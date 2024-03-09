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Рабочий стол LXQt признан полностью готовым для использования Wayland

09.03.2024 19:53

Разработчики пользовательского окружения LXQt сообщили о 100% готовности рабочего стола к использованию Wayland. В кодовую базу LXQt внесены изменения, переводящие PCManFM-Qt на использование компонента layer-shell-qt, что позволяет организовать функционирование рабочего стола в окружениях на базе Wayland без дополнительных хаков, обходным путём реализующих совместимость с некоторыми композитными менеджерами, такими как LabWC.

В текущем виде LXQt не привязан к отдельным композитным менеджерам и может использоваться с LabWC, WayFire, kwin_wayland, Sway, Hyprland и, возможно, с другими композитными менеджерами на базе Wayland. В соответствии с ранее опубликованным планом, выпуск LXQt 2.0, переведённый на Qt 6 и Wayland, ожидается в апреле. В апрельском выпуске по умолчанию будет предложено новое меню приложений "Fancy Menu", в котором помимо распределения приложений по категориям реализован режим сводного отображения всех приложений и добавлен список часто используемых приложений.



  1. Главная ссылка к новости (https://9to5linux.com/the-lxqt...)
  2. OpenNews: Опубликован план перевода LXQt на Qt6 и Wayland
  3. OpenNews: Релиз пользовательского окружения LXQt 1.4
  4. OpenNews: Сотрудник Canonical представил miracle-wm, композитный менеджер на базе Wayland и Mir
  5. OpenNews: Новая версия Louvre 1.2, библиотеки для разработки композитных серверов на базе Wayland
  6. OpenNews: Релиз пользовательского окружения Sway 1.9, использующего Wayland
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/60762-lxqt
Ключевые слова: lxqt
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (59) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Chromium (ok), 20:07, 09/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Интересно, будет ли Wayland по умолчанию в новой Ubuntu 24.04 LTS?
     
     
  • 2.8, Kerr (ok), 20:11, 09/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Ubuntu уже 2 года использует Wayland по умолчанию в основной версии дистрибутива, которая на основе GNOME.
     
     
  • 3.24, Аноним (-), 21:09, 09/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Ubuntu уже 2 года использует Wayland по умолчанию

    Ты чего!
    Настоящие вейландохейтеры никогда не используют НАСТОЛЬКО новый софт!
    Это ж не Buster или еще что-то подревнее.
    Да и не факт что он запустится на их хламе...

     
     
  • 4.67, ilyafedin (ok), 01:32, 10/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Debian Buster тоже дефолтится на Wayland
     
  • 3.26, Chromium (ok), 21:10, 09/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Ubuntu уже 2 года использует Wayland по умолчанию в основной версии дистрибутива,
    > которая на основе GNOME.

    Я имел ввиду Lubuntu

     
  • 3.64, Skullnet (ok), 00:08, 10/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Ubuntu уже 2 года использует Wayland по умолчанию в основной версии дистрибутива, которая на основе GNOME.

    Врешь, недавно юзал, там X11 по дефолту.

     
  • 2.12, Аноним (12), 20:42, 09/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    https://opennet.ru/57058-ubuntu
     

  • 1.2, Аноним (2), 20:08, 09/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +11 +/
    Осталось всего ничего — дождаться, когда Wayland будет признан готовым для использования.
     
     
  • 2.11, Аноним (11), 20:41, 09/03/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +3 +/
     
  • 2.19, Ulrih (ok), 20:57, 09/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Ещё лет 20 подождать осталось
     
  • 2.20, Аноним (-), 21:00, 09/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    > Осталось всего ничего — дождаться, когда Wayland будет признан готовым для использования.

    Так Wayland давно готов.
    Просто обновите ваш софт до актуальной версии.

    Что-то? Ее нет?
    Ну попинайте разрабов что ли или сами допишите.

     
  • 2.35, Аноним324 (ok), 21:31, 09/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну в отличии от иксов которые так и не были признаны готовыми, вейланд уже на финишной прямой.
     

  • 1.4, Alladin (?), 20:09, 09/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Осталось признать LXQT готовым к использованию:)
     
     
  • 2.22, Аноним (22), 21:07, 09/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    вполне готовое DE, не особо плохое, для неискушенных юзеров сойдёт
    только непонятно, зачем оно нужно, когда для старых тачек lxde ещё норм, а для новых - кеды самый лучший вариант
     
     
  • 3.48, Аноним (48), 22:26, 09/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Кеды будут лучшим вариантом тогда, когда не будут сыпаться от любого неосторожного движения.
     
     
  • 4.68, Аноним (68), 02:31, 10/03/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 2.60, Имя (?), 23:30, 09/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Пользуюсь LXQt уже болше 5 лет. Не свистит, не пердит, а просто работает, незаметно выполняет свои функции - переключение окошек, менюшка "пуск", трей с часами, терминал, файловый менеджер, и прочий "джентльменский минимум". Очень доволен им.
     

