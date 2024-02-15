Новая версия Louvre 1.2, библиотеки для разработки композитных серверов на базе Wayland

> Круто, вейланд предоставляет протокол! Эта либа заворачивает его в свой интерфейс и переходим по ссылке Ты не так понял. Протокол - это просто набор соглашений, оформленный в XML-файл, на основании которого генерится API. Оно сгенерится в любом случае и ты можешь посмотреть код, который генерит wayland-scanner. Поддержка композитором означает, что данный набор вызовов поддерживается композитором и ты его можешь использовать. Louvre это и есть бибилиотека, представляющая высокоуровневую абстракцию (то что написано в описании). Т.е. аналог wlroots, ну или xcb для XOrg. > поддежка протокола только в Mutter и KWin На https://wayland.app отображены композиторы. Сабж НЕ композитор, а бибилиотека на которой его можно построить.

По аналогии там указан Sway, а не wlroots, на котором он базирован.

