Рабочий стол LXQt признан полностью готовым для использования Wayland

Разработчики пользовательского окружения LXQt сообщили о 100% готовности рабочего стола к использованию Wayland. В кодовую базу LXQt внесены изменения, переводящие PCManFM-Qt на использование компонента layer-shell-qt, что позволяет организовать функционирование рабочего стола в окружениях на базе Wayland без дополнительных хаков, обходным путём реализующих совместимость с некоторыми композитными менеджерами, такими как LabWC.

В текущем виде LXQt не привязан к отдельным композитным менеджерам и может использоваться с LabWC, WayFire, kwin_wayland, Sway, Hyprland и, возможно, с другими композитными менеджерами на базе Wayland. В соответствии с ранее опубликованным планом, выпуск LXQt 2.0, переведённый на Qt 6 и Wayland, ожидается в апреле. В апрельском выпуске по умолчанию будет предложено новое меню приложений "Fancy Menu", в котором помимо распределения приложений по категориям реализован режим сводного отображения всех приложений и добавлен список часто используемых приложений.