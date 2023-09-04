В GNOME 45 будет нарушена совместимость со старыми дополнениями

3.69 , Аноним ( 69 ), 11:42, 04/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – У гномога каждые полгода МАЖОРНЫЙ релиз. То, что они каждые полгода могут ломать совместимость с дополнениями, точно норма? А нужно ли тогда такое api вообще? Почему бы его совсем не закрыть? Тогда и вопросов меньше будет

4.100 , Аноним ( 97 ), 13:54, 04/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Нужно судить за то что делают, а не за то что МОГУТ делать. Каждые пол года не ломается.

5.113 , Аноним ( 69 ), 14:39, 04/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – > Нужно судить Ненужно > Каждые пол года не ломается Гарантируешь, что еще через полгода не сломается? А потом еще через полгода? А раз в какое количество времени ломать обратную совместимость норма? А как при обновлении узнать, что у тебя половина твоих наворотов отвалится, не читая новости?

3.70 , Sw00p aka Jerom ( ? ), 11:51, 04/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >это МАЖОРНЫЙ релиз то есть, должно все ломаться?

4.78 , ИмяХ ( ? ), 13:01, 04/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Да, должно. Если бы не сломалось, то это была бы версия 44.1

5.90 , Аноним ( 69 ), 13:36, 04/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – интересная трактовка "семантического версионирования" добавляешь глобальные фичи, но не ломаешь существующий порядок - минорный релиз не добавляешь глобальные фичи, но ломаешь порядок - мажорный

6.94 , Аноним ( 94 ), 13:47, 04/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > не добавляешь глобальные фичи, но ломаешь порядок - мажорный Добавили глобальную фичу - заменили систему импорта на повсеместный стандарт. Что не так?

7.114 , Аноним ( 69 ), 14:41, 04/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Ну например то, что руководствуясь комментом, на который я отвечал, для мажорного релиза глобальные фичи не нужны, а нужен слом совместимости, и тогда это будет мажорный релиз.

4.92 , Аноним ( 94 ), 13:45, 04/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Если бы в мажорном релизе не ломалась совместимость, это был бы не мажорный релиз. Загуглили бы хоть сначала.

5.115 , Аноним ( 69 ), 14:50, 04/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – погуглил и узнал, что у ядра Linux не было мажорных релизов с 13 декабря 2003 года, а еще я погуглил и не нашел того сайта, который бы мне запрещал делать глобальный релиз по моим собственным правилам, а еще я не нашел в гугле запрет анонам на опеннете возмущаться тем, что в гномоге нет закрепленного api, а есть огрызок, работоспособности которого никто не гарантирует

3.101 , Kuromi ( ok ), 14:01, 04/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Только на днях из любопытсва сомтрел, а что там будет в Гнум 45. В описаловах огромными буквами, мол, чудовищной важности релиз, прям огромный шаг вперед, при этом на самом деле, заменили EOG на другое такое же лишенное функциональности, пару приложенй перевели на ГТК4. Скука. То как развивается Гном имхо очень хорошо видно на примере их хваленого Gnome Web - проблемы (тормозит, падает, глючит) и баги все теже самые, ничего не меняется, зато они гуй причесывают.

4.106 , Аноним ( 106 ), 14:07, 04/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > То как развивается Гном имхо очень хорошо видно на примере их хваленого

> Gnome Web - проблемы (тормозит, падает, глючит) и баги все теже

> самые, ничего не меняется, зато они гуй причесывают. Ну, в этом случае врядли команда гномеров виновата - движок-то не их (webkit от эппл).

Хотя с падениями непонятно, не должно падать.