  • 1.5, Аноним (5), 20:09, 09/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Не знаю, что оно там умеет, но выглядит как kde здорового человека.
     
     
  • 2.7, Alladin (?), 20:10, 09/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +5 +/
    Оно очень недотягивает даже дл Lxde, а вы про kde
     
     
  • 3.23, Аноним (22), 21:08, 09/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    По каким критериям не дотягивает? Вы пробовали последние версии lxqt?
     
  • 2.43, dannyD (?), 21:51, 09/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    >>выглядит как kde здорового человека.

    здоровых не бывает, бывают плохо обследованные.

     

  • 1.6, бубылдос (ok), 20:10, 09/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    xfce4 when?
     
     
  • 2.13, Аноним (13), 20:51, 09/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > xfce4 when?

    https://opennet.ru/58580-xfce

     

  • 1.10, Аноним (10), 20:39, 09/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Кто жрет меньше иксовый lxde или вяленый lxqt?
     
     
  • 2.18, Аноним (18), 20:55, 09/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    lxde давно уже того.... Помер..... Есть лохакутэ, работающий шо на Х, шо на W
    Жрет, соответственно, одинаково, а вот где оно работает лучше —  да кто ж там разберет то
     
  • 2.21, Аноним (22), 21:05, 09/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    канешна иксовый lxde, а 32 бит версия - то вообще жрёт копейки.
    lxqt - поделие непонятно кому нужное, видать для хэйторов кед и любителей минимализма.
    на старые ПК лучше или icewm или lxde, больше ничего не подходит.
     
     
  • 3.30, Пыняпонг (?), 21:18, 09/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > на старые ПК лучше i3

    Фиксанул. Не благодари.

     
     
  • 4.52, Аноним (52), 22:38, 09/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > и на старые и на новые на лучше  Trinity (TDE).

    Фиксанул. Не благодари.

     
     
  • 5.69, Керогаз (?), 02:31, 10/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Я дeбил который фoрсит xepню для лyддиcтoв на 3 пнях

    Я тоже фиксанул

     

  • 1.17, Аноним (-), 20:55, 09/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Выглядит неплохо. Пожалуй будет моим следующим DE, имхо.
     
     
  • 2.25, Аноним (22), 21:10, 09/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Не советую, уж лучше кеды если есть норм железо. Если ПК старинный - лутше lxde или НайсВМ.
     
     
  • 3.29, Пыняпонг (?), 21:17, 09/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Для древнего Core 2 Duo?
     
     
  • 4.53, Аноним (52), 22:40, 09/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Intel core 2 duo, который я юзаю вполне комфортно переваривает KDE, чего нельзя сказать про Гном.
     
  • 3.40, Аноним (-), 21:43, 09/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    >  Не советую, лучше уж кеды для десктопа. Для лаптопа разве что это лхкуте сгодится,
    > и то если сильно непревередливый юзер.

    Да ну нахрен, в кедах слишком много ненужного мне интрузивного мусора типа аконадей, непомуков, плазмоидов и прочего тормозного гумна делающего из системы - виндус висту какую-то.

    Особенно шикарно когда потом аплет выбора вафли не дает точку выбрать - и как лоху приходится wpa_supplicant мануально програмить. И вот вам куча мусора на диске - во имя луны!

     
  • 3.54, Аноним (52), 22:41, 09/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Хватит уныло форсить  lxde. Оно мертво.
     

  • 1.28, Пыняпонг (?), 21:15, 09/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    И чем это лучше Plasma? Оно даже памяти столько же ест, а вот фич меньше.
     
     
  • 2.38, Аноним (38), 21:38, 09/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    каких фич? кибанутости разве что
     
  • 2.42, Аноним (-), 21:47, 09/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    > И чем это лучше Plasma? Оно даже памяти столько же ест, а вот фич меньше.

    Ну вас нахрен с вашей плазмой, аконадями и непомуками. Тормозное глючное гуано. Очень хорошо что в сабже этого УГ нет!

     

  • 1.32, Аноним (32), 21:23, 09/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Страшно представить, сколько этот вяленый пожирает оперативки и видюхи.
     
     
  • 2.33, Пыняпонг (?), 21:24, 09/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > сколько этот вяленый пожирает оперативки и видюхи

    Меньше иксов. Даже не сомневайся.

     
     
  • 3.34, звиздишьпарниша (?), 21:31, 09/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Меньше 15MB, не верю.
     
     
  • 4.37, Голум (?), 21:38, 09/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > 15MB

    Вы там на софтовом рендере с разрешением 640 на 480 сидите?

