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Новая версия Louvre 1.2, библиотеки для разработки композитных серверов на базе Wayland

15.02.2024 09:50

Доступен выпуск библиотеки Louvre 1.2.0, предоставляющей компоненты для разработки композитных серверов на базе протокола Wayland. Библиотека берёт на себя выполнение всех низкоуровневых операций, включая управления графическими буферами, взаимодействие с подсистемами ввода и графическими API в Linux, и также предлагает готовые реализации различных расширений протокола Wayland. Созданный на базе Louvre композитный сервер, потребляет заметно меньше ресурсов и демонстрирует более высокую производительность, по сравнению с Weston и Sway. Код написан на языке С++ и распространяется под лицензией GPLv3. Обзор возможностей Louvre можно прочитать в анонсе первого выпуска проекта.

В новой версии:

  • Добавлена поддержка выставлении нецелых значений масштаба (fractional scale) и пересэмплирования (oversampling) для снижения артефактов от сглаживания при увеличении масштаба. Для дробного масштабирования задействован Wayland-протокол fractional-scale.
  • При помощи протокола tearing-control реализована возможность отключения вертикальной синхронизации (VSync) с кадровым гасящим импульсом, применяемой для защиты от появления разрывов при выводе (tearing) в полноэкранных приложениях. В мультимедийных приложениях появление артефактов из-за разрывов является нежелательным эффектом, но в игровых программах с артефактами можно смириться, если борьба с ними приводит к дополнительным задержкам.
  • Добавлена поддержка гамма-коррекции с использованием Wayland-протокола wlr-gamma-control.
  • Добавлена поддержка Wayland-протокола "viewporter", который позволяет клиенту выполнять действия по масштабированию и обрезанию краёв поверхности на стороне сервера.
  • В класс LPainter добавлены методы для отрисовки областей текстур с высокой точностью и применением трансформаций.
  • В классе LTextureView реализована поддержка исходных прямоугольников ("source rect", прямоугольная область для отображения) и трансформаций.
  • Добавлен класс LBitset для снижения потребления памяти при хранении флагов и состояний.


  1. Главная ссылка к новости (https://www.reddit.com/r/linux...)
  2. OpenNews: Доступна Louvre 1.0, библиотека для разработки композитных серверов на базе Wayland
  3. OpenNews: В KDE реализована поддержка Wayland-расширений для управления цветом
  4. OpenNews: Первые результаты портирования Cinnamon на Wayland
  5. OpenNews: Первый выпуск композитного сервера Niri, использующего Wayland
  6. OpenNews: Проект Xfce обновил планы, связанные с поддержкой Wayland
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/60606-louvre
Ключевые слова: louvre, wayland
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (26) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 10:27, 15/02/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Что-нибудь уже есть на нём?
     
     
  • 2.16, Анооон (?), 12:15, 15/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Пока нет.
     

  • 1.2, Аноним (2), 10:32, 15/02/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    >Код написан на языке С++ и распространяется под лицензией GPLv3.

    Уважуха.

     
     
  • 2.11, 12yoexpert (ok), 11:42, 15/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Плюсую, островок адеквата в этом аду корпорастических MIT-ов и рекламных rust-ов
     
     
  • 3.14, Аноним (-), 11:58, 15/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не, ну плюсы это намного лучше дыряшки, но нафига gpl-рак - не понятно вообще.

    И чем тебе неугодила по настоящему свободная MIT лицензия?
    Вот иксы все годы и до сих на MIT и при этом практически в каждом линукс дистре используются.
    У тебя есть какие-то претензии к нему?

     
     
  • 4.19, Аноним (2), 12:33, 15/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А что, было мало проприетарных заимствований открытых Иксов? Вот, например, во времена неускоренного XFree86 был такой Accelerated-X. Чую, что это скоммунизженный тот же XFree + поддержка аппаратного ускорения. Закрыто, а свободный проект с этого получил дырку от бублика. Вот вся ваша "истинная" свобода до копейки.
     
     
  • 5.22, Аноним (-), 12:52, 15/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > а свободный проект с этого получил дырку от бублика

    А свободный проект как был свободным, так и остался.

    > Вот вся ваша "истинная" свобода до копейки.

    Да, именно так. Ты свободен делать с кодом что хочешь. Хочешь выкладывай, хочешь продавай.
    А не выкладывай все до последнего байта, а потом побирайся за копейки на корпопомойках, как это делают линуксойды.

    А ведь МИТ лицензия позволяет с̶т̶ы̶р̶и̶т̶ь̶  перелицензировать код под гплёй.
    Но что-то не вижу очереди перелицензировать иксы...

     
     
  • 6.26, Аноним (2), 13:06, 15/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Открытым он, конечно, остался. Вот только не получил, в своё время, полезной нужности.
     
