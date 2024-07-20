Выпуск labwc 0.7.4, композитного сервера для Wayland

Опубликован выпуск проекта labwc 0.7.3 (Lab Wayland Compositor), развивающего композитный сервер для Wayland с возможностями, напоминающими оконный менеджер Openbox (проект преподносится как попытка создания альтернативы Openbox для Wayland). Следом опубликовано корректирующее обновление 0.7.4 c внесёнными по горячим следам исправлениями. Из особенностей labwc называется минимализм, компактная реализация, широкие возможности настройки и высокая производительность. Код проекта написан на языке Си и распространяется под лицензией GPLv2. В качестве основы используется библиотека wlroots, развиваемая разработчиками пользовательского окружения Sway и предоставляющая базовые функции для организации работы композитного менеджера на базе Wayland. Из расширенных Wayland-протоколов поддерживаются wlr-output-management для настройки устройств вывода, layer-shell для организации работы оболочки рабочего стола и foreign-toplevel для подключения собственных панелей и переключателей окон. Возможно подключение надстроек с реализацией таких функций, как создание скриншотов, отображение обоев на рабочем столе, размещение панели и меню. Анимированные эффекты, градиенты и пиктограммы (за исключением кнопок для окон) не поддерживаются принципиально. Для запуска X11-приложений в окружении на базе протокола Wayland поддерживается использование DDX-компонента XWayland. Тема оформления, базовое меню и горячие клавиши настраиваются через файлы конфигурации в формате xml. Имеется встроенная поддержка экранов с высокой плотностью пикселей (HiDPI). Помимо встроенного корневого меню, настраиваемого через menu.xml, можно подключить сторонние реализации меню приложений, такие как bemenu, fuzzel и wofi. В качестве панели можно использовать Waybar, sfwbar, Yambar или LavaLauncher. Для управления подключением мониторов и изменением их параметров предлагается использовать wlr-randr или kanshi. Блокировка экрана осуществляется при помощи swaylock. В новой версии: Добавлена поддержка третьей версии Wayland-протокола xdg-shell, в которой появилась возможность изменять местоположение вплывающих окон.

Реализована поддержка Wayland-протокола tablet-v2, предоставляющего средства для организации ввода с графических планшетов.

Добавлен обработчик ToggleTabletMouseEmulation для эмуляции мыши с использованием графического планшета.

Добавлена начальная поддержка Wayland-протокола security-context-v1, позволяющего прикрепить контекст безопасности при подключении к композитному серверу на базе Wayland для ограничения доступных клиенту возможностей.

Предложена реализация лупы для увеличения областей на экране, используя действия ZoomIn, ZoomOut и ToggleMagnify.

В блок настроек <keybind> добавлена опция onRelease, позволяющая организовать вызов меню клавишей Super.

Добавлена настройка <core><xwaylandPersistence> для оставления в памяти XWayland даже при отсутствии подключённых к нему клиентов.

Реализована настройка <resize><drawContents>.

Добавлены действия UnMaximize для отката операции раскрытия окна на весь эран и SetDecorations для выставления параметров декорирования окон.

В условиях "If-actions" появилась возможность фильтрации по типу окон.



