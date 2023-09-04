В GNOME 45 будет нарушена совместимость со старыми дополнениями

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|2.6, Аноним (6), 09:50, 04/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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гномэ становится лучше от выпуска к выпуску, а ломание API в мажорных (!) релизах обычное дело у ВСЕХ
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|4.82, Аноним (82), 13:10, 04/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Тебе не стыдно ныть каждый раз на форумах? Написание патча для любого расширения займет ровно 1 минуту.
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|3.117, КО (?), 14:56, 04/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Давай хотя бы один пример в этом же поле, ну-ка, ну-ка
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|2.10, soarin (ok), 09:57, 04/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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Я лично удивлён, что это обрабатывают.
А не «сломалось, так и надо, и вообще не приоритет по второму принципу». Вроде как раз так всегда было.
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|1.2, beduin747 (ok), 09:44, 04/09/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Это, безусловно, добавит популярности и гному и линухам. =( Наворотили своего, потом решили стандартное пользовать...
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|3.13, beduin747 (ok), 09:59, 04/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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> first time? гном 3 вон каждый релиз все ломал и ничего.
Хорошо, что я им не пользуюсь. =)
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|2.16, Аноним (16), 10:02, 04/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Непременно. Плазма не выключается, Гноме не обновляется, остальное из рук Левшы вышло. Здравствуй Windows
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|4.26, Аноним (26), 10:14, 04/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> Apple
Это когда под каждую минорную версию, получаемую с обновлениями, нужно приложение пересобирать? С загрузкой и обновлением XCode, кстати.
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|5.53, Пользователь (?), 11:04, 04/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Где-то в интернете прочитал бредовый комментарий/статью, и теперь несёшь эту мысль повсюду?
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|4.52, beduin747 (ok), 11:04, 04/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Аве Microsoft! Аве Apple! (:
Не, спасибо. Меня ubuntu c XFCE вполне устраивает.
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|2.33, Аноним (33), 10:21, 04/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Когда они делали свое, "стандартное" отсутствовало, либо было ещё хуже.
И да, официально темы и расширения не поддерживаются. Используйте это на свой страх риск. В общем-то как и весь остальной Open Source.
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|2.40, Аноним (39), 10:41, 04/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Ну не хотят авторы Гнома чтобы работали какие-то дополнения. Они хотят чтобы все страдали на дефолте.
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|2.119, penetrator (?), 15:01, 04/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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по барабану, этим шлаком пользоваться невозможно
да может GTK не зря создан, иначе бы QT не был бы открыт
но в плане DE я выбираю только KDE и аналоги
гном по степени раздражения успешно конкурирует с плиточным интерфейсов 8/10 винды, даже мак так не бесит
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|1.4, Аноним (4), 09:48, 04/09/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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Они хоть бы составили список уже портированных дополнений, а то на https://extensions.gnome.org/ даже дата обновления дополнения не показывается и без ковыряния самого дополнения не понять, запустится оно в GNOME 45 или нет.
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|2.8, Аноним (8), 09:54, 04/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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И это логично!
Ты что хотел как на маке или винде?
Чтобы все работало после одного щелчка мышкой?
Пользователи линуксов любят попердолиться с конфигами, пообщаться на форумах, пересобрать свой вариант мира.
Это традиция!
Нельзя лишать их такого удовольствия.
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|3.45, another_one (ok), 10:51, 04/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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И много то на маке/винде сторонних дополнений, влияющих на UI/UX? Новость как раз об обратном, что пострадают в основном "не такие как все".
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|4.66, _kp (ok), 11:32, 04/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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И там и там подобные дополнения существуют, что то есть у меня в коллекции, но мягко говоря, они не популярны, причем настолько, что так мягко я не выговорю.
Ну, разве что ClassicShell/OpenShell не увидеть на Windows надо очень постараться.
А остальное лесом.
Добавил.
Хмм. А почему для Гнома нет порта OpenShell? Ему он бы очень пригодился вместо тормозных расширений. ;)
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|5.73, AleksK (ok), 12:10, 04/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Твой openshell уже забросили. Где он для win 11? А в гноме и так все гораздо удобнее чем в каличной винде.
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|6.99, Аноним Максим (?), 13:51, 04/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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ClassicShell забросили, а OPenShell пока ещё жив, и на Windows11 работает.
>>А в гноме и так все гораздо удобнее
Удобно, где можно настроить под себя, или из коробки настроено.
И если к Гному в целом особо претензий и нет, и настроенному тем более, то к способ его настройки ещё та антиэргономика.
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|4.72, Анонимусс (?), 12:06, 04/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Есть, но не так уж и много. Просто потому что они не сильно там и нужны (кроме пуска на винде, разве что)
А гнумье из коробки неюзабельно прям вообще и без обмазывания дополнениями просто никак.
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|1.9, Аноним (9), 09:57, 04/09/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
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Ну, это уже стало доброй традицией.. Каждый минорный релиз Gnome это повод начать всё с чистого листа...
