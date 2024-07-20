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Выпуск labwc 0.7.4, композитного сервера для Wayland

20.07.2024 12:55

Опубликован выпуск проекта labwc 0.7.3 (Lab Wayland Compositor), развивающего композитный сервер для Wayland с возможностями, напоминающими оконный менеджер Openbox (проект преподносится как попытка создания альтернативы Openbox для Wayland). Следом опубликовано корректирующее обновление 0.7.4 c внесёнными по горячим следам исправлениями. Из особенностей labwc называется минимализм, компактная реализация, широкие возможности настройки и высокая производительность. Код проекта написан на языке Си и распространяется под лицензией GPLv2.

В качестве основы используется библиотека wlroots, развиваемая разработчиками пользовательского окружения Sway и предоставляющая базовые функции для организации работы композитного менеджера на базе Wayland. Из расширенных Wayland-протоколов поддерживаются wlr-output-management для настройки устройств вывода, layer-shell для организации работы оболочки рабочего стола и foreign-toplevel для подключения собственных панелей и переключателей окон.

Возможно подключение надстроек с реализацией таких функций, как создание скриншотов, отображение обоев на рабочем столе, размещение панели и меню. Анимированные эффекты, градиенты и пиктограммы (за исключением кнопок для окон) не поддерживаются принципиально. Для запуска X11-приложений в окружении на базе протокола Wayland поддерживается использование DDX-компонента XWayland. Тема оформления, базовое меню и горячие клавиши настраиваются через файлы конфигурации в формате xml. Имеется встроенная поддержка экранов с высокой плотностью пикселей (HiDPI).

Помимо встроенного корневого меню, настраиваемого через menu.xml, можно подключить сторонние реализации меню приложений, такие как bemenu, fuzzel и wofi. В качестве панели можно использовать Waybar, sfwbar, Yambar или LavaLauncher. Для управления подключением мониторов и изменением их параметров предлагается использовать wlr-randr или kanshi. Блокировка экрана осуществляется при помощи swaylock.

В новой версии:

  • Добавлена поддержка третьей версии Wayland-протокола xdg-shell, в которой появилась возможность изменять местоположение вплывающих окон.
  • Реализована поддержка Wayland-протокола tablet-v2, предоставляющего средства для организации ввода с графических планшетов.
  • Добавлен обработчик ToggleTabletMouseEmulation для эмуляции мыши с использованием графического планшета.
  • Добавлена начальная поддержка Wayland-протокола security-context-v1, позволяющего прикрепить контекст безопасности при подключении к композитному серверу на базе Wayland для ограничения доступных клиенту возможностей.
  • Предложена реализация лупы для увеличения областей на экране, используя действия ZoomIn, ZoomOut и ToggleMagnify.
  • В блок настроек <keybind> добавлена опция onRelease, позволяющая организовать вызов меню клавишей Super.
  • Добавлена настройка <core><xwaylandPersistence> для оставления в памяти XWayland даже при отсутствии подключённых к нему клиентов.
  • Реализована настройка <resize><drawContents>.
  • Добавлены действия UnMaximize для отката операции раскрытия окна на весь эран и SetDecorations для выставления параметров декорирования окон.
  • В условиях "If-actions" появилась возможность фильтрации по типу окон.


  1. Главная ссылка к новости (https://github.com/labwc/labwc...)
  2. OpenNews: Выпуск labwc 0.7.2, композитного сервера для Wayland
  3. OpenNews: Композитный менеджер Theseus Ship 6.0, нацеленный на использование в KDE вместо KWin
  4. OpenNews: Выпуск композитного сервера Niri 0.1.5, использующего Wayland
  5. OpenNews: Выпуск Xpra 6.0, аналога утилиты screen для GUI. Развитие Wprs, реализации Xpra для Wayland
  6. OpenNews: Доступен miracle-wm 0.3, композитный менеджер на базе Wayland и Mir
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/61586-labwc
Ключевые слова: labwc, wayland
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Обсуждение (35) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Alladin (?), 14:36, 20/07/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    видишь openbox? нет, а он есть. как обычно
     
     
  • 2.23, Аноним (23), 17:17, 20/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да видом оно хуже чем w95(хоть это и лучше ф-но чем вообще без TaskBar в других WM), а уж системными требованиями.... Вот как раз попалась статья из прошлого:
    -  "Applications today are huge. A common application such as a word processor can demand up to 8 MB of memory" :]
     
     
  • 3.24, Аноним (23), 17:31, 20/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    P.S.
    "are huge" - в т.ч.и потому что, например даже первые UNIXы котыре были уже *с GUI*
    - требовали 512KB... включая и для "word processor", конечно.
    Так, скорей потому что, были проприетарные... Просто тогда ещё "халявные" opensource собратья ещё не успели "родиться" чтобы запинать демпингом - те. Затем сами как я видел для полноценной работы X требуя - уже (аж)Pentium-1 16MB... или это даже для без GUI? лень искать смотреть. Надеюсь вы поняли и верно что, я имел ввиду.
     
