The OpenNET Project / Index page

[ новости /+++ | форум | wiki | теги | ]

Сотрудник Canonical представил miracle-wm, композитный менеджер на базе Wayland и Mir

19.02.2024 20:41

Мэтью Косарек (Matthew Kosarek) из компании Canonical представил первый выпуск нового композитного менеджера miracle-wm, который базируется на использовании протокола Wayland и компонентов для построения композитных менеджеров Mir. Miracle-wm поддерживает мозаичную (tiling) компоновку окон в стиле оконного менеджера i3, композитного менеджера Hyprland и пользовательского окружения Sway. Код проекта написан на языке C++ и распространяется под лицензией GPLv3. Готовые сборки сформированы в формате snap.

Среди предложенной в первом выпуске функциональности miracle-wm упоминается мозаичное управление окнами с возможностью оставления стильных зазоров между окнами, использование виртуальных рабочих столов, поддержка резервирования зон экрана под размещение панелей, возможность раскрытия окон на весь экран, поддержка вывода на несколько экранов (Multi-output), навигация и управление при помощи клавиатуры. В качестве панели может применяться Waybar. Настройка производится через файл конфигурации.

Конечной целью проекта является создание композитного сервера, применяющего мозаичное управление окнами, но более функционального и стильного, чем такие проекты, как Swayfx. Предполагается, что miracle-wm может оказаться полезным тем пользователям, которые предпочитает визуальные эффекты и более яркое графическое оформление с плавными переходами и цветами. Первый выпуск позиционируется как предварительная версия. Следующие два выпуска также будут иметь такой статус, после чего будет сформирован первый стабильный релиз. Для установки miracle-wm можно использовать команду "sudo snap install miracle-wm --classic".

В следующей версии планируется добавить поддержку плавающих перекрывающихся окон, изменение настроек без перезапуска, параметры для настройки экрана, возможность закрепления к определённому месту на рабочем столе, поддержку IPC I3, выделение активных окон. Далее начнётся подготовка к первому релизу, в котором будет реализованы поддержка анимационных эффектов, стековой компоновки окон, обзорного режима для навигации по окнам и рабочим столам, графический интерфейс для настройки.

  1. Главная ссылка к новости (https://discourse.ubuntu.com/t...)
  2. OpenNews: Выпуск дисплейного сервера Mir 2.14. Пользовательское окружение Miriway
  3. OpenNews: Пользовательская оболочка Lomiri (Unity8) принята в Debian
  4. OpenNews: Развиваемое проектом UBports окружение Unity8 переименовано в Lomiri
  5. OpenNews: Инициатива по добавлению рабочего стола Unity 8 и дисплейного сервера Mir в Debian
  6. OpenNews: Компания Canonical представила оболочку Ubuntu Frame
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/60626-miracle-wm
Ключевые слова: miracle-wm, mir
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (34) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (-), 20:57, 19/02/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    > miracle-wm, композитный менеджер на базе Wayland и Mir

    Вот ты какой, гибрид ужа и ежа...

     
     
  • 2.5, Аноним (5), 21:39, 19/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Mir - это фактически набор библиотек для реализации протокола Wayland. Что там сначала был какой-то ещё свой протокол дела не меняет.
     
     
  • 3.6, Аноним (-), 21:42, 19/02/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     

  • 1.2, Аноним (2), 20:57, 19/02/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    >Mir
    >Snap

    Это болезнь такая, космонавтотропия.

     
     
  • 2.33, Аноним (33), 01:16, 20/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Зависть Тесле. :)))
     

  • 1.3, Аноним (5), 21:35, 19/02/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Авторы Sway, конечно, приложили максимум усилий, чтобы на таком примитивном языке как Цэ сделать качественный продукт. Но всё равно это код с торчащими местами наружу кишками. Потому что язык просто не предоставляет средств инкапсуляции. И идеоматичность там околонулевая. Поэтому хороший код на современном C++ по-любому будет лучше.
     
     
  • 2.4, Аноним (4), 21:39, 19/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    >на современном C++

    Взаимоисключающие понятия.

     
     
  • 3.12, Аноним (12), 22:35, 19/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Стандарты C++11, C++17 и новее передают вам пламенный привет (конечно же, если пользовать STL):

    auto x = vector<pair<int, int>> {
    {1, 3},
    {2, 5},
    {4, 3}
    };
    for (auto &[f, s] : x) {
    cout << f << " " << s << endl;
    }

     
     
  • 4.13, Аноним (12), 22:36, 19/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Прошу прощения, форматирование, конечно, слетело, на пастебине: https://paste.opensuse.org/pastes/92d722975185
     
  • 4.20, Карлос Сношайтилис (ok), 23:13, 19/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > cout << f << " " << s << endl;

    И эти люди невольны синтаксисом раста...

