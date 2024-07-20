Выпуск labwc 0.7.4, композитного сервера для Wayland

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|2.23, Аноним (23), 17:17, 20/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Да видом оно хуже чем w95(хоть это и лучше ф-но чем вообще без TaskBar в других WM), а уж системными требованиями.... Вот как раз попалась статья из прошлого:
- "Applications today are huge. A common application such as a word processor can demand up to 8 MB of memory" :]
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|3.24, Аноним (23), 17:31, 20/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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P.S.
"are huge" - в т.ч.и потому что, например даже первые UNIXы котыре были уже *с GUI*
- требовали 512KB... включая и для "word processor", конечно.
Так, скорей потому что, были проприетарные... Просто тогда ещё "халявные" opensource собратья ещё не успели "родиться" чтобы запинать демпингом - те. Затем сами как я видел для полноценной работы X требуя - уже (аж)Pentium-1 16MB... или это даже для без GUI? лень искать смотреть. Надеюсь вы поняли и верно что, я имел ввиду.
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|3.29, Аноним (-), 18:14, 20/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> - "Applications today are huge. A common application such as a
> word processor can demand up to 8 MB of memory" :]
И шо оно умело в те древние годы?
Может там было нормальное форматирование?
Или можно было в 2 клика вставить, таблицу, изображение или график?
Или было автодополнение, проверка орфографии, словари...
Ну так зачем сравнивать?
Вон телега тоже гораздо меньше весит чем авто, но что-то очереди за ними я не наблюдаю
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|4.32, Аноним (32), 18:50, 20/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Я до сих пор считаю Lotus 123 и AmiPro 3.1 лучшими. И да, на 8Мб спокойно летало на 486sx. И все свистоперделки в них уже были... в 1993 году.
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|4.35, Аноним (23), 19:58, 20/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> Ну так зачем сравнивать?
Ну так зачем сотрясать воздух о что не вкурсе?... Даже не считая более ранних, выше перечисленных, см. - MS Office 95...
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|1.3, Аноним (3), 15:08, 20/07/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Жду не дождусь когда в основной репе Арча появится, из AUR-а не хочется устанавливать из-за вечных конфликтов зависимостей с версией wlroots.
После этого можно будет устраивать полный иксоргокопец в пределах локального десктопа.
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|3.14, Аноним (6), 15:39, 20/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Готова к десктопу это примерно как переписывание на раст. Все говорят но ни одной реальной реализации никто никогда не видел.
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|1.5, Аноним (6), 15:20, 20/07/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Иксы ещё в 1984 году были готовы для прода. Вейленд уже 16 лет выкатывает какие-то костыли и они всё так же продолжают не работать.
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|2.8, Аноним (8), 15:27, 20/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Почему ты тогда не сидишь на версии иксов, которые были выпущены в 1984 году раз они "были готовы"?
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|3.13, Аноним (6), 15:38, 20/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Прямо сейчас пишу тебе с иксов которые с 1984 года готовы для прода а с 1987 даже ничего не меняли. Сказать чего хотел?
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|4.18, noc101 (ok), 16:00, 20/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Ну вот поэтому их и меняют, овно десятилетиями не развивается
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|6.25, noc101 (ok), 17:36, 20/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Пока что не развиваешься по всех комментариях только ты.
Порвался фанатик ахахаха
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|8.33, noc101 (ok), 19:52, 20/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Урачек пытается в перефорс Ну порвался у тебя зад, ну помолчи, умней покажешьс... текст свёрнут, показать
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|4.26, Аноним (-), 17:37, 20/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> Прямо сейчас пишу тебе с иксов которые с 1984 года готовы для
> прода а с 1987 даже ничего не меняли. Сказать чего хотел?
Хахаха, тебе не стыдно быть таким 🤡?
C 87 года эту кучу кала допиливали до 2012 года. Выпустив десятки версий. Одних R7 было 7 штук.
Я уже молчу про расширения ака экстеншины, в которых костыляли все, что не догадались добавить раньше.
Так что можешь скачать Х11, а не X11R7.7 и рассказать как там живется в каменном веке.
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|2.22, Аноним (22), 17:12, 20/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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За нескучным дизайном вам в гном, здесь главное что кнопка выполняет свою функцию
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