     
  • 7.28, Аноним (-), 13:14, 15/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Хаха, а ты думаешь кто-то просто так добавил бы аппаратное ускорение?)) Бесплатно?
    Что-то же в то время писатели иксов его сами не запилили?)

    А так у тебя есть выбор - или ничего, или за деньги.
    И это намного лучше чем выбор из "ничего"

     
  • 4.23, Аноним (-), 12:58, 15/02/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
     
  • 5.25, Аноним (-), 13:06, 15/02/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     

     ....ответы скрыты (8)

  • 1.3, Hell_Hammer (?), 10:32, 15/02/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    >библиотека для разработки композитных серверов на базе Wayland

    Как же это дико звучит. Вся суть фридесктопа в одном предложении.

     
     
  • 2.4, Аноним (4), 10:51, 15/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Эй чувак, мы слышали что тебе нравятся серверы, поэтому мы написали библиотеку к серверу, чтобы ты жевал наш кактус, пока делаеш свой кактус.
     
  • 2.6, Аноним (4), 11:04, 15/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Или взять
    > Для дробного масштабирования задействован Wayland-протокол fractional-scale.

    Круто, вейланд предоставляет протокол! Эта либа заворачивает его в свой интерфейс и переходим по ссылке ...  поддежка протокола только в Mutter и KWin :)

    А как вам такой нейминг, привет от поколения php/wordpress программеров?
    wp_fractional_scale_manager_v1

     
     
  • 3.13, llolik (ok), 11:54, 15/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Круто, вейланд предоставляет протокол! Эта либа заворачивает его в свой интерфейс и переходим по ссылке

    Ты не так понял. Протокол - это просто набор соглашений, оформленный в XML-файл, на основании которого генерится API. Оно сгенерится в любом случае и ты можешь посмотреть код, который генерит wayland-scanner. Поддержка композитором означает, что данный набор вызовов поддерживается композитором и ты его можешь использовать.

    Louvre это и есть бибилиотека, представляющая высокоуровневую абстракцию (то что написано в описании). Т.е. аналог wlroots, ну или xcb для XOrg.

    > поддежка протокола только в Mutter и KWin

    На https://wayland.app отображены композиторы. Сабж НЕ композитор, а бибилиотека на которой его можно построить.
    По аналогии там указан Sway, а не wlroots, на котором он базирован.

     

  • 1.5, хрю (?), 11:00, 15/02/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    И сколько их ещё будет? И сколько из них будут доделаны? Это как разработка ядра через xml "протоколы" с 10 реализациями.
     
  • 1.7, Аноним (7), 11:08, 15/02/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Тем временем в винде даже прога написанная под WinNT 3.1/Win32s может с некоторыми оговорками (во времена Win2k/XP появились проблемы с правами) быть запущена под Win11. А в линухе до сих пор царит зоопарк велосипедов.
     
     
  • 2.9, Аноним (9), 11:35, 15/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я на 6.1 запускаю прогу, соьранную для 2.6.x. Правда с прогой идёт glibc нужной версии, но все равно работает
     
  • 2.10, AlexYeCu_not_logged (?), 11:39, 15/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Тем временем в винде даже прога написанная под WinNT 3.1/Win32s может с некоторыми оговорками

    Т. е. можно взять GUI от древней NT или 98 и запустить на этой вашей 11 вместо стандартного? Круто! Вот только что ни новая версия этой вашей Винды, так вечно плач юзеров по поводу нового неудобного гуя. С чего бы это?

     
     
  • 3.15, Аноним (-), 12:13, 15/02/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 3.17, Аноним (17), 12:17, 15/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да можно. Не так давно на 10ке запускал свою прогу собранную в nt4 26 лет назад. Не без глюков с русским языком, но работает. Но есть программы написанные с хаками для 95 винды, которые ужо 2k не работали. Но в целом поддержка старья под виндой более чем хорошая.
     
  • 2.18, RANDOMIZE USR 15616 (?), 12:25, 15/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Ну-ка, ну-ка, расскажи дружок, как без проблем на Вынь11 запустить игрухи с GFWL? А таких было вагон и маленькая тележка..
     
  • 2.20, Аноним (2), 12:38, 15/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Линух - это мир open source, если перешедшие с Венды ещё не поняли. И он не ориентирется на бинарную совместимость. Здесь в почёте совместимость на уровне исходников.
     
     
  • 3.24, Аноним (-), 13:03, 15/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Здесь в почёте совместимость на уровне исходников

    ... которой тоже нет.
    Поэтому попердолься при сборке, накати пару патчей, найди нужную версию компилятора, жлибы, остальных либ, разреши парочку конфликтов и может быть оно запустится.
    затоникакввинде! (с)

     
     
  • 4.27, Аноним (2), 13:10, 15/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Но если вам надо какввенде, почему не остались на ней?
     
  • 2.21, Бывалый Смузихлёб (ok), 12:52, 15/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    там... неоднозначно
     

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