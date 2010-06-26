Сотрудник Canonical представил miracle-wm, композитный менеджер на базе Wayland и Mir

|
|1.1, Аноним (-), 20:57, 19/02/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
|
> miracle-wm, композитный менеджер на базе Wayland и Mir
Вот ты какой, гибрид ужа и ежа...
|
|
|
|2.5, Аноним (5), 21:39, 19/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
Mir - это фактически набор библиотек для реализации протокола Wayland. Что там сначала был какой-то ещё свой протокол дела не меняет.
|
|1.3, Аноним (5), 21:35, 19/02/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
|
Авторы Sway, конечно, приложили максимум усилий, чтобы на таком примитивном языке как Цэ сделать качественный продукт. Но всё равно это код с торчащими местами наружу кишками. Потому что язык просто не предоставляет средств инкапсуляции. И идеоматичность там околонулевая. Поэтому хороший код на современном C++ по-любому будет лучше.
|
|
|
|
|
|3.12, Аноним (12), 22:35, 19/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
|
Стандарты C++11, C++17 и новее передают вам пламенный привет (конечно же, если пользовать STL):
auto x = vector<pair<int, int>> {
{1, 3},
{2, 5},
{4, 3}
};
for (auto &[f, s] : x) {
cout << f << " " << s << endl;
}
|
|
|
|
|
|
|
|6.34, Аноним (33), 01:18, 20/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
"Три месяца учил редкий язык, потом за 15 минут на выученном языке решил задачу."
Видимо немного про это.
|
|
|
|3.19, Аноним (19), 23:01, 19/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
Хороший программисты код не пишут, они новые языки изобретают и в комментах спорят
|
|1.7, Шарп (ok), 22:06, 19/02/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
|
>стильных зазоров между окнами
Чем стильные зазоры отличаются от не стильных?
|
|
|
|
|
|3.18, dannyD (?), 23:00, 19/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
а что в этом стильного?
попахивает микрософтизъмами - сначала мы долго перегружали интерфейс всякими прозрачностями (в пике в семерке) доказывая как это круто, потом ударились в плоско-мэтро... и апять доказывая как это круто.
это не стиль - это шизофрения.
|
|
|
|4.32, Аноним (33), 01:15, 20/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Важно одно, чтобы их ширина настраивалась и можно было выключить и включить.
То, что немного об этом позаботились - это хорошо. Кроме остального (набора костылей во спасение бренда), увы.
|
|
|
|2.14, Аноним (-), 22:48, 19/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> Хорошее название, спасти Wayland может только чудо!
Погоди, ща тебе редхатчики покажут немного техномагии, следи за руками! Xorg превращается, превращается Xorg... в элегантную ТЫКВУ!
|
|2.15, Аноним (-), 22:51, 19/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
|
Зачем спасать то, что и так уже стандарт?
На хорге остались и не объявили о планах перехеода, только какие-то маргиналы.
Даже опенбсдя подумывает!
А почему? А потому что желающить колупаться в "80к строк ужаса" и еще миллионе таких же не нашлось.
А у маргиналов и нищуков - лапки, они сами код писать не могут, нанять кого-то денег нет.
Вот так и живем.
|
|
|
|3.22, Анонист (?), 23:46, 19/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
|
"Стандарт" которы йдаже электрон без костылей не может. Не смеши, экспepд.
|
|1.21, Анонист (?), 23:45, 19/02/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
|
Юнити делала убунту действительно операционкой, а не набором гнутого софта и поделий от опендесктоп.
|
|
|
|
|
|3.31, Аноним (33), 01:13, 20/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Важно, что Юнити отдельно и в основных релизах её нет. Это очень важно, что не смогли.
|
|1.30, Аноним (33), 01:11, 20/02/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
А это тоже будут выпиливать из Kubuntu, вместе с инсталлятором? Если да, тогда Ok.
Иначе ведь он в одиночку представил. Боюсь, опасаюсь, лучше пока пусть не представляет. Это ж Canonical...
|