  • 3.28, Аноним (-), 17:56, 20/07/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• –1 +/
     
  • 3.29, Аноним (-), 18:14, 20/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > -  "Applications today are huge. A common application such as a
    > word processor can demand up to 8 MB of memory" :]

    И шо оно умело в те древние годы?
    Может там было нормальное форматирование?
    Или можно было в 2 клика вставить, таблицу, изображение или график?
    Или было автодополнение, проверка орфографии, словари...

    Ну так зачем сравнивать?
    Вон телега тоже гораздо меньше весит чем авто, но что-то очереди за ними я не наблюдаю

     
     
  • 4.32, Аноним (32), 18:50, 20/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я до сих пор считаю Lotus 123 и AmiPro 3.1 лучшими. И да, на 8Мб спокойно летало на 486sx. И все свистоперделки в них уже были... в 1993 году.
     
     
  • 5.34, Аноним (34), 19:56, 20/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    А ты считаеешь себя настоящим мужчиной?
     
  • 4.35, Аноним (23), 19:58, 20/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > Ну так зачем сравнивать?

    Ну так зачем сотрясать воздух о что не вкурсе?... Даже не считая более ранних, выше перечисленных, см. - MS Office 95...

     

  • 1.3, Аноним (3), 15:08, 20/07/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Жду не дождусь когда в основной репе Арча появится, из AUR-а не хочется устанавливать из-за вечных конфликтов зависимостей с версией wlroots.
    После этого можно будет устраивать полный иксоргокопец в пределах локального десктопа.
     
     
  • 2.6, Аноним (6), 15:21, 20/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Поставь из контейнера. Заранее его создав.
     
  • 2.10, randomize (?), 15:30, 20/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да, определенно готов к десктопу.
     
     
  • 3.14, Аноним (6), 15:39, 20/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Готова к десктопу это примерно как переписывание на раст. Все говорят но ни одной реальной реализации никто никогда не видел.  
     
     
  • 4.27, Аноним (-), 17:52, 20/07/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     

  • 1.4, Аноним (4), 15:09, 20/07/2024 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]     [к модератору]
    		• +/
     
  • 1.5, Аноним (6), 15:20, 20/07/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Иксы ещё в 1984 году были готовы для прода. Вейленд уже 16 лет выкатывает какие-то костыли и они всё так же продолжают не работать.
     
     
  • 2.8, Аноним (8), 15:27, 20/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Почему ты тогда не сидишь на версии иксов, которые были выпущены в 1984 году раз они "были готовы"?
     
     
  • 3.13, Аноним (6), 15:38, 20/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Прямо сейчас пишу тебе с иксов которые с 1984 года готовы для прода а с 1987 даже ничего не меняли. Сказать чего хотел?
     
     
  • 4.18, noc101 (ok), 16:00, 20/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Ну вот поэтому их и меняют, овно десятилетиями не развивается
     
     
  • 5.19, Аноним (6), 16:38, 20/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    Пока что не развиваешься по всех комментариях только ты.
     
     
  • 6.25, noc101 (ok), 17:36, 20/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Пока что не развиваешься по всех комментариях только ты.

    Порвался фанатик ахахаха

     
     
  • 7.31, Аноним (31), 18:48, 20/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А ты не рвись, как бы тяжко не было быть глупеньким хейтером )
     
     
  • 8.33, noc101 (ok), 19:52, 20/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Урачек пытается в перефорс Ну порвался у тебя зад, ну помолчи, умней покажешьс... текст свёрнут, показать
     
  • 4.26, Аноним (-), 17:37, 20/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > Прямо сейчас пишу тебе с иксов которые с 1984 года готовы для
    > прода а с 1987 даже ничего не меняли. Сказать чего хотел?

    Хахаха, тебе не стыдно быть таким 🤡?
    C 87 года эту кучу кала допиливали до 2012 года. Выпустив десятки версий. Одних R7 было 7 штук.
    Я уже молчу про расширения ака экстеншины, в которых костыляли все, что не догадались добавить раньше.
    Так что можешь скачать Х11, а не X11R7.7 и рассказать как там живется в каменном веке.

     
  • 2.15, Потужно (?), 15:39, 20/07/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +3 +/
     
     
  • 3.20, Аноним (6), 16:39, 20/07/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     

     ....ответы скрыты (10)

  • 1.7, Аноним (7), 15:24, 20/07/2024 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]     [к модератору]
    		• –2 +/
     

     ....ответы скрыты (3)

  • 1.12, Потужно (?), 15:37, 20/07/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Одному мне кнопки прижатые к border'у как серпом по причинному месту?
     
     
  • 2.17, ИмяХ (ok), 15:53, 20/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да, тебе одному.
     
  • 2.22, Аноним (22), 17:12, 20/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    За нескучным дизайном вам в гном, здесь главное что кнопка выполняет свою функцию
     
  • 2.30, Швондик (?), 18:16, 20/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    С таким вопросом тебе к Пахану
     

  • 1.21, Аноним (21), 16:42, 20/07/2024 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]     [к модератору]
    		• +/
     
  • 1.36, Аноним (36), 20:36, 20/07/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    wmaker надо на вайланда перевести
     

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