностью дистрибутива является полный отказ от использования пакетного менеджера Snap, все программы поставляются в виде обычных deb-пакетов, в том числе веб-браузер Firefox, для установки которого задействован официальный PPA-репозиторий Mozilla Team. Установщик дистрибутива основан на фреймворке Calamares. Основные изменения: Интегрирован компонент sway-systemd, реализующий механизм запуска пользовательских сервисов systemd при загрузке рабочего стола, а также размещения запускаемых приложений и служб в отдельных контрольных группах, что при использовании демона systemd-oomd позволяет более точно выявлять наиболее ресурсоемкие процессы и оперативнее реагировать на нехватку оперативной памяти. Обработка каталогов ~/.config/autostart и /etc/xdg/autostart также переведена на использование systemd: автоматически запускаемые приложения отныне стартуют только после полной загрузки Sway и готовности механизма Status Notifier Item (SNI), что позволило избавиться от состояния гонки. Помимо этого, sway-systemd позволил реализовать корректное завершение запущенных приложений и служб при выходе из сеанса, перезагрузки или завершении работы системы.

Демон EarlyOOM, следящий за потреблением ресурсов процессами и в нужный момент запускающий OOM Killer, заменён на systemd-oomd.

Для управления Bluetooth соединениями задействована утилита Blutuith, поддерживающая приём и передачу файлов по протоколу OBEX, удалённое управление подключёнными устройствами, гибкое управление подключёнными Bluetooth адаптерами и т.д.

Утилита для просмотра изображений Swayimg заменена на IMV, более функциональную и поддерживающую большее число форматов изображений.

Обновлена утилита для настройки устройств ввода Sway Input Configurator, в которой появилась поддержка локализации (добавлены переводы на русский, белорусский и украинский языки), реализована настройка методов клика на тачпадах без физических кнопок (кликпады), реализована настройка событий тачпада, например для временного отключения тачпада при подключении мыши и исправлены незначительные недоработки в интерфейсе.

Обновлены штатные приложения: nwg-look 0.2.2, nwg-drawer 0.3.9, nwg-displays 0.3.7, nwg-bar 0.1.3, musikcube 3.0.

Добавлена поддержка одноплатного компьютера Raspberry Pi 5.



