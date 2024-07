Выпуск labwc 0.7.4, композитного сервера для Wayland

2.23 , Аноним ( 23 ), 17:17, 20/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Да видом оно хуже чем w95(хоть это и лучше ф-но чем вообще без TaskBar в других WM), а уж системными требованиями.... Вот как раз попалась статья из прошлого:

- "Applications today are huge. A common application such as a word processor can demand up to 8 MB of memory" :]

3.24 , Аноним ( 23 ), 17:31, 20/07/2024
P.S.

"are huge" - в т.ч.и потому что, например даже первые UNIXы котыре были уже *с GUI*

- требовали 512KB... включая и для "word processor", конечно.

Так, скорей потому что, были проприетарные... Просто тогда ещё "халявные" opensource собратья ещё не успели "родиться" чтобы запинать демпингом - те. Затем сами как я видел для полноценной работы X требуя - уже (аж)Pentium-1 16MB... или это даже для без GUI? лень искать смотреть. Надеюсь вы поняли и верно что, я имел ввиду.

3.28 , Аноним ( - ), 17:56, 20/07/2024
Скрыто ботом-модератором

> word processor can demand up to 8 MB of memory" :] И шо оно умело в те древние годы?

Может там было нормальное форматирование?

Или можно было в 2 клика вставить, таблицу, изображение или график?

Или было автодополнение, проверка орфографии, словари... Ну так зачем сравнивать?

Вон телега тоже гораздо меньше весит чем авто, но что-то очереди за ними я не наблюдаю

4.32 , Аноним ( 32 ), 18:50, 20/07/2024
Я до сих пор считаю Lotus 123 и AmiPro 3.1 лучшими. И да, на 8Мб спокойно летало на 486sx. И все свистоперделки в них уже были... в 1993 году.

4.35 , Аноним ( 23 ), 19:58, 20/07/2024
> Ну так зачем сравнивать?
Ну так зачем сотрясать воздух о что не вкурсе?... Даже не считая более ранних, выше перечисленных, см. - MS Office 95...