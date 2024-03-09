Рабочий стол LXQt признан полностью готовым для использования Wayland

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|2.8, Kerr (ok), 20:11, 09/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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Ubuntu уже 2 года использует Wayland по умолчанию в основной версии дистрибутива, которая на основе GNOME.
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|3.24, Аноним (-), 21:09, 09/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Ubuntu уже 2 года использует Wayland по умолчанию
Ты чего!
Настоящие вейландохейтеры никогда не используют НАСТОЛЬКО новый софт!
Это ж не Buster или еще что-то подревнее.
Да и не факт что он запустится на их хламе...
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|3.26, Chromium (ok), 21:10, 09/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Ubuntu уже 2 года использует Wayland по умолчанию в основной версии дистрибутива,
> которая на основе GNOME.
Я имел ввиду Lubuntu
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|3.64, Skullnet (ok), 00:08, 10/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Ubuntu уже 2 года использует Wayland по умолчанию в основной версии дистрибутива, которая на основе GNOME.
Врешь, недавно юзал, там X11 по дефолту.
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|1.2, Аноним (2), 20:08, 09/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+11 +/–
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Осталось всего ничего — дождаться, когда Wayland будет признан готовым для использования.
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|2.20, Аноним (-), 21:00, 09/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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> Осталось всего ничего — дождаться, когда Wayland будет признан готовым для использования.
Так Wayland давно готов.
Просто обновите ваш софт до актуальной версии.
Что-то? Ее нет?
Ну попинайте разрабов что ли или сами допишите.
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|2.35, Аноним324 (ok), 21:31, 09/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Ну в отличии от иксов которые так и не были признаны готовыми, вейланд уже на финишной прямой.
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|2.22, Аноним (22), 21:07, 09/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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вполне готовое DE, не особо плохое, для неискушенных юзеров сойдёт
только непонятно, зачем оно нужно, когда для старых тачек lxde ещё норм, а для новых - кеды самый лучший вариант
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|3.48, Аноним (48), 22:26, 09/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Кеды будут лучшим вариантом тогда, когда не будут сыпаться от любого неосторожного движения.
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|2.60, Имя (?), 23:30, 09/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Пользуюсь LXQt уже болше 5 лет. Не свистит, не пердит, а просто работает, незаметно выполняет свои функции - переключение окошек, менюшка "пуск", трей с часами, терминал, файловый менеджер, и прочий "джентльменский минимум". Очень доволен им.
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|3.23, Аноним (22), 21:08, 09/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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По каким критериям не дотягивает? Вы пробовали последние версии lxqt?
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|2.43, dannyD (?), 21:51, 09/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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>>выглядит как kde здорового человека.
здоровых не бывает, бывают плохо обследованные.
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|2.18, Аноним (18), 20:55, 09/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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lxde давно уже того.... Помер..... Есть лохакутэ, работающий шо на Х, шо на W
Жрет, соответственно, одинаково, а вот где оно работает лучше — да кто ж там разберет то
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|2.21, Аноним (22), 21:05, 09/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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канешна иксовый lxde, а 32 бит версия - то вообще жрёт копейки.
lxqt - поделие непонятно кому нужное, видать для хэйторов кед и любителей минимализма.
на старые ПК лучше или icewm или lxde, больше ничего не подходит.
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|4.52, Аноним (52), 22:38, 09/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> и на старые и на новые на лучше Trinity (TDE).
Фиксанул. Не благодари.
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|5.69, Керогаз (?), 02:31, 10/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Я дeбил который фoрсит xepню для лyддиcтoв на 3 пнях
Я тоже фиксанул
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|2.25, Аноним (22), 21:10, 09/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Не советую, уж лучше кеды если есть норм железо. Если ПК старинный - лутше lxde или НайсВМ.
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|4.53, Аноним (52), 22:40, 09/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Intel core 2 duo, который я юзаю вполне комфортно переваривает KDE, чего нельзя сказать про Гном.
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|3.40, Аноним (-), 21:43, 09/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Не советую, лучше уж кеды для десктопа. Для лаптопа разве что это лхкуте сгодится,
> и то если сильно непревередливый юзер.
Да ну нахрен, в кедах слишком много ненужного мне интрузивного мусора типа аконадей, непомуков, плазмоидов и прочего тормозного гумна делающего из системы - виндус висту какую-то.
Особенно шикарно когда потом аплет выбора вафли не дает точку выбрать - и как лоху приходится wpa_supplicant мануально програмить. И вот вам куча мусора на диске - во имя луны!
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|2.42, Аноним (-), 21:47, 09/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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> И чем это лучше Plasma? Оно даже памяти столько же ест, а вот фич меньше.