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|2.21, Аноним (6), 10:06, 04/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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это МАЖОРНЫЙ релиз
хотя то что эксперты опеннет их путают я не удивлен
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|3.69, Аноним (69), 11:42, 04/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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У гномога каждые полгода МАЖОРНЫЙ релиз. То, что они каждые полгода могут ломать совместимость с дополнениями, точно норма? А нужно ли тогда такое api вообще? Почему бы его совсем не закрыть? Тогда и вопросов меньше будет
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|4.100, Аноним (97), 13:54, 04/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Нужно судить за то что делают, а не за то что МОГУТ делать. Каждые пол года не ломается.
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|5.113, Аноним (69), 14:39, 04/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Нужно судить
Ненужно
> Каждые пол года не ломается
Гарантируешь, что еще через полгода не сломается? А потом еще через полгода? А раз в какое количество времени ломать обратную совместимость норма? А как при обновлении узнать, что у тебя половина твоих наворотов отвалится, не читая новости?
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|4.78, ИмяХ (?), 13:01, 04/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Да, должно. Если бы не сломалось, то это была бы версия 44.1
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|5.90, Аноним (69), 13:36, 04/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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интересная трактовка "семантического версионирования"
добавляешь глобальные фичи, но не ломаешь существующий порядок - минорный релиз
не добавляешь глобальные фичи, но ломаешь порядок - мажорный
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|6.94, Аноним (94), 13:47, 04/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> не добавляешь глобальные фичи, но ломаешь порядок - мажорный
Добавили глобальную фичу - заменили систему импорта на повсеместный стандарт. Что не так?
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|7.114, Аноним (69), 14:41, 04/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Ну например то, что руководствуясь комментом, на который я отвечал, для мажорного релиза глобальные фичи не нужны, а нужен слом совместимости, и тогда это будет мажорный релиз.
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|4.92, Аноним (94), 13:45, 04/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Если бы в мажорном релизе не ломалась совместимость, это был бы не мажорный релиз. Загуглили бы хоть сначала.
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|5.115, Аноним (69), 14:50, 04/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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погуглил и узнал, что у ядра Linux не было мажорных релизов с 13 декабря 2003 года, а еще я погуглил и не нашел того сайта, который бы мне запрещал делать глобальный релиз по моим собственным правилам, а еще я не нашел в гугле запрет анонам на опеннете возмущаться тем, что в гномоге нет закрепленного api, а есть огрызок, работоспособности которого никто не гарантирует
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|3.101, Kuromi (ok), 14:01, 04/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Только на днях из любопытсва сомтрел, а что там будет в Гнум 45. В описаловах огромными буквами, мол, чудовищной важности релиз, прям огромный шаг вперед, при этом на самом деле, заменили EOG на другое такое же лишенное функциональности, пару приложенй перевели на ГТК4. Скука.
То как развивается Гном имхо очень хорошо видно на примере их хваленого Gnome Web - проблемы (тормозит, падает, глючит) и баги все теже самые, ничего не меняется, зато они гуй причесывают.
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|4.106, Аноним (106), 14:07, 04/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> То как развивается Гном имхо очень хорошо видно на примере их хваленого
> Gnome Web - проблемы (тормозит, падает, глючит) и баги все теже
> самые, ничего не меняется, зато они гуй причесывают.
Ну, в этом случае врядли команда гномеров виновата - движок-то не их (webkit от эппл).
Хотя с падениями непонятно, не должно падать.
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|2.27, Аноним (26), 10:17, 04/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Действительно, список бы, что расширяться теперь не будет, а что расширится.
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|2.20, Омноном (?), 10:04, 04/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Ну наверное в том, что интерпретатор один на весь шелл, из которого предыдущий механизм был выпилен, нет?
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|3.46, Аноним (46), 10:54, 04/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+5 +/–
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ну так вопрос в том, зачем из этого интерпретатора выпиливать старый механизм? Г-споди, да даже nodejs поддерживает и старый require(), и стандартный import.
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|4.51, Омноном (?), 11:01, 04/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Там костыль (в gjs) и говнаипалок а не 'require' был, его и выпилили заменив на обычные модули.
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|1.18, Анонимов Аноним Анонимович (?), 10:04, 04/09/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Весь мир: нам нужна обратная совместимость, единый фрэймворк и UI
Gnome разрабы: пупсики, мы тут кое чё изменили
Имхо, все эти шаги разрабов не более чем прихоть маркетологов, чтобы проект был на слуху и было больше «красивых» циферок в отчетах. Вона скока комитов и пул реквестов за год! Усердно стараются ребятушки-девчатушки.
Я хз кем надо быть, чтобы юзать гном, это литерали самое нон юзер френдли DE ever I have seen. Мерзкий кде и то более адекватен в своём развитии, чем эти… впрочем, возможно, chaos by design это фишка гнома?
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|2.54, Аноним (54), 11:05, 04/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> гном, это литерали самое нон юзер френдли DE [...] Мерзкий кде
а вы чем пользуетесь?
