Новая версия Louvre 1.2, библиотеки для разработки композитных серверов на базе Wayland

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|1.2, Аноним (2), 10:32, 15/02/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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>Код написан на языке С++ и распространяется под лицензией GPLv3.
Уважуха.
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|2.11, 12yoexpert (ok), 11:42, 15/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Плюсую, островок адеквата в этом аду корпорастических MIT-ов и рекламных rust-ов
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|3.14, Аноним (-), 11:58, 15/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Не, ну плюсы это намного лучше дыряшки, но нафига gpl-рак - не понятно вообще.
И чем тебе неугодила по настоящему свободная MIT лицензия?
Вот иксы все годы и до сих на MIT и при этом практически в каждом линукс дистре используются.
У тебя есть какие-то претензии к нему?
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|4.19, Аноним (2), 12:33, 15/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А что, было мало проприетарных заимствований открытых Иксов? Вот, например, во времена неускоренного XFree86 был такой Accelerated-X. Чую, что это скоммунизженный тот же XFree + поддержка аппаратного ускорения. Закрыто, а свободный проект с этого получил дырку от бублика. Вот вся ваша "истинная" свобода до копейки.
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|5.22, Аноним (-), 12:52, 15/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> а свободный проект с этого получил дырку от бублика
А свободный проект как был свободным, так и остался.
> Вот вся ваша "истинная" свобода до копейки.
Да, именно так. Ты свободен делать с кодом что хочешь. Хочешь выкладывай, хочешь продавай.
А не выкладывай все до последнего байта, а потом побирайся за копейки на корпопомойках, как это делают линуксойды.
А ведь МИТ лицензия позволяет с̶т̶ы̶р̶и̶т̶ь̶ перелицензировать код под гплёй.
Но что-то не вижу очереди перелицензировать иксы...
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|6.26, Аноним (2), 13:06, 15/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Открытым он, конечно, остался. Вот только не получил, в своё время, полезной нужности.
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|7.28, Аноним (-), 13:14, 15/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Хаха, а ты думаешь кто-то просто так добавил бы аппаратное ускорение?)) Бесплатно?
Что-то же в то время писатели иксов его сами не запилили?)
А так у тебя есть выбор - или ничего, или за деньги.
И это намного лучше чем выбор из "ничего"
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|1.3, Hell_Hammer (?), 10:32, 15/02/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–3 +/–
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>библиотека для разработки композитных серверов на базе Wayland
Как же это дико звучит. Вся суть фридесктопа в одном предложении.
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|2.4, Аноним (4), 10:51, 15/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Эй чувак, мы слышали что тебе нравятся серверы, поэтому мы написали библиотеку к серверу, чтобы ты жевал наш кактус, пока делаеш свой кактус.
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|2.6, Аноним (4), 11:04, 15/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Или взять
> Для дробного масштабирования задействован Wayland-протокол fractional-scale.
Круто, вейланд предоставляет протокол! Эта либа заворачивает его в свой интерфейс и переходим по ссылке ... поддежка протокола только в Mutter и KWin :)
А как вам такой нейминг, привет от поколения php/wordpress программеров?
wp_fractional_scale_manager_v1
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|3.13, llolik (ok), 11:54, 15/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Круто, вейланд предоставляет протокол! Эта либа заворачивает его в свой интерфейс и переходим по ссылке
Ты не так понял. Протокол - это просто набор соглашений, оформленный в XML-файл, на основании которого генерится API. Оно сгенерится в любом случае и ты можешь посмотреть код, который генерит wayland-scanner. Поддержка композитором означает, что данный набор вызовов поддерживается композитором и ты его можешь использовать.
Louvre это и есть бибилиотека, представляющая высокоуровневую абстракцию (то что написано в описании). Т.е. аналог wlroots, ну или xcb для XOrg.
> поддежка протокола только в Mutter и KWin
На https://wayland.app отображены композиторы. Сабж НЕ композитор, а бибилиотека на которой его можно построить.
По аналогии там указан Sway, а не wlroots, на котором он базирован.
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|1.5, хрю (?), 11:00, 15/02/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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И сколько их ещё будет? И сколько из них будут доделаны? Это как разработка ядра через xml "протоколы" с 10 реализациями.
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|1.7, Аноним (7), 11:08, 15/02/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Тем временем в винде даже прога написанная под WinNT 3.1/Win32s может с некоторыми оговорками (во времена Win2k/XP появились проблемы с правами) быть запущена под Win11. А в линухе до сих пор царит зоопарк велосипедов.
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|2.9, Аноним (9), 11:35, 15/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Я на 6.1 запускаю прогу, соьранную для 2.6.x. Правда с прогой идёт glibc нужной версии, но все равно работает
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|2.10, AlexYeCu_not_logged (?), 11:39, 15/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>Тем временем в винде даже прога написанная под WinNT 3.1/Win32s может с некоторыми оговорками
Т. е. можно взять GUI от древней NT или 98 и запустить на этой вашей 11 вместо стандартного? Круто! Вот только что ни новая версия этой вашей Винды, так вечно плач юзеров по поводу нового неудобного гуя. С чего бы это?
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|3.17, Аноним (17), 12:17, 15/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Да можно. Не так давно на 10ке запускал свою прогу собранную в nt4 26 лет назад. Не без глюков с русским языком, но работает. Но есть программы написанные с хаками для 95 винды, которые ужо 2k не работали. Но в целом поддержка старья под виндой более чем хорошая.
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|2.18, RANDOMIZE USR 15616 (?), 12:25, 15/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ну-ка, ну-ка, расскажи дружок, как без проблем на Вынь11 запустить игрухи с GFWL? А таких было вагон и маленькая тележка..
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|2.20, Аноним (2), 12:38, 15/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Линух - это мир open source, если перешедшие с Венды ещё не поняли. И он не ориентирется на бинарную совместимость. Здесь в почёте совместимость на уровне исходников.
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|3.24, Аноним (-), 13:03, 15/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Здесь в почёте совместимость на уровне исходников
... которой тоже нет.
Поэтому попердолься при сборке, накати пару патчей, найди нужную версию компилятора, жлибы, остальных либ, разреши парочку конфликтов и может быть оно запустится.
затоникакввинде! (с)
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