    (ты, кстати, забыл инклуды)

     
     
  • 5.25, Вы забыли заполнить поле Name (?), 00:01, 20/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > И эти люди невольны синтаксисом раста...

    Что не так?

     
     
  • 6.34, Аноним (33), 01:18, 20/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    "Три месяца учил редкий язык, потом за 15 минут на выученном языке решил задачу."

    Видимо немного про это.

     
  • 2.10, Минона (ok), 22:17, 19/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Хороший код пишут хорошие программисты на … Rust.
     
     
  • 3.19, Аноним (19), 23:01, 19/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Хороший программисты код не пишут, они новые языки изобретают и в комментах спорят
     
  • 3.26, Вы забыли заполнить поле Name (?), 00:02, 20/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Для rust нет нормальных привязок. Вроде хотел wlroots на rust переписать и плюнули.
     
  • 3.28, C00l_ni66a (ok), 00:40, 20/02/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     

  • 1.7, Шарп (ok), 22:06, 19/02/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    >стильных зазоров между окнами

    Чем стильные зазоры отличаются от не стильных?

     
     
  • 2.8, Минона (ok), 22:13, 19/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Не поверишь - стильностью.
     
     
  • 3.18, dannyD (?), 23:00, 19/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    а что в этом стильного?

    попахивает микрософтизъмами - сначала мы долго перегружали интерфейс всякими прозрачностями (в пике в семерке) доказывая как это круто, потом ударились в плоско-мэтро... и апять доказывая как это круто.

    это не стиль - это шизофрения.

     
     
  • 4.32, Аноним (33), 01:15, 20/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Важно одно, чтобы их ширина настраивалась и можно было выключить и включить.

    То, что немного об этом позаботились - это хорошо. Кроме остального (набора костылей во спасение бренда), увы.

     

  • 1.9, Skullnet (ok), 22:16, 19/02/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Хорошее название, спасти Wayland может только чудо!
     
     
  • 2.11, Минона (ok), 22:23, 19/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Redhat & IBM спешат на помощь
     
  • 2.14, Аноним (-), 22:48, 19/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Хорошее название, спасти Wayland может только чудо!

    Погоди, ща тебе редхатчики покажут немного техномагии, следи за руками! Xorg превращается, превращается Xorg... в элегантную ТЫКВУ!

     
  • 2.15, Аноним (-), 22:51, 19/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Зачем спасать то, что и так уже стандарт?
    На хорге остались и не объявили о планах перехеода, только какие-то маргиналы.
    Даже опенбсдя подумывает!

    А почему? А потому что желающить колупаться в "80к строк ужаса" и еще миллионе таких же не нашлось.
    А у маргиналов и нищуков - лапки, они сами код писать не могут, нанять кого-то денег нет.
    Вот так и живем.

     
     
  • 3.22, Анонист (?), 23:46, 19/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    "Стандарт" которы йдаже электрон без костылей не может.  Не смеши, экспepд.
     
  • 3.23, Анонист (?), 23:47, 19/02/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +1 +/
     
     
  • 4.29, Аноним (-), 00:44, 20/02/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 4.37, Аноним (-), 02:15, 20/02/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     

     ....ответы скрыты (7)

  • 1.21, Анонист (?), 23:45, 19/02/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Юнити делала убунту действительно операционкой, а не набором гнутого софта и поделий от опендесктоп.
     
     
  • 2.27, Вы забыли заполнить поле Name (?), 00:03, 20/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Юнити по прежнему есть https://unityd.org/
     
     
  • 3.31, Аноним (33), 01:13, 20/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Важно, что Юнити отдельно и в основных релизах её нет. Это очень важно, что не смогли.
     
     
  • 4.35, Вы забыли заполнить поле Name (?), 01:24, 20/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Важно, что Юнити отдельно и в основных релизах её нет. Это очень
    > важно, что не смогли.

    Посмотреть не судьба? https://packages.ubuntu.com/lunar/ubuntu-unity-desktop

     

  • 1.24, Вы забыли заполнить поле Name (?), 23:58, 19/02/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Готовые сборки сформированы в формате snap.

    Хорошая попытка canonical, но нет.

     
  • 1.30, Аноним (33), 01:11, 20/02/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А это тоже будут выпиливать из Kubuntu, вместе с инсталлятором? Если да, тогда Ok.

    Иначе ведь он в одиночку представил. Боюсь, опасаюсь, лучше пока пусть не представляет. Это ж Canonical...

     
     
  • 2.36, Вы забыли заполнить поле Name (?), 01:26, 20/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Может он с шатлвротом спит. Ему можно.
     

     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Текст:

    Партнёры:
    PostgresPro
    Inferno Solutions
    Hosting by Hoster.ru
    Хостинг:

    Закладки на сайте
    Проследить за страницей     		Created 1996-2024 by Maxim Chirkov
    Добавить, Поддержать, Вебмастеру