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|2.108, Аноним (97), 14:16, 04/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Знаем мы ваши юзер френдли DE, проходили, меня Гном в дефолтном виде устраивает, более того он именно так и задумывался разрабами, он вполне удобный по дефолту если понять задумку разработчиков, а не пытаться переделать его под что-то более привычное нарушая логику работы окружения.
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|3.89, Аноним (8), 13:35, 04/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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и заменить... чем?
так любой студент троечник мог сделать на коленке "очень нужное дополнение"
а что-то более сложное они не осилят
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|4.102, Аноним (102), 14:01, 04/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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А зачем нам дополнения троечников? А хочу дополнения от отличников!
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|1.34, Аноним (34), 10:31, 04/09/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Там что, дополнения на JS? o_O
Вот почему он тормоз то такой оказывается. Я думал там C, ну или хотя бы Vala.
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|2.91, Аноним (8), 13:38, 04/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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а прикинь там был бы С ?
"виджет вышел за границы массива, и подарил рут"
не, спасибо, пусть лучше буде жабаскрипт))
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|3.95, Аноним (106), 13:48, 04/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> а прикинь там был бы С ?
> "виджет вышел за границы массива, и подарил рут"
> не, спасибо, пусть лучше буде жабаскрипт))
Звучит так как-будто ты не радуешься подаркам.
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|3.107, Аноним (102), 14:08, 04/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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А прикинь, что все популярные JS-движки на C/C++ написаны. То есть не только тормозят, но ещё и за границы выходят.
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|4.111, Анонимусс (?), 14:36, 04/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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А движки написаны тоже кем попало?
Не, ну в том же v8 тоже факапы случаются, но это не сравнить с писателями дополнений.
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|1.36, fumanchez (ok), 10:36, 04/09/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Заменили свой велосипед на общепринятый способ, т.е. нормально сделали - в open source велосипедам не место.
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|1.43, Аноним (39), 10:45, 04/09/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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А где кавайгерл и остальные адепты РендХата и Гнома которые рассказывали что все можно допилить с помощью дополнений?
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|1.47, Аноним (47), 10:56, 04/09/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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А альтернативы есть Gnome (GTK) и KDE (Qt)?
Просто что первый что второй мучение сплошное...
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|2.85, 12yoexpert (ok), 13:27, 04/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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xfce и dwm, больше ничего адекватного нет: либо васянские DE, либо такие DE, которые не работают без васянского говнокода с гитхаба (привет awesome)
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|3.98, Аноним (98), 13:51, 04/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Если человек пишет, что dwm - это адекватное...
Ну, это его определенным образом характеризует))))
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|1.50, FF (?), 11:01, 04/09/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Ну вот ю, гноме превратится в тыкву при очередном обновлении, но это норма для любителей.
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|2.71, Аноним (82), 12:04, 04/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Практически для каждого расширения нужно править как минимум shell-version, большая проблема "const GLib = imports.gi.GLib;" на "import GLib from 'gi://GLib';"?
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|1.56, Евгений Иванов (?), 11:10, 04/09/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Нормальная для Гном ситуевина, уже никто не обижается ;)
Мне Гном на ноуте удобнее, а на ПК удобнее КДЕ. Обо шикарны и молодцы разрабы, что не закинули проекты!
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|2.80, Аноним (82), 13:06, 04/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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MATE задумывался как продолжение поддержки Gnome2 на Gtk2. Потом они поняли, что gtk2 это тупик и начали портировать на gtk3. Т.е. они всегда будут в роли догонаяющего Gnome, да еще и с ретроградным интерфейсом.
MATE ещё кто-то использует? В чём смысл, когда есть GNOME? У GNOME по удобству пользования и допиленности конкурентов на linux нет.
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|2.109, Аноним (97), 14:33, 04/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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На опеннете постоянно выдают желаемое за действительное, по статистике два главных рабочих окружения это Gnome и KDE, а все остальные, даже если собрать их вместе и посчитать имеют гораздо меньшую долю пользователей.
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|1.84, 12yoexpert (ok), 13:26, 04/09/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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им бы с новыми совместимость обеспечить, но к гному у меня нет претензий давно и никаких, в xfce за много лет только один фейл был - сломали декорацию окон
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|1.93, th3m3 (ok), 13:46, 04/09/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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>В GNOME 45 будет нарушена совместимость со старыми дополнениями
А в чём новость то? Всегда так в GNOME было. Вышла новая версия - часть расширений отвалилась. И причина не важна, постоянно всё ломают. Давно уже все привыкли или ушли на другие DE ;)
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|2.118, Аноним (82), 15:00, 04/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> А в чём новость то?
Прочитал бы новость прежде чем комент строчить. Ключевой посыл в новости не про то, что "GNOME 45 будет нарушена совместимость", а про то, что "в GNOME 45 перевели GNOME Shell с собственной системы импорта модулей на стандартный механизм ECMAScript 6" и преведено руководство по портированию, которое сводится к правке пары строк кода и всего делов то.
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|2.121, Аноним (97), 15:09, 04/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Привыкли до того что все расширения получают обновления к тому моменту как сам гном попадает в дистрибутивы.
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