     
     
  • 5.44, звиздишьпарниша (?), 21:52, 09/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну так и говори, мол вяленый оперирует гигабайтами.
     
  • 2.41, Аноним (-), 21:46, 09/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Страшно представить, сколько этот вяленый пожирает оперативки и видюхи.

    Во первых - Xorg вечно светился в топе не хуже. Во вторых - он еще и экономит оперативу не там где надо - пиная ре-рендер любого окна которое было закрыто соседним на каждый пшик. И вот навернутая апликуха постоянно себя ререндерит лишь за сам факт что ее окно убрали под другое. Это офигенно конечно но лаганый дерганый перфоманс - не айс.

     
     
  • 3.45, звиздишьпарниша (?), 21:54, 09/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > лаганый дерганый перфоманс

    С андроида и сразу на вяленого? Бывает, а вот иксы дают невероятную плавнось.

     

  • 1.39, Vo Van (?), 21:42, 09/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    А это Fancy Menu очень похоже на переделанный Whisker Menu или как его там в Solus.
     
     
  • 2.55, Аноним (52), 22:42, 09/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Что за Solus.
     

  • 1.47, Устин (ok), 22:21, 09/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Похоже, что любое упоминание Wayland в новости рождает на оппенете бурление повеселее, чем срачи Apple - Android в остальном интернете.
    Такие новости можно даже не читать, сразу мотаешь вниз и наслаждаешься...
     
     
  • 2.61, Аноним (-), 23:33, 09/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Похоже, что любое упоминание Wayland в новости рождает на оппенете бурление повеселее, чем срачи Apple - Android в остальном интернете.

    Неправда. Там хотя бы можно обсудить кто у кого, и какие фичи подсмотрел.
    А тут... как будто обсуждаем боксерский поединок молодого многообещающего чемпиона и пациента дома престарелых с деменцией. От которого уже не только все врачи отказались, но даже родственники и 'преданные' фанаты.

    > Такие новости можно даже не читать, сразу мотаешь вниз и наслаждаешься...

    В последней новости даже скаллнет не сильно бухтел.
    Обычно он доставляет своим твердолобием и перлами.
    Наверное расстратил все силы на соседнем линукс форуме.


     
  • 2.62, Аноним (-), 23:35, 09/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > чем срачи Apple - Android в остальном интернете.

    Та ну... Там хоть интрига есть.
    Кто-то у кого-то фичи тырит, кто-то в суд подает.

    А тут только нытье и невозможность изменить ситуацию.
    Хотя иксофаны прикольно плачутся и придумывают очень оригинальные оскорбления, не без этого))

     

  • 1.49, Аноним (32), 22:34, 09/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Серый шрифт на сером фоне, гениально, в Openbox это всё подравлялось в #000000, а в QT это наверное целый квест.
     
     
  • 2.57, Аноним (57), 23:02, 09/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > в Openbox это всё подравлялось в #000000

    Что, правда? даже в кутешных и гткшных контролах?

     
     
  • 3.59, jhi (?), 23:28, 09/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    gtkrc
     

  • 1.50, Аноним (50), 22:35, 09/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    >В текущем виде LXQt не привязан к отдельным композитным менеджерам и может использоваться с LabWC, WayFire, kwin_wayland, Sway, Hyprland и, возможно, с другими композитными менеджерами на базе Wayland.

    Это уже X12 какой-то получается. Зачем нам wayland, если DE не тащит свой компизитор? С чем боролись - на то и напоролись

     
     
  • 2.58, Аноним (58), 23:14, 09/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Был один Xorg, станет много разных композиторов, бо каждая оплеуха будет требовать своё. И сами себя все как начнут рисовать! ААААааа!

    Всё это называется одним названием главного воланд-композитора: WrongWay.

     
     
  • 3.63, Аноним (-), 23:35, 09/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > Был один Xorg, станет много разных композиторов, бо каждая оплеуха будет требовать
    > своё. И сами себя все как начнут рисовать! ААААааа!

    Зато каждый будет делать так, как считает нужным.
    И отвечать за качество и косяки.
    Заодно посмотрим сколько смогут навыпрограммировать всякие маргиналы (ну и похороним их заодно))

    > WrongWay

    Уже есть, называется XOrg)


     

  • 1.65, Skullnet (ok), 00:11, 10/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Народ начинает что-то подозревать)

    https://www.reddit.com/media?url=https%3A%2F%2Fi.redd.it%2

     
     
  • 2.66, Аноним (-), 00:39, 10/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Не надоело постить эту лживый высер хейтеров?

    Там с картинки кк минимум нужно выкинуть хвейланд, как ненужный мусор, и оставить только один композитор на выбор.

    Ну и
    This guy should be mantaining xorg to bring it on par with current technologies instead of wasting time drawing diagrams.

     

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