Ну вас нахрен с вашей плазмой, аконадями и непомуками. Тормозное глючное гуано. Очень хорошо что в сабже этого УГ нет!
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|2.33, Пыняпонг (?), 21:24, 09/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> сколько этот вяленый пожирает оперативки и видюхи
Меньше иксов. Даже не сомневайся.
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|4.37, Голум (?), 21:38, 09/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> 15MB
Вы там на софтовом рендере с разрешением 640 на 480 сидите?
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|2.41, Аноним (-), 21:46, 09/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Страшно представить, сколько этот вяленый пожирает оперативки и видюхи.
Во первых - Xorg вечно светился в топе не хуже. Во вторых - он еще и экономит оперативу не там где надо - пиная ре-рендер любого окна которое было закрыто соседним на каждый пшик. И вот навернутая апликуха постоянно себя ререндерит лишь за сам факт что ее окно убрали под другое. Это офигенно конечно но лаганый дерганый перфоманс - не айс.
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|3.45, звиздишьпарниша (?), 21:54, 09/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> лаганый дерганый перфоманс
С андроида и сразу на вяленого? Бывает, а вот иксы дают невероятную плавнось.
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|1.39, Vo Van (?), 21:42, 09/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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А это Fancy Menu очень похоже на переделанный Whisker Menu или как его там в Solus.
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|1.47, Устин (ok), 22:21, 09/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Похоже, что любое упоминание Wayland в новости рождает на оппенете бурление повеселее, чем срачи Apple - Android в остальном интернете.
Такие новости можно даже не читать, сразу мотаешь вниз и наслаждаешься...
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|2.61, Аноним (-), 23:33, 09/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Похоже, что любое упоминание Wayland в новости рождает на оппенете бурление повеселее, чем срачи Apple - Android в остальном интернете.
Неправда. Там хотя бы можно обсудить кто у кого, и какие фичи подсмотрел.
А тут... как будто обсуждаем боксерский поединок молодого многообещающего чемпиона и пациента дома престарелых с деменцией. От которого уже не только все врачи отказались, но даже родственники и 'преданные' фанаты.
> Такие новости можно даже не читать, сразу мотаешь вниз и наслаждаешься...
В последней новости даже скаллнет не сильно бухтел.
Обычно он доставляет своим твердолобием и перлами.
Наверное расстратил все силы на соседнем линукс форуме.
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|2.62, Аноним (-), 23:35, 09/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> чем срачи Apple - Android в остальном интернете.
Та ну... Там хоть интрига есть.
Кто-то у кого-то фичи тырит, кто-то в суд подает.
А тут только нытье и невозможность изменить ситуацию.
Хотя иксофаны прикольно плачутся и придумывают очень оригинальные оскорбления, не без этого))
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|1.49, Аноним (32), 22:34, 09/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Серый шрифт на сером фоне, гениально, в Openbox это всё подравлялось в #000000, а в QT это наверное целый квест.
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|2.57, Аноним (57), 23:02, 09/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> в Openbox это всё подравлялось в #000000
Что, правда? даже в кутешных и гткшных контролах?
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|1.50, Аноним (50), 22:35, 09/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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>В текущем виде LXQt не привязан к отдельным композитным менеджерам и может использоваться с LabWC, WayFire, kwin_wayland, Sway, Hyprland и, возможно, с другими композитными менеджерами на базе Wayland.
Это уже X12 какой-то получается. Зачем нам wayland, если DE не тащит свой компизитор? С чем боролись - на то и напоролись
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|2.58, Аноним (58), 23:14, 09/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Был один Xorg, станет много разных композиторов, бо каждая оплеуха будет требовать своё. И сами себя все как начнут рисовать! ААААааа!
Всё это называется одним названием главного воланд-композитора: WrongWay.
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|3.63, Аноним (-), 23:35, 09/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> Был один Xorg, станет много разных композиторов, бо каждая оплеуха будет требовать
> своё. И сами себя все как начнут рисовать! ААААааа!
Зато каждый будет делать так, как считает нужным.
И отвечать за качество и косяки.
Заодно посмотрим сколько смогут навыпрограммировать всякие маргиналы (ну и похороним их заодно))
> WrongWay
Уже есть, называется XOrg)
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|2.66, Аноним (-), 00:39, 10/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Не надоело постить эту лживый высер хейтеров?
Там с картинки кк минимум нужно выкинуть хвейланд, как ненужный мусор, и оставить только один композитор на выбор.
Ну и
This guy should be mantaining xorg to bring it on par with current technologies instead of wasting time drawing diagrams.
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