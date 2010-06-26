Сотрудник Canonical представил miracle-wm, композитный менеджер на базе Wayland и Mir

Мэтью Косарек (Matthew Kosarek) из компании Canonical представил первый выпуск нового композитного менеджера miracle-wm, который базируется на использовании протокола Wayland и компонентов для построения композитных менеджеров Mir. Miracle-wm поддерживает мозаичную (tiling) компоновку окон в стиле оконного менеджера i3, композитного менеджера Hyprland и пользовательского окружения Sway. Код проекта написан на языке C++ и распространяется под лицензией GPLv3. Готовые сборки сформированы в формате snap.

Среди предложенной в первом выпуске функциональности miracle-wm упоминается мозаичное управление окнами с возможностью оставления стильных зазоров между окнами, использование виртуальных рабочих столов, поддержка резервирования зон экрана под размещение панелей, возможность раскрытия окон на весь экран, поддержка вывода на несколько экранов (Multi-output), навигация и управление при помощи клавиатуры. В качестве панели может применяться Waybar. Настройка производится через файл конфигурации.

Конечной целью проекта является создание композитного сервера, применяющего мозаичное управление окнами, но более функционального и стильного, чем такие проекты, как Swayfx. Предполагается, что miracle-wm может оказаться полезным тем пользователям, которые предпочитает визуальные эффекты и более яркое графическое оформление с плавными переходами и цветами. Первый выпуск позиционируется как предварительная версия. Следующие два выпуска также будут иметь такой статус, после чего будет сформирован первый стабильный релиз. Для установки miracle-wm можно использовать команду "sudo snap install miracle-wm --classic".

В следующей версии планируется добавить поддержку плавающих перекрывающихся окон, изменение настроек без перезапуска, параметры для настройки экрана, возможность закрепления к определённому месту на рабочем столе, поддержку IPC I3, выделение активных окон. Далее начнётся подготовка к первому релизу, в котором будет реализованы поддержка анимационных эффектов, стековой компоновки окон, обзорного режима для навигации по окнам и рабочим столам, графический интерфейс для настройки.



